We Could Try Simply NOT Provoking A Wider War Via The Continued Destruction Of Gaza The US has carried out another air raid on Yemen, with targets reportedly including the international airport in the capital city of Sanaa. This comes a day after US and UK airstrikes on Yemen in…

Wir könnten versuchen, durch die fortgesetzte Zerstörung des Gazastreifens einfach keinen weiteren Krieg zu provozieren

Von Caitlin Johnstone

-13. Januar 2024

Die USA haben einen weiteren Luftangriff auf den Jemen geflogen, zu dessen Zielen Berichten zufolge auch der internationale Flughafen in der Hauptstadt Sanaa gehörte. Dies geschah einen Tag nach den Luftangriffen der USA und Großbritanniens auf den Jemen als Vergeltung für die Angriffe der Houthi auf Handelsschiffe im Roten Meer.

Seit Wochen behindern die jemenitischen Houthi-Truppen mit ihrer Blockade die Handelsschifffahrt erheblich, und Berichten vom letzten Monat zufolge hat der israelische Hafen Eilat seit Beginn der Angriffe einen Rückgang von 85 % verzeichnet. Diese völlig unblutigen Unannehmlichkeiten waren alles, was Washington brauchte, um den Jemen anzugreifen, das vom Krieg verwüstete Land, in dem die USA und ihre Verbündeten die letzten Jahre damit verbracht haben, Saudi-Arabien bei der Ermordung von Hunderttausenden von Menschen mit ihren eigenen Seeblockaden zu helfen.

Der Jemen hat auf diese Angriffe mit trotzigen Erklärungen reagiert und erklärt, dass sie nicht „unbeantwortet oder ungestraft“ bleiben werden.

Die dramatische Eskalation der Biden-Administration in Richtung eines weiteren schrecklichen Krieges im Nahen Osten wurde von Gesetzgebern auf beiden Seiten des Ganges scharf kritisiert, die argumentieren, dass die Angriffe rechtswidrig waren, weil sie ohne Zustimmung des Kongresses stattfanden. Dieses ohnmächtige Gejammer des Kongresses wird nie etwas bewirken, denn wie Glenn Greenwald beobachtet hat, unternimmt der US-Kongress nie etwas, um Präsidenten für die Durchführung von Kriegshandlungen ohne ihre Zustimmung zur Rechenschaft zu ziehen.

Aber es gibt einige lohnende Ideen, die im Umlauf sind.

Nach der zweiten Runde der Luftangriffe twitterte ein demokratischer Abgeordneter aus Georgia namens Hank Johnson Folgendes:

„Ich habe eine Idee, die manche vielleicht für dumm halten, aber ich habe sie: Stoppt die Bombardierung des Gazastreifens, dann werden die Angriffe auf die Handelsschifffahrt aufhören. Warum nicht diesen Ansatz ausprobieren?“

Donnerwetter, das ist gerade verrückt genug, um zu funktionieren. Tatsächlich schreien die Interventionsgegner dies seit Beginn des Konflikts mit dem Jemen aus voller Kehle. Bereits Mitte Oktober schrieb Trita Parsi von Responsible Statecraft über die Notwendigkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen, um eine Ausweitung des Krieges in der Region zu verhindern – eine Position, die Parsi seither immer wieder vertritt.

Wie wir bereits erörtert haben, droht Israels von den USA unterstützter Angriff auf den Gazastreifen in Konflikte mit den Houthis im Jemen, mit der Hisbollah im Libanon, mit mit dem Iran verbündeten Milizen im Irak und in Syrien und möglicherweise sogar mit dem Iran selbst überzugehen – in jedem dieser Fälle könnten sich die USA und ihre Verbündeten leicht zu einem umfassenden Krieg verpflichten. Ein Frieden in Gaza nimmt diese völlig unnötigen Risiken vom Tisch.

Und es liegt absolut in Washingtons Macht, einen Waffenstillstand in Gaza zu erzwingen. Biden könnte all dies mit einem einzigen Telefonanruf beenden, wie es US-Präsidenten in der Vergangenheit getan haben. Wie Parsi Anfang des Monats in The Nation schrieb:

1982 war Präsident Ronald Reagan von der israelischen Bombardierung des Libanon „angewidert“. Er stoppte die Lieferung von Streumunition an Israel und sagte dem israelischen Premierminister Menachem Begin in einem Telefongespräch, dass ‚dies ein Holocaust ist‘. Reagan forderte, dass Israel seine Truppen aus dem Libanon abzieht. Begin lenkte ein. Zwanzig Minuten nach dem Telefongespräch ordnete Begin eine Einstellung der Angriffe an.

„Es ist in der Tat absurd zu behaupten, dass Biden keinen Einfluss hat, insbesondere angesichts der enormen Mengen an Waffen, die er nach Israel geliefert hat. In der Tat geben israelische Beamte dies offen zu. Alle unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, alle Flugzeuge und Bomben stammen aus den USA“, räumte der pensionierte israelische Generalmajor Yitzhak Brick im November letzten Jahres ein. In dem Moment, in dem sie den Hahn zudrehen, kann man nicht mehr weiterkämpfen. Man hat keine Möglichkeiten…. Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.‘ “

Letztendlich bekommt man Frieden, wenn man Frieden anstrebt. Das ist der Weg dorthin. Man erreicht ihn nicht, indem man unmögliche, imaginäre Ideale verfolgt, wie die vollständige Beseitigung der Hamas, während man Zehntausende unschuldiger Palästinenser abschlachtet. Man erreicht es nicht, indem man versucht, den Nahen Osten dazu zu zwingen, einen aktiven Völkermord passiv zu akzeptieren. Man erreicht ihn durch Verhandlung, Deeskalation, Diplomatie und Entspannung.

Der Weg zum Frieden ist genau dort. Die Tür ist nicht verschlossen. Sie ist nicht einmal geschlossen. Die Tatsache, dass sie ihn nicht einschlagen, zeigt, woran diese imperialistischen Bastarde wirklich interessiert sind.

_____________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …