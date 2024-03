Israel plündert nicht nur die Städte des Gazastreifens, sondern auch seine Gewässer     Sultan Barakat

Israel is pillaging not just Gaza’s cities but also its waters Foreign companies, including European ones, are helping Israel loot Gaza’s natural gas reserves. They must be stopped.

Eine israelische Gasplattform ist zu sehen, während ein israelisches Marineschiff am 14. November 2023 im Mittelmeer vor der Küste von Aschkelon patrouilliert [Datei: Reuters/Amir Cohen]

Ausländische Unternehmen, darunter auch europäische, helfen Israel bei der Plünderung der Erdgasreserven des Gazastreifens. Sie müssen gestoppt werden.

Israel plündert nicht nur die Städte des Gazastreifens, sondern auch seine Gewässer

6 Mär 2024

In den letzten Monaten sind aus dem Konfliktgebiet im Gazastreifen erschreckende Videos aufgetaucht, die zeigen, wie israelische Truppen das Eigentum von Palästinensern plündern, die vor ihren brutalen Angriffen geflohen sind. Man sieht Soldaten, die in die Kamera lächeln und Uhren, Schmuck, Bargeld und sogar Teppiche und Sporttrikots vorzeigen, die sie aus palästinensischen Häusern gestohlen haben. Aus dem Gazastreifen gestohlene historische Artefakte wurden sogar in der Knesset ausgestellt.

Während ähnliche Plünderungen durch russische Soldaten in der Ukraine gut dokumentiert und verspottet wurden, haben die internationalen Medien der israelischen Plünderung des Gazastreifens kaum Beachtung geschenkt.

Für manche mag es schwer zu glauben sein, dass sich die gut bezahlten Soldaten eines reichen Landes an solchen Verbrechen beteiligen, aber für die Menschen in Palästina ist dies kaum überraschend. Die Szenen in diesen Videos erinnern stark an das, was die Palästinenser auf der Flucht vor der ethnischen Säuberung durch die zionistischen Streitkräfte in der Nakba von 1948 mit ihrem Eigentum anstellen mussten.

Wie der israelische Historiker Adam Raz in seinem kürzlich erschienenen Buch Looting of Arab Property in the War of Independence (Plünderung arabischen Eigentums im Unabhängigkeitskrieg) beschreibt, plünderten jüdische Kämpfer und Zivilisten alles, von Schmuck, Büchern und bestickten Kleidern über Lebensmittel und Vieh bis hin zu Möbeln, Küchengeräten und sogar Bodenfliesen.

Nach der Gründung des Staates Israel wurden die Palästinenser in noch größerem Ausmaß bestohlen, indem man ihnen ihr Land und ihren Besitz nahm. Auch die natürlichen Ressourcen der Palästinenser, insbesondere Wasser, wurden geplündert. Heute dient der Krieg in Gaza als bequemer Deckmantel für einen weiteren Diebstahl großen Ausmaßes; dieses Mal versucht Israel, die maritimen Offshore-Gasreserven zu plündern, die Eigentum des Staates Palästina sind.

Ende Oktober gab das israelische Ministerium für Energie und Infrastruktur bekannt, dass es Konzessionen für die Erdgasexploration an israelische und ausländische Unternehmen in Gebieten vergeben hat, die sich mit den Seegrenzen des Gazastreifens erheblich überschneiden.

Es versteht sich von selbst, dass Israel als Besatzungsmacht unter keinen Umständen das Recht hat, Konzessionen in Gebieten zu vergeben, über die es keine Souveränität besitzt.

Palästina ist Vertragspartei des UN-Seerechtsübereinkommens (UNCLOS) und hat seine Seegrenzen im Einklang mit diesen Grundsätzen erklärt.

Israel hat das UNCLOS nicht unterzeichnet. Es erkennt auch den Staat Palästina nicht an und hat diese Position kürzlich mit einer Abstimmung in der Knesset bekräftigt, in der es sich „gegen eine einseitige Anerkennung des palästinensischen Staates“ aussprach, obwohl weltweit, auch von den USA, seinem Hauptsponsor, zunehmend eine Zwei-Staaten-Lösung gefordert wird.

Die Kombination dieser Positionen hat Israel den Vorwand geliefert, die Seegrenzen Palästinas nicht anzuerkennen und die Ressourcen in diesen Gebieten zu enteignen. Diese israelischen Behauptungen machen seine Handlungen natürlich nicht legal.

Man muss sich fragen, warum ausländische Unternehmen, darunter die italienische Eni, die britische BP und Dana Petroleum, eine Tochtergesellschaft der Korea National Oil Corporation, beschlossen haben, ihre Beteiligung an diesem Geschäft fortzusetzen, vor allem angesichts der anhaltenden israelischen Kampagne, die der Internationale Gerichtshof als einen plausiblen Fall von Völkermord bezeichnet hat.

Am 8. Februar gaben vier Menschenrechtsorganisationen in Israel und Palästina – Adalah, Al Mezan, Al-Haq und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – eine gemeinsame Presseerklärung zu den vergebenen Lizenzen für die Gasförderung in den besetzten Gewässern Palästinas heraus.

Sie gaben bekannt, dass sie ein Schreiben an das israelische Ministerium für Energie und Infrastruktur geschickt haben, in dem sie die Annullierung der Vergabe und der damit verbundenen Ausschreibung fordern. Außerdem hätten sie rechtliche Hinweise an Eni, Dana Petroleum und Israeli Ratio Petroleum geschickt, in denen sie diese aufforderten, keine Aktivitäten im Zusammenhang mit den Lizenzen durchzuführen.

„Sie sollten wissen, dass der Internationale Strafgerichtshof derzeit aktiv gegen internationale Verbrechen ermittelt, die auf dem Gebiet des Staates Palästina begangen wurden, und dass er befugt ist, gegen jede Person zu ermitteln und sie strafrechtlich zu verfolgen, die er für Kriegsverbrechen, einschließlich Plünderung, für verantwortlich hält. Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen wie Plünderung ist ebenfalls eine schwere Straftat, und Unternehmen können individuell strafrechtlich haftbar gemacht werden … Komplizenschaft bei Verstößen gegen [das humanitäre Völkerrecht] kann auch Unternehmen wie das Ihre – und Ihre Manager und Mitarbeiter – dem Risiko zivilrechtlicher Schadenersatzklagen aussetzen“, heißt es in den Mitteilungen.

Abgesehen von der Rechtswidrigkeit der Gasausschreibung nach internationalem Recht ist es wichtig, auf die Beteiligung des europäischen Unternehmens Eni hinzuweisen. Dessen Beteiligung an dem israelischen Gasförderprojekt widerspricht der seit langem vertretenen EU-Position, wonach „alle Abkommen zwischen dem Staat Israel und der Europäischen Union unmissverständlich und ausdrücklich darauf hinweisen müssen, dass sie auf die 1967 von Israel besetzten Gebiete nicht anwendbar sind“.

Die israelische Bekanntgabe der vergebenen Lizenzen erfolgte etwas mehr als ein Jahr, nachdem die EU am 15. Juni 2022 eine Vereinbarung mit den ägyptischen und israelischen Energieministern über die regionale Zusammenarbeit bei der Gasförderung unterzeichnet hatte. Dies geschah nur wenige Monate nach der russischen Invasion in der Ukraine und inmitten der Bemühungen der EU, sich vom russischen Gas zu trennen.

Interessanterweise fehlt in der Absichtserklärung die Territorialitätsklausel, zu der sich die EU verpflichtet hat, um palästinensische Gebiete und Gewässer vor der Ausbeutung durch illegale Aktivitäten zu schützen. Mitglieder des Europäischen Parlaments haben diese Frage eine Woche nach der Unterzeichnung des MoU an die EU-Kommission gerichtet.

In der Antwort der EU-Kommission wurde die Bedeutung der Auslassung mit einem eher technischen Argument abgetan: Das MoU sei nicht bindend und daher werde „keine territoriale Klausel über die Anwendbarkeit für notwendig erachtet. Nichtsdestotrotz … wird die Umsetzung dieser Vereinbarung in keiner Form für die besetzten palästinensischen Gebiete gelten, was bedeutet, dass israelische Erdgaslieferungen gemäß der Umsetzung der Vereinbarung nicht aus Ressourcen stammen dürfen, die aus den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten stammen.“

In diesem Zusammenhang sind zwei Fragen an die EU-Kommission zu stellen: Hat dieses Versäumnis die Verletzung palästinensischer Rechte durch Israel begünstigt, und was wird das Schicksal der Beteiligung von Eni an dem Projekt sein?

Diese Entwicklung kommt auch zu einem kritischen Zeitpunkt, da die EU-Länder eine höchst problematische Haltung zum Krieg in Gaza eingenommen haben, indem sie das „Recht auf Selbstverteidigung“ eines Besatzers gegen die Besetzten unterstützen und Waffen an die Besatzungstruppen liefern.

Darüber hinaus haben die EU-Staaten die finanzielle Unterstützung für das UNRWA ausgesetzt, das praktisch die einzige Rettungsleine für die von einer Hungersnot betroffenen Menschen in Gaza ist.

Während die jüngste Haltung des Westens gegen die gewalttätigen, illegalen Siedler im Westjordanland ein Schritt in die richtige Richtung ist, wird das Versäumnis, die unverhohlenen Versuche Israels, die palästinensischen Ressourcen mit Hilfe europäischer Unternehmen zu plündern, einzudämmen, den wachsenden Zynismus im Globalen Süden über die Doppelzüngigkeit des Westens bei der Anwendung des Völkerrechts weiter verstärken.

Die EU könnte einen Teil des von ihr begangenen Unrechts wiedergutmachen, indem sie den Palästinensern bei der Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen hilft. Inmitten der Diskussionen über den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Frage, wer die Kosten dafür tragen soll, ist es wichtig, die reichhaltigen Gasvorkommen in den Gewässern des Gazastreifens als eine bedeutende finanzielle Ressource zu betrachten, die genutzt werden kann, um dem palästinensischen Volk eine Zukunft in Wohlstand zu sichern. Die EU kann eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Palästinenser bei der Erschließung und Nutzung dieser Ressourcen spielen, wie es ihr souveränes Recht ist.

Sultan Barakat ist Professor für Konflikt- und humanitäre Studien an der Hamad Bin Khalifa University der Qatar Foundation und Honorarprofessor an der University of York. Er ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, der für seine Pionierarbeit bei der Erforschung von vom Krieg zerstörten Gesellschaften und deren Wiederaufbau bekannt ist. Professor Barakat gründete das Center for Conflict and Humanitarian Studies am Doha Institute for Graduate Studies und leitete es von 2016 bis 2022. Zuvor war er Forschungsdirektor des Zentrums der Brookings Institution in Doha (zwischen 2014 und 2016). An der University of York gründete und leitete er zwischen 1993 und 2019 die Post-war Reconstruction and Development Unit.

