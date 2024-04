Israel’s War on Gaza Live: Israel pounds Rafah in overnight strikes Hamas willing to shutter armed wing in new Palestinian state, says Turkish foreign minister

Israels Krieg gegen Gaza live: Israel bombardiert Rafah in der Nacht mit Angriffen

18. April 2024

Türkischer Außenminister: Hamas will bewaffneten Flügel im neuen Palästinenserstaat abschaffen

Wichtigste Punkte

Dutzende Verletzte bei Hisbollah-Angriff auf Israel

EU will neue Sanktionen gegen Iran verhängen

Katar überdenkt seine Rolle als Vermittler

Live-Updates

US-Außenministerin ignoriert Vorwürfe israelischer Misshandlungen: Bericht

3 Stunden zuvor

US-Außenminister Anthony Blinken hat es versäumt, auf die Empfehlung eines speziellen Gremiums des Außenministeriums zu reagieren, „mehrere israelische Militär- und Polizeieinheiten von der Gewährung von US-Hilfe auszuschließen, nachdem er Vorwürfe geprüft hat, dass sie schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben“, berichtet das US-Nachrichtenmagazin ProPublica.

Unter Berufung auf derzeitige und ehemalige Beamte des Außenministeriums berichtet ProPublica, dass das Gremium – das Israel Leahy Vetting Forum – seine Empfehlung vor Monaten aufgrund von Vorfällen im Westjordanland abgegeben hat, die sich vor dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen ereigneten.

Zu den Vorfällen gehören „außergerichtliche Tötungen durch die israelische Grenzpolizei; ein Vorfall, bei dem ein Bataillon einen älteren palästinensischen Amerikaner geknebelt, in Handschellen gelegt und zum Sterben zurückgelassen hat; und ein Vorwurf, dass Vernehmungsbeamte einen Teenager gefoltert und vergewaltigt haben, der beschuldigt worden war, Steine und Molotowcocktails geworfen zu haben“, so die Quelle.

„Sie befinden sich seither in seiner Aktentasche“, sagte ein Beamter.

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte gegenüber ProPublica, dass „dieser Vorgang eine sorgfältige und vollständige Überprüfung erfordert“.

vor 4 Stunden

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Hier sind die neuesten Nachrichten:

Bei israelischen Luftangriffen auf Rafah wurden sieben Menschen getötet, darunter drei Kinder, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa

11 Leichen wurden aus verschiedenen Gebieten von Khan Younis geborgen

Israelische Streitkräfte führen in mehreren Gebieten des Westjordanlandes Razzien durch und nehmen zahlreiche Palästinenser fest

Der Chef des Europäischen Rates, Charles Michel, erklärte, die neuen Sanktionen der EU gegen den Iran würden sich gegen die Drohnen- und Raketenhersteller des Landes richten

Videos aus dem Südlibanon zeigen offenbar israelische Angriffe mit weißem Phosphor auf die Stadt Khiam

Aktivistengruppe „No Tech for Apartheid“ berichtet, dass 28 Google-Mitarbeiter nach ihrem Pro-Palästina-Protest entlassen wurden

19 Personen nach dem Drohnenangriff der Hisbollah auf Nordisrael am Mittwoch im Krankenhaus

vor 4 Stunden

Israelische Medien berichten, dass 19 der Verletzten des explosiven Drohnenangriffs der Hisbollah auf die arabische Stadt al-Aramshe am Mittwoch weiterhin im Krankenhaus liegen.

Vier Personen befinden sich auf der Intensivstation, eine in kritischem Zustand und drei in ernstem, aber stabilem Zustand.

USA stimmen Israels Rafah-Plan zu, wenn sie im Gegenzug auf einen Großangriff auf den Iran verzichten: Bericht

vor 4 Stunden

Unter Berufung auf ungenannte ägyptische Beamte berichtet Al Araby Al Jadeed, dass die USA Israels Plan für eine Militäroperation in Rafah im südlichen Gazastreifen zugestimmt haben, wenn Israel im Gegenzug von einem Großangriff auf den Iran absieht.

„Die amerikanische Regierung hat den zuvor von der Besatzungsregierung vorgelegten Plan für die Militäroperation in Rafah im Gegenzug für den Verzicht auf einen Großangriff auf den Iran akzeptiert“, wird ein Beamter zitiert.

„Der israelische Plan beruht auf der Methode der Vertreibung, indem Rafah in nummerierte Quadrate aufgeteilt wird, so dass ein Quadrat nach dem anderen ins Visier genommen wird, um die Bewohner zu zwingen, sich von dort wegzubewegen, insbesondere in Richtung Khan Younis und dem Gebiet Al-Mawasi.“

Die Beamten sagten, Ägypten bereite sich darauf vor, mit den möglichen Auswirkungen der Operation umzugehen.

Türkischer Außenminister: Hamas akzeptiert Zweistaatenlösung und Auflösung des bewaffneten Flügels

vor 6 Stunden

Der türkische Außenminister Hakan Fidan sagte am Mittwoch, die Hamas werde ihren bewaffneten Flügel nach der Gründung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 auflösen.

„In unseren jahrelangen politischen Verhandlungen mit der Hamas hat diese die Gründung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 akzeptiert und mir gesagt, dass die Hamas nach der Gründung des palästinensischen Staates keinen bewaffneten Flügel mehr zu haben braucht und ihr Leben als politische Partei fortsetzen wird“, sagte er in Doha, Katar.

Fidan fügte hinzu: „Ich denke, dies ist eine äußerst wichtige Botschaft für den Schritt, den die Weltöffentlichkeit auf dem Weg zum palästinensischen Staat machen wird. Ich habe mich gefreut, heute solche Botschaften zu erhalten“.

Fidan hatte sich am Mittwoch in Doha mit dem politischen Führer der Hamas, Ismail Hanieyh, und anderen Vertretern der Gruppe getroffen.

Verhaftungen bei Pro-Palästina-Protest an der Columbia University

vor 6 Stunden

Lokale Reporter berichten, dass die New Yorker Polizei vier pro-palästinensische Demonstranten vor der Columbia University verhaftet hat, wo sich Menschen versammelt haben, um ihre Solidarität mit den Hunderten von Studenten zu bekunden, die ein „Gaza Solidarity Encampment“ auf dem Hauptrasen des Universitätsgeländes abhalten.

Einem Reporter zufolge ist mindestens eine der vier verhafteten Personen minderjährig.

Während die Universitätsleitung den Studenten eine Frist zur Räumung des Geländes setzte, rief die Gruppe Columbia Students for Justice in Palestine“ dazu auf, sich dem Camp anzuschließen und Freunde, Decken und Snacks mitzubringen“.

Abendlicher Rückblick

vor 12 Stunden

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, dass in den letzten 24 Stunden 56 Palästinenser durch israelische Angriffe auf die Enklave getötet wurden, womit sich die Gesamtzahl seit Beginn des Krieges auf 33.899 erhöhte.

Darüber hinaus wurden 89 Menschen verwundet, womit sich die Zahl der Verletzten seit dem 7. Oktober auf 76.664 erhöht.

Am heutigen Tag, dem Tag der palästinensischen Gefangenen, veröffentlichte das Medienbüro des Gazastreifens eine Erklärung, in der es heißt, dass die israelischen Streitkräfte während des aktuellen Krieges gegen den Gazastreifen, der am 7. Oktober begann, mehr als 5.000 Palästinenser verhaftet haben.

Weitere Entwicklungen:

Israelische Quadcopter wenden eine „bizarre“ neue Taktik an, indem sie Tonaufnahmen von weinenden Säuglingen und Frauen abspielen, um Palästinenser an Orte zu locken, an denen sie angegriffen werden können.

Das israelische Kabinett genehmigte einen Fünfjahresplan im Wert von 19 Milliarden Schekel (5 Milliarden Dollar) für den Wiederaufbau und die Stärkung der Städte nahe der Grenze zum Gazastreifen nach dem von der Hamas angeführten Angriff im Oktober.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen plant, diesen Freitag über einen palästinensischen Antrag auf Vollmitgliedschaft in der UNO abzustimmen, wie Diplomaten am Mittwoch mitteilten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte Europa auf, seine Sanktionen gegen den Iran zu erweitern, und betonte, dass es notwendig sei, die an der Herstellung von Drohnen und Raketen beteiligten Unternehmen ins Visier zu nehmen.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, es müsse sichergestellt werden, dass der Angriff des Irans auf Israel nicht zu einer weiteren Eskalation des Krieges führe.

Der Premierminister von Katar sagte am Mittwoch, dass das Land seine Rolle als Vermittler zwischen Israel und der Hamas nach der Kritik überdenkt.

Die israelische Luftwaffe teilte mit, dass ihre Kampfjets Infrastrukturen der Hisbollah im Norden Baalbeks im Ostlibanon angegriffen hätten.

Israel greift Hisbollah-Infrastruktur im Libanon an

vor 16 Stunden

Am Mittwoch gab die israelische Luftwaffe bekannt, dass ihre Kampfjets Infrastrukturen der Hisbollah im Norden Baalbeks im Ostlibanon angegriffen haben.

Dies geschah vor dem Hintergrund der Befürchtung, dass die zunehmenden Schusswechsel zwischen Israel und der Hisbollah die Spannungen weiter verschärfen könnten.

„Heute Abend haben Kampfjets der IAF im Norden Baalbeks eine bedeutende Infrastruktur der Hisbollah-Terroristen getroffen, die vom Luftabwehrsystem der Terrororganisation genutzt wird“, heißt es in der Erklärung.

Die USA fordern eine Untersuchung der angeblichen Misshandlung von Unrwa-Mitarbeitern durch israelische Streitkräfte

vor 16 Stunden

Am Mittwoch erklärte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, die USA seien besorgt über die in einem Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks für Palästina (Unrwa) erhobenen Vorwürfe bezüglich der Misshandlung von Mitarbeitern des Hilfswerks und anderer Personen, die von israelischen Streitkräften im Gazastreifen festgenommen wurden.

Patel fügte hinzu, dass Washington Israel auffordern werde, eine gründliche Untersuchung der Vorwürfe gegen Unrwa-Mitarbeiter durchzuführen.

Zuvor war in einem Bericht von schweren Schlägen und der Erzwingung der Nacktheit von Gefangenen berichtet worden.

Premierminister: Katar überdenkt Vermittlerrolle zwischen Israel und Hamas

vor 17 Stunden

Katars Premierminister sagte am Mittwoch, dass das Land nach Kritik seine Rolle als Vermittler zwischen Israel und der Hamas überdenkt.

„Katar ist dabei, seine Rolle völlig neu zu bewerten, weil Katar Schaden erlitten hat“, sagte Premierminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani auf einer Pressekonferenz, ohne näher darauf einzugehen.

Israelisches Militär lässt Hilfsgütertransporte in den blockierten Gazastreifen zu

vor 17 Stunden

Am Mittwoch teilte das israelische Militär mit, dass zum ersten Mal, seit die Regierung die Öffnung des Hafens von Aschdod für Hilfslieferungen genehmigt hat, Lebensmitteltransporter in den blockierten Gazastreifen einfuhren.

„Acht Lastwagen des Welternährungsprogramms (WFP) mit Mehl sind heute über den Hafen von Ashdod in den Gazastreifen gelangt“, hieß es in der Erklärung.

Die Erklärung fügte hinzu, dass die Lastwagen im Hafen einer Sicherheitskontrolle unterzogen und dann über den von Israel kontrollierten Grenzübergang Kerem Shalom in den Gazastreifen gelassen wurden.

Deutsche Bundeskanzlerin mahnt zur Deeskalation nach iranischem Angriff auf Israel

vor 17 Stunden

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, es sei wichtig, dass der Angriff des Irans auf Israel nicht zu einer weiteren Eskalation des Krieges führe.

Er fügte hinzu, er glaube, dass dies von den betroffenen Parteien verstanden worden sei.

„Für uns ist es wichtig, dass dieser Moment jetzt auch für eine weitere Deeskalation genutzt wird und dass Israel … nicht mit einem eigenen massiven Angriff antwortet“, sagte Scholz in Brüssel.

Gesetzesentwürfe des US-Repräsentantenhauses zur Hilfe für die Ukraine und Israel sollen am Mittwoch eingereicht werden

vor 19 Stunden

Am Mittwoch kündigte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, an, dass der Text von vier Gesetzentwürfen zur Unterstützung der Ukraine, Israels und des indopazifischen Raums „heute in Kürze“ eingereicht werden soll.

Johnson teilte den Mitgliedern des Repräsentantenhauses mit, dass der Ausschuss für Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses auch den Text für einen eigenen Gesetzentwurf zur Grenzsicherung veröffentlichen werde. Das Repräsentantenhaus wird voraussichtlich am Samstagabend über die endgültige Verabschiedung des Gesetzes abstimmen, so dass genügend Zeit für Diskussionen und mögliche Änderungen bleibt.

In seiner Botschaft vom Mittwoch betonte Johnson, dass die drei Gesetzentwürfe „die nationalen Sicherheitsinteressen Amerikas und seiner Verbündeten in Israel, im indopazifischen Raum und in der Ukraine finanzieren werden, einschließlich einer Darlehensstruktur für die Hilfe und einer verbesserten Strategie und Rechenschaftspflicht“.

Er erwähnte, dass der vierte Gesetzentwurf das Repo-Gesetz, die TikTok-Gesetzgebung und die Sanktionen umfassen werde, ohne jedoch weitere Einzelheiten in seiner Botschaft zu nennen.

Hamas: Iran-Angriff auf Israel „legitim und verdient

vor 19 Stunden

Am Mittwoch erklärte die palästinensische Gruppe Hamas, dass der Angriff des Irans auf Israel eine „legitime und verdiente“ Antwort auf den Angriff auf das Konsulat der Islamischen Republik in Syrien sei.

Die Hamas erklärte, der Angriff auf Israel sei eine „legitime und verdiente Antwort auf den Angriff der zionistischen Einheit auf das iranische Konsulat in Damaskus“ am 1. April.

„Die Antwort der Islamischen Republik Iran bestätigt, dass die Zeit, in der das zionistische Gebilde nach Belieben handeln konnte, ohne zur Rechenschaft gezogen oder bestraft zu werden, vorbei ist“, fügte die Hamas in einer Erklärung hinzu.

