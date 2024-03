How to hold Israel accountable for torturing Palestinians Amid a surge in torture cases since 7 October, there is an urgent need for health professionals to properly document such atrocities

Israelische Soldaten bringen am 21. November 2023 festgenommene Palästinenser aus dem Gazastreifen (Menahem Kahana/AFP)

Wie man Israel für die Folterung von Palästinensern zur Rechenschaft ziehen kann

Von Samah Jabr

27. März 2024

Angesichts der Zunahme von Folterfällen seit dem 7. Oktober ist es dringend erforderlich, dass medizinisches Fachpersonal solche Grausamkeiten ordnungsgemäß dokumentiert

Folter ist nach wie vor eine allgegenwärtige Realität in Palästina, wo zahllose Menschen unsägliche physische und psychische Traumata durch die israelischen Streitkräfte erleiden mussten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober ist dies ein besonders ernstes Problem. Palästinenser berichteten Middle East Eye, dass sie mit Hunden und Strom gefoltert, Scheinhinrichtungen ausgesetzt und unter erniedrigenden und entwürdigenden Bedingungen festgehalten wurden. Ein Mann beschrieb, wie er in Handschellen und mit verbundenen Augen 42 Tage lang in einem Metallkäfig festgehalten wurde.

Der Umgang mit solch schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen erfordert einen umfassenden Ansatz, der auch die Entwicklung spezieller Fähigkeiten für medizinisches Fachpersonal beinhaltet, das mit der Dokumentation und Behandlung von Überlebenden beauftragt ist.

Ich wurde im Istanbul-Protokoll zur Dokumentation von Folter geschult und habe mich dafür eingesetzt, anderen Fachleuten das nötige Rüstzeug zu vermitteln, um sich in diesem schwierigen Terrain zurechtzufinden.

Da die Gewalt weiter eskaliert – Folter ist nicht auf Haftanstalten beschränkt, sondern wird auch auf den Straßen der besetzten palästinensischen Gebiete beobachtet und auf Video festgehalten – ist es wichtiger denn je, das Gesundheitspersonal in die Lage zu versetzen, solche Vorfälle zu dokumentieren und so den Stimmen der Überlebenden in ihrem Streben nach Gerechtigkeit mehr Gehör zu verschaffen.

Palästinenser werden seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt. Seit 1967 wurden mehr als 800.000 Menschen verhaftet. In israelischen Haftanstalten waren viele von ihnen brutalen physischen und psychischen Misshandlungen ausgesetzt, die den strengen Kriterien der Vereinten Nationen für Folter entsprechen.

Zu den Schlüsselelementen der Folter gehört die vorsätzliche Zufügung schweren geistigen oder körperlichen Leids zu einem bestimmten Zweck unter Beteiligung einer Person, die in offizieller Funktion handelt. Die Zunahme der Fälle seit dem 7. Oktober macht deutlich, wie dringend notwendig es ist, diese Gräueltaten zu dokumentieren und die Täter vor der internationalen Gemeinschaft zur Rechenschaft zu ziehen.

Barbarische Taktiken

Die gegen Palästinenser angewandten Foltermethoden sind ebenso vielfältig wie barbarisch und reichen von groben körperlichen Schlägen bis hin zu ausgefeilten „No-Touch“-Techniken, die aus weltweiten Verhörpraktiken importiert wurden. Israel hat auch spezielle Foltermethoden exportiert, wie z. B. die Stressposition des „palästinensischen Stuhls“.

Neben der Zufügung unerträglicher Schmerzen durch Taktiken wie Aufhängen und simuliertes Ertränken haben die israelischen Streitkräfte auch psychologische Kriegsführung eingesetzt, indem sie kulturelle Empfindlichkeiten und individuelle Schwachstellen ausnutzten, um das Leiden ihrer Opfer zu verstärken. Schlafentzug ist ein wesentlicher Bestandteil der psychologischen Folter.

Berichte über sexuellen Missbrauch, einschließlich Vergewaltigung und erzwungener Nacktheit, unterstreichen die Verderbtheit, der die Gefangenen ausgesetzt sind. Die heimtückische Kombination aus physischer und psychischer Folter dient nicht nur der Bestrafung, sondern auch der Erzwingung von Geständnissen. Solche Praktiken hinterlassen Narben und traumatisieren die Überlebenden und ihre Familien und schüchtern die palästinensische Gemeinschaft insgesamt ein.

Die Wirksamkeit der Folter liegt vor allem darin, dass sie die psychologische Widerstandsfähigkeit der Opfer zerstört und sie in einen Zustand der Hilflosigkeit und Abhängigkeit versetzt. Durch systematische Erniedrigung und Manipulation untergraben die Vernehmungsbeamten das Selbstbewusstsein des Opfers und ersetzen es durch eine pathologische Identifikation mit dem Täter.

Diese heimtückische Dynamik verzerrt die Realitätswahrnehmung des Opfers und untergräbt seine Fähigkeit, seinen Leidensweg kohärent zu artikulieren. Lange nachdem die körperlichen Wunden verheilt sind, haben die Überlebenden mit unzähligen psychologischen Folgen zu kämpfen, darunter traumatische Belastungsstörungen, Depressionen und ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen.

Schon das Wiedererinnern an das Trauma kann starken emotionalen Stress oder Vermeidungsverhalten auslösen.

Diese bleibenden psychologischen Narben stellen den Dokumentationsprozess vor große Herausforderungen, da sich die Überlebenden in einem inneren Labyrinth aus traumabedingten Gedächtnislücken, Verwirrung und emotionaler Belastung bewegen. Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich an ihre Erlebnisse zu erinnern und sie zu schildern. Gedächtnislücken, gepaart mit weit verbreiteter Angst und Misstrauen, behindern oft ihre Bereitschaft, sich auf den Dokumentationsprozess einzulassen.

Schon das Wiederaufgreifen traumatischer Erinnerungen kann starken emotionalen Stress oder Vermeidungsverhalten auslösen, was die Bemühungen um kohärente Erzählungen weiter erschwert. Als Fachkräfte im Gesundheitswesen müssen wir uns auf diese Herausforderungen einstellen und traumainformierte Ansätze anwenden, die die Autonomie und das Wohlergehen der Überlebenden in den Vordergrund stellen und gleichzeitig versuchen, ihr Recht auf Wahrheit und Gerechtigkeit zu wahren.

Angesichts solch abscheulicher Menschenrechtsverletzungen bietet das Istanbul-Protokoll einen standardisierten Rahmen für die Dokumentation von Folter, der auf Mitgefühl und Menschenwürde beruht. Indem wir Fachkräfte im Gesundheitswesen mit den notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen ausstatten, können wir Überlebende von Folter dazu befähigen, die Kontrolle über ihre Erzählungen zurückzugewinnen und ihre Stimmen im Streben nach Rechenschaftspflicht und Wiedergutmachung zu verstärken.

In unserem Bemühen, Folter zu bekämpfen und die Rechte der Opfer zu wahren, sollten wir uns mit den Überlebenden solidarisch zeigen, Zeugnis von ihrem Schmerz ablegen und uns unermüdlich für eine Zukunft ohne Unterdrückung und Straflosigkeit einsetzen.

Dr. Samah Jabr ist Psychiaterin und Leiterin der Abteilung für psychische Gesundheit des palästinensischen Gesundheitsministeriums.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …