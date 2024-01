Netanyahu strikes Lebanon to save his neck Israeli assassinations leave Hizballah with difficult choices.



Hizballah-Generalsekretär Hassan Nasrallah spricht am 5. Januar zu Anhängern. Marwan Naamani DPA

Netanjahu schlägt im Libanon zu, um seinen Hals zu retten

Von Dalal Yassine

Die elektronische Intifada

13. Januar 2024

Während Israel nach drei Monaten verzweifelt nach einem Sieg im Gazastreifen sucht, steigt das Potenzial für einen erweiterten regionalen Konflikt.

Am 2. Januar wurde bei einem israelischen Luftangriff im Herzen von Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut, Scheich Saleh al-Arouri ermordet.

Al-Arouri war stellvertretender Leiter des politischen Büros der Hamas und wurde zusammen mit anderen Hamas-Mitgliedern getötet, darunter zwei Anführer des militärischen Flügels der Bewegung al-Qassam, Samir Fandi und Azzam al-Aqra.

Seit dem 8. Oktober ist es an der israelisch-libanesischen Grenze zu eskalierenden Zusammenstößen zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär gekommen. Die Hisbollah und die Hamas unterhalten seit den 1990er Jahren enge Beziehungen und waren Säulen der „Achse des Widerstands“.

Die libanesische Schiitengruppe war nicht an der Planung der Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober beteiligt, hat aber seither täglich Angriffe auf israelische Ziele durchgeführt.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah verlief bis zur Ermordung al-Arouris nach den vereinbarten Einsatzregeln. Und das, obwohl die militärische und politische Führung Israels mit einer umfassenderen Kampagne gedroht hatte und nach Angaben israelischer Medien zunächst 200.000 Einwohner Nordisraels vertrieben wurden (heute sind es eher 80.000).

Einen Monat vor der Ermordung von al-Arouri berichtete das Wall Street Journal, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Spionagebehörden des Landes angewiesen hatte, Hamas-Führer zu jagen, die im Libanon, in der Türkei und in Katar leben.

Im Jahr 2018 setzte das Programm „Rewards for Justice“ des US-Außenministeriums ein Kopfgeld in Höhe von 5 Millionen US-Dollar auf al-Arouri aus. Am 3. Januar dieses Jahres bestritt der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, dass Washington von der Ermordung oder der Beteiligung Israels an dem Anschlag gewusst habe.

Dahiyeh-Doktrin

Das Attentat im Herzen von Dahiyeh stellte eine gefährliche Eskalation dar und erschütterte die Bewohner. Randa, die in der Nähe des angegriffenen Gebäudes wohnt, aber ihren Nachnamen nicht veröffentlicht sehen wollte, sagte: „Nur wenige Minuten zuvor sind mein Mann und ich am Ort der Explosion vorbeigekommen.“

Die Militäroperationen seien zwar weitgehend auf die südliche Grenze zu Israel beschränkt gewesen, „aber jetzt fangen wir an, uns Sorgen zu machen“, sagte sie gegenüber The Electronic Intifada. „Was wir in Gaza sehen, könnten wir auch im Libanon erleben, und wir haben Angst, dass es noch schlimmer wird.

Dahiyeh ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete in Beirut. Die Hisbollah unterhält in diesem Vorort Büros, unter anderem für soziale Dienste und politische Funktionäre der Partei.

Außerdem befindet sich hier das palästinensische Flüchtlingslager Burj al-Barajneh, in dem über 30 000 palästinensische Flüchtlinge leben. Darunter befinden sich Tausende palästinensischer Flüchtlinge, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen sind.

Während des israelischen Einmarsches in den Libanon im Jahr 2006 wurde Dahiyeh aus der Luft schwer bombardiert. Im Rahmen der so genannten „Dahiyeh-Doktrin“, die auf unverhältnismäßige Gewalt setzt, zerstörte Israel ganze Wohnkomplexe, beschädigte die Infrastruktur und tötete über 1 000 Zivilisten.

In den letzten drei Monaten wurde die Dahiyeh-Doktrin auf den Gazastreifen angewandt, was zu weitaus mehr Verwüstungen und Todesfällen führte.

Am Tag nach der Ermordung al-Arouris hielt Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah eine geplante Rede zum vierten Jahrestag der Ermordung des iranischen Generalmajors Qasem Soleimani durch die Vereinigten Staaten. Er erklärte, der Tod von al-Arouri sei ein Akt „unverhohlener israelischer Aggression und ein schweres Verbrechen, zu dem wir nicht schweigen können. Es wird nicht ohne Reaktion und Bestrafung bleiben“.

Drei Tage später, am 6. Januar, nahm die Gefahr eines umfassenderen Konflikts zu, nachdem die Hisbollah den israelischen Militärstützpunkt Meron angegriffen hatte.

Der auf dem Berg Jarmaq gelegene Stützpunkt ist eine wichtige Einrichtung zur Überwachung und Kontrolle des Luftverkehrs. Der Raketenangriff der Hisbollah hat den Stützpunkt offenbar schwer beschädigt und war der schwerste Schlag, den Israel bisher an dieser Front erhalten hat.

Als Reaktion darauf tötete Israel den Hisbollah-Angehörigen Wissam Hassan al-Tawil bei einem Luftangriff auf sein Auto in der Nähe seiner Heimatstadt Khirbet Selm im Südlibanon. Al-Tawil war Befehlshaber der Eliteeinheit Radwan der Hisbollah, die entlang der Grenze zu Israel stationiert ist.

Schwierige Entscheidungen

Vor der Ermordung von al-Arouri und al-Tawil hatte es die Hisbollah vorgezogen, den Status quo beizubehalten. Hoda Rizk, Professorin für politische Soziologie an der libanesischen Universität, erklärt: „Der Libanon will aus zwei Gründen nicht in den Krieg hineingezogen werden. Der erste Grund ist die prekäre wirtschaftliche Lage des Libanon, der zweite Grund ist die fehlende Unterstützung der Bevölkerung für den Krieg“.

Israel scheint jedoch entschlossen zu sein, neue Einsatzregeln aufzustellen, selbst auf die Gefahr hin, dass es zu einem breiteren Krieg kommt.

Die Hisbollah steht nun vor der schwierigen Wahl, entweder nicht zu reagieren oder weiter zu eskalieren.

Ein Ignorieren der Attentate würde Israel signalisieren, dass der libanesische Luftraum für weitere Angriffe ohne Vergeltungsmaßnahmen offen ist. Für die Hisbollah ist dies keine akzeptable Option.

Nach einem Treffen mit Josep Borrell, dem außenpolitischen Chef der Europäischen Union, sagte Muhammad Raad, der Vorsitzende des parlamentarischen Blocks der Hisbollah: „Wenn der Feind einen Krieg gegen den Libanon führen will, soll er wissen, dass wir diesen Krieg bis zum Ende führen werden.“

Der Sohn von Muhammad Raad, Abbas, war Mitglied des militärischen Flügels der Hisbollah und wurde im November bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon getötet.

Im ersten Monat des Krieges gegen den Gazastreifen drohte der Vorsitzende des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Tzachi Hanegbi, damit, „den Libanon in die Steinzeit zurückzuversetzen, wenn es zu Hänseleien im Libanon kommt“.

Parallel zu den Drohungen hat die israelische Führung versucht, die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats umzusetzen. Die nach der israelischen Invasion 2006 verabschiedete Resolution fordert, dass das Gebiet zwischen der Grenze zu Israel („Blaue Linie“) und dem Fluss Litani frei von bewaffnetem Personal sein muss.

Diese Forderungen waren Teil der Vermittlungsbemühungen der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union.

Verzweifelt um Sieg bemüht

US-Präsident Joe Biden hat den Chefberater Amos Hochstein mit der Vermittlung zwischen der Hisbollah und Israel beauftragt. Hochstein hatte zuvor ein maritimes Grenzabkommen zwischen Libanon und Israel ausgehandelt, das die Erschließung von Erdgasfeldern ermöglichte.

Medienberichten zufolge verlangte Israel, dass die Hisbollah ihre Kämpfer im Rahmen eines umfassenderen diplomatischen Abkommens sechs Meilen von der libanesischen Grenze abzieht.

Die Hisbollah hat jedoch alle Forderungen nach einem Rückzug aus dem Grenzgebiet oder einer Entwaffnung zurückgewiesen. Sie hat darauf bestanden, dass jeder israelische Luftangriff auf libanesische Städte oder Ortschaften mit einem Raketenangriff auf ähnliche Ziele in Israel beantwortet wird.

Die Hisbollah hat auch gegenüber amerikanischen, europäischen, iranischen und arabischen Vermittlern sowie in öffentlichen Erklärungen deutlich gemacht, dass die Zusammenstöße an der libanesischen Grenze nicht aufhören werden, bis Israel seinen Krieg gegen den Gazastreifen beendet.

Als Reaktion auf die Ermordung al-Tawils griff die Hisbollah am 9. Januar das nördliche Hauptquartier des israelischen Militärs in Safed an. Bei getrennten Angriffen tötete Israel vier Hisbollah-Kämpfer und griff den Trauerzug von al-Tawil an, wobei es einen Toten und drei Verletzte gab.

Am Ende des Tages hatte das israelische Gesundheitsministerium die Krankenhäuser in den nördlichen Regionen gewarnt, sich auf Tausende von Opfern einzustellen.

Währenddessen forderte US-Außenminister Blinken bei seinem vierten Besuch in der Region seit dem 7. Oktober die Führer der von ihm besuchten Länder auf, ihren Einfluss geltend zu machen, um einen „endlosen Kreislauf der Gewalt“ zu verhindern.

Trotz einer Zahl von über 23.000 toten Palästinensern und mehr als 59.000 Verletzten ist Washington weiterhin nicht bereit, einen Waffenstillstand in Gaza zu unterstützen.

„Blinken sucht nach einem Bild des Sieges für die Vereinigten Staaten und für Israel“, sagte Hoda Rizk.

Netanjahus Eskalationen im Libanon sind nur allzu vorhersehbar. Rizk zufolge hofft Netanjahu, dass die Militäroperationen außerhalb des Gazastreifens sein politisches Leben verlängern und einen Korruptionsprozess auf unbestimmte Zeit hinauszögern.

Die Regierung Biden unterstützt weiterhin Netanjahus Kampagne in Gaza und schützt Israel vor der Rechenschaftspflicht. Und Israel wird einen größeren Krieg im Libanon nur dann führen, wenn es die Zustimmung Washingtons hat.

Dalal Yassine ist ein ausländischer Mitarbeiter des Jerusalem Fund/Palestine Center in Washington, DC. Die Ansichten in diesem Artikel sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die des Jerusalem Fund und des Palestine Center wider.

