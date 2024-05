Wie israelische Gefängnisärzte bei der Folter von palästinensischen Häftlingen helfen Von Kanav Kathuria Mai

How Israeli prison doctors assist in the torture of Palestinian detainees Israeli doctors share prisoners‘ medical information with interrogators to „greenlight“ torture, teach interrogators how to inflict pain without leaving physical marks, and even actively engage in acts of torture themselves.

Palästinensische Männer, die während der israelischen Bodeninvasion im nördlichen Gazastreifen festgenommen wurden, werden nach ihrer Freilassung im Al-Najjar-Krankenhaus in Rafah medizinisch behandelt, 24. Dezember 2023. (Foto: © Abed Rahim Khatib/dpa via ZUMA Press/APA Images)

Israelische Ärzte geben medizinische Informationen über Gefangene an Vernehmungsbeamte weiter, um „grünes Licht“ für die Folter zu geben, sie lehren Vernehmungsbeamte, wie man Schmerzen zufügt, ohne körperliche Spuren zu hinterlassen, und beteiligen sich sogar selbst aktiv an Folterhandlungen.

Wie israelische Gefängnisärzte bei der Folter von palästinensischen Häftlingen helfen

Als der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Karim Khan am Montag Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant beantragte, verzichtete er bemerkenswerterweise darauf, Folter oder sexuelle Gewalt gegen palästinensische Gefangene in seine Liste der israelischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzunehmen.

Dass Khan die Folter auslässt, ist außergewöhnlich. In den vergangenen sieben Monaten haben Hunderte von Berichten, Zeugenaussagen und Untersuchungen die brutale Folterung palästinensischer Häftlinge und Gefangener in israelischen Besatzungsgefängnissen durch Israel weiter ans Licht gebracht.

Wie palästinensische zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, der Palestinian Prisoners‘ Club und andere ausführlich dokumentiert haben, werden die Gefangenen mehrmals täglich brutal geschlagen und misshandelt, in Zellen eingesperrt, die „für menschliches Leben nicht geeignet“ sind, mit verbundenen Augen und mit Plastikfesseln an den Händen gefangen gehalten, von der Außenwelt isoliert, ihrer Kleidung beraubt, kollektiv durch Verhungern bestraft, von Hunden angegriffen, sexuell missbraucht und psychisch gefoltert. Mindestens dreizehn Palästinenser sind seit dem 7. Oktober in den Gefängnissen an den Folgen der Folter und der Verweigerung einer angemessenen medizinischen Versorgung gestorben. Unzählige weitere wurden in Massengräbern entdeckt, die eindeutige Beweise für Folter, Hinrichtungen und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit enthalten.

Auch wenn westliche Nachrichtenagenturen das Phänomen als neu oder einzigartig darstellen, wie in der jüngsten CNN-Reportage über die Gräueltaten im berüchtigten Gefangenenlager Sde Teiman, geht die israelische Folter dem 7. Oktober lange voraus. Der Einsatz von Folter in Israel als koloniales Instrument zur Unterwerfung und Kontrolle der Palästinenser ist mit der Gründung des Staates verflochten. So schrieb der palästinensische Revolutionär und Literat Walid Daqqa 2010 aus dem Gefängnis,

„Was in [israelischen Gefängnissen] geschieht, ist nicht nur die Inhaftierung und Isolierung eines Volkes, das als Sicherheitsrisiko für Israel angesehen wird, sondern ist Teil eines allgemeinen, wissenschaftlich geplanten und kalkulierten Plans zur Umformung des palästinensischen Bewusstseins.“

Die israelische Folter ist somit institutionalisiert und systematisch – sie wird von dem riesigen „Sicherheits“-Regime des Staates durchgeführt und von dessen Rechts- und Justizorganen sanktioniert. Auf internationaler Ebene wird die Folter in Israel weiterhin unkontrolliert angewandt, obwohl der Staat das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe unterzeichnet hat.

Bei der Aufdeckung des Labyrinths von Systemen, Gesetzen, Institutionen und Personen, die für die Anwendung von Folter in Israel verantwortlich sind, entzieht sich eine entscheidende Gruppe von Tätern der Schuld: medizinisches Personal in israelischen Besatzungsgefängnissen und Haftanstalten. Während die Aufmerksamkeit bei der Frage, wer foltert, im Allgemeinen auf die Vernehmungsbeamten des Shin Bet (oder Israels interner „Sicherheits“-Behörde) fällt, sind Israels Gefängnisärzte und Psychologen zutiefst mitschuldig an der Folter und der grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung von inhaftierten Palästinensern, die angeblich ihrer Obhut anvertraut sind.

Medizinisches „grünes Licht“ für Folter

Internationale Vorschriften, die Ärzten die Beteiligung an Folterhandlungen verbieten, sind absolut. So heißt es zum Beispiel in der Erklärung von Tokio des Weltärztebundes von 1975 – einer Vereinigung, der auch der israelische Ärzteverband angehört -, dass ein Arzt „die Praxis der Folter weder dulden noch sich daran beteiligen darf… unabhängig von der Straftat, derer das Opfer solcher Verfahren verdächtigt, beschuldigt oder schuldig ist, und unabhängig von den Überzeugungen oder Motiven des Opfers… einschließlich [in] bewaffneten Konflikten und Bürgerkriegen“. Weiter heißt es in der Erklärung: „Ärzte sind zwar verpflichtet, Folteropfer zu diagnostizieren und zu behandeln, doch ist es ihnen aus ethischen Gründen untersagt, Beurteilungen vorzunehmen oder Informationen oder Behandlungen zu geben, die die Folter erleichtern oder fortsetzen könnten.“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Mit anderen Worten: Ein Arzt kann auch dann an Folter mitschuldig sein, wenn er nicht direkt daran beteiligt ist. Als Mediziner, die für das Wohlergehen ihrer Patienten verantwortlich sind, haben Ärzte die ethische Verpflichtung, über Misshandlungen zu sprechen und sie zu melden, wenn sie Zeuge davon werden, ihre Patienten zu schützen, die Vertraulichkeit der persönlichen medizinischen Daten der Patienten zu gewährleisten und sich aus jeder Situation zurückzuziehen, in der Folter angewendet oder angedroht wird.

Beweise aus den letzten 30 Jahren belegen, dass israelische Ärzte diese ethischen Verpflichtungen regelmäßig nicht einhalten und gegen internationales Recht verstoßen. Wie in Berichten von Human Rights Watch, Amnesty International, Physicians for Human Rights-Israel und vielen, vielen anderen detailliert dargelegt, ist die Beteiligung israelischer Ärzte an der Folter systematisch – und in der Tat integraler Bestandteil des israelischen Folterregimes.

Medizinische Komplizenschaft bei der Folter geschieht auf verschiedene Weise. Wie in Addameers umfassender Studie „Cell 26“ aus dem Jahr 2020 dargelegt, arbeiten israelische Ärzte vor Beginn des Verhörs eines Gefangenen mit den Vernehmungsbeamten des Shin Bet zusammen, um zu bescheinigen„ oder zu genehmigen, dass der Gefangene fit“ ist, um gefoltert zu werden. Während der gesamten Dauer des Verhörs gibt ein Arzt „grünes Licht“ für die Fortsetzung der Folter.

Aber die Ermöglichung von Folter geht über einen oberflächlichen „Gesundheitscheck“ hinaus. Bei ihren Untersuchungen suchen die Mediziner nach physischen und psychischen Schwächen, die sie ausnutzen können. Diese Schwächen werden aktiv an die Vernehmungsbeamten weitergegeben, um ihnen zu helfen, den Geist eines Gefangenen zu brechen.

Israelische Ärzte verschweigen auch Verletzungen, die sie während der Folter beobachten. Anstatt ihrer ethischen Verantwortung nachzukommen, Misshandlungen zu melden, verfälschen Ärzte die Dokumentation der physischen und psychischen Auswirkungen der Folter auf Körper und Geist eines Gefangenen oder unterlassen sie, um den Opfern mögliche Beweise gegen ihre Peiniger vorzuenthalten.

Die ärztliche Mitschuld an der Folter geht über einzelne Ärzte hinaus und erstreckt sich auf das gesamte israelische Gesundheitssystem. Palästinensische Gefangene berichten, dass Vernehmungsbeamte in Missbrauchsmethoden geschult sind, die darauf abzielen, maximalen Schaden anzurichten. Dieses Wissen ist nicht angeboren; vielmehr werden laut Cell 26 medizinische Forschungsergebnisse an israelische Vernehmungsbeamte weitergegeben, um sie mit spezifischen Foltertechniken und -programmen auszustatten, die darauf abzielen, palästinensischen Gefangenen extremes Leid zuzufügen und dabei nur minimale physische Spuren zu hinterlassen.

Seit dem 7. Oktober haben Untersuchungen und Aussagen von Überlebenden der Folter, Anwälten, Menschenrechtsorganisationen und sogar einigen israelischen Whistleblowern bestätigt, dass die Beteiligung israelischer Ärzte an der Folter immer noch andauert. Am 16. April stellte ein erschreckender Bericht des Hilfswerks der Vereinten Nationen über die Folterung von Häftlingen im Gazastreifen fest, dass palästinensische Gefangene, die versuchten, medizinische Hilfe zu erhalten, um folterbedingte Verletzungen zu behandeln, stattdessen von Gefängnisärzten noch mehr geschlagen wurden.

Zur medizinischen Mitschuld an der Folter gehört auch medizinische Fahrlässigkeit – eine bewusste und langjährige Praxis in israelischen Gefängnissen. Ein im vergangenen Monat veröffentlichter Bericht von Physicians for Human Rights-Israel beschreibt die entsetzlichen Haftbedingungen in einem Feldlazarett, das auf dem Militärstützpunkt Sde Teiman und im Gefangenenlager eingerichtet wurde. Dem Bericht zufolge behandelt das medizinische Personal Patienten, die gefesselt sind und denen die Augen verbunden sind; es führt invasive medizinische Eingriffe durch, „ohne dass die Patienten vorher ausreichend aufgeklärt werden oder ihre Zustimmung geben“; es weigert sich, überhaupt eine Behandlung durchzuführen; es verweigert die Verabreichung von schmerzlindernden Medikamenten und rechtfertigt die Behandlung „nur in Fällen, in denen sie den Sicherheitskräften beim Verhör der Patienten hilft“. Darüber hinaus wird das medizinische Personal nicht angewiesen, Fälle von Gewalt oder Folter, deren Zeuge es wird, zu melden oder zu dokumentieren und medizinische Dokumente mit ihrem tatsächlichen Namen oder ihrer Lizenznummer zu unterzeichnen, wodurch sie vor möglichen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die medizinische Ethik geschützt werden.

In der CNN-Recherche von Sde Teiman deckten drei weitere israelische Whistleblower in der israelischen Haftanstalt auf, wie medizinische Eingriffe in der Einrichtung „manchmal von unterqualifizierten Medizinern durchgeführt werden, was ihr den Ruf eines ‚Paradieses für Praktikanten‘ eingebracht hat.“

Einer der Informanten sagte gegenüber CNN: „Ich wurde gebeten, zu lernen, wie man Dinge an den Patienten durchführt, wobei ich kleinere medizinische Eingriffe durchführte, die völlig außerhalb meines Fachwissens lagen … allein die Anwesenheit dort fühlte sich an, als wäre ich mitschuldig am Missbrauch.“ Dieselbe Person wurde auch Zeuge von Amputationen an Menschen, die sich Verletzungen zugezogen hatten, weil ihre Hände ständig mit Reißverschlüssen gefesselt waren.

Die Bedingungen im Feldkrankenhaus Sde Teiman sind so schlecht, dass ein dort stationierter israelischer Arzt Anfang April einen Brief an den israelischen Gesundheitsminister schrieb, in dem er seine Bedenken äußerte. Darin brachte er zum Ausdruck, dass die Umstände so düster sind, dass seine „grundlegenden Verpflichtungen gegenüber den Patienten“ aufgegeben werden und dass die medizinischen Teams in der Einrichtung sowie das Gesundheitsministerium gegen das israelische Gesetz über die Inhaftierung ungesetzlicher Kämpfer verstoßen.

Wenn Ärzte Agenten des Kolonialismus sind

Die Beteiligung von Ärzten an der Folter – deren Aufgabe es angeblich ist, zu heilen, Leiden zu lindern und im besten Interesse ihrer Patienten zu handeln – ist kein Widerspruch. Unabhängig von Ethik oder Gesetzen agiert israelisches medizinisches Personal in erster Linie als Vertreter des israelischen Siedlerkolonialregimes. Im Siedlerkolonialismus dienen alle Aspekte der Gesellschaft eines Kolonisators einem einzigen Zweck – der Unterdrückung des kolonisierten Volkes.

Der Beruf des Mediziners ist da nicht anders. In seinem Essay „Medizin und Kolonialismus“ beschreibt Frantz Fanon, was es bedeutet, in einem kolonialen Kontext Medizin zu praktizieren. Über das französische Algerien schreibt er:

„Der Arzt selbst … hat beschlossen, sich aus dem schützenden Kreis auszuschließen, den die Prinzipien und Werte der Ärzteschaft um ihn herum gewoben haben … In einer bestimmten Region entpuppt sich der Arzt manchmal als der blutigste aller Kolonisatoren … so wird er zum Folterknecht, der zufällig ein Arzt ist.“

Fanon fährt fort: „Auf der rein technischen Ebene kollaboriert der europäische Arzt aktiv mit den Kolonialmächten bei ihren schrecklichsten und entwürdigendsten Praktiken.“

Die vergangenen 230 Tage haben schmerzlich deutlich gemacht, dass die Vernichtung der Gesundheitsinfrastruktur in Gaza eines der zentralen Ziele des israelischen Völkermordes ist. Neben der Zerstörung von Krankenhäusern wird palästinensisches Gesundheitspersonal zu Hunderten entführt, gefoltert und getötet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit dem 7. Oktober mindestens 493 Mitarbeiter des Gesundheitswesens von Israel ermordet. Über 200 weitere wurden von den israelischen Besatzungstruppen verhaftet. Einige – wie Dr. Adnan Al-Bursh, Leiter der Orthopädie am al-Shifa-Krankenhaus – wurden nach monatelanger Gefangenschaft zu Tode gefoltert.

Während Israel Krankenhäuser bombardiert und zerstört, foltern israelische Ärzte palästinensische Gefangene. Während Israel palästinensische Patienten hinrichtet, tauschen ihre Ärzte medizinische Forschungsergebnisse aus, um palästinensische Gefangene besser foltern zu können. In Dr. Al-Burshs Worten: „Die Ausübung der Medizin ist zu einem Verbrechen geworden … und die Strafe für die Rettung von Leben ist Inhaftierung und Todesfolter.“

Während palästinensische Ärzte in den Krankenhäusern des Gazastreifens zusammen mit ihren Patienten sterben, machen sich israelische Ärzte mitschuldig an einem Völkermord.





Kanav Kathurias Beitrag liegt in der Schnittmenge von Gefängnisabschaffung, öffentlicher Gesundheit und Ernährungssouveränität. Er ist 2019 Open Society Institute Baltimore Community Fellow und Mitbegründer des Maryland Food and Prison Abolition Project, einer gemeinschaftsbasierten Organisation, die die Ernährungsbedingungen in Haftanstalten untersucht, um die Verwendung von Lebensmitteln als Mittel des Widerstands zu erforschen.

Übersetzt mit deepl.com

