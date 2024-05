Politik und Gedenken: Gedenken unter Aufsicht Eindrücke von Veranstaltungen zum Tag der Befreiung vom Faschismus * Foto: Jadranko Marja/Eibner-Pressefoto/imago

Aus: Ausgabe vom 10.05.2024 , Seite 3 / Schwerpunkt Politik und Gedenken

Gedenken unter Aufsicht

Eindrücke von Veranstaltungen zum Tag der Befreiung vom Faschismus

Wer am Mittwoch oder Donnerstag in Berlin im Umfeld der sowjetischen Ehrenmale an die Zerschlagung des deutschen Faschismus im Jahr 1945 erinnern wollte, konnte das nur unter polizeilicher Aufsicht und nach Überwindung einiger Hindernisse tun.Weiterlesen in jungewelt.de

