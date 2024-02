Was ist mit diesem Gedenken, an die Opfer von Gaza?

How the genocide in Gaza shattered my family I have lost my father, my uncle’s entire family, and know many others who have been injured. I can barely imagine the grief I will feel when the attack ends and we’re able to grieve these losses, that is, if we’re lucky enough to survive ourselves.

Palästinenser trauern um ihre Angehörigen, als sie am 26. Januar 2024 aus der Leichenhalle des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir El-Balah, Gaza, zur Beerdigung gebracht werden. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Ich habe meinen Vater und die gesamte Familie meines Onkels verloren und kenne viele andere, die verletzt worden sind. Ich kann mir kaum vorstellen, welche Trauer ich empfinden werde, wenn der Angriff zu Ende ist und wir diese Verluste betrauern können, das heißt, wenn wir das Glück haben, selbst zu überleben.

Wie der Völkermord in Gaza meine Familie erschüttert hat

Von Abrar Jnena

31. Januar 2024

Seit dem Beginn des Angriffs habe ich jegliches Gefühl von Trost verloren. Seit dem ersten Bombenangriff habe ich Angst, und jeden Tag werde ich ängstlicher und einsamer. Ich fühle mich von der Welt verlassen und ausgegrenzt.

Ich bin die einzige Frau in einer Familie mit neun Kindern, darunter sechs Brüder. Mein Vater, der mir der liebste Mensch ist, ich war sein verwöhntes Mädchen, wurde am 7. November getötet, als ein israelischer Luftangriff unser Haus im Viertel Al Shejaiya in Gaza-Stadt zerstörte. Mein Bruder Ahmed wurde ebenfalls verwundet, er ist schwer verletzt und liegt immer noch im Krankenhaus.

Mein Bruder wurde in das Al-Shifa-Krankenhaus gebracht, nachdem er aus den Trümmern geborgen worden war. Er befindet sich jetzt im europäischen Krankenhaus in Khan Younis und wartet seitdem auf eine Überweisung nach Ägypten, um dort behandelt zu werden, was ihm jedoch nicht möglich ist. Er muss an der Wirbelsäule und am linken Arm operiert werden.

Mein Vater war in unserem Haus in Al Shejaiya geblieben, während meine Mutter, meine drei Brüder und ich in einer nahe gelegenen Schule Zuflucht gesucht hatten. Meine beiden anderen Brüder leben und arbeiten in Kuwait und der Türkei, um die Familie zu unterstützen. Wir in Gaza hatten uns überlegt, ob wir unsere Heimat verlassen sollten. Es gibt keinen Ort, der sicher ist. Meine Freundin und Nachbarin Aya, 13, war zwei Tage zuvor mit ihrer Mutter getötet worden, nachdem sie in das Flüchtlingslager Al Nuseirat im mittleren Teil des Gazastreifens evakuiert worden waren. Israel sagte, es sei sicherer, wenn wir dorthin zögen, aber der Tod folgte ihnen. Das war auch das Argument meines Vaters, dass er das Haus nicht verlassen sollte und dass kein Ort sicher ist. Als wir ihn baten, das Haus zu verlassen, sagte er uns, wir sollten uns ansehen, was mit Ayas Familie geschehen sei.

Am Morgen des 8. November rief uns mein Bruder Anas, der in Kuwait ist, an und überbrachte uns die Nachricht. Meine Mutter warf das Telefon sofort weg, als sie es hörte. Sie stand unter Schock. Sie brach sofort zusammen und weinte.

Ich konnte zunächst nicht auf die Nachricht reagieren. Ich konnte vier Stunden lang nach der Nachricht nicht weinen. Aber dann brach ich in heftiges Weinen aus. Ich konnte mit niemandem reden. Ich hatte das Gefühl, einen Teil meiner Seele verloren zu haben. Ich hatte solche Angst, und ich dachte, ich würde auch bald sterben. Mein Vater war der Mensch, der mir am nächsten stand. Er ging mit mir spazieren und einkaufen. Er war so beschützend vor mir. Meine Brüder spornten und stritten oft im Haus, aber ich war wegen meines Vaters immer ihr rotes Tuch. Mein Vater ermutigte mich immer zum Lesen und Schreiben.

Mein verletzter Bruder Ahmad wird selten wütend. Er und ich haben eine schöne Freundschaft. Er ist die meiste Zeit über ruhig. Er hat immer für meine Nachhilfestunden bezahlt. Es ist ungerecht, dass er so große Schmerzen erleiden muss. Er hat nichts mit Politik zu tun, und mein Vater auch nicht. Warum sollten sie ein solches Schicksal erleiden?

Warum müssen wir aus unserer Heimat fliehen? Und warum haben wir unser Haus verloren? Ich frage mich, wo meine Familie und ich nach diesem Angriff leben werden. Gaza-Stadt ist jetzt fast leer. Die meisten Häuser wurden vollständig zerstört. Infolgedessen sind die Mietpreise im Süden, wo noch viele Häuser stehen, in die Höhe geschnellt, so dass es schwer ist, zu mieten. Deshalb müssen viele im Süden in Zelten leben, vor allem in Rafah, wo Israel behauptet, es sei sicherer, obwohl es das Gebiet gelegentlich bombardiert hat und immer noch bombardiert.

Die Schule, in der wir untergebracht waren, wurde am 10. November bombardiert, als wir dort waren. Wir mussten fliehen und alles, was wir hatten, zurücklassen, während die Bomben fielen. Wir sahen, wie Raketen Menschen in der Schule zerschmetterten, konnten aber wegen des Rauchs und der herabfallenden Trümmer die Quelle nicht genau erkennen. Wir wussten sehr wohl, wer die Bomben abwarf. Wir standen unter Schock. Wir ließen meinen verletzten Bruder und seinen Begleiter Ismael zurück und mussten zu Fuß fliehen. Es war drei Uhr morgens, als wir keine andere Wahl hatten, als zu fliehen. Alle wiederholten den Befehl Israels zur Evakuierung. Es war überfüllt. Alle waren verwirrt und verängstigt. Wir sahen, wie ein Mensch nach dem anderen tot umfiel, weil israelische Soldaten auf ihn schossen. An diesem Tag gab es keinen Treibstoff und keine Krankenwagen. Einige glückliche Tote wurden auf Karren, die von Eseln gezogen wurden, in Krankenhäuser gebracht. Andere wurden draußen zum Verwesen zurückgelassen.

Zu Fuß, mit zitternden Körpern und verängstigten Herzen, gelang es uns schließlich, den mittleren Teil des Gazastreifens zu erreichen. Als sich der Rauch verzogen hatte und der Tag angebrochen war, sahen wir die israelischen Soldaten. Wir sahen sie deutlich, und sie sahen auch uns. Sie hatten Panzer und Waffen, und wir fühlten uns ihnen gegenüber machtlos, denn einige von uns waren sogar ohne Schuhe geflohen. Wir hatten überhaupt keine Waffen – nur unsere Kleidung. Wir liefen fast zwölf Stunden lang, während wir gelegentlich von israelischen Soldaten aufgefordert wurden, anzuhalten und keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Schließlich erreichten wir das Lager Al Bureij im mittleren Bereich. Dort gelang es uns, ein Auto zu bekommen und nach Khan Younis zum Haus eines Freundes meines Bruders zu fahren, wo wir Schutz suchten. Wir blieben dort, bis Israel die Bewohner von Khan Younis zur Evakuierung aufforderte.

Daraufhin flohen wir erneut nach Rafah, wo wir im Haus eines Bekannten unterkamen. Ich war noch nie im Süden des Gazastreifens gewesen und kannte dort auch niemanden. Die Situation ist überall in Gaza gleich, und ich fühle mich immer noch bedroht, getötet zu werden. Ich bin immer noch ängstlich und wachsam. Was wird als nächstes passieren?

Nachdem wir in Khan Younis angekommen waren, haben wir den Kontakt zu meinen Brüdern im Al-Shifa-Krankenhaus völlig verloren. Meine Mutter konnte nicht mehr schlafen und kämpfte mit Schlaflosigkeit. Sie machte sich große Sorgen um meine Brüder, weil israelische Besatzungssoldaten gerade in das Al-Shifa-Krankenhaus eingedrungen waren. Nach einer Woche gelang es meinem Bruder, eine Nachricht zu schicken, dass es ihnen gut ging, dann verloren wir den Kontakt wieder für fast einen Monat.

Schließlich erhielten wir einen Anruf von einem Krankenwagenfahrer, der uns mitteilte, dass unser Bruder in ein anderes Krankenhaus im Süden, das European Hospital, verlegt worden war. Er konnte sich kaum bewegen, aber er wurde dreimal verlegt, zweimal in Schulen, die zu provisorischen Krankenhäusern für Verletzte umfunktioniert worden waren, und einmal vom Al-Shifa‘-Krankenhaus ins European Hospital, nachdem Israel das medizinische Personal und die Verletzten evakuieren ließ.

Gleich nachdem wir den Anruf erhalten hatten, fuhren wir direkt zum Krankenhaus und sahen endlich unsere Brüder. Meine Mutter weinte dicke Tränen des Trostes, dass Ahmad und Ismael noch am Leben waren. Wir kontaktierten unsere beiden Brüder im Ausland, Malik in der Türkei und Anas in Kuwait, und beruhigten sie. Jetzt können wir Ahmad und Ismael besuchen, wann immer wir wollen.

Unser Problem ist jetzt, dass wir als Familie zerrüttet sind. Meine Brüder Ismael und Ahmad sind im Krankenhaus, und später kam mein Bruder Baraa hinzu, um sie zu begleiten und ihnen zu helfen. Meine beiden anderen Brüder sind im Ausland. Mein Vater wurde getötet. Aber das ist nicht unser größtes Problem, denn mein Bruder Ahmad wartet schon lange auf eine Genehmigung, um für eine Operation und eine angemessene Behandlung nach Ägypten zu reisen. Stellen Sie sich vor, er wartet auf diese Genehmigung, seit er am 7. November verletzt wurde. Wir wissen nicht, wie mein Bruder Ahmad mit einer solchen Verletzung weiterleben kann und welche Zukunft ihm bevorsteht, aber wir hoffen, dass er wieder gesund wird.

Bei dem Angriff habe ich meinen Vater verloren, die gesamte achtköpfige Familie meines Onkels und viele andere, die verletzt worden sind. Alle unsere Nachbarn haben durch die israelische Bombardierung unseres Viertels Familienmitglieder verloren. Unsere Nachbarschaft wurde ausgelöscht, und ich kann mir kaum vorstellen, welche Trauer wir empfinden werden, wenn der Angriff zu Ende ist und wir die Verluste betrauern können, das heißt, wenn wir das Glück haben, selbst zu überleben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …