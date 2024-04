Palästinenser als „Die Anderen“ von Ralph Nader

Palestinians as „The Others“ Apart from a massively greater overall civilian toll inflicted on Palestinians in Gaza – the vast undercount stands at 34,000 Palestinian deaths compared to the deaths of 1,139 Israeli civilians, soldiers, and foreign workers. This staggering ratio – over 14,000 Palestinian children (with many thousands under the rubble) compared to 30 Israeli children – escapes proper reporting.

von Ralph Nader

22. April 2024

Im Laufe der Geschichte haben Militärimperien ihre Opfer, ihre Unterworfenen und ihre Entführten auf den Status „der Anderen“ reduziert. Die politischen und massenmedialen Institutionen folgen in der Regel diesem Beispiel, indem sie die räuberische Politik ihres Imperiums durch eine verzerrte Berichterstattung unterstützen.

Dies ist der Fall beim globalen US-Imperium und dem regionalen israelischen Imperium. Die US-Bundesregierung und die Mainstream-Medien ziehen oft an einem Strang.

Nehmen wir zum Beispiel das Wort „Terrorismus“. Die New York Times bezeichnet das Hamas-Regime regelmäßig als „Terroristen“, während sie die weitaus umfangreicheren israelischen Staatsterrorakte als „militärische Operationen“ beschreibt. Seit dem7. Oktober hat die israelische militärische Supermacht mehr als 500 Mal mehr Kinder getötet als die Hamas bei ihrem Überfall durch einen noch immer nicht untersuchten Zusammenbruch von Israels gepriesener mehrstufiger Grenzsicherung.

Abgesehen davon, dass die Gesamtzahl der zivilen Opfer unter den Palästinensern im Gazastreifen massiv höher ist, stehen 34.000 palästinensischen Toten 1.139 israelische Zivilisten, Soldaten und ausländische Arbeiter gegenüber. Dieses erschütternde Verhältnis – über 14.000 palästinensische Kinder (mit vielen Tausenden unter den Trümmern) im Vergleich zu 30 israelischen Kindern – entgeht einer angemessenen Berichterstattung. Über „die Anderen“ wird nicht korrekt berichtet, wie es auch bei den riesigen irakischen Verlusten während des verbrecherischen Krieges von Bush und Cheney der Fall war. (Siehe die Kolumne vom 5. März 2024: Stop the Worsening UNDERCOUNT of Palestinian Casualties in Gaza).

Nehmen Sie die Verwendung des Begriffs „Geisel“. Die Hamas hat am7. Oktober über 240 Israelis als Geiseln genommen. Seitdem hat die israelische Armee etwa 9000 Palästinenser, darunter auch Frauen und Kinder, ohne Anklage in Gewahrsam genommen, zusammen mit vielen weiteren Tausenden, die seit Jahren in diesen Gefangenenlagern schmachten, ebenfalls ohne Anklage (man nennt das Israels „Verwaltungshaft“). Viele der inhaftierten Palästinenser werden gefoltert. Wer hat die weitaus größere Aufmerksamkeit erhalten? Sind diese Palästinenser nicht auch Geiseln? Wieder „die Anderen“.

Wie steht es mit der Anwendung des Rechts auf Selbstverteidigung? Jeder Staat hat das Recht auf Selbstverteidigung. Zählen Sie, wie oft Sie gehört haben: „Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen“ im Vergleich zu „Palästina hat das Recht, sich selbst zu verteidigen.“ Mitglieder des Kongresses, die täglich die erste Erklärung brüllen, können sich nicht dazu durchringen, die zweite zu sagen. Es ist eine verbotene Phrase. Doch wer ist die gewaltsam besetzende, kolonisierende, Land und Wasser raubende Partei? Israel. Seit über fünfzig Jahren wurden mehr als 400 Mal mehr unschuldige Palästinenser getötet und verletzt als unschuldige israelische Zivilisten. Wo bleibt die ausführliche Berichterstattung über den Verlust von Menschenleben durch erzwungene Entbehrung und die Verweigerung von lebensrettenden Medikamenten, Ausrüstung und Notfalltransporten zu Gesundheitseinrichtungen? Wieder sind es „die Anderen“.

„Die Anderen“ werden immer mit weniger wohlwollenden Worten beschrieben. In einer akribischen Inhaltsanalyse von The Intercept der Los Angeles Times, der New York Times und der Washington Post zwischen dem 7. Oktober und dem 24. November lag die Verwendung der Worte „abgeschlachtet“, „entsetzlich“ und „Massaker“ in Bezug auf getötete Israelis und Palästinenser bei 218 zu 9!

The Intercept sagte, Israels Krieg gegen Gaza sei „vielleicht der tödlichste Krieg für Kinder – fast ausschließlich palästinensische – in der modernen Geschichte“. Das Wort „Kinder“ und verwandte Begriffe werden in den Überschriften der Artikel in dieser Zeitspanne kaum erwähnt.

(Man beachte, dass die Reporter dieser Zeitungen wie der Rest der westlichen Mainstream-Medien berichten, einschließlich israelischer Journalisten, denen die israelische Regierung seit langem verbietet, frei aus dem Gazastreifen zu berichten, denen es aber gelungen ist, einige außergewöhnlich anschauliche Berichte aus der Ferne zu schreiben).

Den palästinensischen Arabern wird von der israelischen Kriegsmaschinerie die Beschreibung des Antisemitismus mit Waffengewalt verweigert. Araber sind Semiten und seit langem Opfer eines gewalttätigen rassistischen, hasserfüllten Antisemitismus durch brutale israelische Führer. (Siehe die Rede „Anti-Semitism Against Arab and Jewish Americans“ von Jim Zogby und DebatingTaboos.org).

The Intercept berichtete, dass die drei Zeitungen Antisemitismus gegen Juden in den USA 549 Mal erwähnten, verglichen mit 79 Erwähnungen von Islamophobie, ungeachtet der weitaus häufigeren und gewalttätigen Übergriffe auf Muslime und Araber.

Westliche Ärzte, die einige Wochen in den bombardierten Krankenhäusern des Gazastreifens verbringen, sind persönliche Zeugen von Szenen, die das Ausmaß eines vorsätzlichen Gemetzels übersteigen, das sie in ihrem mutigen Dienst in Krisengebieten auf der ganzen Welt je erlebt haben. Krankenwagen, Krankenhäuser und Tausende von Familien – Erwachsene, Kinder, Frauen und Babys gleichermaßen -, die sich außerhalb dieser Einrichtungen zusammenkauern, werden routinemäßig bombardiert, von israelischen Flugzeugen und Panzern beschossen und von israelischen Scharfschützen ins Visier genommen. Mutige israelische Menschenrechtsgruppen und Verweigerer werden im Laufe der Zeit mehr über das Chaos berichten.

Bidens auserwählter Abgesandter für humanitäre Hilfe, David Satterfield, nahm in seinen Ausführungen während einer virtuellen Veranstaltung des American Jewish Committee kein Blatt vor den Mund: „Es besteht die unmittelbare Gefahr einer Hungersnot für die Mehrheit, wenn nicht sogar für die gesamte 2,2 Millionen Einwohner zählende Bevölkerung des Gazastreifens.“ Satterfield sagte: „Dies ist kein Diskussionspunkt. Es ist eine erwiesene Tatsache, die die Vereinigten Staaten, ihre Experten, die internationale Gemeinschaft und ihre Experten beurteilen und für real halten…“

Dennoch behindert der doppelzüngige Netanjahu, der den unglücklichen Joe Biden um seine blutigen Finger wickelt, weiterhin die Einfahrt von Hunderten von Lastwagen mit lebenswichtigen Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten, die manchmal von den US-Steuerzahlern bezahlt werden und täglich an den Grenzen des Gazastreifens anstehen. Netanjahu setzt weiterhin, wann immer er kann, die völkermörderischen Befehle seiner barbarischen Minister vom 8. Oktober durch – „Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Treibstoff, kein Wasser. …Wir kämpfen gegen Tiere und werden dementsprechend handeln“.

Für das Weiße Haus und den von Netanjahu dominierten US-Kongress, die gegen zahlreiche Bundesgesetze verstoßen (siehe Brief an Präsident Joe Biden vom 19. April 2024), besteht die Antwort darin, die amerikanischen Steuerzahler weiterhin Milliarden von Dollar zahlen zu lassen, um die israelische Todesmaschinerie in Gaza bedingungslos weiter zu bewaffnen, bis hin zu 2000-Pfund-Bomben, die ganze zivile Wohnviertel zerstören. Schließlich sind die Menschen im Gazastreifen „die Anderen“.

Die Straßen Amerikas sind lebendig geworden mit tapferen jüdischen, muslimischen und christlichen Demonstranten, die sich zusammengeschlossen haben und überall dort auftauchen, wo Biden und andere gefühllose Politiker sprechen, wie z.B. Senator Tom Cotton (R-AR), der sagte: „Soweit es mich betrifft, kann Israel die Trümmer in Gaza in die Luft jagen.“

Nachdem der Kongress 76 Jahre lang die Aussagen führender israelischer und palästinensischer Friedensbefürworter blockiert hat, fangen mehr Gesetzgeber an zuzuhören. Aber viele andere im Kongress sind immer noch in ihrer kieferlosen Gehorsamkeit gegenüber der AIPAC-Lobby gefangen. Es ist an der Zeit, den Trümmerhaufen über den verwesenden Leichen im belagerten kleinen Gazastreifen zu stoppen.

Ralph Nader ist Verbraucherschützer, Anwalt und Autor von Only the Super-Rich Can Save Us!

