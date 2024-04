How Did Zionists Come to Behave Like Nazis? Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailThe images are hard to fathom. How have well educated, well fed young Israelis been won to commit atrocities in Gaza similar to those perpetrated by Nazis against Jews? How do we explain the images of the military spending two weeks destroying […]

Wie sind die Zionisten dazu gekommen, sich wie Nazis zu verhalten?

Von Ellen Isaacs

in Palästina

12. April 2024

Die Bilder sind schwer zu begreifen. Wie konnten gut ausgebildete, wohlgenährte junge Israelis dazu gebracht werden, in Gaza ähnliche Gräueltaten zu begehen wie die Nazis an den Juden? Wie sind die Bilder zu erklären, die zeigen, wie das Militär zwei Wochen lang das Al-Shifa-Krankenhaus zerstört und dabei Patienten – darunter Babys und Kinder -, unbewaffnete Zivilisten, medizinisches und humanitäres Personal tötet? Wie ist es zu erklären, dass Soldaten auf hungernde Zivilisten schießen, die sich Hilfslieferwagen nähern, oder auf alte Frauen, die weiße Fahnen schwenken? Ah, die Regierung musste sogar erklären, wie ihre Soldaten ihre eigenen geflohenen Geiseln niederschossen, die halbnackt und unbewaffnet waren, eine weiße Fahne schwenkten und auf Hebräisch schrien? Ich bin sicher, dass es einige Soldaten gibt, die von dem, was sie gesehen haben, empört sind und deren Worte unterdrückt werden, wenn sie versuchen, sie auszusprechen. Aber das sind wohl die wenigsten.

In Israel sind angeblich 99 % der Bevölkerung für die Fortsetzung der derzeitigen Gewalt in Gaza. Es mag große regierungsfeindliche Demonstrationen geben, aber nur, weil die Hamas-Aktion vom 7. Oktober Israel unvorbereitet traf und/oder die Geiseln nicht gerettet wurden, es handelt sich nur um eine taktische Meinungsverschiedenheit. An tatsächlichen Demonstrationen gegen die Besatzung und den Krieg beteiligen sich nur sehr wenige, die von der Polizei schnell und brutal zusammengeschlagen werden.

Die Theorie, die vom israelischen Establishment zur Rechtfertigung der zionistischen Brutalität in Gaza vorgebracht und von den meisten Medien und Regierungen der Welt nachgeplappert wird, lautet natürlich, dass alle Juden in Israel durch den Holocaust, durch die Ermordung von sechs Millionen von ihnen, traumatisiert wurden. Und es war ein unsagbar schreckliches Ereignis. Allen Israelis wird auch beigebracht, dass ein Holocaust nur darauf wartet, sich zu wiederholen, und nicht verhindert werden kann, und dass Israel als einziger sicherer Hafen vor dem Gemetzel gilt. Antisemitismus wird als etwas angesehen, das sich von anderen Beispielen für Rassismus und Massenmord unterscheidet und das nicht durch politische oder wirtschaftliche Motive erklärt werden kann.

In den USA wurden die europäischen Siedler für die massenhafte Vertreibung und Tötung der amerikanischen Ureinwohner gewonnen, indem sie sie als Wilde, als minderwertige Menschen betrachteten. Später wurden viele weiße Amerikaner dazu gebracht, die Versklavung von Afrikanern zu befürworten, da der Rassismus gegen Schwarze bewusst und erfolgreich propagiert wurde. Von 1915-16 ermordeten die Türken etwa 1,5 Millionen Armenier in der Hoffnung, ihre östlichen Provinzen zu kontrollieren, indem sie die Feindschaft der Muslime gegen die Christen schürten.

In Deutschland appellierten die Nazis, aufbauend auf einer langen Geschichte des Antisemitismus, an die deutsche Arbeiterklasse, die unter der Niederlage im Ersten Weltkrieg und der galoppierenden Inflation litt, zu glauben, dass sie die Herrenrasse sei und dass ihre Feinde (unter anderem) die Juden und nicht die Kapitalisten seien. So wird der Holocaust in Israel jedoch nicht gesehen. Anstatt ihn als schreckliche Taktik des faschistischen Kapitalismus zu betrachten, wird er als Teil der unvermeidlichen Rolle der Juden als Opfer von Massenschlachtungen gesehen – eine Dynamik, die ewig andauern wird und nicht zu ändern ist.

Die Ursprungsgeschichten

Der Ursprung des unvermeidlichen Völkermordes wird manchmal auf die biblische Geschichte von Amalek zurückgeführt. Zur Zeit Moses sollen die Amalekiter einen erbarmungslosen Angriff auf die ins gelobte Land ziehenden Juden gestartet haben, und Gott befahl Moses, sie zu vernichten. Hunderte von Jahren später tat Saul dies, aber er verschonte den König, dessen Nachkommen anschließend alle damals in Persien lebenden Juden töteten. Im November verglich Netanjahu die Hamas öffentlich mit Amalek und sagte: „Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel. Und wir erinnern uns.“ 1

Andere Versionen des einzigartigen Schicksals der Juden besagen, dass die Juden das von Gott auserwählte Volk mit einer göttlichen Bestimmung sind, das gelobte Land zu bewohnen. Daher sei jeder andere, der dort lebt, egal wie lange, ein Eindringling in den göttlich bestimmten jüdischen Raum. Darüber hinaus macht die Nichtanerkennung dieses Rechts die Araber zu Antisemiten. Einige zionistische Historiker versuchen, den islamischen Antisemitismus auf den Koran und den Propheten Mohammed zurückzuführen.2 Eine eher säkulare Sichtweise, die in meiner Familie vorherrschte, besagt, dass die Juden verachtet werden, weil sie überlegen sind. Daher werden sie von allen Nicht-Juden gehasst und der Rassismus der Juden gegen „minderwertige“ Rassen ist gerechtfertigt.

Es gibt keine Schuld für das, was Juden den Arabern angetan haben – sie sind die Übeltäter. Ein konkretes Beispiel ist die Erzählung, dass alle Juden, die in den 1940-50er Jahren aus anderen Ländern des Nahen Ostens oder Nordafrikas einwanderten, dies taten, weil sie vertrieben wurden, so dass Israel so viele Flüchtlinge aufnahm, wie Palästinenser in der Nakba zurückgelassen wurden. In Wirklichkeit kamen die Juden aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen des Zionismus und der von den Zionisten unter falscher Flagge inszenierten antisemitischen Vorfälle. Diejenigen, die vertrieben wurden, taten dies in der Regel als Vergeltung für die Nakba.

Israelis werden durch die Art und Weise, wie sie über Palästinenser lernen und mit ihnen interagieren, darauf vorbereitet, diese Narrative zu akzeptieren (wenn sie es überhaupt tun). Eine 80-jährige israelische Freundin von mir, die bei der Jüdischen Stimme für den Frieden aktiv ist, erzählte mir, dass sie nie mit einem Palästinenser gesprochen hat, bis sie 65 Jahre alt war, als ihre Tochter sie zu einer Demonstration für eine palästinensische Familie mitnahm, die aus ihrem Haus in Jerusalem vertrieben worden war. Seit dem Ende der zweiten Intifada im Jahr 2004 haben die Trennmauer und die Unmöglichkeit für die meisten Palästinenser, in Israel zu arbeiten, fast alle Kontakte zwischen den Gruppen beendet.

Überall in Israel kann man Ruinen von zerstörten palästinensischen Dörfern sehen, die während der Nakba zerstört wurden. An vielen Orten gibt es Schilder, die vorgeben, die Geschichte zu beschreiben, die Palästinenser aber völlig ausblenden. Der Bar’am-Nationalpark im Norden Israels zum Beispiel ist bekannt für die Ruinen zweier alter Synagogen, aber dort befinden sich auch die Überreste des palästinensischen Dorfes Kafr Bir’im, aus dem die Bewohner 1948 vertrieben wurden und das mindestens seit dem 19.

Andernorts werden die Überreste der palästinensischen Dörfer als römische Ruinen bezeichnet.

Wie in einem anderen Artikel in diesem Blog ausführlich beschrieben, war es schon immer der Plan der Zionisten, die Palästinenser aus Palästina auszurotten. Für die einen ist dies der biblische Plan Gottes, für die anderen lediglich eine Notwendigkeit angesichts des drohenden Völkermords an allen Juden durch alle Araber. Nach dieser Auffassung ist es nicht nur notwendig, alle Palästinenser zu vertreiben, sondern es ist gerechtfertigt und notwendig, sie zu töten. Ben Gurion, der erste Premierminister Israels, fasste viele Ansichten zusammen, die auch heute noch gelten:

– „[Die Araber] sehen nur eines: Wir sind gekommen und haben ihr Land gestohlen. Warum sollten sie das akzeptieren?“

– „Nach der Aufstellung einer großen Armee im Zuge der Staatsgründung werden wir die Teilung aufheben und uns auf ganz Palästina ausdehnen. “

– „Wir müssen die Araber vertreiben und ihre Plätze einnehmen.“ 3

Die Indoktrination beginnt früh

In den Schulbüchern, vom Kindergarten bis zur High School, werden Araber nicht als Teil der israelischen Gesellschaft dargestellt. In Bildern werden sie nur als unterwürfig, kriminell und rückständig und oft als Terroristen dargestellt. Palästinenser werden als Ausländer oder Migranten beschrieben, und die Flüchtlingslager, in denen viele von ihnen leben, sind eine „ökologische Katastrophe“, die Israel auferlegt wurde. Auf Karten wird Israel als das gesamte Land vom Jordan bis zum Meer dargestellt.4

In Goliath beschreibt Max Blumenthal, wie Kinder von der Vorschule an zur Anbetung des Militärs indoktriniert werden. In einigen Grundschulen steht an jeder Tafel „Es ist gut, für sein Land zu sterben“. Bilderbuchübungen zeigen Bilder von militärischer Ausrüstung. Auf Plakaten ist zu lesen: „Wer will uns töten?“ und zur Auswahl stehen unter anderem der Pharao, die Nazis und die Araber. Weibliche Soldaten auf Urlaub, aber in Uniform, helfen oft in den Klassenräumen und stellen die Armee als liebevolle Familie dar. Bis auf wenige Ausnahmen wachsen alle Schüler mit der Vorfreude auf ihren unfreiwilligen Militärdienst auf.5

Der Geschichtsunterricht für ältere Kinder und die Darstellung der Geschichte in der Gesellschaft werden verfälscht, um die Juden in ihrem Kampf gegen die mörderischen Araber als heldenhaft und gerecht darzustellen. Die Nakba, d. h. die Vertreibung der meisten Palästinenser aus Israel in den Jahren 1947-8, wird als Flucht antisemitischer Araber aus dem neu ausgerufenen jüdischen Staat und nicht als geplantes Massaker und Vertreibung dargestellt. Nur sehr wenige Israelis oder internationale Zionisten haben eine Ahnung von der wahren Geschichte. Ein Freund in Tel Aviv, der viele Jahre lang Gymnasiallehrer war, sagte mir, dass er gefeuert würde, wenn er jemals eine genaue Geschichte erwähnen würde. Jedes Jahr besuchen etwa 40.000 israelische Gymnasiasten Auschwitz, um aus erster Hand zu erfahren, was die Welt ihnen antun will.

Jeder jüdische Israeli, mit Ausnahme der Orthodoxen, wird im Alter von 18 Jahren in die IDF eingezogen, Männer für drei Jahre und Frauen für zwei Jahre, wobei die Männer jahrzehntelang in der Reserve bleiben. Die Armee „dient als Symbol der israelischen Stärke, Effizienz und Effektivität“, so die Jewish Agency.

Es gab schon immer eine kleine Anzahl linker oder pazifistischer Studenten, die den Dienst verweigerten, die so genannten Refuseniks. Sie werden fast immer zu wiederholten Strafen verurteilt, die sich auf etwa 5 Monate Militärgefängnis belaufen. Die Verweigerung führt in der Regel auch dazu, dass sie von vielen Israelis geächtet werden und ihre Berufsaussichten verlieren. Während 230 Jugendliche im September 2023 einen Brief unterschrieben hatten, in dem sie den Dienst verweigerten, haben seit Oktober nur wenige tatsächlich Widerstand geleistet.7

Was zu erwarten ist

Viele Juden auf der ganzen Welt sind mit der gleichen zionistischen Weltanschauung indoktriniert wie Israelis. Die Israel-Lobby, der AIPAC und reiche Geldgeber sorgen dafür, dass alle Kritiker Israels als Antisemiten gebrandmarkt werden und die Konsequenzen zu tragen haben, wie in dem vorangegangenen Blog-Artikel dokumentiert. Der Völkermord in Gaza beginnt jedoch, diese Bewegung zu schwächen, sowohl bei antizionistischen Juden als auch in der breiten Öffentlichkeit, und der Aktivismus unter den Muslimen wächst. Der Widerstand gegen die Unterstützung Israels ist so stark, dass Politiker von den USA bis zur Türkei zumindest Worte des Tadels äußern mussten.

Diese Tadel werden jedoch nicht dazu führen, dass sich die westlichen Staats- und Regierungschefs von Israel trennen, ganz gleich, welche Taktiken Israel weiterhin anwendet. Israel ist zu wichtig als das zuverlässigste pro-westliche Militär in einer Region der Welt, die für die Schifffahrt, die Pipelines und die Quellen fossiler Brennstoffe sowie für die Verhinderung nationalistischer, fundamentalistischer oder pro-chinesischer Bewegungen in der Region von zentraler Bedeutung ist. Wir können auch nicht erwarten, dass die Palästinenser unter gespaltenen Führern, von denen keiner die Interessen der Arbeitermassen vertritt, einen Sieg erringen werden. Nur eine von der Arbeiterklasse geführte weltweite Bewegung für eine antiimperialistische – eine kommunistische – Gesellschaft kann eine bessere Welt für uns alle bringen.

Ellen Isaacs ist Ärztin, Antikriegs- und antikapitalistische Aktivistin und Mitherausgeberin von multiracialunity.org. Sie kann unter eisaacs66@gmail.com erreicht werden.

