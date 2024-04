Wöchentliches Briefing: Zu Pessach muss die jüdische Gemeinschaft über den Völkermord zerbrechen von Philip Weiss

Weekly Briefing: At Passover, the Jewish community must break up over genocide The Jewish community must open its eyes to the grotesque armored thing that is modern Israel, and denounce its actions if only in order to save ourselves.

Wöchentliches Briefing: Zu Pessach muss die jüdische Gemeinschaft über den Völkermord zerbrechen

Die jüdische Gemeinschaft muss ihre Augen für das groteske gepanzerte Ding öffnen, das das moderne Israel ist, und seine Handlungen anprangern, wenn auch nur, um uns selbst zu retten.

Von Philip Weiss

April 21, 20240

Blinde Israel-Unterstützung in einem AIPAC-Spendenaufruf, der an das Haus von Phil Weiss‘ Mutter geschickt wurde. April 2024.

Es ist ein schöner Tag in meiner Stadt, und ich gehe im vollen Bewusstsein meiner Segnungen spazieren. Ich lebe nicht im Gazastreifen, wo tagtäglich Unschuldige mit US-Waffen und unter der Schirmherrschaft von Joe Biden (und der vieler Laufburschen wie Jonathan Capehart und David Brooks in der PBS News Hour) ermordet werden. Ich lebe nicht in Israel, wo ich von klein auf in einer suprematistischen Ideologie indoktriniert und dazu gebracht worden wäre, Palästinenser zu hassen und zu fürchten und Völkermord zu bejubeln –und wo ich Schwierigkeiten gehabt hätte, mich jemals als Jude zu verstehen. Nein, ich lebe im privilegiertesten Land der Welt, in dem es für jemanden aus meiner Klasse wunderbare Freiheiten gibt.

Morgen ist Pessach, also ist dies eine Botschaft an meine jüdische Gemeinde. Wir müssen mit dem Zionismus brechen. Wir müssen Schluss machen mit dem Völkermord. Es sind zu viele unschuldige Menschen (auf allen Seiten) gestorben, als dass diese falsche und bigotte Ideologie fortbestehen könnte.

Die gute Nachricht ist, dass einige in der jüdischen Gemeinschaft endlich aus dem Schlaf darüber erwachen. Wir werden mehr und mehr Verbündete in der Tradition von Peter Beinart sehen – Juden, die einst das Koolaid tranken – Beinart machte früher Veranstaltungen für AIPAC und unterstützte den Irakkrieg für Marty Peretz – und die einen Weg der Unabhängigkeit eingeschlagen haben.

Viele dieser Juden werden sich mit den Opfern, den Märtyrern und den Verfolgten solidarisieren: der einheimischen palästinensischen Bevölkerung, die aus ihren Häusern vertrieben wurde, um Platz für die angebliche Befreiung des jüdischen Volkes zu machen.

„Meiner Ansicht nach kultiviert das zionistische Narrativ, selbst in seinen liberaleren Formen, eine Exklusivität und ein Eigentumsethos, das allzu leicht in ethnonationalen Chauvinismus abgleitet“, schreibt Shaul Magid von der Universität Indiana in seinem neuen Buch. “

Eine einfachere und wahrere Botschaft an die Juden wurde nie ausgesprochen – von einem ehemaligen liberalen Zionisten. Ich fordere meine Gemeinschaft auf, ihre Augen für das groteske gepanzerte Ding zu öffnen, das das moderne Israel ist, und seine Handlungen anzuprangern, wenn auch nur, um uns selbst zu retten. (Denn wie der große Rabbi sagte: Wenn du nicht für dich selbst bist, wer dann?) Und ja, es ist wahr: Palästinenser, die Israel anprangern, machen es ihren Großeltern und Eltern recht, und wir nicht; aber wie Scott Roth zu sagen pflegte, ist das die lahmste verdammte Entschuldigung für einen nachdenklichen Menschen in Amerika.

Gestern haben viele Progressive gegen weitere Bomben für Israel gestimmt (u.a. Bowman, Balint, Bush, Carson, Frost, Jayapal, Khanna, Summer Lee, McGovern, Omar, Pingree, Pocan und Pressley); und in einer bemerkenswerten Pause stimmte Jamie Raskin dagegen. Gedenken wir also seinem Sohn Tommy, einem großen jüdischen Idealisten und Antizionisten, der uns vor drei Jahren verlassen hat.

Der Zionismus ist heute eine Gefahr für die Juden. Er zerstört die Redefreiheit in unserem Land (im Namen der Juden). Er destabilisiert den Nahen Osten (im Namen der Juden). Israel greift mutwillig ein ausländisches Konsulat in einem Nachbarland an (im Namen der Juden). Und so wird diese jüdische Identität, die von Zionisten propagiert wird, den Juden nur schaden.

Letzte Woche schrieb Jodi Rudoren, die sich seit Jahren für Israel stark macht, im Forward, Israel müsse aufhören, Palästinenser um des „Weltjudentums“ willen zu töten. Und in einer weiteren Ketzerei sagte sie, „Antisemitismus … ist keine Erklärung für alles“.

Sie meint damit, dass die Menschen gegen Israels Handeln protestieren, nicht die Juden. Ich glaube, sie sieht, was ich sehe: Die Menschen werden sich gegen unsere Gemeinschaft wegen ihrer blinden Unterstützung des Völkermords wenden. Denn was hält Israel bei seinen Verstößen gegen das Völkerrecht aufrecht? Die blinde Unterstützung der Israel-Lobby, der organisierten amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft, die von den Medien nie als solche bezeichnet wird, aber jeder weiß es. Wie Obama 2015 sagte, gibt es nur ein Land, das gegen den Iran-Deal ist; und heute gibt es ein Land, das will, dass der Völkermord weitergeht (und progressive Politiker in den USA dazu zwingt, ihr Glaubensbekenntnis zu verletzen, um mehr Waffen zu liefern).

Es gibt eine andere jüdische Geschichte. Die tapferen jüdischen Studenten , die an der Columbia demonstrieren. Die IfNotNow-Demonstranten bei Bidens Kundgebungen. Die jüdische Präsenz in der breiten Antikriegsbewegung in den Vereinigten Staaten. Sie engagieren sich für die Menschenrechte und gegen das endlose Abschlachten von Kindern und Frauen. Sie sind „keine hasserfüllten und bigotten … Randgruppen“, wie David Brooks, ein langjähriger Zionist, in der PBS News Hour über die Proteste sagte.

Die jüdischen Demonstranten sind heute die Führer unserer Religionsgemeinschaft. Sie bringen einer zusammengekauerten, ängstlichen, selbstverliebten Gemeinde eine unbequeme Wahrheit nahe. Sie sind die Helden der jüdischen Geschichte. Sie werden die Welt retten, und vielleicht auch das verlorene jüdische Tabernakel in den Wüsten des Militarismus.

Frohe Feiertage,

Phil Weiss

h/t Allan Brownfeld, Mitchell Plitnick und Alan Wagman für ihre großartigen Beiträge in dieser Woche.

