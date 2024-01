How Israeli forces trapped and killed ravers at the Nova Festival New evidence points to Israeli security forces, not Hamas, for causing the most fatalities at the music festival – civilian deaths that were then utilized to justify Tel Aviv’s Gaza genocide.



Wie israelische Streitkräfte Raver auf dem Nova-Festival in eine Falle lockten und töteten

Neue Beweise deuten darauf hin, dass israelische Sicherheitskräfte und nicht die Hamas die meisten Todesopfer auf dem Musikfestival zu beklagen hatten – zivile Todesopfer, die dann zur Rechtfertigung von Tel Avivs Völkermord im Gazastreifen herangezogen wurden.

Wie israelische Streitkräfte Raver auf dem Nova-Festival gefangen hielten und töteten

William Van Wagenen

Von 12. Januar 2024

Israelische Beamte behaupten, dass die Hamas am 7. Oktober auf dem Nova-Musikfestival in der Nähe des Gazastreifens im Rahmen der Operation „Al-Aqsa-Flut“ des palästinensischen Widerstands ein vorbereitetes und sorgfältig ausgeführtes Massaker an 364 israelischen Zivilisten verübt hat. Sie behaupten, dass die Hamas und andere Palästinenser nur wenige Stunden Zeit hatten, um die israelischen Partygäste zu ermorden, bevor die Armee den Tatort erreichte.

Es sind jedoch neue Details aufgetaucht, die zeigen, dass die israelische Grenzpolizei auf dem Nova-Gelände stationiert war, bevor die Hamas auf das Festival stieß und es zu einer großen Schlacht kam.

Zwar wurden einige Raver tatsächlich vom palästinensischen Widerstand getötet – sei es absichtlich oder im Chaos der Schlacht -, doch deuten die Beweise nun darauf hin, dass die Mehrzahl der zivilen Todesopfer wahrscheinlich von den israelischen Streitkräften selbst zugefügt wurde.

Dies lag an der überwältigenden Feuerkraft der Besatzungstruppen – auch aus Apache-Kampfhubschraubern – und daran, dass Tel Aviv die umstrittene Hannibal-Direktive erließ, um die Hamas daran zu hindern, israelische Partygänger gefangen zu nehmen.

Operation Philister-Reiter

Um 6:30 Uhr, kurz nach Sonnenaufgang am 7. Oktober, begannen Kämpfer des militärischen Flügels der Hamas, der Qassam-Brigaden, ihre Militäroperation und feuerten ein Sperrfeuer von Raketen auf Israel ab. Tausende von Hamas-Kämpfern und Kämpfern anderer Gruppierungen durchbrachen den Grenzzaun zum Gazastreifen an mehreren Stellen, um umliegende israelische Militärstützpunkte anzugreifen und Gefangene in Siedlungen als Druckmittel für einen Massengefangenenaustausch zu nehmen.

Obwohl die Armee Stunden brauchte, um zu reagieren, wurden die Einheiten der Grenzpolizei schnell eingesetzt. Um 6:42 Uhr, nur 12 Minuten nach Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut, gab der Befehlshaber des südlichen Bezirks der israelischen Polizei, Amir Cohen, einen Befehl mit dem Codenamen „Philisterreiter“ heraus und schickte Polizeibeamte und Grenzpolizisten, die sich in Alarmbereitschaft befanden, zu den Schauplätzen der verschiedenen Kämpfe.

Darunter befanden sich auch Mitglieder der Yamam- und Tequila-Kommandos, die keine polizeilichen Aufgaben haben, sondern militärische und Anti-Terror-Operationen durchführen, einschließlich verdeckter Attentate im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland.

Nach Angaben eines hochrangigen israelischen Offiziers, mit dem die New York Times sprach, kamen die ersten offiziellen Verstärkungen für den Süden Israels von Kommandos, die per Hubschrauber eintrafen.

Sagi Abitbol, ein Polizist, der als Sicherheitsbeamter auf dem Festival arbeitet, gehörte zu den ersten, die sich den Hamas-Kämpfern in der Nähe von Nova entgegenstellten, und wurde Zeuge der frühen Ankunft dieser Hubschrauber.

Bei den Kämpfen wurden 59 israelische Polizisten getötet, darunter mindestens 17 auf dem Nova-Festival.

Die Hamas hatte keinen Angriff auf das Festival geplant

Avi Mayer von der Jerusalem Post behauptete, die Hamas habe den Angriff auf das Konzert sorgfältig im Voraus geplant und beabsichtigt, so viele israelische Zivilisten wie möglich zu töten. Die Fakten sprechen jedoch eine ganz andere Sprache.

Aus einer Untersuchung der israelischen Polizei, über die Haaretz berichtet, geht hervor, dass die Hamas im Vorfeld nichts von dem Festival wusste. Die offiziellen Ergebnisse deuten darauf hin, dass das beabsichtigte Ziel Re’im war, eine Siedlung und Militärbasis, die sich nur wenige Kilometer vom Nova-Gelände entfernt befindet – an der Route 232.

In Re’im, dem Sitz der Gaza-Division der israelischen Armee, dem erklärten militärischen Ziel des palästinensischen Widerstands, kam es tatsächlich zu einem größeren Kampf. Der Kommandant des Stützpunktes war gezwungen, Luftangriffe von einem Apache-Hubschrauber auf den Stützpunkt selbst zu fliegen, um den Angriff der Hamas abzuwehren.

Die polizeilichen Ermittlungen deuten auch darauf hin, dass Hamas-Kämpfer das Festivalgelände von der Route 232 und nicht vom Grenzzaun zum Gazastreifen aus erreichten, was die Behauptung stützt, dass das Festival kein geplantes Ziel war.

Nach dem Abschuss von Raketen aus dem Gazastreifen – und bevor palästinensische Widerstandskämpfer vor Ort eintrafen – stellten die Organisatoren des Festivals die Musik sofort ein und leiteten eine Evakuierung ein.

Nach Angaben eines hochrangigen Polizeibeamten, der von Haaretz zitiert wurde, waren etwa 4 400 Menschen auf dem Nova anwesend, und die „überwiegende Mehrheit konnte entkommen, nachdem vier Minuten nach dem Raketenbeschuss beschlossen worden war, die Veranstaltung aufzulösen“, während die ersten Schüsse erst eine halbe Stunde später zu hören waren.

Zivilisten in der Falle: Die israelische Polizei blockierte den wichtigen Ausgang der Straße 232

Als die Menschen das Festivalgelände mit dem Auto verließen und sich auf die Route 232 begaben, errichtete die israelische Polizei jedoch Straßensperren in beide Richtungen, was zu einem Stau führte, in dem viele Partygänger in dem Gebiet gefangen waren, in dem schließlich Kämpfe zwischen der Hamas und der Grenzpolizei ausbrachen.

„Es herrschte eine große Verwirrung. Die Polizei verbarrikadierte die Straße, so dass wir nicht nach Be’eri fahren konnten. Wir konnten nicht in die Nähe von Re’im, den beiden nahegelegenen Kibbuzim, gehen“, sagt ein Zeuge, Yarin Levin, der mit seinen Freunden versuchte, das Gebiet zu evakuieren.

Levin, ein ehemaliger israelischer Soldat, sagte, dass dies der Zeitpunkt war, an dem sie ihre „erste Begegnung mit den Terroristen hatten… die gegen die Polizei kämpften, die dort war… zwei Terroristen verloren sich in einer Art Schießerei, und so fanden sie uns.“

Ein weiterer Zeuge, Shye Weinstein, bestätigt ebenfalls die Straßensperren der israelischen Polizei, die den Hauptausgang des Festivals blockierten. Er machte Fotos von einem Fahrzeug der Grenzpolizei und einem schwer bewaffneten Polizisten in Kampfmontur, die die Straße vor seinem Auto blockierten.

Ein Handyvideo eines Konzertbesuchers zeigt, wie israelische Polizei und Sicherheitskräfte mit ihren Fahrzeugen die Straße in der Nähe des Festivalgeländes blockieren und sich einen Schusswechsel mit Hamas-Kämpfern liefern.

Als das Feuer ausbrach, flüchteten die auf der Straße Eingeschlossenen in ihren Autos oder zu Fuß in Richtung Osten auf offene Felder. Viele schafften es über die Felder und versteckten sich in der Nähe von Bäumen, unter Büschen und in Schluchten.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen jedoch, wie schwer bewaffnete israelische Polizeieinheiten auf der Straße in Stellung gehen und über das offene Feld hinweg in die Bäume schießen, in denen die Zivilisten Schutz gesucht hatten.

Fotos von zerstörten Autos in der Nähe des Nova-Musikfestivals

Gilad Karplus, ebenfalls ein ehemaliger israelischer Soldat, sagte der BBC:

„Wir wussten ziemlich genau, dass sie wahrscheinlich die Straße blockieren würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen auf diesen Straßen getötet wurden… Wir fuhren in das Feld und versuchten, uns vor ihnen zu verstecken… Danach kamen wir etwas tiefer in die Felder, und dann begannen sie, uns von verschiedenen Stellen aus mit Scharfschützengewehren und auch mit schwerer Artillerie zu beschießen.“

Obwohl Karplus und andere Partygäste von der Grenzpolizei beschossen wurden, konnten sie sich keinen Reim darauf machen und glaubten zunächst, die Schüsse kämen von Hamas-Kämpfern, die als Polizisten oder Soldaten verkleidet waren. Mit anderen Worten: Diese Zeugen sahen tatsächlich, wie israelische Streitkräfte auf sie schossen.

Damit die Hamas einen Plan mit aufwendigen Verkleidungen durchführen konnte, hätte die Operation Nova im Voraus geplant werden müssen, und die Ermittlungen der israelischen Polizei haben bereits ergeben, dass die Hamas im Vorfeld nichts von dem Festival wusste. Außerdem wurden an keinem anderen Ort der Zusammenstöße am 7. Oktober palästinensische Kämpfer in israelischen Uniformen gesichtet – weder in den verschiedenen durchbrochenen Siedlungen noch in den israelischen Militärstützpunkten, in die sie eingedrungen waren.

Freundliches Feuer

Kurzum, sowohl die Grenzpolizei als auch Apache-Kampfhubschrauber wurden sofort zum Festivalgelände entsandt. Nach Angaben von Oberst Nof Erez von der israelischen Luftwaffe (Reserve) waren die Hubschrauber bereits um 7.15 Uhr in der Luft – 45 Minuten nach dem Start der Al-Aqsa-Flut – und wurden innerhalb weniger Stunden in einer wesentlich größeren Zahl im gesamten Süden Israels eingesetzt.

Noa Kalash, ein Überlebender des Festivals, beschrieb, dass er Schüsse sowohl von der Hamas als auch von den israelischen Streitkräften sowie Luftangriffe von Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen hörte, während er sich stundenlang im Gebüsch versteckte, um am Leben zu bleiben.

„Wir hören überall Gewehre und Leute schießen, und wir können schon erkennen, ob es Terroristen sind, die schießen, oder ob es die Armee ist. Oder es ist ein Flugzeug, ein Hubschrauber oder Raketen“, erinnerte sich Kalash.



Es ist völlig klar, dass der Hubschrauberbeschuss einige der verängstigten Konzertbesucher getötet hat. Haaretz zitiert eine Polizeiquelle, die sagt, dass Apache-Hubschrauber „auf die Terroristen schossen und offenbar auch einige der Feiernden trafen, die dort waren“.

Mehrere Augenzeugen, die das Nova-Gelände nach dem Ende der Schlacht besuchten, beschrieben die schreckliche Zerstörung. In einem anderen Nachrichtenbericht heißt es:

„Es ist unmöglich, die Szenen dort in Worten zu beschreiben. Man kann nur die Sehenswürdigkeiten aufzählen, die sich über einen Kilometer erstrecken. Es gibt Hunderte von verbrannten und von Kugeln zerfetzten Autos, riesige nasse Blutflecken, die von Fliegen umschwirrt werden und einen üblen Geruch verströmen, Säcke mit Leichenteilen, die von der ZAKA [Rettungsorganisation] eingesammelt wurden, Tausende von Kugeln und Hülsen und Schrapnelle jeder Art“.

Ein Journalist der Times of Israel, der den Ort Tage später besuchte, berichtete, dass „Dutzende von Autos in Reihen geparkt waren, einige von ihnen verbrannte Schalen mit verkohlten Leichen junger Festivalbesucher, die bei lebendigem Leibe erschossen und verbrannt wurden.“

Kugeln für Soldaten aufsparen

Unglaublicherweise behaupten israelische Beamte, dass es Hamas-Kämpfer waren, die in Nova Hunderte von Autos zerstörten und ihre Insassen bei lebendigem Leib verbrannten. Doch die Hamas verfügte nicht über diese Art von Feuerkraft.

Die Kämpfer der Gruppe waren nur mit leichten Maschinengewehren und Panzerfäusten bewaffnet, und ihre Munition beschränkte sich auf das, was sie in Pick-up-Trucks aus Gaza mitbringen konnten.

Der Guardian-Journalist Owen Jones stellte dies fest, als er einen 43-minütigen Zusammenschnitt von Videomaterial vom 7. Oktober besprach, das die israelische Armee ausgewählten Journalisten gezeigt hatte. Er sagt, dass Hamas-Kämpfer „darauf drängen, dass Kugeln für die Tötung von Soldaten aufgespart werden. Ein verängstigter Feiernder in einem Auto wird gefragt: ‚Bist du ein Soldat?'“

Wie Jones anmerkt: „Es gibt also eindeutig eine Unterscheidung zwischen Zivilisten und Soldaten in dem von Israel ausgewählten Filmmaterial von den Tausenden von Stunden Filmmaterial, das wir nicht sehen.“

Während die Hamas nur über begrenzte Munition verfügte, war die Grenzpolizei schwer bewaffnet, und die Apache-Hubschrauber sind mit Hellfire-Raketen und automatischen 30-mm-Kettenkanonen ausgerüstet, die bis zu 1.200 Schuss Munition aufnehmen und 625 Schuss pro Minute abfeuern können.

Dies deutet darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte den Großteil des Todes und der Zerstörung in Nova verursacht haben – was bestätigt werden könnte, wenn Israel sein gesamtes Videomaterial vom 7. Oktober veröffentlichen würde.

Die Hannibal-Richtlinie

Die israelischen Streitkräfte hatten nicht nur die Feuerkraft, sondern auch einen offiziellen Befehl, Israelis in Nova zu töten.

Einer der Hauptgründe, warum die Hamas die Operation „Al-Aqsa-Flut“ startete, war die Ergreifung israelischer Gefangener, die gegen Tausende von Palästinensern ausgetauscht werden sollten, die in israelischen Gefängnissen gefangen gehalten werden. Die israelischen Streitkräfte waren jedoch entschlossen, die Hamas daran zu hindern, die Gefangenen nach Gaza zurückzubringen, selbst wenn dies die Tötung der gefangenen Zivilisten bedeuten würde.

Eine Untersuchung der seit langem umstrittenen israelischen Hannibal-Richtlinie kommt zu dem Schluss, dass „aus Sicht der Armee ein toter Soldat besser ist als ein gefangener Soldat, der selbst leidet und den Staat zwingt, Tausende von Gefangenen freizulassen, um seine Freilassung zu erreichen“.

Doch am 7. Oktober wurde die Hannibal-Richtlinie, die bisher nur für gefangene Soldaten galt, laut einer Untersuchung von Yedioth Ahronoth auch gegen israelische Zivilisten erlassen. Die hebräischsprachige Tageszeitung schreibt, dass „die IDF [israelische Armee] am 7. Oktober um die Mittagszeit allen ihren Kampfeinheiten befahl, in der Praxis das ‚Hannibal-Verfahren‘ anzuwenden, ohne dies jedoch explizit beim Namen zu nennen.“

Der Befehl lautete, „um jeden Preis jeden Versuch von Hamas-Terroristen zu stoppen, nach Gaza zurückzukehren, und zwar trotz der Befürchtung, dass einige von ihnen Entführte haben“, so die Untersuchung.

In den Tagen und Wochen nach dem Vorfall machten die israelischen Behörden eine große Show daraus, Bilder von zerstörten Fahrzeugen auf dem Festivalgelände zu verbreiten, wobei sie voll und ganz davon ausgingen, dass die Autos – und die toten Opfer darin – von palästinensischen Kämpfern verbrannt worden waren. Der Yediot-Bericht widerlegt diese Behauptung vollständig:

„In der Woche nach dem Angriff überprüften Soldaten von Eliteeinheiten etwa 70 Fahrzeuge, die in dem Gebiet zwischen den Siedlungen und dem Gazastreifen zurückgelassen wurden. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die den Gazastreifen nicht erreicht haben, weil sie auf dem Weg dorthin von einem Kampfhubschrauber, einer Panzerabwehrrakete oder einem Panzer beschossen wurden, wobei zumindest in einigen Fällen alle Insassen des Fahrzeugs getötet wurden“, darunter auch israelische Gefangene.

Nof Erez, der oben erwähnte Oberst der israelischen Luftwaffe, kam im Hinblick auf Israels wahllosen Einsatz von Hubschraubern an diesem Tag zu dem Schluss, dass „die Hannibal-Direktive wahrscheinlich angewandt wurde, denn sobald man eine Geiselnahme entdeckt, ist das Hannibal“.

Ein offensichtlicher Fall davon auf dem Nova-Festival wurde versehentlich von der BBC dokumentiert, die berichtete, dass Videoaufnahmen eine Frau zeigten, die als Geisel genommen wurde, die aber:

„Plötzlich taucht sie zwei Minuten später wieder auf. Sie springt und fuchtelt mit den Armen in der Luft. Sie muss denken, dass Hilfe naht – zu diesem Zeitpunkt hatten die israelischen Verteidigungskräfte bereits begonnen, den Überfall abzuwehren. Doch Sekunden später sackt sie zu Boden, während die Kugeln um sie herum abprallen. Wir wissen nicht, ob sie überlebt hat.“

Die Gründe für die Hannibal-Direktive wurden von Brigadegeneral Barak Hiram weiter erläutert, der einem Panzer befahl, das Feuer auf ein Haus zu eröffnen, um eine Geiselnahme im Kibbutz Be’eri zu lösen, „selbst auf Kosten von zivilen Opfern“. Bei dem Angriff wurden 12 Israelis, darunter der 12-jährige Liel Hetzroni, und Dutzende von Hamas-Kämpfern getötet.

„Ich habe große Angst, dass wir, wenn wir nach Sarona [israelisches Militärhauptquartier in Tel Aviv] zurückkehren und versuchen, alle möglichen Verhandlungen [zur Befreiung der Geiseln] zu führen, in eine Falle tappen könnten, die uns die Hände bindet und uns nicht erlaubt, das zu tun, was nötig ist, nämlich hineinzugehen, zu manipulieren und sie [die Hamas] zu töten…“

William Van Wagenen ist ein Autor für das Libertarian Institute. Er hat ausführlich über den Syrien-Krieg geschrieben, mit besonderem Augenmerk auf die Rolle der US-Planer bei der Auslösung und Verschärfung des Konflikts. William Van Wagenen hat einen Master-Abschluss in Theologischen Studien der Harvard University und überlebte 2007 eine Entführung in der Sinjar-Region im Irak.



