How a pro-Ukraine media outlet smeared pro-Palestine protest in Canada A Toronto synagogue hosted a real estate company, which advertised illegal homes for sale in the occupied West Bank. And when Palestinians took out a peaceful protest, Visegrád 24 alleged they were attacking Jewish worshippers.

Der Online-Nachrichtendienst Visegrád 24 bezeichnete die pro-palästinensischen Demonstranten als „Anti-Israel-Demonstranten“, die sich versammelt hätten, um „Juden bei ihrem Gottesdienst zu belästigen“. / Foto: AA-Archiv

Eine Synagoge in Toronto beherbergte eine Immobilienfirma, die illegale Häuser im besetzten Westjordanland zum Verkauf anbot. Und als Palästinenser friedlich protestierten, behauptete Visegrád 24, sie würden jüdische Gläubige angreifen.

Wie ein pro-ukrainisches Medienunternehmen den pro-palästinensischen Protest in Kanada verleumdete

Ezgi Toper

6. März 2024

Die Palästinenser haben in ihrem Leben viel zu ertragen. Sie wurden aus ihren Häusern vertrieben, durften ihr angestammtes Land nicht betreten und wurden zu Zehntausenden getötet, wie der andauernde Krieg Israels gegen Gaza zeigt.

Und online wird die Zensur und Diskriminierung, der sie ausgesetzt sind, in der Medienberichterstattung über pro-palästinensische Proteste in westlichen Ländern deutlich. Ein Beispiel dafür ist der Vorfall vom Wochenende in Toronto, Kanada.

Ein in den USA ansässiges Immobilienunternehmen hatte in der Aish-Hatorah-Synagoge in Thornhill eine Marketingveranstaltung organisiert, die sich ausschließlich an Juden richtete, die im besetzten Westjordanland Immobilien kaufen wollten.

Israel hat im Westjordanland, das zu den besetzten palästinensischen Gebieten gehört, illegale Siedlungen gebaut. Die jüdischen Siedlungen sind international als illegal anerkannt – sogar von den Vereinigten Staaten.

Was passiert also, wenn eine Gruppe von Demonstranten, die sich aus Palästinensern und ihren Verbündeten zusammensetzt, gegen den illegalen Verkauf von besetzten Immobilien demonstriert?

Nun, ein pro-israelisches Nachrichtenmagazin stellt die friedliche Demonstration als Angriff auf die Synagoge und ihre Gläubigen dar.

Was war geschehen?

Rabbi David Mivasair, ein Mitglied von Independent Jewish Voices, der an der Demonstration teilnahm, sagte in einem Video auf X, dass er „vor einer Synagoge steht, in der Immobilien verkauft werden, die auf von Palästinensern gestohlenem Land gebaut wurden“.

„Es gibt eine Immobilienagentur, die heute hier nach Toronto gekommen ist, um Immobilien zu verkaufen, die auf gestohlenem palästinensischem Land gebaut wurden. Es ist unglaublich, dass Kanada so etwas zulässt, es ist eindeutig illegal. Deshalb sind wir heute hier, um das anzuprangern und, so Gott will, dafür zu sorgen, dass es aufhört“, fügt er hinzu.

Das Immobilienunternehmen Keller Williams (KW) wollte Berichten zufolge Land in der illegalen israelischen Siedlung Modi’in Illit verkaufen, die auf dem Land von fünf palästinensischen Dörfern errichtet wurde: Ni’lin, Kharbata, Saffa, Bil’in und Dir Qadis.

Als die Demonstranten dorthin gingen, um ihre Besorgnis zum Ausdruck zu bringen, wurden sie von der Online-Nachrichtenagentur Visegrád 24 als „Anti-Israel-Demonstranten“ bezeichnet, die sich versammelt hätten, um „Juden zu belästigen, die ihren Gottesdienst besuchen“.

Visegrád 24, das auf X fast eine Million Follower hat, meldete die „Eilmeldung“, ohne irgendeinen Kontext über die Immobilienveranstaltung zu liefern, gegen die protestiert wurde.

Faisal Kutty, ein Anwalt, Rechtswissenschaftler und Kommentator, erklärte gegenüber TRT World, dass die Berichterstattung von Visegrád 24 besorgniserregend sei, da sie diejenigen, die sich illegalen Aktivitäten widersetzten, als Antisemiten darstelle und nicht als Menschen, die sich um Menschenrechte und Würde für alle sorgten.

„Das Ergebnis solcher illegalen Landverkäufe ist der fortgesetzte Diebstahl von palästinensischem Land und die Vertreibung der Palästinenser. Es ist eine Strategie der Besatzer, die Tatsachen vor Ort zu verändern, indem sie Land übernehmen und die einheimische Bevölkerung verdrängen“, erklärt Kutty.

„(Diese Berichterstattung) setzt die Entmenschlichung der Palästinenser und derjenigen, die ihr Grundrecht auf Existenz und Selbstbestimmung unterstützen, fort“, fügt Kutty hinzu.

Halbwahrheiten und ein Haufen Lügen

Visegrád 24 wurde von dem polnischen Journalisten Adam Starzynski und dem Anzeigenkunden Stefan Thompson gegründet, der mit der Pro-Donald-Trump-Gruppe MEGA in Verbindung steht und auch The Jewish Chronicle, eine jüdische Wochenzeitung mit Sitz in London, gegründet hat.

Visegrad hat durch seine Berichterstattung über den Russland-Ukraine-Krieg ein großes Publikum angezogen. Sie wurde in eine von Forschern der Universität Tartu in Estland erstellte Liste zuverlässiger Informationsquellen über den Krieg aufgenommen.

Die aktuelle Berichterstattung über Israels Krieg in Gaza war jedoch alles andere als zuverlässig, da die Berichte fast immer eine pro-israelische Haltung einnahmen.

Visegrád 24 beruft sich in seinem Bericht über die Kundgebung auf die ehemalige kanadische Botschafterin in Israel, Vivian Bercovici, die behauptete, dass „eine maskierte weibliche Jugendliche offenbar einen Polizisten angegriffen hat“ und die Demonstranten als „eine Bande von maskierten Schlägern“ bezeichnete.

Mit seinem Beitrag auf X teilte das Nachrichtenmagazin ein Video, das angeblich die Belästigung von Synagogenbesuchern zeigt. Auf dem Video ist jedoch keine Belästigung zu sehen, sondern eine Gruppe von Demonstranten, die Fahnen schwenken und „Free, Free Palestine“ skandieren.

Viele empörte Nutzer sozialer Medien, darunter der ägyptisch-amerikanische Komiker und Fernsehmoderator Bassem Youssef, bezeichneten die Berichterstattung von Visegrád 24 als Propaganda mit „Halbwahrheiten und einem Haufen Lügen“.

In einem Video, das Kutty am Montag auf X teilte, erklärt ein Mann, er sei auf dem Weg zu der Immobilienveranstaltung und zeigt einen Flyer mit der Überschrift „Israel Real Estate Expo – Thornhill“.

In einem anderen Video ist zu sehen, wie jüdische Vertreter der Aish Hatorah Synagoge einem Mann, der einen Hut mit der Aufschrift „Palästina“ trug und versuchte, nach Erledigung der Anmeldeformalitäten an der Veranstaltung teilzunehmen, den Zutritt verweigerten und ihn verbal beleidigten.

Er zeigt seine Bestätigungs-E-Mail vor und fragt die jüdischen Vertreter sowie die Polizei- und Sicherheitsbeamten, wo er sein Auto parken kann, um die Veranstaltung zu betreten.

„Sir, sind Sie Jude?“

„Nein, ich bin kein Jude.“

„Warum sind Sie dann hier?“

Als der Mann erklärt, dass er gekommen ist, um Land zu kaufen, sagt ein jüdischer Vertreter „nicht für Sie“, und der andere fragt ihn: „Warum tragen Sie dann diesen (Palästina-)Hut?“

Dies war nicht die einzige Veranstaltung, bei der Häuser in illegal errichteten jüdischen Siedlungen offen vermarktet wurden. In dieser Woche sind mehrere Veranstaltungen dieser Art geplant, eine am Dienstag in Montreal in der Spanischen und Portugiesischen Synagoge und eine weitere in Toronto, allerdings in der BAYT-Synagoge.

X als Retter in der Not

Kutty erklärte gegenüber TRT World, dass Kanada die Pflicht habe, diese Art von illegalen Verkäufen durchzusetzen und zu bestrafen.

„Auf nationaler Ebene müssen wir die rechtlichen Möglichkeiten ausloten, wie wir am besten gegen diese illegalen Transaktionen vorgehen können. Aber das scheint zum jetzigen Zeitpunkt zu viel verlangt und erwartet zu sein, wenn man bedenkt, dass Kanada selbst an der Verletzung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen mitschuldig ist“, sagt er.

„Auf internationaler Ebene brauchen wir die globale Gemeinschaft der Nationen, um dem Siedlerkolonialismus ein Ende zu setzen“, sagt Kutty.

Als Reaktion auf die Empörung über die Berichterstattung von Visegrád 24 fügte die Social-Media-Plattform X einen „Community-Hinweis“ unter dem Beitrag hinzu, der den richtigen Kontext für den Protest lieferte:

„Die Leser haben den Kontext hinzugefügt: Die Synagoge veranstaltet eine Veranstaltung zum Verkauf von Grundstücken im Westjordanland. Nur Juden dürfen kaufen, was gegen die US-Antidiskriminierungsgesetze und UN-Entscheidungen verstößt, und genau dagegen wird protestiert. Niemand wird wegen seiner Religion ins Visier genommen“.

Die Mitteilung der Gemeinde enthielt auch einen Link zu einigen Tweets, darunter ein Video von Rich Siegel, seit 25 Jahren jüdischer Hausbesitzer in Teaneck, New Jersey, der sich besorgt über eine für den 10. März geplante israelische Immobilienveranstaltung äußert.

„Diese Veranstaltung verstößt sowohl gegen innerstaatliches Recht als auch gegen internationales Recht. Sie verstößt gegen innerstaatliches Recht, denn wir haben seit 1965 ein Bürgerrechtsgesetz und seit 1968 ein Gesetz über fairen Wohnraum. Wir erlauben nicht, dass Immobilienveranstaltungen nur für Weiße, nur für Juden oder nur für irgendjemanden stattfinden“, sagt Siegel.

Siegel sagt, die Veranstaltung verstoße gegen internationales Recht, weil Häuser aus drei illegalen jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland zum Verkauf angeboten werden.

„Jetzt können wir als Juden nicht mehr unter dem Radar fliegen und das Gesetz brechen und es in einer Synagoge verstecken“, sagt Siegel.

SOURCE: TRT World

Ezgi Toper ist ein digitaler Produzent bei TRT World.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …