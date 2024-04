How the UK media devalues Palestinian lives The UK media’s coverage of the killing of World Central Kitchen workers shows how much Palestinian life is devalued.

Palästinenser inspizieren die beschädigten Fahrzeuge der World Central Kitchen nach dem israelischen Angriff, bei dem sieben ihrer Mitarbeiter in Deir al-Balah getötet wurden, 2. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Wie die britischen Medien das Leben der Palästinenser abwerten

Von Kareena Pannu

17. April 2024

Die Berichterstattung der britischen Medien über die Ermordung der Mitarbeiter der World Central Kitchen zeigt, wie sehr das Leben der Palästinenser abgewertet wird.

„Es mag falsch erscheinen, dass es nach dem Tod von mehr als 30.000 Palästinensern im Gazastreifen nur des Todes von sieben internationalen Entwicklungshelfern bedurfte, um die westlichen Regierungen zu empören, aber das ist die Realität.

So steht es auf der Titelseite der britischen Zeitung The Independent.

„Es waren keine Hamas-Kämpfer“, heißt es weiter. „Sie haben keine Hamas-Kommandeure illegal transportiert… Die sieben sind zum Symbol für die gesetzlose und rücksichtslose Art und Weise geworden, mit der Benjamin Netanjahu diesen Krieg geführt hat.“

Der Globale Norden hat seine roten Linien gezogen, und es ist der Tod von Mitarbeitern der World Central Kitchen aus Großbritannien, Australien, Kanada, Amerika und Polen. Sechs Monate später forderte Joe Biden endlich einen „sofortigen Waffenstillstand“. Auf der anderen Seite des großen Teichs hat die britische Regierung am 2. April den israelischen Botschafter einbestellt und eine Untersuchung der Todesfälle gefordert. Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer verurteilte den Streik und erklärte, dass „dasVölkerrecht eingehalten werden muss„, und die Schottische Nationalpartei forderte einen sofortigen Rückruf des Parlaments wegen der Waffenverkäufe an Israel. Der Aufruf der SNP folgt auf ein Schreiben, das letzte Woche von über 130 Parlamentariern unterzeichnet wurde und in dem ein Stopp der Waffenexporte nach Israel gefordert wird.

Es ist zutiefst beunruhigend zu sehen, dass Politiker das Leben einer Handvoll WCK-Mitarbeiter über das von Zehntausenden von Palästinensern stellen. Solche Strömungen werden auch in den britischen Medien geteilt. Obwohl seit dem 7. Oktober mehr als zweihundert Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ermordet wurden und Organisationen wie der Palästinensische Rote Halbmond darauf hingewiesen haben, dass PRCS-Mitarbeiter trotz Koordinierungsbemühungen und trotz des Tragens des Emblems des Roten Halbmonds wiederholt getötet wurden, haben die britischen Medien erst mit dem Tod britischer Zivilisten anerkannt, dass Israel gezielt Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ins Visier genommen hat.

In der BBC-Berichterstattung über den Rückzug des Welternährungsprogramms aus dem nördlichen Gazastreifen im Februar wurden beispielsweise „völliges Chaos und Gewalt aufgrund des Zusammenbruchs der zivilen Ordnung“ und die vage Beschreibung „und dann beim Betreten von Gaza-Stadt mit Schüssen, „hoher Spannung und explosiver Wut“ konfrontiert, als Gründe für die Einstellung der Hilfslieferungen genannt. Der Artikel, der die Schuld den palästinensischen Menschenmengen zuschreibt, erwähnt nicht die unsicheren Bedingungen, die von Israel geschaffen wurden – wozu auch der Angriff auf einen WFP-Hilfsgütertransporter drei Wochen zuvor gehörte – und erkennt nicht an, dass der Ursprung der Schüsse nachweislich von israelischen Streitkräften ausging, wie von Al Jazeera verifiziertes Filmmaterial zeigt. Er erwähnt auch nicht die Zahl der bisher im Gazastreifen getöteten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

Im Vergleich dazu lassen die jüngsten Artikel der BBC keinen Raum für Zweifel. Die Schlagzeilen lauten: „Chef der Wohltätigkeitsorganisation beschuldigt Israel, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ’systematisch, Auto für Auto‘ zu beschießen“ und „Briten, die bei Gaza-Hilfsaktion getötet wurden, werden als Helden verehrt„. Die Artikel enthalten eindeutige Schuldzuweisungen („drei britische Opfer eines israelischen Luftangriffs“) und Kommentare des WCK-Gründers José Andrés, der behauptet, Israel habe die Mitarbeiter der Hilfsorganisation absichtlich ins Visier genommen.

Auf diese Weise wird dem Leben westlicher Menschen ein höherer Wert beigemessen, und ihre Stimmen erhalten eine größere Legitimität, nicht nur, weil drei blutbefleckte britische, polnische und australische Pässe gegenüber 30.000 palästinensischen Leben bevorzugt werden, sondern weil Israel die Legitimität palästinensischer Stimmen systematisch untergraben hat.

Israels hartnäckige und konzertierte Verwischung der Grenzen zwischen Zivilisten und Kämpfern dient nicht nur dazu, seine wahllosen Angriffe auf Zivilisten zu ermöglichen, sondern auch dazu, Palästinenser zu Vertretern eines Narrativs und nicht zu glaubwürdigen Zeugen eines Völkermordes zu machen, den sie erleben. Palästinensische Zeugenaussagen und die Fülle von Bildern und Videos, die den Völkermord dokumentieren, sind mit Misstrauen behaftet, da die „Hasbara“ mit breiten Pinselstrichen Geschichten von „Pallywood“ malt.

In ähnlicher Weise wird palästinensischen Journalisten zutiefst misstraut, und ihre Arbeitsbedingungen werden nicht geschützt, obwohl sie nach internationalem Recht geschützt werden sollten. Die bewusste Verwischung der Grenzen zwischen palästinensischen Journalisten im Gazastreifen und Hamas-Kämpfern hat die Ermordung von Journalisten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß ermöglicht, und in jüngster Zeit das Verbot von Al Jazeera und der „freien Presse“ in der selbsternannten „einzigen Demokratie im Nahen Osten„.

Obwohl die UN und Human Rights Watch bestätigen, dass die Zahlen des Gesundheitsministeriums für den Gazastreifen im Großen und Ganzen korrekt sind , wird die Legitimität der Zahlen des Gesundheitsministeriums durch die Verwendung des Wortes „Hamas-geführt“ in internationalen und britischen Medien untergraben. Den Palästinensern wird nicht einmal gestattet, über ihre eigenen Todesfälle zu berichten.

So wird die Ermordung von sieben Entwicklungshelfern durch Israel als abscheuliche Tragödie und als Beweis für Israels Missachtung des zivilen Lebens dargestellt und nicht die völlige Zerstörung des Al-Shifa-Krankenhauses und die Ermordung von mindestens 400 Palästinensern, darunter der Spezialist für plastische Chirurgie Dr. Ahmad Al-Maqadma, dessen verstümmelte Leichen gefesselt und mit einem Bulldozer zermalmt gefunden wurden. In einem Artikel mit der Überschrift „Drei britische Ex-Soldaten … unter den sieben bei israelischem Luftangriff getöteten Mitarbeitern von Hilfsorganisationen“ erklärt die Daily Mail, dass „absichtliche Angriffe auf Zivilisten, einschließlich Mitarbeitern von Hilfsorganisationen, als Kriegsverbrechen gelten“, während sie auffallend wenig von „Kriegsverbrechen“ und „internationalem Recht“ spricht, um die völlige Auslöschung des Al-Shifa-Krankenhauses durch die IDF zu beschreiben, die eher als „Razzia“ denn als schwere Verletzung von Artikel 18 der Genfer Konvention eingestuft wird. Die Palästinenser werden dort nicht von IDF-Truppen „getötet“, die sich zurückziehen, während „Mütter weinen und Leichen geborgen werden“.

Diese Doppelmoral spiegelt sich auch in anderen britischen Nachrichtenorganisationen wider. Die passive Sprache, die für die Berichterstattung über Gaza charakteristisch ist, legt die Schuld nicht auf die IDF, sondern auf vage Instrumente des Schicksals. Die Sprache der„Helden“ und „Opfer„, die bei israelischen Angriffen „getötet“ werden, ist für die WCK-Hilfsarbeiter reserviert, während Palästinenser im Gemetzel von al-Shifa auf verstreute Leichen reduziert werden, die „angeblich gestorben sind„.

Die Schlagzeilen des „Mirror“ lauten gleichzeitig „Britische Helden (werden) bei Luftangriff auf Gaza getötet“ und „‚Leichengestank‘ erfüllt die Luft in Gazas dezimiertem al-Shifa-Krankenhaus, während sich die israelischen Truppen zurückziehen.“ Und während Tod und Zerstörung die Berichterstattung über al-Shifa prägen, beschränken sich Enthüllungen wie „Israels tödlicher Fehler … unterstreicht die Notwendigkeit einer dringenden Änderung der unerbittlichen Gewalt“ und Kommentare über die Unrechtmäßigkeit der israelischen Aktionen – wie „der unwahrscheinliche Fall, dass die außergerichtliche Tötung von sieben Entwicklungshelfern durch die Anwesenheit eines einzigen Terrorverdächtigen gerechtfertigt sein könnte“ – auf den Tod der britischen Entwicklungshelfer.

Die Leichen europäischer Entwicklungshelfer sollten nicht als Beweis dafür dienen, dass Israel das Völkerrecht verletzt und ungestraft handelt. Die Reaktionen Großbritanniens sind symptomatisch für die Unsichtbarkeit, mit der sie die Palästinenser behandeln. 32.000 Tote, die vom Völkerrecht ausgeschlossen sind und im Grunde genommen nicht geglaubt und verleumdet werden, stellen weder eine schwere Verletzung des Völkerrechts noch eine Perversion einer auf Regeln basierenden globalen Ordnung noch eine moralische oder ethische Katastrophe dar. Vielmehr ist es der Tod von drei britischen Zivilisten, der das Vereinigte Königreich veranlasst hat, seine Beziehungen zu Israel zu überdenken. Die verstärkte Aufmerksamkeit und der erhöhte öffentliche Druck sind zwar positiv, aber die grundlegenden Paradigmen, die die Palästinenser ausgrenzen und unterdrücken, haben sich nicht geändert.

Übersetzt mit deepl.com

