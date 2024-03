https://www.middleeastmonitor.com/20240324-women-in-gaza-are-being-raped-and-this-is-not-being-investigated-or-reported/

Die Leichen von sechs Menschen, darunter Frauen und Kinder, die bei dem israelischen Angriff auf das Haus der Familie Dhair ums Leben kamen, werden nach dem Totengebet im Mohammed Yousef El-Najar Krankenhaus in Rafah, Gaza, am 22. Dezember 2023 auf dem Friedhof des Shabura-Lagers beigesetzt [Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency].

Kanadische Ärzte, die als Freiwillige im Gazastreifen arbeiten, haben berichtet, dass Frauen von den israelischen Besatzungstruppen vor ihren Familien sexuell gedemütigt werden. Eine Frau wurde zwei Tage lang vergewaltigt, bis sie nicht mehr sprechen konnte, aber es wird nichts dagegen unternommen, sagt die klinische Professorin für Medizin Dr. Aliya Khan gegenüber MEMO.

Frauen in Gaza werden vergewaltigt, und das wird nicht untersucht oder gemeldet



von Anjuman Rahman

24. März 2024

In gewisser Weise wird der Schrecken des Gazastreifens durch seine erschütternden Statistiken verdeutlicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober 32.000 überschritten, die Hälfte davon sind Babys und Kinder. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden 1,9 Millionen Zivilisten im Gazastreifen zwangsumgesiedelt. Fünfundsiebzig Prozent der Bevölkerung sind von einer Hungersnot betroffen und haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Darüber hinaus hat UNICEF berichtet, dass Kinder an Hunger und Unterernährung sterben.

Diese Statistiken werden durch erschütternde Bilder untermauert, die Israels unbarmherzige, barbarische Massaker an der Zivilbevölkerung mit vollständiger Zerstörung und dem Zusammenbruch der Gesundheitsinfrastruktur zeigen. Zwei Drittel der Krankenhäuser und über 80 Prozent aller Gesundheitseinrichtungen wurden zerstört. Mehr als 400 Mitarbeiter des Gesundheitswesens und mehr als 100 Journalisten wurden getötet. Die Zerstörungen sind enorm und stehen in keinem Verhältnis zueinander.

„Als wir die Ungerechtigkeiten in der Ukraine sahen, war sich die Weltgemeinschaft einig und sprach sich lautstark gegen diese Ungerechtigkeiten aus, wie es nötig gewesen wäre. Aber wenn wir die Gräueltaten, die Kriegsverbrechen und den Völkermord in Palästina sehen, schweigt die Welt“, sagt Dr. Aliya Khan, klinische Professorin für Medizin und Vorstandsmitglied der Union of Medical Care and Relief Organisations (UOSSM), die medizinische Hilfe in Kriegsgebieten leistet.

„Es wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen, und das ist falsch. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle Menschenleben gerettet werden, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrem Hintergrund und der politischen Struktur, in der diese Leben verloren gehen“, fügt sie hinzu.

Khan unterstreicht die gegensätzlichen Reaktionen der Weltgemeinschaft auf die Konflikte in der Ukraine und in Palästina und verweist auf die Heuchelei der westlichen Regierungen und die vorherrschende Doppelmoral. Sie verurteilte die Lähmung der Vereinten Nationen, die es versäumt haben, sinnvolle Maßnahmen gegen das anhaltende Leid und die Zerstörung in Palästina zu ergreifen, und wies auf die täglichen Bombardierungen im Gazastreifen und die Brutalität der täglichen Massaker im Gazastreifen hin, bei denen mehr als 70 Prozent der Opfer Frauen und Kinder sind. Kinder sterben einen grausamen Tod – sie werden verbrannt, von den Bomben zerstückelt oder unter Gebäuden zerquetscht. Darüber hinaus wird die katastrophale humanitäre Lage durch die israelische Blockade der lebensrettenden Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten noch verschärft, und die Kinder sterben an Dehydrierung, Hunger und Krankheiten.

Israel hat seit dem 7. Oktober mehr als 14.000 Kinder im Gazastreifen getötet, während andere an schwerer Unterernährung leiden und „nicht einmal die Kraft zum Weinen haben“, so das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Der Gazastreifen ist nicht nur zu einem Friedhof für Kinder geworden, wie James Elder, Hauptsprecher von UNICEF, sagt, sondern auch zu einem Friedhof für das humanitäre Völkerrecht. Alle Grundsätze des Völkerrechts wurden und werden von Israel immer wieder verletzt.

„Jedes Kind ist wertvoll“, sagt Dr. Aliya. „Ob es nun ein Kind ist, das in der Ukraine verletzt oder getötet wird, oder ein Kind, das in Palästina verletzt oder getötet wird, und in den letzten fünf Monaten wurden mehr palästinensische Kinder und Zivilisten getötet als in jedem anderen Konflikt in dieser Zeit. Aber die Welt und die Reaktion der Weltgemeinschaft auf den Krieg in der Ukraine war ganz anders als die Reaktion auf den Krieg in Gaza.“

Im Rückblick auf ihren Besuch in Palästina vor dem 7. Oktober sagte Khan, dass ihre Reise durch das besetzte Westjordanland eine harte Realität offenbart habe: Die Palästinenser sind gezwungen, sich in einem repressiven System zurechtzufinden, das an das Leben in einem Gefängnis erinnert. Sie berichtet vom Anblick der Trennungsmauer, den zahlreichen Kontrollpunkten und den alltäglichen Menschenrechtsverletzungen und Herausforderungen, denen Palästinenser ausgesetzt sind, nur um Zugang zu grundlegenden Dingen wie Bildung und Arbeit zu erhalten.

Darüber hinaus erlebte sie aus erster Hand den mangelnden Schutz der Palästinenser durch die Strafverfolgungsbehörden und betonte, dass die israelischen Besatzungstruppen häufig zum Schutz illegaler Siedler und nicht zum Schutz der einheimischen Bevölkerung eingesetzt werden, wobei sie die systembedingten Ungerechtigkeiten gegen die palästinensische Gesellschaft aufdeckte, darunter willkürliche Verhaftungen und lange Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren, auch gegen Minderjährige.

„Die Gewalt ist sehr groß. Kinder können auf dem Weg zur Schule ins Visier genommen und verhaftet werden und jahrelang ohne Anklage in israelischen Gefängnissen festgehalten werden. Ihre Eltern können vor ihren Augen erschossen werden. Ihre Häuser können nachts von israelischen Streitkräften gestürmt werden, die kleinen Kindern Angst machen“, erklärt Khan. „Die Polizei ist dazu da, die illegalen Siedler zu schützen, nicht die Palästinenser, die seit 56 Jahren unter brutaler militärischer Besatzung leben. Seit dem 7. Oktober haben wir erlebt, wie mehr als 1.000 Palästinenser von ihrem Land vertrieben und Hunderte von ihnen im Westjordanland getötet wurden.“

Seit Israel im Oktober eine tödliche Militäroffensive gegen den Gazastreifen gestartet hat, sind die Spannungen im besetzten Westjordanland hoch.

Der anhaltende Krieg gegen den Gazastreifen hat nicht nur mehr als 32.000 Palästinenser das Leben gekostet, sondern auch zu einem akuten Mangel an lebenswichtigen Gütern geführt, da Zehntausende von Hilfslieferungen nicht in den Gazastreifen gelangen können.

Seit November haben nur sehr wenige Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Städte im Norden des Gazastreifens erreicht, was zu einer von Menschen verursachten Hungersnot geführt hat. Khan verurteilt diese Blockade und weist auf die verheerenden Folgen hin, die sie für die Bevölkerung, insbesondere für Kinder und Schwächere, hat.

Fadi Al-Zant, ein 6-jähriger Patient mit Blasenentzündung, wird im Kamal Adwan Krankenhaus unter schwierigen Bedingungen behandelt, da er keinen Zugang zu Medikamenten hat und aufgrund der anhaltenden israelischen Blockade in Beit Lahia, Gaza, am 10. März 2024 an Unterernährung leidet. (Mousa Salem – Anadolu Agency)

Trotz der verzweifelten Umstände setzen Khans Kollegen im Gazastreifen ihre Arbeit mit unerschütterlichem Engagement fort, auch wenn die Krankenhäuser immer wieder von israelischen Besatzungstruppen angegriffen werden. Tragischerweise ist das Gesundheitspersonal selbst zur Zielscheibe geworden, denn es gibt Berichte über Entführungen, Folterungen und Tötungen von Ärzten, Krankenschwestern und anderen medizinischen Fachkräften, was einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

„Frauen in Gaza werden vergewaltigt, ohne dass dies untersucht oder gemeldet wird“, so Khan. „Niemand spricht darüber in den westlichen Medien. Ich habe gerade einen Bericht von unserem kanadischen medizinischen Kollegen vor Ort in Gaza erhalten, dass das Al-Khayr-Krankenhaus, das neben dem Nasser-Krankenhaus liegt, angegriffen wurde.“

Der Sanitäter informierte den Arzt, dass eine Frau zwei Tage lang vergewaltigt wurde, bis sie nicht mehr sprechen konnte. Eine andere Frau im Nasr-Krankenhaus wurde von israelischen Soldaten vor den Augen ihres Mannes und ihres Bruders entkleidet, und als einer von ihnen sich auszog, um sie zu bedecken, töteten die israelischen Soldaten sowohl ihren Bruder als auch ihren Mann.

„Dies sind glaubwürdige Berichte von kanadischen Ärzten, die in Gaza arbeiten.

„Wir fordern unsere Staats- und Regierungschefs und die UNO auf, diese Kriegsverbrechen zu untersuchen“, fügt sie hinzu, „der Internationale Gerichtshof hat bestätigt, dass ein Völkermord plausibel ist, und hat Israel und die Vereinigten Staaten aufgefordert, diese Angriffe sofort einzustellen. Sie haben jedoch die Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Gaza nicht nur fortgesetzt, sondern unter völliger Missachtung des Internationalen Gerichtshofs noch intensiviert.“

Im Januar hatte der IGH Israel aufgefordert, alle Handlungen zu unterlassen, die unter die Völkermordkonvention fallen könnten, und dafür zu sorgen, dass seine Truppen keine völkermörderischen Handlungen gegen Palästinenser in Gaza begehen. Israel bezeichnete die Anschuldigungen jedoch als unbegründet und behauptete weiterhin, die „moralischste Armee der Welt“ zu haben.

Khan betonte die dringende Notwendigkeit, die Blockade gegen lebenswichtige Ressourcen wie Lebensmittel und Wasser, die nach Gaza gelangen, aufzuheben, und schloss mit den Worten: „Wir haben das palästinensische Volk im Stich gelassen.“

Übersetzt mit deepl.com

