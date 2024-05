„Wir leben in einer Demokratie“ – Das ist eine der großen, weitreichenden Unwahrheiten von: Albrecht Müller

https://www.nachdenkseiten.de/?p=115087



„Wir leben in einer Demokratie“ – Das ist eine der großen, weitreichenden Unwahrheiten Ein Artikel von: Albrecht Müller



Die Tatsache, dass wir in der Regel sagen können, was wir wollen, ist ja bemerkenswert und kann als Teil der Realisierung demokratischer Verhältnisse gewertet werden. Aber in Bezug auf ein anderes wichtiges Charaktermerkmal demokratischer Verhältnisse gilt das eben nicht. Denn anders als im Grundgesetz verkündet, wirkt das Volk allenfalls formal, tatsächlich aber nicht an der Willensbildung und damit auch nicht an der Entscheidungsfindung mit. Das kann man sehr gut an der Willensbildung zur entscheidenden Frage von Krieg oder Frieden und konkret an der Meinungsbildung zu Russland und den Russen erleben und belegen. Albrecht Müller.



Das oben abgebildete Foto ist heute in meiner Regionalzeitung erschienen, es stammt von dpa, man kann also davon ausgehen, dass es weit verbreitet worden ist. Der Charakter der Abbildung der russischen Soldaten dient der Wiederbelebung alter schon von den Nazis und davor gepflegter Vorurteile gegen russische Soldaten und das russische Volk. Hier wird heute sozusagen neu aufgekocht, was unsere Vorfahren schon angerichtet hatten. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

