Palestine, Western Power and the Transition to a Multipolar Global Order Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on Email“In the emerging world of ethnic conflict and civilizational clash, Western belief in the universality of Western culture suffers three problems: it is false; it is immoral; and it is dangerous.“ (Samuel Phillips Huntington)[1] Often misattributed to Albert Einstein, the famous adage […]

Palästina Karte

Palästina, westliche Macht und der Übergang zu einer multipolaren Weltordnung

von Amir Nour

in Palästina

20. Mai 2024

„In der sich abzeichnenden Welt der ethnischen Konflikte und zivilisatorischen Auseinandersetzungen leidet der westliche Glaube an die Universalität der westlichen Kultur unter drei Problemen: Er ist falsch, er ist unmoralisch und er ist gefährlich.

(Samuel Phillips Huntington)[1]

Das berühmte Sprichwort „Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“, das oft fälschlicherweise Albert Einstein zugeschrieben wird, war selten zutreffender als im Fall der traditionell voreingenommenen Haltung der westlichen Regierungen gegenüber dem israelisch-arabischen und israelisch-palästinensischen Konflikt.

In bemerkenswerter Einmütigkeit, was die Substanz des Problems angeht – auch wenn sie sich gelegentlich in dürftigen Details der reinen Form unterscheiden -, haben diese Regierungen sowie ihre mächtigen Vertreter in den globalistischen Eliten und den Mainstream-Medien stets laut und deutlich die Thesen und Ziele der israelischen Besatzer unterstützt und verteidigt und sich selbst ein gutes Gewissen verschafft, indem sie den Palästinensern, die im Laufe des Prozesses immer weiter aus ihrem angestammten Land vertrieben wurden, falsche Versprechungen machten und gescheiterte Verpflichtungen eingingen.

Durch ihr übliches heuchlerisches Gehabe und ihre moralisch bankrotte Doppelmoral haben sie schuldhaft dazu beigetragen, dass sowohl die Notlage der Palästinenser als auch ein Konflikt fortbestehen, den das koloniale Großbritannien und Frankreich im vergangenen Jahrhundert zusammen mit Nazi-Deutschland geschaffen haben und den die Vereinigten Staaten von Amerika ständig nähren, um ihre strategischen Interessen in einer Welt zu bedienen, die sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unerbittlich und ausschließlich zu beherrschen und zu kontrollieren versuchen.

Infolgedessen hat der israelisch-palästinensische Konflikt heute an Brisanz gewonnen, während seine gerechte und dauerhafte Lösung in immer weitere Ferne zu rücken scheint, was zu einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Verzweiflung, gegenseitigem Hass und Gewalt in einer historisch instabilen Region führt. Der anhaltende grausame israelische Angriff auf den belagerten Gazastreifen – der fünfte seiner Art in nur 15 Jahren – destabilisiert die gesamte Region weiter. Er gefährdet auch ernsthaft den internationalen Frieden und die Sicherheit und untergräbt ernsthaft die Glaubwürdigkeit und Beständigkeit der gesamten internationalen Ordnung, die 1945 geschaffen wurde.

In diesem Zusammenhang habe ich bereits 2018 behauptet: „Epochale Entwicklungen in fast allen Bereichen menschlichen Handelns haben zunehmende Besorgnis über die Tragfähigkeit einer internationalen Ordnung ausgelöst, die zu einem großen Teil von den Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg dank ihrer überwältigenden wirtschaftlichen und militärischen Macht erdacht, gestaltet und errichtet wurde. Diese so genannte „liberale“ Ordnung unter Führung der USA ist jedoch einer stetigen Erosion unterworfen und wird heute, gelinde gesagt, brutal in Frage gestellt. Und überraschenderweise sind ihre Fundamente unablässigen Angriffen durch diejenigen ausgesetzt, die sie aufgebaut haben (…) Wie John Ikenberry feststellte, „hat der mächtigste Staat der Welt begonnen, die von ihm geschaffene Ordnung zu sabotieren. Eine feindliche revisionistische Macht ist tatsächlich auf der Bildfläche erschienen, aber sie sitzt im Oval Office, dem schlagenden Herzen der Freien Welt“. [2] Das Zusammentreffen von Realitäten wie illegalen Kriegen, die von selbsternannten Weltpolizisten gegen schwächere ‚ungehorsame‘, wenn auch souveräne Staaten geführt werden, und beispielloser wirtschaftlicher Ungleichheit, die sich aus den Widersprüchen der kapitalistischen Globalisierung und dem Verhalten ungehinderter Unternehmensexpansion ergibt, die fast jeden Bereich des öffentlichen und privaten Lebens ausbeuten, hat einen wachsenden globalen Autoritarismus und Sozialdarwinismus hervorgebracht (…) ) Pankaj Mishra[3] hat das Gesamtbild und die Choreographie dieses Totentanzes, in dem die Welt gefangen ist, treffend und wortgewaltig auf den Punkt gebracht. Er stellte zu Recht fest, dass „künftige Historiker dieses unkoordinierte Chaos vielleicht als den Beginn des dritten – und längsten und seltsamsten – aller Weltkriege ansehen werden, eines Krieges, der in seiner Allgegenwärtigkeit einem globalen Bürgerkrieg gleichkommt“.

Leider zeichnet Amnesty International in seinem Jahresbericht 2023/2024 über den „Zustand der Menschenrechte in der Welt“ ein ähnlich düsteres Bild. Die im Vereinigten Königreich ansässige Nichtregierungsorganisation, die sich für die weltweite Beendigung von Menschenrechtsverletzungen einsetzt, schlägt Alarm, da sie von einem Wendepunkt für das Völkerrecht spricht, da Regierungen und Unternehmen in eklatanter Weise gegen Regeln verstoßen und die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Grundwerte der Menschlichkeit und Universalität aufgeben. Mächtige Regierungen haben die Menschheit in eine Ära ohne wirksame internationale Rechtsstaatlichkeit gestürzt, wobei die Zivilbevölkerung in Konflikten den höchsten Preis zu zahlen hat; die sich rasch verändernde künstliche Intelligenz hat im Jahr der öffentlichen Wahlen einen fruchtbaren Boden für Rassismus, Diskriminierung und Spaltung geschaffen; und gegen diese Missstände haben sich Menschen auf der ganzen Welt in noch nie dagewesener Zahl mobilisiert und den Schutz der Menschenrechte und die Achtung unserer gemeinsamen Menschlichkeit gefordert. All dies „inmitten einer sich vertiefenden globalen Ungleichheit, von Supermächten, die um die Vorherrschaft ringen, und einer eskalierenden Klimakrise“, so die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard. Aber wo viele Regierungen versagt haben, sich an das Völkerrecht zu halten, so Agnès Callamard weiter, „haben wir auch erlebt, dass andere internationale Institutionen dazu aufgerufen haben, die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Und dort, wo führende Politiker auf der ganzen Welt versagt haben, für die Menschenrechte einzutreten, haben wir erlebt, wie sich die Menschen aufgerafft haben, um zu marschieren, zu protestieren und Petitionen für eine hoffnungsvollere Zukunft einzureichen (…) Die Menschen haben mehr als deutlich gemacht, dass sie Menschenrechte wollen; es liegt nun an den Regierungen zu zeigen, dass sie zuhören“.

Mit Blick auf den völkermörderischen Krieg gegen Gaza erklärte Callamard: „Israels eklatante Missachtung des Völkerrechts wird durch das Versagen seiner Verbündeten, das unbeschreibliche Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung in Gaza zu stoppen, noch verstärkt. Viele dieser Verbündeten waren die eigentlichen Architekten dieses Rechtssystems nach dem Zweiten Weltkrieg (…) Insbesondere haben die Vereinigten Staaten in den letzten sechs Monaten die israelischen Behörden vor einer Überprüfung der vielfachen Verstöße in Gaza abgeschirmt und geschützt (…) Indem sie ihr Veto gegen einen dringend benötigten Waffenstillstand eingelegt haben, haben die Vereinigten Staaten den Sicherheitsrat [der Vereinten Nationen] von dem entlastet, was er eigentlich tun sollte.“

Die blinde und eiserne Unterstützung der USA für Israel zeigte sich einmal mehr, als ihr stellvertretender Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, als einziger Vertreter eines Mitgliedslandes des UN-Sicherheitsrates gegen einen von Algerien eingebrachten Resolutionsentwurf[4] stimmte, der empfahl, dem Staat Palästina die Vollmitgliedschaft in der Organisation der Vereinten Nationen zu gewähren. Mit 12 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen (Vereinigtes Königreich und Schweiz) lehnte der Rat damit den Antrag Palästinas ab, der, wäre er angenommen worden, der Generalversammlung empfohlen hätte, mit den anderen UN-Mitgliedern über den Beitritt Palästinas als Vollmitglied abzustimmen.

Damit hat die US-Regierung ihre fast schon viszerale Feindseligkeit gegenüber einer solchen Mitgliedschaft verdoppelt, die sie bereits 2012 abgelehnt hatte, als die Generalversammlung mit einer überwältigenden Mehrheit von 138 Ja- und nur 9 Nein-Stimmen die Resolution 67/19 annahm, die Palästina den Status eines „Nichtmitgliedsstaates“ als Staat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt zuerkannte. Washingtons verkündete „starke Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung“ hat sich somit als ausgesprochen hohl und widersprüchlich erwiesen.

Trita Parsi, Gründerin des National Iranian American Council und Mitbegründerin und stellvertretende Vorsitzende des Quincy Institute for Responsible Statecraft, kommentierte dieses Thema auf X (früher Twitter) mit den Worten: „Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, wie isoliert Biden die USA gemacht hat. Biden bedrängte Japan, Südkorea und Ecuador, sich der Palästina-Resolution zu widersetzen, damit die USA kein Veto einlegen mussten. Sie weigerten sich. Also legte Biden sein viertes Veto in 7 Monaten (!!) ein. Das ist das Gegenteil von Führung“. Ebenso hat Washington es versäumt, sein diplomatisches Gewicht einzusetzen, um sein gesichtswahrendes Ziel vor dem Sicherheitsrat zu erreichen, hat die Widersprüche zwischen seinen Worten und Taten offengelegt und gezeigt, dass es nicht in der Lage ist, eine kohärente Strategie zu formulieren, die mit seinen eigenen erklärten Werten übereinstimmt, wodurch sein allmählicher Verlust an weicher Macht noch deutlicher zutage tritt.[5]

Amnesty International hat auch mehrere andere westliche Länder für ihre „groteske Doppelmoral“ gerügt, darunter das Vereinigte Königreich und Deutschland, die angesichts der begründeten Proteste dieser Staaten gegen die Kriegsverbrechen Russlands und der Hamas das Vorgehen Israels weiterhin schützen und damit unterstützen. Der Bericht verurteilt insbesondere das Vereinigte Königreich dafür, dass es seine Führungsrolle innerhalb der UNO nicht nutzt, um Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen zu verhindern, sowie für seine schwache Unterstützung der Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu Menschenrechtsverletzungen in Israel und Palästina. Er hebt auch die ungezügelte Beteiligung Großbritanniens an der Bewaffnung Israels hervor und warnt, dass Großbritannien „von der Geschichte für sein Versagen bei der Verhinderung des Abschlachtens der Zivilbevölkerung in Gaza hart beurteilt werden wird“[6].

Doch glücklicherweise beginnen sich die Fronten in einem sich wandelnden globalen geostrategischen Kontext zu verschieben, vor allem durch die kombinierte Wirkung des Endes der düsteren amerikanischen unipolaren Dominanz, des Wiederaufstiegs Russlands und Chinas auf der Weltbühne und des allmählichen Auftauchens eines globalen Südens, der legitimerweise das Recht beansprucht, sich an der Verwaltung der Angelegenheiten unseres zunehmend vernetzten „planetarischen Dorfes“ zu beteiligen, am auffälligsten unter der Ägide der BRICS-Staaten.

Es ist daher zu hoffen, dass der Sturz in den Abgrund der Gesetzlosigkeit, der Zügellosigkeit und der Straflosigkeit bald ein Ende hat, damit die enttäuschten Völker der Erde, angefangen bei denen der arabisch-muslimischen Welt, den Glauben an die so genannten westlichen liberalen Werte und Normen von Freiheit, Gleichheit, Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht unwiederbringlich verlieren.

Die Regierung Südafrikas hat mutig den Weg gewiesen, indem sie Israel vor den Internationalen Gerichtshof gezerrt hat, und der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, muss rasch in seine Fußstapfen treten, trotz des skandalösen Schreibens[7] von 12 US-Senatoren, in dem sie ihm und seinen Mitarbeitern drohen, gegen ihn vorzugehen, falls der IStGH internationale Haftbefehle gegen israelische Beamte ausstellt. In diesem Schreiben, das in eklatanter Weise gegen internationales Recht verstößt, teilten die US-Gesetzgeber Khan mit: „Wenn Sie einen Haftbefehl gegen die israelische Führung ausstellen, werden wir dies nicht nur als Bedrohung der Souveränität Israels, sondern auch der Souveränität der Vereinigten Staaten interpretieren (…) Nehmen Sie Israel ins Visier und wir werden Sie ins Visier nehmen [und] werden dazu übergehen, jegliche amerikanische Unterstützung für den IStGH zu beenden, Ihre Mitarbeiter und Partner zu sanktionieren und Sie und Ihre Familien aus den Vereinigten Staaten auszuschließen. Sie sind gewarnt“.

Besonders erwähnenswert ist hier auch der durchschlagende Erfolg der Vox Populi in der ganzen Welt. Sie wird immer mehr zu einem mächtigen Mittel in der modernen politischen Kommunikation, von globalen populären Straßenprotesten und Demonstrationen bis hin zu Smartphones und digitalen Plattformen und Social-Media-Netzwerken wie Facebook vor einem Jahrzehnt und TikTok heute; deren Einfluss auf politische Autorität, Partizipation und Repräsentation ist alles andere als unbedeutend.

Der lehrbuchmäßige Völkermord, den Israel am palästinensischen Volk verübt, hat die öffentliche Meinung in der ganzen Welt entflammt, wie die Millionen pro-palästinensischer Demonstranten zeigen, die fast täglich auf den Straßen der großen Weltstädte demonstrieren. Diese Menschenmassen sind in einer übergreifenden Forderung geeint: die Beendigung der israelischen Bombardierung des Gazastreifens und der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete. Sogar in den Vereinigten Staaten, dem treuesten Unterstützer Israels, egal wie sehr diese blinde Unterstützung den nationalen und globalen Interessen der USA geschadet hat, geht eine wachsende Zahl von Demonstranten auf die Straße, unter anderem in New York City, Washington D.C., Los Angeles und Dallas.

Dies gilt insbesondere für junge Menschen, wie es der Schauspieler und Umweltaktivist Harrison Ford kraftvoll und treffend ausdrückte: „Es gibt eine neue Naturgewalt, die sich überall auf der Welt regt. Es sind die jungen Menschen, die wir offen gesagt im Stich gelassen haben, die wütend sind, die sich organisieren und die in der Lage sind, etwas zu verändern. Sie sind eine moralische Armee. Und das Wichtigste, was wir für sie tun können, ist, ihnen verdammt noch mal aus dem Weg zu gehen.“[8]

Es ist jedoch unübersehbar, dass dieser Ratschlag von den Machthabern noch nicht beherzigt wurde. Das zeigt einmal mehr die gewaltsame Unterdrückung der laufenden Studentenproteste – die an den Widerstand gegen den Vietnamkrieg in den 1960er und 1970er Jahren, den antikapitalistischen Guerillakrieg von Occupy Wall Street im Jahr 2011 und die 2013 in den USA entstandene internationale soziale Bewegung Black Lives Matter erinnern, die sich dem Kampf gegen Rassismus und antischwarze Gewalt verschrieben hat – insbesondere in den Vereinigten Staaten und in einer wachsenden Zahl westlicher Länder, darunter Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Belgien, Australien und Neuseeland.

Darüber hinaus hat, wie Chris Hedges[9] feststellte, kein einziger Universitätspräsident die Zerstörung aller Universitäten in Gaza durch Israel angeprangert; kein einziger hat einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand gefordert; kein einziger hat die Worte „Apartheid“ oder „Völkermord“ benutzt oder Sanktionen gegen Israel und eine Desinvestition gefordert. Stattdessen, so sagt er, „kriechen die Leiter dieser akademischen Institutionen vor reichen Spendern, Unternehmen – einschließlich Waffenherstellern – und wütenden rechten Politikern auf dem Boden. Sie stellen die Debatte auf den Schaden für die Juden um, anstatt auf das tägliche Abschlachten der Palästinenser, darunter Tausende von Kindern. Sie haben es den Tätern – dem zionistischen Staat und seinen Unterstützern – ermöglicht, sich als Opfer darzustellen[10]. Diese falsche Darstellung, die sich auf den Antisemitismus konzentriert, ermöglicht es den Machtzentren, einschließlich der Medien, das eigentliche Thema – den Völkermord – zu verdrängen.

So wurde beispielsweise die Präsidentin der Columbia University, Minouche Shafik, während einer vierstündigen, zermürbenden Anhörung vor dem von den Republikanern geführten Ausschuss für Bildung und Arbeitskräfte sogar zu den Vorwürfen des Antisemitismus auf ihrem Campus befragt. In einem surrealen Moment während dieser Kongressanhörung brachte der republikanische Kongressabgeordnete Rick Allen aus Georgia bei seiner Befragung von Shafik die Bibel zur Sprache. Er zitierte das Alte und Neue Testament und fragte Shafik, ob sie wolle, dass die Columbia University von Gott verflucht werde![11]

Gilad Erdan, der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, trieb seine diesbezüglichen Äußerungen ins Lächerliche, indem er öffentlich erklärte, dass die Pro-Palästina- und Pro-Friedens-Demonstranten auf den US-Campus ideologisch mit der Hamas identisch seien. Auf einer Sitzung der UN-Generalversammlung zum Thema palästinensische Staatlichkeit sagte er, dass die Gesänge der pro-palästinensischen Demonstranten auf den Universitäten Aufrufe zur Zerstörung Israels seien, und fügte hinzu: „Wir wussten immer, dass sich die Hamas in Schulen versteckt. Wir wussten nur nicht, dass es nicht nur Schulen in Gaza sind, sondern auch Harvard, Columbia und viele Eliteuniversitäten“[12].

In Bezug auf diese Proteste – die in Windeseile an Dutzenden von amerikanischen Universitäten in zwei Dritteln der US-Bundesstaaten entstanden sind und nun im Mittelpunkt des internationalen Politik- und Medientheaters stehen – argumentiert Shahid King Bolsen[13], dass die Studenten gegen den andauernden Völkermord, das Verbrechen der Verbrechen, protestieren; einen Völkermord, für den der gesamte kollektive Westen schuldig ist, für den aber Amerika der wichtigste Ermöglicher, Sponsor, Verteidiger, Beschützer, Geldgeber, Panzer und in vielerlei Hinsicht auch der Architekt ist. Gegen die Studenten werde hart vorgegangen, weil sie sich und ihre Bildungseinrichtungen von den Verbrechen distanzierten, die ihr Land in Palästina verübe. Er wies darauf hin, dass diese Proteste, die keineswegs die ersten ihrer Art sind, da sie seit Oktober 2023 andauern, nun die Ivy League erreicht haben, also die „Crème de la Crème“ der Institutionen der herrschenden Klasse, den Boden, auf dem die herrschende Klasse ihre nächste Generation von Führern heranzieht. Irgendein Bulle auf dem Harvard-Campus, fügt er hinzu, „hat wahrscheinlich gerade den künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, einen künftigen Außenminister, einen künftigen Diplomaten, einen künftigen Würdenträger mit dem Reißverschluss verbunden“. Bolson erinnert uns zu Recht daran, dass es auf demselben Campus bereits Demonstrationen gegen Russland und für die Ukraine sowie Proteste gegen China wegen Xinjiang gegeben hat, ohne dass es dabei zu Kabelbindern, Verhaftungen oder Gefängnisstrafen für junge Studenten gekommen wäre; aber in dem Moment, in dem sie fordern, dass ihre Institutionen „ihre Partnerschaft mit Israel wegen eines Völkermords beenden, bricht die Hölle los“. Er erinnerte uns auch daran, dass dieselbe Generation im Jahr 2020 Statuen von Sklavenhaltern und Kolonialherren umstürzen wird. Diese Generation, so bemerkte er, „hatte vor einem oder zwei Jahrhunderten keine Chance, sich gegen Sklaverei und Kolonialisierung zu wehren, also haben sie einfach alle Symbole der Sklaverei und Kolonialisierung abgerissen. Alles, was sie finden konnten, haben sie abgerissen. Aber heute haben sie die Möglichkeit, sich aktiv gegen die gegenwärtige Kolonisierung in Palästina zu wehren und zu kämpfen, und das tun sie auch“. Diese jungen Leute, so schließt Bolson, „wurden darauf vorbereitet, das System zu übernehmen, und anstatt das System zu übernehmen, reißen sie es nieder (…) Amerikas renommierteste Universitäten sind zu besetzten Gebieten geworden. Dies ist ein totaler Systemzusammenbruch (…) Es ist eine tektonische Verschiebung. Das Epizentrum liegt in Gaza, aber die Schockwellen erschüttern das Fundament der amerikanischen Macht“.

Es stimmt zwar, dass die Amerikaner nach wie vor eher die Israelis als die Palästinenser unterstützen[14], aber der derzeitige Krieg gegen Gaza beschleunigt den stetigen Rückgang der Popularität Israels in den letzten zehn Jahren bei Demokraten und jungen Menschen und signalisiert eine gähnende politische und generationelle Kluft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Präsident Biden im November gegen Donald Trump den Preis dafür zahlen wird.

Als Folge dieser folgenschweren historischen Entwicklung gibt es deutliche Anzeichen für eine Revolte, die sich sowohl im Westen als auch unter den Nationen und Völkern des globalen Südens zusammenbraut. Und nach mehr als drei Jahrhunderten vollständiger westlicher Vorherrschaft scheint ein Prozess der Entwestlichung der Welt, verbunden mit einem Übergang zu einer multipolaren Weltordnung, unaufhaltsam im Gange zu sein.

Allerdings gibt es in diesem neuen Umfeld ausnahmsweise einen Silberstreif am Horizont für das unschuldige, enteignete und unterdrückte palästinensische Volk und für den endlos und zielstrebig geteilten und gequälten Teil der Welt, zu dem es gehört und den die europäischen Kolonisatoren einst „Naher Osten“ nannten, bis die Amerikaner gemäß der Entschlossenheit des Strategen Alfred Thayer Mahan beschlossen, dass er lieber „Naher Osten“ genannt werden sollte. [15] Dank ihres standhaften Widerstands und ihrer unbeschreiblichen Opfer ist es den Palästinensern endlich und gegen alle Widerstände gelungen, ihre gerechte Sache auf der Weltbühne in den Vordergrund zu stellen. Damit haben sie den Weg für die lang ersehnte Unabhängigkeit und ein würdiges Leben auf dem Land ihrer gestohlenen Vorfahren geebnet.

Amir Nour ist ein algerischer Forscher für internationale Beziehungen und Autor des Buches L’Orient et l’Occident à l’heure d’un nouveau Sykes-Picot („Der Orient und der Okzident in der Zeit eines neuen Sykes-Picot“), Editions Alem El Afkar, Algier, 2014: kostenlos herunterzuladen durch Anklicken der folgenden Links:

http://algerienetwork.com/blog/lorient-et-loccident-a-lheure-dun-nouveau-sykes-picot-par-amir-nour/ (französisch)

http://algerienetwork.com/blog/العالم-العربي-على-موعد-مع-سايكس-بيكو-ج/ (Arabisch)

[1] Samuel Phillips Huntington, „The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order“, Simon & Schuster, 1. Januar 1998.

[2] G. John Ikenberry, „Die Verschwörung gegen die amerikanische Außenpolitik: Can the Liberal Order Survive?“, Foreign Affairs, Mai/Juni 2017.

[3] Pankaj Mishra, „Age of Anger: A History of the Present“, Farrar, Straus and Giroux, 2017.

[4] Siehe United Nations News, „US veto’s Palestine’s request for full UN membership“, 18. April 2024. Der Resolutionsentwurf ist einer der kürzesten in der Geschichte des Rates: „Der Sicherheitsrat empfiehlt nach Prüfung des Antrags des Staates Palästina auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (S/2011/592) der Generalversammlung, den Staat Palästina zur Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen zuzulassen.“ Palästina ist seit 2012 „Ständiger Beobachter“ bei den Vereinten Nationen, davor war es Beobachter in der UN-Generalversammlung.

[5] Bradley Blankenship, „Die Krise im Nahen Osten hat eine Sache über die USA klar gemacht“, RT, 22. April 2024.

[6] Karen McVeigh, „Amnesty wirft Großbritannien vor, die Menschenrechte weltweit „absichtlich zu destabilisieren““, The Guardian, 24. April 2024.

[7] Zum Lesen des Briefes: https://www.politico.com/f/?id=0000018f-4e0e-d759-a9ff-ff4ee9420000

[8] Harrison Ford, Erklärung zur Bedeutung der Regenwälder während des UN Climate Action Summit 2019, 23. September 2019.

[9] Chris Hedges, „Revolte an den Universitäten“, ScheerPost, 25. April 2024.

[10] Lesen Sie hierzu: Robert Tait, „Sanders hits back at Netanyahu: ‚It is not antisemitic to hold you accountable'“, The Guardian, 27. April 2024. In einem zweieinhalbminütigen Video zählte Sanders – der im Januar einen erfolglosen Gesetzesentwurf im Senat unterstützt hatte, der die US-Hilfe für Israel von der Einhaltung der Menschenrechte und des Völkerrechts abhängig machen sollte – einen Katalog israelischer Verbrechen im Gazastreifen auf, darunter die Zerstörung der Infrastruktur, von Krankenhäusern, Universitäten und Schulen sowie die Tötung von mehr als 400 medizinischen Mitarbeitern.

[11] Auszug aus dem Dialog: „Abgeordneter Rick Allen: Ist Ihnen Genesis 12:3 bekannt? Minouche Shafik: „Wahrscheinlich nicht so gut wie Sie, Herr Abgeordneter“. Allen: „Nun, es ist ziemlich klar. Das war der Bund, den Gott mit Abraham schloss. Und dieser Bund war sehr klar: ‚Wenn du Israel segnest, werde ich dich segnen. Wenn du Israel verfluchst, werde ich dich verfluchen.‘ Und dann wurde im Neuen Testament bestätigt, dass alle Völker durch dich gesegnet werden (…) Halten Sie das für ein ernstes Thema? Ich meine, wollen Sie, dass die Columbia University von Gott, dem Gott der Bibel, verflucht wird?“ Definitiv nicht, antwortete Shafik. Der Kongressabgeordnete schloss dann mit den Worten: „OK. Nun, das ist gut.“

[12] Voice of America News, „More US campus unrest erupts over war in Gaza“, 1. Mai 2024.

[13] Shahid King Bolsen, „Universitätsproteste für Palästina | Campus-Proteste signalisieren bedeutenden Wandel in Amerika“, Middle Nation, 27. April 2024: https://www.youtube.com/watch?v=-zAvTEBLme8

[14] Jeffrey M. Jones, „Americans‘ Views of Both Israel, Palestinian Authority Down“, 4. März 2024. Laut Gallup-Zahlen weisen junge Erwachsene den größten Rückgang in der Bewertung Israels auf: von 64% Zustimmung bei den 18- bis 34-Jährigen im Jahr 2023 auf 38%. Bei den Erwachsenen mittleren Alters (35 bis 54 Jahre) ist ein geringerer, aber immer noch signifikanter Rückgang zu verzeichnen, nämlich von 66 % auf 55 %, während es bei den Erwachsenen ab 55 Jahren keine nennenswerte Veränderung gab.

[15] Lesen Sie die brillante Analyse von Chas W. Freeman Jr., „Der Nahe Osten ist wieder Westasien“, Bemerkungen zum Nahostforum in Falmouth, 6. August 2023.

Übersetzt mit deepl.com



