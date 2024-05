‚We Have to Take Sides‘ – Reverend Munther Isaacs Says Gaza Genocide Has Divided the World In a message to the global south, Palestinian pastor Reverend Munther Isaac has said that Palestine is not an isolated issue.

Der palästinensische Pastor Reverend Munther Isaac während seines Besuchs in Südafrika. (Foto: Nurah Tape, Palestina Chronicle)

Wir müssen Partei ergreifen“ – Pfarrer Munther Isaacs sagt, dass der Völkermord in Gaza die Welt gespalten hat

Von Nurah Tape



7. Mai 2024

In einer Predigt in einer Kirche in Kapstadt bekräftigte Isaacs, dass Gaza zum moralischen Kompass der Welt geworden ist.

In einer Botschaft an den Globalen Süden hat der palästinensische Pastor Reverend Munther Isaac erklärt, dass Palästina kein isoliertes Thema ist.

„Was in Palästina geschieht, wirkt sich direkt und indirekt auf andere Kontexte aus. Wir sitzen also im selben Boot, wir kämpfen gemeinsam“, sagte der Pfarrer, der gerade in Südafrika weilt, auf eine Frage der Palestina Chronicle bei einem Pressegespräch am Sonntag.

„Heute ist es Palästina. Morgen ist es woanders, denn es ist die gleiche Mentalität. Es ist dieselbe Ideologie der Segregation und Vorherrschaft. Wir müssen uns also zusammentun, um Nein zu sagen und eine Alternative zu bieten, die auf dem Zusammenkommen ohne diese Barrieren oder Trennungen oder Rangordnungen beruht.“

Reverend Isaacs eindringliche Heiligabend-Predigt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bethlehem im vergangenen Jahr wurde zum Renner, als er die „Heuchelei und den Rassismus der westlichen Welt“ sowie die „Komplizenschaft der Kirche“ in Bezug auf Israels anhaltenden Völkermord im Gazastreifen kritisierte, bei dem bis heute über 34.000 Palästinenser getötet wurden.

Zur Frage der palästinensischen Einheit auf gesellschaftlicher Ebene sagte der Pfarrer, dass es den palästinensischen Muslimen und Christen „im Moment gut geht“.

„Wenn man einen Völkermord durchmacht, wird man eins. Und wir sagen immer, dass eine Kugel keinen Unterschied macht, ob man Christ oder Muslim ist. Jeder ist im Moment ein Ziel, und wir können nicht von irgendwelchen Unterschieden sprechen.“

Normalisierter“ Völkermord

In einer Predigt in einer Kirche in Kapstadt bekräftigte Isaac, dass Gaza zum moralischen Kompass der Welt geworden sei.

„Wenn ich sage, dass Gaza zum moralischen Kompass geworden ist, dann glaube ich, dass Gaza die Welt gespalten hat, und wir müssen jetzt Partei ergreifen, unabhängig von unserem Glauben, unserer Nationalität oder unserer ethnischen Zugehörigkeit. Wir müssen Partei ergreifen. Werden Sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen?“, betonte er.

Reverend Isaac fügte hinzu, dass wir, wenn wir als Muslime, Christen und viele Juden auf der ganzen Welt sowie Menschen anderer Glaubensrichtungen zusammenkommen, nicht nur in unserer Sorge um Gaza und die Beendigung des Völkermords vereint sind“.

„Wir sind uns einig in der Aussage, dass wir alle gleich sind … Krieg ist keine Lösung. Wir haben genug vom Kolonialismus, von der Ausbeutung der Menschen um der Expansion und des Reichtums willen. Und wir müssen für diese gemeinsame Sache zusammenkommen“, fuhr er fort.

Isaac beschrieb seinen Besuch in Südafrika als „meine eigene spirituelle Pilgerreise“ und sagte, er wünsche sich, dass er nicht „während eines Völkermordes, der seit sieben Monaten vor den Augen der Welt stattfindet“, zu Besuch sei.

„Dies ist ein Völkermord, der normalisiert worden ist. Das sind die Tage, in denen wir leben“, beklagte er.

Isaac gehört zu einer palästinensischen Delegation, die das Land besucht, um sich nicht nur für die Solidarität zu bedanken, sondern auch um diese Unterstützung zu bekräftigen. Die Delegation wird Ende dieser Woche auch an der globalen Anti-Apartheid-Konferenz in Johannesburg teilnehmen.

Der Reverend dankte Südafrika „für Ihre politische Unterstützung, die in den heldenhaften Taten vor dem Internationalen Gerichtshof zum Ausdruck kam. Und ich weiß, dass sie einen hohen Preis hatte“.

Naive Friedenssicherung

Isaac beklagte „das Schweigen vieler, die sich für Neutralität entschieden haben, und das, was ich als naive Friedensstiftung bezeichne, bei der sie neutral sein wollen“.

Er fügte hinzu: „Bei einem Völkermord kann man nicht einfach daneben sitzen, zusehen und für den Frieden beten. Man muss eingreifen, man muss seine Stimme erheben, man muss die Dinge in ihrem Namen nennen.“

Südafrika hat im vergangenen Dezember beim Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen Israel eingereicht, in der Tel Aviv beschuldigt wird, bei seinem militärischen Angriff auf den Gazastreifen Völkermord begangen zu haben.

Der Reverend betonte: „Wenn ein Völkermord gerechtfertigt wird, ist das Rassismus in seiner schlimmsten Form. Wenn ein Völkermord normalisiert wird, dann ist das Rassismus in seiner schlimmsten Form. Und wenn man andere nicht nur als minderwertig, sondern auch als entbehrlich ansieht, dann ist das Rassismus in seiner schlimmsten Form. Das ist Apartheid.“

Er fuhr fort: „Jede Ideologie oder Theologie, die Menschen in Auserwählte, Überlegene, Berechtigte und Heiden, Minderwertige oder Diener einteilt – diese Theologie oder Ideologie ist böse. Nennen wir sie als das, was sie ist.“

Der Pfarrer wiederholte, was er in seiner Heiligabend-Predigt gesagt hatte: „Wenn Jesus heute geboren würde, würde er unter den Trümmern von Gaza geboren werden.“

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden Völkermord Israels in Gaza 34.735 Palästinenser getötet und 78.108 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser in der Enklave gestorben sind.

Mauern fallen

Isaac erzählte, dass ihm ein Teil der gefallenen deutschen Berliner Mauer gezeigt wurde, die im Stadtzentrum von Kapstadt ausgestellt ist.

„Ich wurde daran erinnert, dass Mauern fallen können. Und die Apartheidmauer in Palästina wird fallen. Und ich freue mich auf den Tag, an dem wir Teile dieser hässlichen Mauer hierher bringen, um sie auszustellen.“

Er betonte: „Wir müssen die Strukturen des Imperiums und der Kolonialität, die heute existieren, immer wieder in Frage stellen.“

„Hier geht es um kollektive Menschlichkeit“, fügte der Reverend hinzu.

Erzwungene Vertreibung

Nach Angaben palästinensischer und internationaler Organisationen sind die meisten der bei den anhaltenden Militärangriffen getöteten und verwundeten Menschen Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

(Die Palestina Chronicle)

– Nurah Tape ist eine in Südafrika lebende Journalistin. Sie ist Redakteurin bei The Palestina Chronicle.

Übersetzt mit deepl.com



