Just how confused is U.S. foreign policy right now? Thirty years since the Oslo Accords, there is even more reason to distrust both the Americans and the Israelis ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us:…

© Foto: Public domain

Wie verwirrt ist die US-Außenpolitik im Moment?

Martin Jay

14. Mai 2024

Dreißig Jahre nach den Osloer Verträgen gibt es noch mehr Grund, den Amerikanern und Israelis zu misstrauen

Mehr als 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen, das als große Wende im Nahen Osten angepriesen wurde, gibt es noch mehr Grund, sowohl den Amerikanern als auch den Israelis zu misstrauen

Arafat hatte Recht. Auf dem Gipfel von Camp David im Jahr 2000 wusste er, dass, wenn er das ihm angebotene Abkommen über einen neuen palästinensischen Staat – 92 Prozent des Gazastreifens und 100 Prozent des Westjordanlands – unterzeichnete, die Israelis ihn innerhalb weniger Stunden betrogen hätten und einmarschiert wären, da der umstrittenste Punkt des Abkommens darin bestand, dass beide Gebiete entmilitarisiert werden müssten.

Heute sind die Gründe für das Misstrauen gegenüber Amerika und Israel noch größer. Unsere Eltern, die das Gipfeltreffen von Camp David und davor das Osloer Abkommen von 1993 miterlebt haben – beides gescheiterte Versuche Bill Clintons, eine Zweistaatenlösung innerhalb Israels für die Palästinenser zu schaffen – würden nicht glauben, was wir jetzt, seit dem Massaker vom 7. Oktober, erleben. Man hat Israel nicht nur erlaubt, sondern es zu einer Politik der ethnischen Säuberung in Gaza getrieben, und die westlichen Medien wollen uns weismachen, dass dieser Wahnsinn, bei dem Israel unschuldige Zivilisten bombardiert, während es gleichzeitig Nahrungsmittelhilfe schickt, einen Sinn hat. Israel hat es geschafft, eine halbe Million Menschen aus dem Gazastreifen dazu zu bewegen, nach Rafah zu ziehen, das eine „sichere Zone“ sein sollte, nur um den Völkermord auf die nächste Stufe zu heben und sie massenhaft zu ermorden, während sie sich dort aufhalten – und das alles unter den Augen der so genannten internationalen Gemeinschaft, die Zeuge des Versagens des internationalen Rechts ist, das die IDF daran hätte hindern sollen, überhaupt bis zum Grenzübergang mit Ägypten vorzudringen, der übrigens Teil des Camp-David-Abkommens in den 70er Jahren war.

Regiert Biden wirklich die USA? Der einzige Hinweis, der darauf hindeuten könnte, sind die inkohärenten Entscheidungen und Handlungen von ihm und seiner Regierung, ganz zu schweigen vom Außenministerium, das vor kurzem in einem Bericht zu dem Schluss kam, dass Israel wahrscheinlich gegen internationales Recht verstößt, indem es mit ziemlicher Sicherheit US-Waffen zur Bombardierung des Gazastreifens in Rafah einsetzt. Aber der Bericht schien ein Selbstläufer zu sein. Während er mit dem Finger auf Israel zeigte, begnadigte er es gleichzeitig für seine Kriegsverbrechen und ermutigte so die Regierung unter Netanjahu, die Ende der 90er Jahre, als er Premierminister in Israel wurde, eine preisgekrönte Vorstellung für Clinton ablieferte, in der er und seine Regierung zeigten, dass sie dem Ethos der Osloer und Camp-David-Abkommen verpflichtet waren. In Wirklichkeit war es ein Bluff, denn er hat selbst einen naiven US-Präsidenten getäuscht und den Palästinensern ihr einziges Mittel überlassen, das ihnen in den kommenden Jahren zur Verfügung stand: den Terrorismus.

Biden ist, wenn er klar denkt, weniger naiv, was das Katz- und Mausspiel angeht, das Netanjahu spielt und gewinnt. Sein Schritt, die Waffenlieferungen an die IDF vorübergehend zu blockieren, ist natürlich ein Bluff, da er genau weiß, dass Israel zumindest für ein paar Monate über genügend Vorräte verfügt. Die Wahrheit ist, dass die USA selbst kaum noch Munition haben und dass Biden den Herstellern Zeit gibt, ihre eigenen Bestände aufzufüllen, während er versucht, der leichtgläubigen US-Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass er sich tatsächlich um das Leben der Palästinenser sorgt. In Wirklichkeit hat er kein wirkliches Problem damit, dass sie wie Ratten in einem Pferch niedergemetzelt werden. Er kann das einfach nicht sagen und tut so, als sei er beunruhigt über den Völkermord, der nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde bereits 37.000 Todesopfer gefordert hat. Nichts im Vergleich zum Holocaust des Zweiten Weltkriegs, oder?

Juden in aller Welt, selbst Zionisten, sorgen sich, ob die Welt ihr eigenes Massaker vergessen wird, bei dem 6 Millionen Menschen ausgelöscht wurden. Aber wie können wir das, wenn die IDF uns jeden Tag in Gaza und Rafah daran erinnern, wie ein echter Holocaust in der heutigen Zeit aussieht? Nur dieses Mal hat er den Segen der USA und des Känguru-Gerichts, das sie am Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffen haben, um ironischerweise weitere Holocausts zu verhindern. Jetzt werden die Palästinenser vom Angesicht des Gazastreifens getilgt, da Israels Eliten und diejenigen, die sie kontrollieren, das Offshore-Gas des Gazastreifens beschlagnahmen wollen. Und immer noch belügt Netanjahu die Welt, ebenso wie der amtierende Präsident, über die wahre Natur des Krieges. Die UN-Vollversammlung stimmt darüber ab, Palästina einen eigenen Staat zuzugestehen? Das wird die Schlussabstimmung im UN-Sicherheitsrat nicht überstehen, nicht solange Biden Präsident ist. Aber Trump? Das ist doch mal ein Gedanke.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …