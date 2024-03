What led to the suspension of Israeli ‚propaganda merchant‘ Eylon Levy? The Israeli government spokesperson, a known rabble-rouser and peddler of falsehood, was suspended after a tiff with the UK, which has become a vocal critic of Israel’s genocidal campaign in Gaza.

Ausschnitt aus einem von Eylon Levy auf seinem X-Konto @EylonALevy geposteten Video

Was führte zur Suspendierung des israelischen „Propaganda-Händlers“ Eylon Levy?

22. März 2024

Der israelische Regierungssprecher, ein bekannter Hetzer und Verbreiter von Unwahrheiten, wurde nach einem Streit mit dem Vereinigten Königreich suspendiert, das Israels völkermörderische Kampagne im Gazastreifen lautstark kritisiert hat.

Der in Großbritannien ausgebildete israelische Regierungssprecher Eylon Levy, der seit dem 7. Oktober in den britischen Medien eine prominente Rolle spielt, wurde nach Berichten über einen angeblichen Streit mit dem britischen Außenministerium suspendiert.

Der als „vollendeter Lügner und israelischer Propagandahändler“ bezeichnete suspendierte Beamte hat mit seinen Äußerungen zu den inzwischen entkräfteten und falschen Behauptungen über Vergewaltigungen durch Hamas-Widerstandskämpfer während der grenzüberschreitenden Operationen am 7. Oktober für Kontroversen gesorgt.

Levy, der die britische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte regelmäßig in prominenten britischen Medien, darunter Sky News und Piers Morgans Show, Israels Angriff verteidigt, bei dem vor allem palästinensische Frauen und Kinder in der belagerten Enklave getötet wurden, und seine Sicht der Dinge zu den Angriffen auf die Palästinenser in Gaza dargelegt.

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober hat Israels brutale Bombardierung und Bodeninvasion im Gazastreifen mehr als 32.000 Palästinenser getötet, 85 Prozent der Bevölkerung vertrieben und 60 Prozent der lokalen Infrastruktur beschädigt oder zerstört.

Reuters

Ein Palästinenser inspiziert den Ort eines israelischen Angriffs auf ein Haus inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen 22. März 2024

Levys Suspendierung erfolgte Berichten zufolge nach einem Streit mit dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung über seine Beiträge in den sozialen Medien.

Die israelischen Behörden haben jedoch keinen öffentlichen Grund genannt.

Die Hilfe erreicht die Palästinenser nicht

Der britische Außenminister David Cameron hatte sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und erklärt: „Die Menschen in Gaza sind in verzweifelter humanitärer Not“.

In dem Posting auf X erklärte er, dass das Vereinigte Königreich gemeinsam mit den USA und seinen Partnern versuche, „Hilfe direkt nach Gaza zu liefern. Wir fordern Israel weiterhin auf, mehr Lastwagen in den Gazastreifen zu lassen, da dies der schnellste Weg ist, um die Hilfsgüter zu den Bedürftigen zu bringen.“

Reuters

Der britische Außenminister David Cameron trifft sich mit dem libanesischen Übergangs-Premierminister Najib Mikati (unsichtbar) in Beirut, Libanon 1. Februar 2024

Der Gazastreifen, der bereits seit 2007 belagert wird, ist seit dem 7. Oktober noch mehr unter Druck geraten. Abgesehen von einem kleinen Rinnsal an Hilfsgütern hat Israel den Zugang zu den wichtigsten Ressourcen, einschließlich Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten, weitgehend blockiert.

Auch die Bemühungen, Hilfsgüter in die Enklave zu bringen, wurden von zionistischen Demonstranten an der Grenze zum Gazastreifen stark behindert und blockiert.

Die UNO hat erklärt, dass eine Hungersnot „fast unvermeidlich“ sei, während die palästinensischen Behörden sagen, dass sich die Situation der Familie in der Enklave „vertieft“, während die Hilfslieferungen aus der Luft unwirksam sind.

Reuters

Palästinenser versammeln sich vor einem UNRWA-Lagerhaus, um Hilfsgüter entgegenzunehmen, da die Bewohner des Gazastreifens mit einer Hungerkrise konfrontiert sind.

Levy, seit dem 7. Oktober Sprecher der israelischen Regierung, der sein Grundstudium an der Universität Oxford absolviert und einen Master-Abschluss in Internationalen Beziehungen an der Universität Cambridge erworben hat, stellte Camerons Einschätzung öffentlich in Frage.

In einem inzwischen gelöschten Posting auf X Am 8. März antwortete Levy: „Ich hoffe, Sie sind sich auch bewusst, dass es KEINE Beschränkungen für die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten oder Unterkünften in den Gazastreifen gibt, und dass die Grenzübergänge in der Tat eine Überkapazität haben“, so Levy.

„Testen Sie uns. Schicken Sie weitere 100 Lastwagen pro Tag nach Kerem Shalom, und wir werden sie reinbringen“, behauptete er.

Levy wurde heftig zurückgewiesen, da die Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Alicia Kearns, seine Aussage in Frage stellte. Sie bezeichnete Levys Äußerungen als Widerspruch zu dem, was sie von der britischen, ägyptischen und UN-Regierung erfahren hatte.

Nach einem Treffen mit einem israelischen Minister in London kritisierte Levy die Aussage Camerons ebenfalls scharf: „Es ist sachlich falsch, dass der Fluss der Hilfe nicht erhöht wurde.“

In seinem Posting versuchte Levy auch, mit einer falschen Darstellung hausieren zu gehen, die Israels Position als Besatzungsmacht in Gaza widerspricht – etwas, das Cameron in den letzten Wochen öffentlich erklärt hat.

Berichten zufolge hat sich die britische Botschaft in Tel Aviv nach dem zweiten Beitrag an das Büro des israelischen Premierministers gewandt und um Klärung gebeten, ob Levys Kommentare die Position Israels repräsentieren oder in persönlicher Eigenschaft gemacht wurden.

Reuters

Humanitäre Hilfe fällt durch den Himmel in Richtung Gaza, von Israel aus gesehen

Ungewisse Zukunft

Seit seiner Suspendierung bleibt Levys Zukunft ungewiss.

Für einige unterstreicht der Vorfall die Auswirkungen, die diplomatischer Druck auf Israel haben kann.

„Wenn ein Streit mit Cameron in den sozialen Medien den israelischen Sprecher Eylon Levy zu Fall bringen kann, dann ist das eine Katastrophe. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn der Westen keine Waffen mehr liefern würde? Netanjahu wäre bald weg, und echte Verhandlungen könnten beginnen“, schrieb der Aktivist und Journalist Steve Howell auf X.

Er rief zum Frieden auf und forderte die Länder auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern.

Fünf Monate lang wurde Levy in den Medien stark beachtet, was die politische Analystin Hafsa Halaw zu der Feststellung veranlasste, dass seine Behauptungen in dieser Zeit nie ernsthaft in Frage gestellt wurden.

„Eylon Levy wurde gefeuert, weil er aufgrund seiner Arroganz, der fast alle westlichen Medien fünf Monate lang freien Lauf ließen, ohne ihn zur Rechenschaft zu ziehen, einen gewählten Vertreter des britischen Parlaments öffentlich bei einer Lüge ertappt hat“, schrieb sie.

„Alles deutet auf Straffreiheit hin“, fügte sie hinzu.

Inmitten der anhaltenden Angriffe Israels berichtete die Times of Israel außerdem, dass Premierminister Benjamin Netanjahu den Mangel an Sprechern beklagt, die in der Lage sind, zwei Worte auf Englisch aneinander zu reihen“.

Von Propagandist zu Dancing with the Stars

Einige Nutzer sozialer Medien haben Parallelen zwischen Levy und dem Chefpropagandisten der Nazis, Joseph Goebbels, gezogen, weil er ähnliche Versuche unternimmt, mit Unwahrheiten hausieren zu gehen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Während Netanjahu versucht, sich durch die Verlängerung des Krieges an die Macht zu klammern, deutete die Times of Israel an, dass sich in Israels oberster Machtstruktur eine Kluft abzeichnet.

Die Publikation berichtet, dass Netanjahus Frau Sara Netanjahu bereits darauf gedrängt habe, Levy wegen seiner Kritik am Ministerpräsidenten und seiner Teilnahme an Protesten gegen die Justizreform zu entlassen.

Reuters

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Frau Sara bei einer Mimona-Veranstaltung

In seiner Zeit als Pressesprecher konnte Levy auch die Behauptung nicht belegen, dass das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) „direkt in den Anschlag vom 7. Oktober verwickelt war“. Der Vorfall hatte dazu geführt, dass der Etat des Hilfswerks, das wichtige Unterstützung leistet, gekürzt wurde, da viele westliche Länder ihre Finanzierung einstellten.

Der dreißigjährige Levy wurde im Vereinigten Königreich geboren, ließ sich aber vor einem Jahrzehnt in Israel nieder. Er diente im Cogat, dem Verteidigungsministerium, das die Politik für die palästinensischen Gebiete überwacht.

Er arbeitete auch in den Medien, bevor er der internationale Medienberater von Präsident Isaac Herzog und später ein israelischer Sprecher wurde.

Seit seiner Suspendierung hat er auf X, früher Twitter, behauptet, dass „jeder, der von „absichtlichem Aushungern“ spricht, lügt oder belogen wird“.

In der Zwischenzeit läuft Berichten zufolge eine Kampagne zu seiner Wiedereinstellung, während die israelischen Medien vermuten, dass Levy sich von seinen Regierungsaufgaben zurückziehen könnte, nachdem er für die neue Staffel von Dancing with the Stars vorgesprochen hat. Berichten zufolge ist noch keine Entscheidung getroffen worden.

QUELLE: TRT Welt

Übersetzt mit deepl.com

