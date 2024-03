Will Netanyahu outlast Biden? The American president has alienated key constituencies by continuing to arm Israel during the Gaza genocide

US-Präsident Joe Biden trifft im Oktober 2023 den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. EyePress / Newscom

Wird Netanjahu Biden überleben?

Michael F. Brown

23. März 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu könnte US-Präsident Joe Biden noch überleben.

Biden wird im November wahrscheinlich gegen Donald Trump antreten.

Der derzeitige Präsident könnte durchaus verlieren, da die Unterstützung der Demokraten in wichtigen Wahlkreisen aufgrund seiner anhaltenden Bewaffnung Israels inmitten seiner völkermörderischen Kampagne gegen die Palästinenser in Gaza schwindet.

Netanjahu ist zwar in Israel unpopulär – wenn auch nicht wegen des Völkermords in Gaza -, könnte aber die Wahlen um zwei Jahre verschieben, was den Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, dazu veranlasste, in einer Rede am 14. März „Neuwahlen [in Israel] zu fordern, sobald der Krieg nachlässt“.

„Bibi könnte jede Wahl bis 2026 verhindern“, sagte Schumer später der New York Times. „Ich mache mir Sorgen, dass Israel unter seiner Führung zu einem Paria in der Welt und sogar in den Vereinigten Staaten werden könnte, denn wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann gehen sie rapide zurück. Ich musste meine Stimme erheben, bevor sie erodiert.“

Ohne amerikanische Unterstützung, so fuhr er fort, „könnte Israels Zukunft vorbei sein“.

Am Mittwoch sprach Netanjahu per Videokonferenz mit den Republikanern im Senat und bezeichnete Schumers Rede Berichten zufolge als „empörend“.

Schumer sagte, ein Gespräch mit der Rabbinerin Rachel Timoner habe sein Denken im Vorfeld der Rede beeinflusst.

Timoner sagte der New York Times, sie habe Schumer geraten, dass die Rechtsextremisten in Netanjahus Regierung „uns alle gefährden, weil ihre Agenda darin besteht, die Palästinenser zu entmenschlichen und Israels Demokratie und seine wichtigsten Werte zu untergraben“.

Dies lässt natürlich die jahrzehntelange israelische Apartheid sowohl unter „linken“ als auch rechten Regierungen außer Acht. Ein bisschen Demokratie und Werte. Das ist so, als würde man den amerikanischen Süden mit Jim Crow betrachten und ihn als demokratisch bezeichnen.

Das Problem geht viel tiefer als Netanjahu, wenn ein wahrscheinlicher Nachfolger wie Benny Gantz in einer Wahlwerbung für 2019 damit geprahlt hat, Teile des Gazastreifens in die Steinzeit zurückzuversetzen.

Selbst die Washington Post räumte kürzlich ein, dass sich nicht viel ändern würde, wenn Netanjahu durch eine Wahl ersetzt würde. Der israelische Premierminister könnte die nächsten Wahlen durchaus verlieren, aber er hat Recht, dass die meisten Israelis seine Kampagne gegen Gaza unterstützen.

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage sprachen sich 68 Prozent der israelischen Juden dagegen aus, humanitäre Hilfe nach Gaza zu schicken, selbst wenn diese nicht über die Hamas oder das UNRWA, die UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge, abgewickelt würde.

Hier geht es nicht nur um die israelische Führung, wie Schumer und Timoner behaupten, sondern um eine auf Apartheid basierende Gesellschaft, die inzwischen von völkermörderischen Absichten beherrscht wird und die Verwüstung des Gazastreifens aktiv betreibt.

Mit seiner anhaltenden Unterstützung der Militärhilfe für Israel fördert Biden solche Gefühle und die daraus resultierende Verwüstung, auch wenn er Worte verwendet, die den Wählern der Demokraten vermitteln sollen, dass er etwas tut – Stil statt Substanz – um den Palästinensern zu helfen.

Jetzt aber hat sogar die zynisch zurückhaltende progressive Abgeordnete aus New York City, Alexandria Ocasio-Cortez, Israels Handlungen als einen „sich entfaltenden Völkermord“ bezeichnet.

Es ist furchtbar spät, und ihre Rede würdigt den Völkermord fördernden Biden in unverschämter Weise als „anständigen Mann“, aber Ocasio-Cortez hört derzeit mehr auf protestierende Wähler als auf den Präsidenten. Ihre Rede zeigt, dass es wichtig ist, gewählte Amtsträger dazu zu bringen, das Richtige zu tun.

Biden verliert die Basis seiner Partei, weil ihm seine Liebe zum Apartheidstaat Israel wichtiger ist, als einen Völkermord zu stoppen und seine Wiederwahl zu gewinnen.

Ausweiden der Demokratischen Partei

Die Widerspenstigkeit des Präsidenten zerreißt die Demokratische Partei, da junge Menschen, arabische Amerikaner und muslimische Amerikaner nichts mit einer Partei zu tun haben wollen, die ihrer Meinung nach Israel bewaffnet, um eine mittellose Flüchtlingsbevölkerung zu vernichten.

Die Gegenreaktion in Michigan auf die Biden-Kampagne – die sich in der „uncommitted“-Stimme zeigte – fand in den Medien große Beachtung. Weniger Beachtung fand jedoch die Tatsache, dass über 1.000 schwarze Pastoren, die eine große Zahl von Christen repräsentieren, im Januar einen Brief unterzeichneten, in dem sie einen Waffenstillstand in Gaza forderten.

In der New York Times heißt es: „Viele ihrer Gemeindemitglieder, so die Pastoren, sind über die Haltung des Präsidenten gegenüber dem Krieg so bestürzt, dass ihre Unterstützung für seine Wiederwahl gefährdet sein könnte.“ Junge Kirchenbesucher werden als besonders engagiert beschrieben.

Reverend Frederick Haynes III, leitender Pastor der Friendship-West Baptist Church und Präsident und Geschäftsführer der Rainbow PUSH-Koalition, einer „multirassischen, themenübergreifenden, progressiven, internationalen Mitgliederorganisation, die für sozialen Wandel kämpft“, sprach am 31. Januar mit Michel Martin von CNN über die tiefgreifenden Bedenken schwarzer Amerikaner hinsichtlich der Haltung des Präsidenten gegenüber Israel und Gaza.

Haynes, einer der Unterzeichner des Briefes an Biden, sprach von „dem Alptraum, der sich in dem Land abspielt, das so viele von uns als das heilige Land bezeichnen“, und wie „wir zunehmend ungeduldig mit der Reaktion dieser Regierung wurden“. Mit Blick auf die mehr als 1.000 Unterzeichner bemerkte er: „Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele andere Pastoren sagten: Ich wünschte, Sie hätten mich mit einbezogen. Ich wünschte, Sie hätten mir die Hand gereicht. Die Zahlen sind also viel höher.

Er betonte auch das Engagement der jungen Menschen. „Wenn ich mir die jungen Leute in meiner Gemeinde und in der Gemeinschaft ansehe, dann sind sie Feuer und Flamme. Das ist eine Generation, die auf ihren Handys die ganze Zeit über Benachrichtigungen erhält. Und diese Benachrichtigungen, das verspreche ich Ihnen, machen sie weiterhin wütend, weil sie dieses Land als mitschuldig an dem ansehen, was geschieht, weil sie eine Verbindung zu dem spüren, was mit den Palästinensern geschieht.“

Mit Blick auf die schwarzen Amerikaner, die kürzlich von einer größtenteils weißen und militarisierten Polizei getötet wurden, fügte er hinzu: „Sie können sich auch auf [die Situation in Gaza] beziehen, weil wir nur dreieinhalb Jahre vom Sommer von George Floyd entfernt sind. Wir sind nur dreieinhalb Jahre von Breonna Taylor entfernt und von dem, was so vielen in diesem Sommer passiert ist, in dem wir in Echtzeit solche Schrecken gesehen haben.“

Haynes warf Biden vor, er finanziere weiterhin „das Gemetzel“. Netanjahu kritisierte er mit den Worten: „Wir werden Ihnen nicht länger militärische Mittel zur Verfügung stellen und dabei zusehen, wie sich das Gemetzel entfaltet, das ist eine tiefgreifende Aussage. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere, es auch in die Tat umzusetzen und auszuüben.

Doch Netanjahu hat den USA die Waffen abgenommen und ignoriert nun die leisen Beschwerden Bidens, während wichtige demokratische Wählerblöcke nach einem Ausweg suchen, während ein immer bösartigerer Donald Trump am Horizont auftaucht und rassistische Rhetorik verbreitet.

Trump behauptete in einem am 18. März online veröffentlichten Interview, dass „jeder Jude, der für die Demokraten stimmt, seine Religion hasst“. Er fügte hinzu: „Sie hassen alles, was mit Israel zu tun hat, und sie sollten sich schämen, denn Israel wird zerstört werden.“

Über die Demokraten behauptete der ehemalige Präsident: „Ich glaube, sie hassen Israel“.

Tatsächlich unterstützen und finanzieren viele gewählte Demokraten Israel und lieben es sogar, obwohl es ein Apartheidstaat ist. Wenn es um die Finanzierung israelischer Gewalt geht, unterscheiden sich die meisten Demokraten im US-Kongress nicht von den Republikanern.

Die meisten Wähler haben im November die Wahl zwischen dem bekannten Völkermörder Biden und dem bekannten Fanatiker Trump, der sowohl Palästinenser hasst als auch routinemäßig antisemitische Phrasen verwendet. Eine große Zahl von Demokraten möchte eine bessere Wahl treffen und nicht für das „kleinere Übel“ stimmen müssen.

Wenn diese Wähler sehen, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, die Sorgen ihrer Wähler über den Gazastreifen herunterspielt, trägt das nicht dazu bei, sie zurückzugewinnen, sondern bestätigt ihre Bedenken.

Jean-Pierres Antwort „ist ein perfektes Beispiel dafür, warum wir Genocide Joes Bitte um ein Treffen in Chicago abgelehnt haben“, sagte Hatem Abudayyeh, nationaler Vorsitzender des US Palestinian Community Network (USPCN) in einer E-Mail an The Electronic Intifada.

„Seine Regierung und ihre Sprecher, von Karine Jean-Pierre bis Matthew Miller, sind herzlose Apologeten des israelischen Völkermords am palästinensischen Volk in Gaza. Während Hunderttausende Biden in diesem Wahljahr bereits ablehnen, werden Zehntausende auch gegen die DNC in Chicago im August protestieren“, sagte Abudayyeh mit Blick auf die Democratic National Convention.

Biden, der Monate damit verbracht hat, Israel für das zu bewaffnen, was der Internationale Gerichtshof als Völkermord im Gazastreifen eingestuft hat, könnte in weniger als acht Monaten gegen Trump verlieren, weil er darauf bestanden hat, der Führung des israelischen Premierministers zu folgen, der ein Kriegsverbrechen nach dem anderen gegen die Palästinenser beaufsichtigt hat.

Die Demokraten, die gegen Biden wettern, wissen um die Gefahren, die von Trump ausgehen.

Völkermord ist jedoch nicht einfach nur ein „kleineres Übel“, das man in der Wahlkabine schmerzhaft verdauen muss. Für viele Demokraten ist das, was in Gaza geschieht, ein Zeichen für die Verkommenheit und Kriminalität der Demokratischen Partei, das nicht hingenommen werden kann und mit aller Entschiedenheit abgelehnt werden muss.

Die rücksichtslose Unterstützung für Biden inmitten eines Völkermordes könnte genügend Wähler abschrecken und zur Rückkehr von Trump führen. Die Führer der Demokraten, einschließlich Biden, werden nicht sagen können, sie seien nicht ausreichend gewarnt worden.

Übersetzt mit deepl.com

