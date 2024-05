‚We are broken‘: Muslim professionals quit France in silent brain drain According to a survey 71 percent say they have left in part because of racism and discrimination.

Frankreich ist seit langem ein Einwanderungsland, unter anderem aus seinen ehemaligen Kolonien in Nord- und Westafrika./ Foto: AFP

Wir sind gebrochen“: Muslimische Fachkräfte verlassen Frankreich in stiller Abwanderung

17. Mai 2024

Hochqualifizierte französische Staatsbürger mit muslimischem Hintergrund, oft Kinder von Einwanderern, verlassen Frankreich in einer stillen Abwanderung, um in Städten wie London, New York, Montreal oder Dubai einen neuen Anfang zu machen, so eine neue Studie.

Die Autoren der Studie „France, you love it but you leave it“, die im letzten Monat veröffentlicht wurde, erklärten, es sei schwierig, die genaue Zahl der Abwanderer zu schätzen.

Sie fanden jedoch heraus, dass 71 Prozent der mehr als 1.000 Personen, die auf ihre online verbreitete Umfrage antworteten, Frankreich zum Teil aufgrund von Rassismus und Diskriminierung verlassen haben.

Adam, der darum bat, dass sein Nachname nicht verwendet wird, sagte der AFP, dass ihm sein neuer Job in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine neue Perspektive gegeben habe.

In Frankreich „muss man doppelt so viel Beitrag leisten, wenn man aus bestimmten Minderheiten stammt“, sagte er.

Er sei „sehr dankbar“ für seine französische Ausbildung und vermisse seine Freunde, seine Familie und das reiche kulturelle Leben des Landes, in dem er aufgewachsen sei.

Er sei jedoch froh, die „Islamophobie“ und den „systemischen Rassismus“ hinter sich gelassen zu haben, die dazu führten, dass er von der Polizei ohne Grund angehalten wurde.

Frankreich ist seit langem ein Einwanderungsland, auch aus seinen ehemaligen Kolonien in Nord- und Westafrika.

Doch heute berichten die Nachkommen muslimischer Einwanderer, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft nach Frankreich gekommen sind, dass sie in einem zunehmend feindseligen Umfeld leben.

Sie sagen, dass Frankreichs besondere Form des Laizismus, die alle religiösen Symbole in öffentlichen Schulen verbietet, einschließlich Kopftüchern und langen Gewändern, sich unverhältnismäßig stark auf die Kleidung muslimischer Frauen zu konzentrieren scheint.

Ein anderer französischer Muslim, ein 33-jähriger technischer Angestellter marokkanischer Abstammung, erklärte gegenüber AFP, er und seine schwangere Frau planten, in eine „friedlichere Gesellschaft“ in Südostasien auszuwandern.

Er sagte, er wolle „diese düstere Umgebung“ verlassen, in der die Nachrichtensender alle Muslime als Sündenböcke darzustellen scheinen.

Der technische Angestellte, der nach Paris zog, nachdem er in den einkommensschwachen Vororten aufgewachsen war, sagte, er wohne seit zwei Jahren im selben Wohnblock.

„Aber sie fragen mich immer noch, was ich in meinem Gebäude mache“, sagte er.

„Das ist so demütigend.“

„Diese ständige Demütigung ist umso frustrierender, als ich als jemand mit einem hohen Einkommen, der viele Steuern zahlt, einen sehr ehrlichen Beitrag zu dieser Gesellschaft leiste“, fügte er hinzu.

Mehr lesen

Von der kolonialen Vergangenheit zur Gegenwart: Der Kampf um die Identität in Frankreich

Bürger zweiter Klasse

Ein französisches Gesetz aus dem Jahr 1978 verbietet die Erhebung von Daten über die Rasse, die ethnische Zugehörigkeit oder die Religion einer Person, was es schwierig macht, umfassende Statistiken über Diskriminierung zu erstellen.

Ein junger Mensch, der als „schwarz oder arabisch“ wahrgenommen wird, ist jedoch 20-mal häufiger von einer Identitätskontrolle betroffen als der Rest der Bevölkerung, stellte Frankreichs Ombudsmann für Rechte 2017 fest.

Die Beobachtungsstelle für Ungleichheiten sagt, dass der Rassismus in Frankreich rückläufig ist. 60 Prozent der Franzosen erklären, dass sie „überhaupt nicht rassistisch“ sind.

Dennoch, so die Beobachtungsstelle weiter, hat ein Bewerber mit einem französischen Namen eine 50 Prozent höhere Chance, von einem Arbeitgeber angesprochen zu werden als ein Bewerber mit einem nordafrikanischen Namen.

Ein 30-jähriger Franko-Algerier mit zwei Master-Abschlüssen von Top-Schulen erklärte gegenüber AFP, er wolle im Juni nach Dubai gehen, weil Frankreich „kompliziert“ geworden sei.

Der Investmentbanker, Sohn einer algerischen Putzfrau, der in Paris aufgewachsen ist, sagte, dass ihm seine Arbeit Spaß mache, er aber langsam das Gefühl habe, an eine „gläserne Decke“ zu stoßen.

Er sagte auch, er habe in den letzten Jahren einen Rechtsruck in der französischen Politik gespürt.

„Die Atmosphäre in Frankreich hat sich wirklich verschlechtert“, sagte er in Anspielung auf einige Experten, die alle Menschen mit seinem Hintergrund mit Extremisten oder Unruhestiftern aus Wohnsiedlungen gleichsetzen.

„Muslime sind eindeutig Bürger zweiter Klasse“, sagte er.

Adam, der Berater, sagte, die Auswanderung privilegierter französischer Muslime sei nur der „winzige sichtbare Teil des Eisbergs“.

„Wenn wir das heutige Frankreich sehen, sind wir gebrochen“, sagte er.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …