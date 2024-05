Woker Lifestyle-Militarismus oder: Die Grünen an der Macht – infosperber Die heutigen Grünen haben mit der Partei, die 1983 in den Bundestag einzog, noch nicht mal mehr den Namen gemeinsam. Ein Nachruf.

Mit diesem Bild hat sich «DER SPIEGEL» mit der gleichen Thematik befasst. © Spiegel-Verlag

Woker Lifestyle-Militarismus oder: Die Grünen an der Macht Leo Ensel

upg. Dreissig Jahre lang hatte er die Grünen gewählt, doch seit zehn Jahren nicht mehr. Autor und Publizist Leo Ensel ist Konfliktforscher und spezialisiert auf den postsowjetischen Raum.

Leo Ensel © zvg

Liebe Grüne,

eure Politik, die seit zweieinhalb Jahrzehnten nichts, aber auch gar nichts mehr mit euren friedensbewegten Wurzeln der Achtziger Jahre zu tun hat – was offenbar die Wenigsten zu stören scheint; ja, was die Allerwenigsten überhaupt realisieren –, ist einfach nicht mehr zu ertragen. Sie schreit nach Widerspruch. Kurz und in klarer deutscher Prosa: Ich hoffe, ihr werdet zusammen mit der AfD bei den kommenden Europawahlen ein krachendes Desaster, euer Waterloo erleben! Überhaupt möchte ich euch schnellstmöglich auch im Bundestag wieder auf der wohlverdienten Oppositionsbank sehen. Und das sagt euch jemand, der euch 30 Jahre lang so treu und brav gewählt hat, wie dessen Eltern seinerzeit die CDU. Weiterlesen bei infosperber. ch

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …