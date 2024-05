‚Less than a week‘ of food left in south Gaza after Israel seized Rafah crossing Just six trucks of aid have entered Gaza in the last week, and Palestinians displaced from Rafah face starvation



Ein palästinensisches Kind erhält von World Central Kitchen (WCK) gekochtes Essen in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen 1. Mai 2024 (Reuters)

Nur sechs Lastwagen mit Hilfsgütern sind in der letzten Woche in den Gazastreifen gelangt, und die aus Rafah vertriebenen Palästinenser drohen zu verhungern

Krieg in Gaza: Weniger als für eine Woche Lebensmittel im Süden, nachdem Israel den Grenzübergang Rafah beschlagnahmt hat

Von Oscar Rickett in London und Lubna Masarwa in Jerusalem

14. Mai 2024

Den vertriebenen Palästinensern im mittleren und südlichen Gazastreifen bleiben weniger als Lebensmittel für eine Woche, nachdem Israel letzte Woche den Grenzübergang Rafah beschlagnahmt hat.

Am 6. Mai übernahm das israelische Militär die „operative Kontrolle“ über die palästinensische Seite des Grenzübergangs zwischen dem südlichen Gazastreifen und Ägypten und unterbrach damit die Hilfslieferungen in die Küstenenklave.

Seitdem sind nur sechs Lastwagen mit Lebensmitteln über den Grenzübergang Karem Abu Salem (Kerem Shalom) nach Gaza gelangt, erklärte Juliette Touma, Sprecherin der Palästinensischen Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (Unrwa), gegenüber Middle East Eye.

Es werden „mindestens“ 500 Lastwagen pro Tag benötigt, die eine „Kombination aus Treibstoff, Hilfsgütern und Handelswaren“ transportieren, so Touma. Innerhalb desselben Zeitraums wurden 157.000 Liter Treibstoff nach Gaza geliefert. Touma sagte, dass täglich 300.000 Liter benötigt würden.

Da so wenig geliefert wird, schwinden die Lebensmittelvorräte und die Preise steigen an. Während der nördliche Gazastreifen von einer „ausgewachsenen Hungersnot“ heimgesucht wird, beschreiben Quellen im zentralen und südlichen Gazastreifen eine „miserable“ Situation, die sich innerhalb weniger Tage zu einer „echten Krise“ entwickeln könnte.

Palästinenser, von denen viele durch Israels Krieg gegen den Gazastreifen mehr als einmal vertrieben wurden, sind gezwungen, Rafah zu verlassen, das von einer israelischen Invasion und anhaltendem Bombardement betroffen ist. Nach Angaben von Unrwa sind fast 450 000 Menschen aus der Stadt im Süden des Gazastreifens geflohen, seit Israel letzte Woche seinen Angriff auf die Stadt begann.

Sie haben jedoch keine sichere oder geeignete Bleibe gefunden. Viele fliehen einige Kilometer nördlich in die Stadt Khan Younis oder weiter nach Deir al-Balah. Beide Städte werden immer noch von Israel bombardiert, und Deir al-Balah hat sich in eine Zeltstadt verwandelt, die den enormen Zustrom von Flüchtlingen nicht bewältigen kann.

„Wir könnten eine neue Hungersnot in den Vertreibungsgebieten erleben. Die Vertriebenen sind sehr besorgt über den Mangel an Versorgungsgütern. Eine große Krise ist auch der Mangel an trinkbarem Wasser“, sagte Mohammed al-Hajjar, ein palästinensischer Journalist in Deir al-Balah. Es gibt keine Wasserquellen, und Wasser in Flaschen wird nicht mehr nach Gaza eingeführt.

Auf den Märkten sind keine Waren mehr zu finden. Kartoffeln und anderes Gemüse sind schon seit einer Woche nicht mehr erhältlich.

„Einige wenige Gemüsesorten wie Tomaten, Zwiebeln, Gurken und Knoblauch sowie einige Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Favabohnen sind alles, was übrig geblieben ist“, sagte Eman Mhmd, Mathematiklehrer in Deir al-Balah, gegenüber Middle East Eye. „Es gibt keine Hühner, keine Eier, keine Taschentücher – viele andere Dinge sind verschwunden.“

Deir al-Balah

Deir al-Balah ist zu einer Stadt der Zelte geworden (Reuters)

„Die plötzliche Anwesenheit von Tausenden von Vertriebenen hat auf den Märkten von Deir al-Balah zu einem Chaos geführt“, so Hajjar weiter.

„Der Preis für Brot hat sich innerhalb von zwei Tagen verdreifacht. Der Mehlpreis hat sich fast verdreifacht und könnte heute das Fünffache erreichen. In mehreren Gebieten des Gazastreifens gibt es eine große Liquiditäts- und Bargeldkrise, die seit einigen Monaten anhält. Die Menschen können bei so hohen Preisen keine Dinge kaufen.

Ahmed Abu Aziz, ein palästinensischer Journalist in Khan Younis, sagte, dass ein Kilogramm Zucker, das früher 12-13 Schekel (3,20 $) kostete, jetzt 95 Schekel (25,50 $) kostet. Er sagte, dass Lebensmittel und frisches Wasser in den meisten Gebieten von Khan Younis „sehr rar und sehr teuer“ geworden seien.

Wenn das noch eine Woche so weitergeht, glaube ich nicht, dass wir noch mehr Lebensmittel liefern können, weil die Nachfrage so groß ist.

– Rafeek Elmadhoun, Rebuilding Alliance

Die al-Yassin-Wasserstation in al-Sultan im Westen Rafahs „verteilte früher kostenlos Wasser an Hunderttausende von Menschen“, so Abu Aziz, aber da sie nun von Israel angegriffen wird, ist das Wasser nicht mehr verfügbar.

Außerhalb von Rafah gibt es keine vergleichbare Einrichtung, und in Deir al-Balah und anderen zentralen und südlichen Gebieten „gibt es kein Süßwasser, sondern Salzwasser, das nicht richtig gefiltert wurde. Dies könnte zu einer Gesundheitskrise führen, die die Bürger in Khan Younis und den zentralen Gebieten heimsucht“.

Mhmd sagte, dass Zivilisten, „die sich früher von Bohnen in Dosen ernährten, die sie über Unrwa bekamen, diese nicht mehr finden können. Die Menschen strecken ihre Hände aus und bitten andere um Hilfe, um ihr tägliches Essen zu bekommen“.

„Die Lebensmittel, die jetzt zur Verfügung stehen, sind die, die zuvor als Hilfsgüter über den Grenzübergang Rafah gebracht wurden. Aber wenn der Grenzübergang weiterhin geschlossen bleibt, wird es nichts mehr zu essen geben“, fügte sie hinzu.

„Die Märkte sind noch in Betrieb, mit wenigen Mitteln und hohen Preisen, aber ich weiß nicht, wie lange sie noch unter dieser erdrückenden Belagerung, der Schließung aller Übergänge und der Verhinderung von Hilfslieferungen überleben werden“.

Vertriebene Palästinenser verkaufen Lebensmittel, die sie zuvor als Hilfe erhalten haben, um andere lebenswichtige Güter zu kaufen.

„Die Menschen können sich nichts kaufen. Wenn sie etwas Geld gespart hatten, sind diese Ersparnisse jetzt weg“, sagte Mhmd.

Kochstationen

Rafeek Elmadhoun arbeitet in Deir al-Balah für die Rebuilding Alliance, eine gemeinnützige Organisation, die im Gazastreifen warme Mahlzeiten verteilt.

Die Gruppe hat insgesamt 16 Feldküchen: 10 in Rafah und Khan Younis und sechs im Zentrum von Gaza. Sie beabsichtigen, in Kürze fünf weitere einzurichten, sagte Elmadhoun.

Er beschrieb die Situation im südlichen und zentralen Gazastreifen als „miserabel“ und sagte gegenüber MEE, dass es aufgrund der Beschränkungen an der Grenze derzeit „unmöglich“ sei, Lebensmittel von außerhalb der Küstenenklave zu bekommen.

Das Gedränge ist erschreckend, unerträglich. Es gibt keine saubere Luft, kein sauberes Wasser und keine gesunden Lebensmittel.

– Eman Mhmd, Mathelehrer in Deir al-Balah

„Mit der Unterstützung des Welternährungsprogramms [WFP] haben wir noch einige Lebensmittel übrig. Wir kochen warme Mahlzeiten, um die Vertriebenen in verschiedenen Gebieten zu versorgen“, sagte er.

Elmadhoun und seine Kollegen versuchen, das Beste aus dem zu machen, was ihnen geblieben ist.

„Wir versuchen, mit den Vorräten, die wir noch haben, sehr sparsam umzugehen. Es ist unklar, wann die Belagerung endet und wann Hilfsgüter nach Gaza gelangen“, sagte Elmadhoun.

„Wenn die Belagerung noch eine weitere Woche andauert, glaube ich nicht, dass wir in der Lage sein werden, weitere Nahrungsmittel bereitzustellen, weil die Nachfrage so groß ist und so viele Vertriebene ins Zentrum von Gaza kommen“, sagte er.

Die Feldküchen der Rebuilding Alliance beziehen ihr Gemüse von lokalen Märkten, aber die Preise sind inzwischen zu hoch.

Zwar wird in Gaza noch Landwirtschaft betrieben, doch ist der Ertrag aufgrund der Beschränkungen für die Einfuhr von Saatgut und Düngemitteln in den Gazastreifen und der Tatsache, dass der größte Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Küstenenklave zerstört wurde, sehr gering, so Elmadhoun.

Nach Angaben von Unosat, dem Satellitenzentrum der Vereinten Nationen, machte die Landwirtschaft vor dem Krieg fast die Hälfte der gesamten Landfläche des Gazastreifens aus. Fünfundvierzig Prozent dieser Fläche sind nun zerstört.

Lebensmittel werden schlecht

Am Freitag erklärte Matthew Hollingworth, der WFP-Länderdirektor für Palästina, dass das Hauptlager der Organisation „jetzt unzugänglich“ sei.

„Seit zwei Tagen sind über die südlichen Grenzübergänge keine Hilfsgüter mehr eingetroffen“, schrieb er. „Nur eine Bäckerei ist noch in Betrieb. Die Vorräte an Lebensmitteln und Treibstoff in Gaza reichen nur noch für ein bis drei Tage. Ohne sie werden unsere Operationen zum Stillstand kommen.“

Am Sonntag berichtete die Gruppe Sinai for Human Rights, dass die Schließung der Grenzübergänge dazu geführt habe, dass „große Mengen an Lebensmitteln“ verdorben seien.

„Viele mit Lebensmitteln beladene Lastwagen werden aufgrund der langen Wartezeit an den Grenzübergängen beschädigt und weggeworfen“, so die Gruppe unter Berufung auf ein Video eines ägyptischen Lastwagenfahrers, das sie verifiziert hatte.

In den letzten Tagen wurden Israelis dabei gefilmt, wie sie Hilfsgüter an den Grenzübergängen zerstörten, während die israelische Marine Fischerboote vor der Küste des Gazastreifens beschoss.

„Der Gazastreifen braucht den regelmäßigen Fluss der täglichen Nahrungsmittelhilfe“, sagte Touma von Unrwa. „Alle, die die Grenzübergänge nach Gaza geschlossen haben, müssen sie unverzüglich wieder öffnen.“

Deir al-Balah, einst ein sehr ruhiger Ort, ist jetzt eine Stadt der Zelte“, sagte Mhmd.

„Überall stehen Zelte, zwischen Häusern, auf öffentlichen Straßen, zwischen Seitenstraßen, auf landwirtschaftlichen Flächen und leerem Privatgelände. Überall steht ein Zelt. Die Abwässer füllen die Straßen zwischen den Zelten… Moskitos und Insekten verbreiten sich in Zelten und Häusern. Das Gedränge ist erschreckend, unerträglich. Es gibt keine saubere Luft, kein sauberes Wasser, kein gesundes Essen.“

In dieser Landschaft warten die vertriebenen Palästinenser, während die Grenzen geschlossen bleiben.

