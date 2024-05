‚Shame on the world‘: Israel tanks, jets ‚wipe out everything‘ in Jabalia Israeli military has intensified its bombardment of Jabalia camp with at least six people reported killed.



Rauchwolke steigt während des israelischen Bombardements in Jabalia im nördlichen Gazastreifen auf,



„Schande über die Welt“: Israelische Panzer und Jets „vernichten alles“ in Jabalia





Von Stephen Quillen

17. Mai 2024

Das israelische Militär hat seine Bombardierung des Lagers Jabalia intensiviert, wobei Berichten zufolge mindestens sechs Menschen getötet und zahlreiche verletzt wurden.

Israels Anwälte argumentierten vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen, dass das Land das Recht habe, eine Großoffensive auf Rafah im südlichen Gazastreifen zu starten.

Tausende von palästinensischen Zivilisten im nördlichen Gazastreifen sind nach einer einwöchigen israelischen Offensive, die auf beiden Seiten schwere Opfer gefordert hat, von Wasser und Lebensmitteln abgeschnitten.

Israel plant, mehr Truppen zu stationieren und seine Bodeninvasion im südlichen Rafah zu intensivieren, wo Hunderttausende palästinensische Zivilisten in der vom Krieg zerstörten Stadt Zuflucht suchen.

Schätzungsweise 630.000 Menschen sind in der vergangenen Woche vor den israelischen Angriffen in Rafah und weitere 100.000 im Norden des Gazastreifens geflohen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 35.303 Menschen getötet und 79.261 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel durch die Angriffe der Hamas beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

Vor 13m (15:00 GMT)

Die meisten Briten sind für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und ein israelisches Waffenembargo: Umfrage

Edna Mohamed

London, Vereinigtes Königreich – Mehr als 70 Prozent der Briten befürworten einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen, so eine neue Umfrage, die den Druck auf die Regierung erhöht, eine härtere Haltung gegenüber Israel einzunehmen.

Von denjenigen, die 2019 für die regierende Konservative Partei gestimmt haben, befürworten 67 Prozent einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen, so die Umfrage, die von Medical Aid for Palestinians und dem Council for Arab-British Understanding in Auftrag gegeben wurde.

Sechsundachtzig Prozent der Wähler der Labour-Partei unterstützten die Forderung, während nur 8 Prozent der Befragten sagten, dass es keinen Waffenstillstand geben sollte.

Das Vereinigte Königreich hat sich bisher geweigert, einen Waffenstillstand zu fordern.

Lesen Sie hier unseren vollständigen Bericht.

