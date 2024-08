Will Deutschland wieder Schlachtfeld werden? Von Marita Brune-Koch

«Geheimer Operationsplan Deutschland»

von Marita Brune-Koch

(2. August 2024) Schon lange hören wir davon, dass Deutschland sich auf den grossen Krieg vorbereiten müsse. Man kann es kaum glauben: Deutschland im Krieg? Wieder? Das grosse Elend, das wir im letzten Jahrhundert zweimal durchgemacht haben, erneut? Doch wenn man das Interview hört, das der deutsche Generalleutnant André Bodemann dem Sender NTV gab,1 wird einem angst und bang, wie konkret die Vorbereitungen bereits sind.

André Bodemann ist für den «Operationsplan Deutschland» verantwortlich, der im Geheimen erstellt wurde. Darin wird sehr konkret festgelegt, wie zum Beispiel der Transport und die Versorgung amerikanischer Truppen über die «Drehscheibe Deutschland» vonstattengehen soll.

Ein Beispiel: US-Truppen landen in einem holländischen Hafen, marschieren dann durch die Niederlande in Richtung «Ostflanke» oder sie werden dorthin befördert. Unterwegs machen sie irgendwo auf der deutschen Autobahn eine Rast, so wie zivile Reisende auch. «Und dort, während der Rast, werden sie versorgt mit Betriebsstoff, mit Verpflegung, mit Frischwasser, und vielleicht auch mit der Notwendigkeit zur sanitätsdienstlichen Betreuung.» «Wir nennen das Konvoi-Support-Center», so Bodemann. Wer versorgt die Truppen? Das kann nicht die Bundeswehr, das müssen zivile Kräfte machen, denn: «Ich gehe davon aus, dass die wesentlichen Teile der Bundeswehr, die aktiven Teile der Bundeswehr sich dann bereits an der Ostflanke befindet oder auf dem Weg dorthin sind. Und das bedeutet: wir arbeiten mit dem Prinzip der maximalen zivilen Leistungserbringung». Auch kommt die «Verpflegung nicht von der Truppenküche der Bundeswehr, sondern durch einen zivilen Caterer».