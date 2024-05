‚October 7 is Watershed Moment‘ – Sinn Fein Leader Slams Hypocrisy of Western Powers (VIDEO) Ireland’s Sinn Fein chairperson Declan Kearney says Israel’s war on Gaza „has laid bare the moral hypocrisy of the big Western powers.“

Der irische Sinn-Fein-Vorsitzende Declan Kearney. (Foto: Kearney TW Page)

Der 7. Oktober ist ein Wendepunkt“ – Sinn Fein-Führer beklagt Heuchelei der Westmächte (VIDEO)

Von Nurah Tape

Die Palestina Chronicle

16. Mai 2024

Kearney, der das Engagement von Sinn Fein für die Souveränität „aller Menschen“ bekräftigte, sagte: „Israels Völkermord, ethnische Säuberung, kollektive Bestrafung und Siedlerkolonialismus könnten zu einem Wendepunkt in der globalen Diplomatie werden und wie diese geführt wird.

Der irische Sinn-Fein-Vorsitzende Declan Kearney sagte, dass Israels völkermörderischer Krieg gegen Gaza „die moralische Heuchelei der großen westlichen Mächte entlarvt hat“.

„Israels völkermörderischer Krieg gegen Gaza, seine Aggression im Westjordanland und die kollektive Bestrafung und ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes haben eindeutige Fragen aufgeworfen, insbesondere für das Kartell westlicher Regierungen, die den globalen Norden kontrollieren“, sagte Kearney in seiner Rede auf der ersten globalen Anti-Apartheid-Konferenz zu Palästina, die vom 10. bis 12. Mai in Johannesburg, Südafrika, stattfand.

„Ihre Haltung zu Palästina ist absolut unhaltbar, von der Ablehnung und Zweideutigkeit der Forderung nach einem Waffenstillstand über die fortgesetzte Finanzierung und Bewaffnung des israelischen Kriegs- und Mordregimes bis hin zur Weigerung, Sanktionen durchzusetzen“, betonte er. „Diese Positionen sind absolut unvereinbar mit den universellen demokratischen Prinzipien, dem Multilateralismus und der friedlichen Koexistenz.“

Die Geschichte hat nicht am 7. Oktober begonnen

Der Landesvorsitzende der Partei erklärte: „Die Geschichte hat nicht am 7. Oktober begonnen, aber dieses Datum ist zu einem Wendepunkt geworden, nicht nur für Palästina selbst, sondern für die Weltgemeinschaft.“

Er sagte, es habe „existenzielle Fragen und Probleme für die mächtigsten Staaten dieser Welt“ und für globale multilaterale Institutionen aufgeworfen, „wie internationales Recht umgesetzt wird und wie die Dynamik unserer multipolaren Welt demokratisch gehandhabt wird.“

Indem er Sinn Feins Engagement für die Souveränität „aller Menschen“ bekräftigte, sagte Kearney, dass „Israels Völkermord, ethnische Säuberung, kollektive Bestrafung und Siedlerkolonialismus noch zu einem entscheidenden Punkt für die globale Diplomatie und ihre Durchführung werden könnten.“

Er sagte, die Irisch-Republikanische Partei bringe „eine Kampfperspektive in die Art und Weise, wie wir uns in der Welt engagieren“.

Studentische Bewegungen

Kearney lobte die Aktionen der Studenten, insbesondere in den USA, aber auch in Irland, Großbritannien und Europa, und sagte, sie „erinnern an die Studentenkampagnen gegen den Vietnamkrieg“.

Er sagte, die Studenten in den Vereinigten Staaten „haben jetzt dafür gesorgt, dass Gaza und Palästina im Mittelpunkt des US-Präsidentschaftswahlkampfes stehen. Die inhärenten Widersprüche innerhalb der israelischen Gesellschaft wurden noch nie so deutlich herausgestellt“.

Der Sinn-Fein-Führer wies darauf hin, dass „auch wenn westliche Schlüsselmächte unerhörte Positionen bei der Unterstützung Israels eingenommen haben, weil es als Stellvertreter zur Sicherung ihrer Sicherheit und ihrer wirtschaftlichen Interessen im Nahen Osten dient, ist es eine Tatsache, dass der Westen und Europa nicht monolithisch sind.“

Er betonte: „Eine richtig kalibrierte globale Anti-Apartheid-Strategie kann die Chancen in diesem sich entwickelnden Kontext beeinflussen und maximieren. Der Zeitpunkt ist gekommen. Es zeichnet sich eine strategische und politische Chance ab.“

In meiner Abschlussrede auf der „Global Anti-Apartheid Campaign Conference“ in Johannesburg habe ich Verse aus Bobby Sands‘ Gedicht „Rhythm of Time“ rezitiert, um zu betonen, dass das palästinensische Volk und wir alle, die wir an seiner Seite stehen, „im Recht“ sind! https://t.co/9vNfMwlK8M pic.twitter.com/RAzxO6rBuJ

– Declan Kearney (@DeclanKearneySF) May 15, 2024

Kearney schloss seine Rede mit einer Lesung des Gedichts von Bobby Sands, der am 5. Mai 1981 im Hungerstreik starb, während er in Nordirland wegen des bewaffneten Kampfes der Irisch-Republikanischen Armee gegen die britische Regierung inhaftiert war.

Die erste Strophe des Gedichtes lautet:

„Es gibt ein inneres Ding in jedem Menschen,

Kennst du dieses Ding, mein Freund?

Es hat den Schlägen von einer Million Jahren widerstanden,

Und wird es bis zum Ende tun.“

Beziehungen zwischen Sinn Fein und ANC

Kearney war einer von vielen einflussreichen Rednern aus der Zivilgesellschaft, von Regierungen, religiösen Organisationen und Solidaritätsbewegungen, die auf der Konferenz sprachen.

Zu den weiteren Rednern gehörten Naledi Pandor, Südafrikas Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Yvonne Dausab, Namibias Justizministerin, Mustafa Barghouti, Mitglied des palästinensischen Legislativrats, und Dr. Ahmet Davutoğlu, der ehemalige türkische Ministerpräsident.

In der Erklärung der Konferenz wurde versprochen, „dafür zu sorgen, dass Israel und diejenigen, die an seinem Völkermord mitschuldig sind, zur Rechenschaft gezogen werden (und) den Kampf für die Befreiung des palästinensischen Volkes zu unterstützen“.

Während seines Besuchs in Südafrika traf Kearney mit Präsident Cyril Ramaphosa zusammen.

„Wir sprachen über Israels völkermörderischen Krieg gegen das palästinensische Volk in Gaza. Dieser Angriff sowie das gesamte Apartheidsystem und die illegale Besetzung Palästinas müssen beendet werden. Es muss sofort ein dauerhafter Waffenstillstand vereinbart werden“, sagte er.

Kearney fügte hinzu, dass er den Präsidenten auch für die mutige Klage Südafrikas vor dem IGH gegen Israel lobte und wir uns verpflichteten, weiterhin Beiträge zur Beendigung des Völkermordes und der Besetzung Palästinas zu leisten“.

Er sagte, sie hätten auch über die Vertiefung der brüderlichen Beziehungen zwischen Sinn Fein und dem ANC gesprochen.

Im Februar betonte Sinn-Fein-Präsidentin Mary Lou McDonald die dringende Notwendigkeit eines Waffenstillstands und der Einhaltung des Völkerrechts in dem Konflikt. Berichten zufolge bekräftigte sie auch die Unterstützung von Sinn Fein für die Anerkennung des palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967. #africapalestine2024

(The Palestina Chronicle)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …