A Ramadan no Palestinian will ever forget We will always remember the bombs, the bullets, the hunger and the rubble.

Ein Ramadan, den kein Palästinenser je vergessen wird

Wir werden uns immer an die Bomben, die Kugeln, den Hunger und die Trümmer erinnern.

Ahmad Ibsais

21. März 2024

Ein Kind reagiert, als Palästinenser in Rafah während des heiligen muslimischen Fastenmonats Ramadan auf Nahrung warten, während der Konflikt zwischen Israel und der Hamas anhält.

In den Straßen von Nablus, el-Bireh und – wann immer ich mich an den illegalen Kontrollpunkten vorbeischleichen konnte – im besetzten Ost-Jerusalem erlebte ich zum ersten Mal die reinste Form des Ramadan und erkannte den wahren Sinn und Zweck meiner Religion.

Dort wurde mir klar, dass der Ramadan viel mehr ist als nur Fasten und Beten, dass er eine Erinnerung an die Stärke unseres Glaubens ist und ein Fest der Widerstandsfähigkeit unseres Volkes.

In diesen Straßen, die besetzt und ständig von Angriffen bedroht sind, die aber dennoch voller Hoffnung und Kinderlachen sind, lernte ich die einzigartige Schönheit des Adhan und die beruhigende Weisheit des Muslimseins schätzen.

In diesem Ramadan bin ich nicht zu Hause, sondern in Palästina. Und während ich bei jedem Sonnenuntergang mein Fasten breche und die Bilder und Geräusche der anhaltenden Zerstörung meines Heimatlandes vor meinem geistigen Auge abspielen, bin ich erschüttert, wenn ich daran denke, wie der Ramadan für mein geliebtes Volk jetzt aussieht und sich anfühlt.

Für die Menschen in Gaza, die mehr als fünf Monate des Völkermords überlebt haben, gibt es kein Essen zum Iftar. Israel verhindert nach wie vor, dass Hilfsgüter zu den Verzweifeltsten gelangen, und die Menschen kochen Gras, um etwas, irgendetwas, zu haben, womit sie ihr Fasten brechen können. Babys und Kinder sind alle unterernährt, und Dutzende sind bereits an dem Mangel an Nahrung und sauberem Wasser gestorben. Jeder in der belagerten Enklave hat jemanden verloren, aber sie haben nicht einmal die Zeit und den Raum, um zu atmen, zu trauern und ihr Trauma zu verarbeiten. Es gibt keine Moschee mehr, die nicht beschädigt ist, und keinen sicheren Ort für das gemeinsame Gebet. Die Menschen in Gaza stehen immer noch unter ständigem Bombardement. Selbst diejenigen, die versucht haben, in Rafah, der letzten so genannten „sicheren Zone“ in der belagerten Enklave, Zuflucht zu finden, werden immer noch mit einer Bodeninvasion bedroht – einer Invasion, bei der zweifellos weitere Tausende von Unschuldigen getötet und verstümmelt würden.

Sicher, der Ramadan war für die Menschen im Gazastreifen schon seit Jahren nicht mehr unbeschwert – aufgrund der unerbittlichen israelischen Blockade mussten viele Eltern in diesem heiligsten aller Monate auf Lebensmittel verzichten, um ihre Kinder zu ernähren, lange bevor dieser Völkermord begann. Doch noch nie waren Tod und Zerstörung so nah und die Angst vor der Zukunft in diesem einst so schönen Land während eines Ramadans so groß.

Auch für die Menschen im Westjordanland ist der Ramadan nicht mehr das, was er einmal war.

Sicher, der Ramadan war in den besetzten Gebieten nie eine einfache Angelegenheit. Stets musste man illegale Kontrollpunkte passieren, Schikanen von Besatzungssoldaten ertragen und Provokationen widerstehen. Aber dieses Jahr ist es noch viel, viel schlimmer. Die Palästinenser im Westjordanland quälen sich nicht nur mit dem Völkermord an ihren Brüdern und Schwestern im Gazastreifen herum, sondern versuchen auch, die unablässigen Angriffe von Siedlern, Polizisten und Soldaten zu überleben. Sie fragen sich, wer von ihnen der Nächste sein wird, der willkürlich verhaftet, vertrieben oder angegriffen wird – sie fragen sich, ob sie und ihre Angehörigen den nächsten Ramadan erleben werden.

Und die Menschen in der Diaspora müssen ihren Glauben mit einer unauslöschlichen Schuld praktizieren, die ich weder auf Englisch noch auf Arabisch beschreiben kann. Wie soll ich mein Fasten brechen, wenn so viele meiner Leute seit Monaten nicht mehr richtig gegessen haben? In einer Moschee beten, während mein Volk auf Trümmern betet? Aus religiöser Sicht weiß ich, dass ich das tun muss, aber das beantwortet nicht die Fragen, die mir das Herz bluten lassen.

Ramadan für Ramadan ist das palästinensische Volk auf die Probe gestellt worden. Aber der palästinensische Geist wird die Tyrannei der Besatzung überdauern. Wenn ich sehe, wie die Menschen im Gazastreifen inmitten der Trümmer ihrer Gesellschaft das Freitagsgebet verrichten, werde ich daran erinnert, wie Standhaftigkeit aussieht: dass man sein Haus oder seine Moschee zerstören kann, aber niemals seinen Iman (seinen Glauben). Ich stelle mir oft vor, wie der Ramadan aussehen würde, wenn Palästina nicht besetzt wäre. Vielleicht würde ich das Fasten mit den Kindern von Gaza brechen, die nicht mehr hier sind. Vielleicht würde ich Knafeh, meine Spezialität, in den östlichen Bergen von Nablus zubereiten, auf dem Land, das meinem Großvater gestohlen wurde, der die Freiheit nie erleben durfte.

Eines ist sicher: Der Ramadan wird nie mehr derselbe sein. Von nun an werde ich jedes Jahr nicht mehr für mich selbst beten, sondern für meine Märtyrer, die nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst zu beten. Ich werde beten, um meine Schuld loszuwerden, dass ich nicht genug tun konnte, um sie zu retten. Möge die Barmherzigkeit Gottes über den Seelen unserer Märtyrer liegen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Ahmad Ibsais ist ein palästinensischer Amerikaner der ersten Generation und Jurastudent, der für State of Siege schreibt.

