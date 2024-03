Israeli source of „executed children“ lie admits story was untrue ZAKA leader Yossi Landau’s stories wither under scrutiny.

Israelische Quelle der „hingerichteten Kinder“-Lüge gibt zu, dass die Geschichte unwahr ist

Asa Winstanley

Rechte und Verantwortlichkeit

27. März 2024

Der jüdische Extremist, der für einige der schlimmsten israelischen Gräuelpropaganda über den 7. Oktober verantwortlich ist, hat zugegeben, dass eine seiner Geschichten über die Hinrichtung von Kindern durch die Hamas nicht wahr ist.

Yossi Landau von der Gruppe ZAKA räumt in einem neuen Interview mit Al Jazeeras Investigative Unit ein, dass die Leichen, die er zuvor im Kibbuz Be’eri gesehen haben will, „keine Kinder“ waren.

In dem Interview gibt er zu: „Wenn man sie ansieht und sie verbrannt sind, weiß man nicht genau, wie alt sie sind. Man redet also von 18-Jährigen, 20-Jährigen … man schaut einfach nicht vor Ort … um das Alter oder so etwas zu sehen.“

Das Interview ist Teil des neuen Dokumentarfilms „7. Oktober“ von Al Jazeera, der bestätigt, dass Israel selbst eine Reihe von israelischen Toten an diesem Tag getötet hat – wie The Electronic Intifada die ganze Zeit berichtet hat.

In dem Dokumentarfilm wird Landau von dem Produzenten Richard Sanders aufgefordert, eine Geschichte zu erklären, die er letztes Jahr wiederholt an Journalisten weitergegeben hat.

„Sie sprechen von Kindern“, behauptete Landau im Oktober gegenüber Sky News. „Haufenweise wurden jeweils 10 Kinder auf den Rücken gefesselt, [dann] verbrannt [im] Bett. Dahinter steckt etwas ganz anderes … es ist unbeschreiblich.“

Diese Geschichte wiederholte Landau nach dem palästinensischen Militärangriff vom 7. Oktober immer wieder. Seine reißerischen Anschuldigungen dämonisierten erfolgreich die Palästinenser und halfen, den Weg für Israels anhaltenden Völkermord im Gazastreifen zu ebnen, der bisher mehr als 32.000 Menschen das Leben gekostet hat.

Sie können sich das Al Jazeera-Interview mit Landau im obigen Video ansehen. Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus der vollständigen Al Jazeera-Dokumentation, die Sie sich auf deren Website ansehen können.

Lügen über enthauptete Säuglinge

Landau scheint auch für die endgültig entlarvte israelische Lüge verantwortlich zu sein, dass 40 Babys von der Hamas hingerichtet worden seien.

Darüber hinaus war Landau an der Verbreitung der israelischen Geschichten über eine angebliche palästinensische Kampagne sexueller Gewalt am 7. Oktober beteiligt, die inzwischen völlig zusammengebrochen ist.

Landau begleitete auch die UN-Beamtin Pramila Patten bei ihrem Besuch in den Kibbuzim, um für ihren Bericht über angebliche sexuelle Gewalt durch Palästinenser zu recherchieren (in dem Bericht wurde behauptet, dass es zu Vergewaltigungen gekommen sein könnte, aber es wurden keine Beweise vorgelegt, und er stützte sich fast ausschließlich auf offizielle Regierungsquellen).

Landaus neues Eingeständnis gegenüber Al Jazeera, dass diese toten „Kinder“ in Wirklichkeit gar keine Kinder waren, scheint das erste Eingeständnis vor der Kamera zu sein, dass er nicht die Wahrheit gesagt hatte.

In Anbetracht seiner gut dokumentierten Lügengeschichte gibt es keinen Grund, auch nur einen Aspekt von Landaus Darstellung zu glauben.

Wie der Dokumentarfilm zeigt, waren Landaus Lügen jedoch sehr einflussreich.

Zusammen mit anderer Gräuelpropaganda wurden sie vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu an den US-Präsidenten Joe Biden weitergegeben, der wiederum log, er habe tatsächlich Fotos der „enthaupteten Babys“ gesehen. Das Weiße Haus musste später klarstellen, dass Biden keine derartigen Fotos gesehen hatte.

Die Fotos existierten natürlich nicht, da keine solchen Hinrichtungen stattgefunden hatten.

Wie der Dokumentarfilm zeigt, wiederholte US-Außenminister Antony Blinken öffentlich weitere solcher Gräuelgeschichten, die ebenfalls den innovativen Lügen der ZAKA entnommen waren.

Jüdische Extremisten

Yossi Landau ist der südliche Regionalleiter von ZAKA, einer jüdischen extremistischen Gruppe.

Die ZAKA arbeitet eng mit der israelischen Regierung und dem Militär zusammen und bezeichnet sich selbst als Rettungsorganisation mit mehr als 3.000 Freiwilligen im ganzen Land.

Die ausschließlich männlichen Freiwilligen von ZAKA sind nicht medizinisch ausgebildet, haben keine beruflichen Qualifikationen und verfügen über keinerlei medizinische Kenntnisse.

Tatsächlich ist ZAKA eine ultraorthodoxe religiöse Gruppe, die sich auf die Beseitigung von Leichen und Körperteilen nach einem Notfall spezialisiert hat. Sie transportiert sie gemäß dem strengen jüdischen Religionsgesetz in Leichenhallen, um sie für die Beerdigung vorzubereiten. Sie lehnt forensische Autopsien und andere medizinische Verfahren strikt ab.

Die Beseitigung der Leichen erfolgte um den Preis – manche würden sagen, mit der Absicht -, wichtige forensische Beweise nach dem palästinensischen Militärangriff vom 7. Oktober zu vernichten.

Die wahllose israelische Vergeltung für diesen Angriff hat eine unbestimmte Zahl von Israelis das Leben gekostet, wobei das israelische Militär zugegeben hat, dass es sich um eine „immense“ Zahl von Vorfällen handelte, die es „friendly fire“ nannte.

Seit dem 7. Oktober wird die ZAKA zunehmend von unabhängigen Journalisten unter die Lupe genommen, nicht zuletzt von The Electronic Intifada.

Der erste und vielleicht hartnäckigste Journalist, der Landau und ZAKA bloßstellte, war Max Blumenthal von The Grayzone. Und in der Tat scheint ein Großteil der Hintergrundberichterstattung von Al Jazeera über Landau in dem neuen Film auf Blumenthals ausführlichem Exposé zu diesem Thema vom 6. Dezember zu beruhen.

Wie Blumenthal berichtete, wurden Landaus Lügen über die angebliche Verbrennung von 20 Kindern bei lebendigem Leib durch die Hamas in den Medien auf der ganzen Welt wiederholt. Ebenso wie seine ähnlich reißerische Erfindung, er sei auf die ermordete Leiche einer schwangeren Frau gestoßen, der der Fötus herausgeschnitten worden war, der dann seinerseits erstochen wurde.

Der Film von Al Jazeera bringt die Berichterstattung insofern voran, als er ein Interview mit Landau selbst führt und ihn – möglicherweise zum ersten Mal – vor der Kamera auf die Ungereimtheiten in seinen vielen Lügengeschichten anspricht.

Wie Blumenthal nach dem Anschauen des Interviews auf X (früher Twitter) bemerkte, enthüllte das Gespräch auch eine weitere Lüge, die Landau den westlichen Medien erzählte.

Als er in der berühmt-berüchtigten Berichterstattung der New York Times über eine angebliche Kampagne von „Massenvergewaltigungen“ durch die Hamas zitiert wurde, behauptete Landau gegenüber deren Reportern, er habe „keine Fotos gemacht, weil es uns nicht erlaubt ist, Fotos zu machen“.

Im krassen Gegensatz dazu besteht er gegenüber dem skeptischen Richard Sanders von Al Jazeera – der ihn nach der Geschichte mit dem toten Fötus gefragt hatte – darauf, dass „wenn Sie das Bild sehen wollen, ich das Bild habe“.

Er lehnt es dann ab, „das Bild“ vor der Kamera zu zeigen, und spielt Richard Sanders stattdessen ein Video vor, der berichtet, dass „ich hier kein Baby sehen kann“.

Landau, der es nicht gewohnt ist, von Journalisten herausgefordert zu werden, stottert daraufhin eine Reihe von widersprüchlichen Ausreden vor sich hin: „Sie können das Baby nicht sehen, weil – aber das ist das Bild der Mutter. Das ist sicher. Wissen Sie, wir haben nicht daran gedacht, als wir – wir haben nicht daran gedacht, alles zu filmen. Wir hatten das nicht, das war nicht in unserem….“

Al Jazeera sagt in dem Film, dass das Bild nur „ein nicht identifizierbares Stück verkohltes Fleisch“ zeigt.

Sanders sollte sich vielleicht in Acht nehmen, wenn er Landau jemals wieder begegnen sollte.

Als Landau in einem Podcast gefragt wurde, was er „Leuten da draußen, die Fragen stellen“ oder „die Gräueltaten herunterspielen“, sagen würde, war seine Antwort erschütternd.

„Ich würde gar nichts sagen … er sollte getötet werden“, betonte Landau. „Zusammen mit dem Hamas-Terroristen … Denn er ist ein Teil davon.“

The Short String – ein anonymes Kollektiv palästinensischer Journalisten in Israel – hat für Mondoweiss einen ausführlichen Bericht über die Geschichte von ZAKA in Bezug auf Täuschung, Extremismus und Militärpropaganda verfasst.

Die Gruppe wurde 1995 von Yehuda Meshi-Zahav gegründet, dem ehemaligen Anführer einer ultraorthodoxen jüdischen Terrorgruppe, „die gerichtsmedizinische Pathologen ins Visier nahm und Sprengstoff gegen Geschäfte einsetzte, die ’säkulare Zeitungen‘ verkauften“, berichtet The Short String.

Die Lügen von Landau sind nicht neu. Die ZAKA ist seit langem für ihre Täuschungsmanöver bekannt, sogar innerhalb Israels. „In der Vergangenheit haben sie zahlreiche Nachrichten gesendet, die sich als Lügen herausstellten“, berichtete das israelische Armeeradio im Jahr 2002.

Meshi-Zahav blieb bis 2021 Leiter von ZAKA, als er versuchte, sich inmitten einer Untersuchung umzubringen, die durch eine Reihe äußerst glaubwürdiger Berichte ausgelöst wurde, wonach er Dutzende von Menschen vergewaltigt und sexuell missbraucht hatte – darunter auch Kinder im Alter von 12 Jahren. (Meshi-Zahav starb später an seinen Verletzungen.)

Wie Blumenthal berichtet, war Meshi-Zahav in Israel „als ‚der Haredi Jeffrey Epstein‘ bekannt, weil er eine gut dokumentierte Vorliebe für die Vergewaltigung junger Menschen beiderlei Geschlechts hatte“.

Das ist dieselbe Gruppe, die von den Konzernmedien in der westlichen Welt immer noch als glaubwürdige Quelle ernst genommen wird.

„Beeinflussung der öffentlichen Meinung“

ZAKA hat in den letzten Monaten Millionen von Dollar an Spenden von reichen Gönnern aus dem Westen erhalten, hauptsächlich aufgrund ihrer reißerischen Gräuelpropaganda.

Benjamin Netanjahu selbst hat die Schlüsselrolle der ZAKA in dieser völkermordenden Kampagne deutlich gemacht und erklärt, wie sie Israel hilft, sich den wachsenden Forderungen nach einem Waffenstillstand in Gaza zu widersetzen.

„Wir müssen Zeit gewinnen“, erklärte er den Freiwilligen der ZAKA bei einem Besuch in ihren Büros im November. Er erklärte, dass dies geschehen würde, „indem wir uns an die führenden Politiker der Welt und an die öffentliche Meinung wenden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, die auch die führenden Politiker beeinflusst. Wir befinden uns im Krieg; er wird weitergehen.

ZAKA hat diese skrupellose Rolle in der Tat mit äußerster Rücksichtslosigkeit fortgesetzt.

In einer E-Mail von ZAKA-Chef Yoni Gilboa an potenzielle Spender, die The Electronic Intifada letzte Woche erhielt, rechtfertigte ZAKA sogar den jüngsten israelischen Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen.

„Diese Aktion wurde aufgrund konkreter Informationen durchgeführt, wonach hochrangige Hamas-Funktionäre die Räumlichkeiten des Krankenhauses nutzten“, behauptete die Gruppe in der E-Mail und wiederholte damit die für das israelische Militär typischen selbstsüchtigen Lügen.

ZAKA schrieb in der E-Mail, dass sie „den Verlust eines israelischen Soldaten, Staff Sgt. Matan Vinogradov, 20, aus Jerusalem, betrauern. Seine Tapferkeit und Aufopferung im Dienst werden nicht vergessen werden“.

Ein Screenshot einer E-Mail von ZAKA

„In diesen schwierigen Zeiten ist die Rolle von ZAKA Tel-Aviv wichtiger denn je“, heißt es weiter. „Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, diese wichtige Arbeit fortzusetzen … Spenden Sie jetzt. Vielen Dank, dass Sie uns zur Seite stehen, für Ihre unerschütterliche Unterstützung und dafür, dass Sie uns helfen, etwas zu bewirken.“

Aber der Söldnerinstinkt der Gruppe könnte noch zum Untergang ihres berühmtesten Anführers führen.

Letzte Woche berichteten israelische Medien, dass Yossi Landau von ZAKA suspendiert worden sei.

Landaus Hühner waren jedoch noch nicht aufgescheucht worden. Stattdessen teilte die ZAKA in einer Erklärung mit, er und sein Bruder hätten „Dinge getan, die der Halacha [religiöses Gesetz] unserer heiligen Tora widersprechen“.

Es war ein Video aufgetaucht, das Landau auf einer lukrativen Spendenreise nach Texas zeigt, wie er Julie Sironi umarmt, die „Israel- und Juden-Verbindungsperson“ einer christlich-zionistischen Megakirche.

Der israelische Journalist Yoeli Brim berichtete, die beiden hätten „über eine Million Dollar“ von der Kirche erhalten.

Berichten zufolge löste das Video unter den ultraorthodoxen Freiwilligen der ZAKA Empörung aus. Körperlicher Kontakt zwischen den meisten Männern und Frauen ist im streng religiösen Judentum verboten.

Es bleibt abzuwarten, wie lange die Suspendierung von Landau andauern wird.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …