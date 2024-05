Mahmoud Darwish on Gaza: ‚It is no longer a city. It is a burning battlefield‘ More than 50 years ago, the celebrated poet presciently wrote about how Palestinians will resist the Israeli occupation to achieve their dreams of liberation and redemption

Wie Mahmoud Darwish den Gazastreifen als Israels „nicht enden wollenden Albtraum“ würdigte

Yasir Suleiman

20. Mai 2024

Vor mehr als 50 Jahren schrieb der gefeierte Dichter in weiser Voraussicht darüber, wie die Palästinenser der israelischen Besatzung widerstehen werden, um ihre Träume von Befreiung und Erlösung zu verwirklichen

Der berühmteste Dichter Palästinas, Mahmoud Darwish (1941-2008), veröffentlichte den folgenden kurzen Text vor mehr als 50 Jahren, am 3. Dezember 1971, in der ägyptischen Tageszeitung Al-Ahram.

Ende November desselben Jahres brach im Gazastreifen nach der Ermordung von Ziad al-Husseini am 21. November der Widerstand gegen die israelische Besatzung aus.

Der 1943 geborene al-Husseini war der Anführer einer Gruppe von Widerstandskämpfern, die sich weigerten, die Besatzung zu akzeptieren.

Damals soll der damalige israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan gesagt haben, dass er den Gazastreifen tagsüber beherrsche, während al-Husseini ihn nachts beherrsche. So groß war der Ruhm von al-Husseini.

An jenem unglückseligen Tag im November kam al-Husseini unter verdächtigen Umständen zu Tode, was die israelische Besatzung auszunutzen versuchte, um die Palästinenser in Gaza zu spalten.

Darwishs kurzer Essay Unsterblicher Gaza bezieht sich auf diese israelischen Bemühungen, denen er die tiefe Solidarität unter den Palästinensern entgegensetzt und zeigt, wie diese Solidarität in Zeiten von Stress und Tragödien zum Tragen kommt.

Ein Aufruf zur Solidarität

Der Text ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Er spricht die Situation in Gaza in unserer Zeit so anschaulich an, als wäre er heute geschrieben worden.

Die Zeit vergeht, aber der ewige Geist von Gaza bleibt bestehen. Die Tapferkeit seiner Bewohner, ihre unerschütterliche Solidarität und ihre Weigerung, sich der israelischen Besatzung zu unterwerfen, werden triumphieren.

Gaza wird siegreich sein, erklärt Darwish. Im Laufe der Geschichte wird er zu einem Symbol des Widerstands und der Hoffnung werden.

Noch vor dem Ausbruch der ersten palästinensischen Intifada 1987 schreibt Darwish in weiser Voraussicht darüber, wie sich die Palästinenser mit Steinen gegen die Besatzung wehren werden, um ihre Träume von Befreiung und Erlösung zu verwirklichen.

Die Palästinenser in Gaza, so Darwish, sind stolze Araber, die im Namen aller Araber gegen die israelische Besatzung arabischen Landes kämpfen. Das war vor Camp David und Oslo.

Darwishs Worte mögen heutzutage hohl klingen, wenn man die beklagenswerte Haltung der arabischen Offiziellen gegenüber dem Krieg in Gaza bedenkt. Ich behaupte jedoch, dass Israels brutale Tötung von Palästinensern für gewöhnliche Araber überall von großer Bedeutung ist.

Mehr noch: Der Gazastreifen ist für Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu einem Schlachtruf geworden, der an Vietnam erinnert.

Mahmoud Darwish

Ein Auszug aus Mahmoud Darwishs Essay, Unsterblicher Gaza, in Sayed Mahmouds al-Matn al-Majhol, veröffentlicht von Almutawassit Books, Mailand, 2020 (Yasir Suleiman)

Gaza ist unsterblich, weil die Notlage seiner unschuldigen Kinder, Frauen, Männer und älteren Menschen die Herzen und Seelen all derer berührt, die sich weigern, die Augen vor dem unsäglichen Leid ihrer Mitmenschen zu verschließen.

Unsterbliches Gaza

Gaza hält nicht an seinen täglichen Eruptionen fest, um unseren Dank zu erlangen!

Gaza stürzt sich nicht jeden Tag in den Tod, damit wir es in Gedichten preisen können.

Gaza hat keine Zeit, unsere Grüße zu lesen.

Die Post erreicht Gaza [in diesen Tagen] nicht, weil es belagert, von Hoffnung umgeben und von Feinden eingekreist ist.

Trotz alledem stehen wir heute und jeden Tag im Gebet für seinen Namen, der letzten Endes ein seltener und unvergleichlicher Name ist.

Es ist nicht wahr, dass die Israelis ihre dunkelste Nacht in Gaza vorgestern erlebt haben. Alle ihre Nächte und Tage in Gaza sind dunkel, weil der Geist des Widerstands mit einem wütenden Feuer schlägt, das der Präsenz des Besatzers unter uns entspricht.

Die mit Gewehren und Mythen bewaffneten Besatzer schienen zu glauben, dass der Sturz des Märtyrers Ziad al-Husseini, des Anführers der Volksbefreiungskräfte, in der vergangenen Woche ihre Nächte und Tage in Gaza erhellen und ihnen eine Atempause verschaffen könnte.

Die Besatzer, die sich weigern, die wahre Natur der Araber anzuerkennen, haben sich verkalkuliert, indem sie glaubten, dass die verdächtigen Umstände, die zum Märtyrertod dieses Helden geführt haben, zu internen Unruhen und Konflikten führen würden.

Die Bewohner des Gazastreifens sind nie mehr geeint als beim Abschied von ihren Märtyrern.

Gaza, die Mutter aller Überraschungen, verabschiedete sich schnell von seinem jungen Märtyrer und kehrte zu dem zurück, was es am besten kann: zu verkünden, dass es ein Leben in Würde und Ehre verdient. Gaza weiß, dass sich diese Werte in gefrorene Worte verwandeln würden, sollte es sich der Besatzung unterwerfen. Und Gaza weiß, dass der Widerstand gegen die Besatzung die einzige Garantie für den Schutz der Werte ist, die es hochhält.

Gaza befreit sich selbst und seine Geschichte jede Stunde. Gaza schützt seine Werte, indem es sich dem Tod nähert, indem es sich an den Tod bindet, indem es mit ihm verschmilzt.

Gaza ist nicht länger eine Stadt.

Er ist ein brennendes Schlachtfeld, auf dem die Siege, Hoffnungen und Werte des Gegners auf die Probe gestellt werden.

Der Gegner kann nicht sagen, dass er in Gaza gesiegt hat. Die Besatzung kann niemals ein endgültiger Sieg sein. Der Wille von Gaza leuchtet weiterhin durch die Wahrheit und das Blut der Märtyrer.

Gaza ist siegreich!

Der Gegner kann sich nicht darauf verlassen, dass seine Hoffnungen von Dauer sind. Die illusorischen Tatsachen, die er [in Gaza] zu schaffen versucht, indem er glaubt, die Zeit sei auf seiner Seite, werden von eben dieser Zeit verhöhnt werden, ebenso wie von der Spur der vernichtenden Niederlagen, die frühere Invasoren in den Gassen von Gaza durch die Hände ihrer Söhne und Töchter erlitten haben.

Der Gegner kann sich nicht mit seinen großen Werten brüsten. Diese Werte sind für alle sichtbar in ihrer wahren Farbe zu sehen: Tod und Mord.

Gaza ist nicht länger eine Stadt.

Gaza ist ein Symbol für die Stärke und Macht der Araber und ein öffentliches Zeichen für die Zukunft geworden.

Gaza, das vom Gegner als nicht enden wollender Albtraum in seiner dunklen Geschichte beschrieben wird, ist für die Araber ein Spektrum der Hoffnung. Er ist ein leuchtender Fleck, der sich in einem Lichthof ausbreitet und die Gefühle und Hoffnungen der Araber entzündet.

Gaza ist keine Sühne für eine Sünde, wie manche meinen. Im Gegenteil, es ist ein Modell, dem man in Zukunft nacheifern sollte. Es ist eine Willensbekundung.

Es wird sicherlich ein Tag kommen, an dem der Name „Gaza“ keine Seltenheit mehr sein wird.

In allen besetzten [palästinensischen] Städten werden sich Steine in Träume verwandeln und Träume werden zu Steinblöcken [für den Aufbau einer besseren Zukunft].

Danke, Gaza! Danke, Gaza!

Al-Ahram, 3. Dezember 1971

Professor Yasir Suleiman ist emeritierter Professor für moderne arabische Studien an der Universität Cambridge und war zuvor Sultan Qaboos bin Said Professor für zeitgenössische arabische Studien an der Universität Cambridge und Irak-Professor für arabische Studien an der Universität Edinburgh, Schottland. Er ist Commander of the British Empire (CBE), Fellow of the Royal Society of Edinburgh (FRSE), Honorary Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh (FRCPE) und Botschafter der Universität von Sarajevo. Er ist Vorsitzender des Kuratoriums des International Prize for Arabic Fiction (IPAF), des international bedeutendsten Preises für arabische Romane, Mitglied des Banipal-Kuratoriums für arabische Literatur, Mitglied des Kuratoriums des Gulf Research Centre-Cambridge, ehemaliger Vorsitzender und Mitglied der Jury des British Kuwaiti Friendship Society Book Prize. Er ist Gründungsdirektor des Zentrums für Islamische Studien in Cambridge und Gründungspräsident und Prorektor des Doha Institute for Graduate Studies. Er war Mitglied in vielen nationalen und internationalen Gremien. Seine zahlreichen Veröffentlichungen befassen sich mit verschiedenen Aspekten der arabischen Sprache in der sozialen Welt, einschließlich Fragen der Identität und des Konflikts.

