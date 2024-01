Shin Bet-Chef tritt zurück, sobald Krieg gegen Gaza beendet ist

https://english.almayadeen.net/news/politics/shin-bet-chief-to-resign-once-war-on-gaza-concludes

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

14. Januar 2024

Der Chef des israelischen Geheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, der zu den israelischen Beamten gehörte, die behaupteten, die Hamas sei abgeschreckt worden, wird nach dem Ende des völkermörderischen Krieges im Gazastreifen zurücktreten.

Israelische Medien zitierten den ehemaligen Chef des Shin Bet, Yaakov Peri, am Sonntag mit der Aussage im Radio der Besatzungsarmee, der derzeitige Chef der Agentur, Ronen Bar, habe ihm mitgeteilt, dass er von seinem Posten zurücktreten werde, sobald der Krieg im Gazastreifen beendet sei.

Über Bar sagte Peri: „Ich habe direkt mit ihm gesprochen… er wird einer der ersten sein, der die Schlüssel übergibt.“

Bar, der am 11. Oktober 2021 von der Regierung von Naftali Bennett bestätigt wurde und die Nachfolge von Nadav Argaman angetreten hatte, nachdem er drei Jahre lang als dessen Assistent gearbeitet hatte, kündigte an, dass er am 7. Oktober die Verantwortung für das Versagen der israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen übernehmen werde.

In einer Botschaft an die Mitglieder des Shin Bet, eine Woche nach Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut, erklärte Bar: „Trotz einer Reihe von Aktivitäten, die wir durchgeführt haben, ist es uns am Samstag leider nicht gelungen, eine ausreichende Warnung zu erzeugen, die den Angriff vereiteln konnte… Als Leiter der Organisation trage ich die Verantwortung dafür, und es wird Zeit für Untersuchungen geben, aber jetzt kämpfen wir.“

Bar gehörte zu den israelischen Besatzungsbeamten, die vor dem 7. Oktober die vorherrschende Theorie vertraten, die Hamas sei „zurückhaltend und wolle keinen Krieg, sie wolle nur herrschen und wirtschaftliche Vorteile erlangen.“

Mit dieser Erklärung trat Bar in die Fußstapfen des Chefs des militärischen Geheimdienstes, Aharon Haliva, der ebenfalls seinen Rücktritt am Tag nach dem Krieg angekündigt hatte.

Neue Okt.7 Israelisches Versagen: Unterbesetzt, fehl am Platz, unorganisiert

Den israelischen Besatzungstruppen (IOF) fehlte ein strukturierter Reaktionsplan für ein ähnliches Szenario wie die Operation Al-Aqsa-Flut, wie eine Ende Dezember von der New York Times veröffentlichte Untersuchung ergab, in der ehemalige und gegenwärtige Soldaten und Offiziere zitiert wurden.

„Soweit ich mich erinnere, gab es keinen solchen Plan“, sagte Yaakov Amidror, ein pensionierter israelischer General und ehemaliger Berater von Premierminister Benjamin Netanjahu, wie die NYT zitiert.

Die Untersuchung ergab, dass „Israels“ Militär „unterbesetzt, nicht in Position und so schlecht organisiert“ war, dass die Soldaten in WhatsApp-Gruppen kommunizierten, die vor Ort erstellt wurden, und sich auf Social-Media-Posts verließen, um Zielinformationen zu erhalten. Die Truppen stürmten in die Schlacht, weil sie davon ausgingen, dass es nur ein kurzes Gefecht sein würde, und waren dementsprechend bewaffnet. Hubschrauberpiloten wurden angewiesen, nach Nachrichtenberichten und Telegram-Kanälen zu suchen, um Ziele auszuwählen.

Vor der Operation hielten es die israelischen Geheimdienstler für unwahrscheinlich, dass die Hamas einen so ehrgeizigen Angriff durchführen würde, und minimierten die Funküberwachung der Hamas, da sie sie für „Zeitverschwendung“ hielten.

Zusätzliche Informationen aus der Untersuchung der New York Times ergaben, dass die IOF und die israelischen Sicherheitskräfte mehrere Stunden brauchten, um das ganze Ausmaß des Vorfalls zu erfassen. Außerdem waren die IOF-Einheiten, die als „erste Verteidigungslinie“ in den Siedlungen am Gazastreifen positioniert waren, nicht ausreichend für dieses Szenario ausgebildet.

