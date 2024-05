Sayyed Nasrallah: Keine Zukunft für naziähnliches „Israel“ in der Region

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

28, Mai 2024

Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah unterstreicht, dass die Invasion in Rafah die Täuschung entlarvt, dass die israelische Besatzung zivilisiert sei.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, hat am Dienstag das Massaker von Rafah verurteilt und erklärt, dass es die falsche Fassade, mit der die israelische Besatzung als „zivilisiertes“ Gebilde dargestellt wurde, entlarvt hat.

Das Massaker von Rafah bestätige „die Brutalität, den Verrat und die Tücke des Feindes“, sagte Nasrallah nach der Entgegennahme von Beileidsbekundungen zum Tod seiner Mutter und betonte, dass „wir es mit einem Feind ohne Werte und Moral zu tun haben, der die Nazis übertrifft“.

Nasrallah betonte, wie wichtig es sei, diese schrecklichen Massaker zu verurteilen, die die Welt dazu bewegen sollten, auf ein Ende der Aggression gegen Gaza zu drängen. Er wies darauf hin, dass das „schreckliche Massaker von Rafah alle vergesslichen und schweigenden Menschen auf der Welt aufrütteln sollte“.

In Bezug auf die Vereinigten Staaten erklärte der Hisbollah-Führer, dass deren Heuchelei in Bezug auf Rafah „in den letzten Wochen eine wichtige Rolle gespielt hat“, und stellte fest, dass „Israel“ sich dem Willen der internationalen Gemeinschaft und des Internationalen Gerichtshofs widersetze, der die Einstellung des Angriffs auf Rafah angeordnet habe.

An die Länder gerichtet, die ihre Beziehungen zur israelischen Besatzung normalisieren, fragte Sayyed Nasrallah: „Wollt ihr euch mit diesen verräterischen Verrätern, deren Brutalität keine Grenzen kennt, normalisieren?“

Der Widerstandsführer betonte, dass die von der israelischen Besatzung verübten Massaker „uns und denjenigen, die sich auf die internationale Gemeinschaft und internationale Gesetze zum Schutz des Libanon verlassen, als Lehre dienen sollten“.

Er betonte weiter, dass „diejenigen, die sich der Realität nicht bewusst sind, die ignorant sind und sich von der Realität abwenden“, den Frauen und Kindern von Rafah zuhören müssen, die in ihre Ohren schreien und um Hilfe bitten.

„Schauen Sie sich die internationale Gemeinschaft an, die ohnmächtig und schwach ist und sich damit begnügt, Erklärungen der Besorgnis und der Verurteilung abzugeben“, so Sayyed Nasrallah.

Darüber hinaus erklärte der Generalsekretär der Hisbollah, dass das Massaker von Rafah und die rücksichtslosen Aktionen der israelischen Besatzung „die Niederlage, den Zusammenbruch und das Verschwinden dieser Entität beschleunigen werden“ und betonte, dass „es keine Zukunft für diese naziähnliche Entität in unserer Region gibt.“

Massaker in Rafah

Am Sonntagabend verübten die israelischen Besatzungstruppen ein neues Massaker an Dutzenden von Vertriebenen, indem sie ihre Zelte bombardierten, die sie in UNRWA-Lagerhäusern in Rafah im südlichen Gazastreifen, einer angeblichen Sicherheitszone, aufgestellt hatten.

Das Medienbüro der Regierung berichtete, dass die israelische Besatzung durch die konzentrierte und gezielte Bombardierung eines Zentrums für Vertriebene, das in einer UNRWA-Kaserne im Nordwesten des Gouvernements Rafah eingerichtet wurde, ein schreckliches Massaker begangen hat. Das Zentrum wurde mit mehr als sieben Raketen und großen Bomben bombardiert, die jeweils mehr als 2000 Pfund Sprengstoff auf die Waage brachten.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung hat dieser gewalttätige Bombenanschlag Dutzende von Menschen das Leben gekostet und zahlreiche, zum Teil sehr schwere Verletzungen verursacht, was darauf hindeutet, dass die Zahl der Opfer dieses Massakers gestiegen ist.

Das palästinensische Gesundheitsministerium meldete seinerseits, dass der Luftangriff der Besatzer auf das Vertriebenenlager in Rafah zahlreiche Opfer und Verletzte gefordert hat, und wies darauf hin, dass die Suche nach den Vermissten vor Ort weitergeht.

Palästinensische Medien berichteten außerdem, dass „eine große Zahl von Märtyrern und Verletzten sich noch im Lager befindet, während Krankenwagen und Zivilschutzteams Mühe haben, sie zu erreichen“, und fügten hinzu, dass „die Brände im Lager aufgrund der Bombardierung immer noch brennen“.

Der Zivilschutz des Gazastreifens teilte mit, dass er mindestens 50 Personen, darunter Märtyrer und Verletzte, infolge der Bombardierung des Vertriebenenlagers in Rafah durch die Besatzung abtransportiert habe, und gab bekannt, dass das Zielgebiet 100.000 Vertriebene umfasst.

