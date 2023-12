ZAKA is not a trustworthy source for allegations of sexual violence on October 7 ZAKA is one of the leading organizations alleging Hamas atrocities on October 7. But the organization’s volunteers have systematically given false testimonies, and continue repeating them to journalists on behalf of the Israeli government.



Freiwillige von ZAKA im Kibbuz Be’eri, 12. Oktober 2023. (Foto: Avi Ohayon/Israel National Photo Collection)

ZAKA ist eine der führenden Organisationen, die der Hamas Gräueltaten am 7. Oktober vorwerfen. Aber die Freiwilligen der Organisation haben systematisch falsche Aussagen gemacht und wiederholen diese gegenüber Journalisten im Namen der israelischen Regierung.



ZAKA ist keine vertrauenswürdige Quelle für Behauptungen über sexuelle Gewalt am 7. Oktober



Von The Short String



30. Dezember 2023

Viele der Berichte in israelischen und internationalen Medien – darunter CNN, BBC, die New York Times und viele andere -, in denen Palästinenser beschuldigt werden, am 7. Oktober 2023 systematisch und in großem Umfang geschlechtsspezifische Gewalt gegen israelische Frauen ausgeübt zu haben, stützen sich auf Aussagen von israelischen ZAKA-Freiwilligen.

ZAKA ist eine nichtstaatliche religiöse Haredi-Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, Leichen und Leichenteile von Orten „unnatürlicher“ Todesfälle einzusammeln und sie gemäß den strengen jüdischen Religionsgesetzen in Leichenhallen zu transportieren.

Die Organisation wurde in den späten 1990er Jahren von Yehuda Meshi-Zahav gegründet. Meshi-Zahav war zuvor Anführer von „Keshet“, einer ultraorthodoxen jüdischen Terrorgruppe, die es auf Gerichtsmediziner abgesehen hatte und Sprengsätze gegen Geschäfte mit „säkularen Zeitungen“ einsetzte. Meshi-Zahav leitete ZAKA bis 2021, als er nach schockierenden Enthüllungen über Dutzende von Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen, die von ihm begangen wurden, einen Selbstmordversuch unternahm. Seit ihrer Gründung ist die Organisation, die von dem hochgeschätzten israelischen Journalisten Yigal Sarna als „Miliz“ bezeichnet wurde, ständiger Kritik, Untersuchungen und Forderungen nach ihrer Auflösung ausgesetzt.

Die Aussagen der ZAKA-Mitglieder – alles Männer, die meisten von ihnen Freiwillige – über die sexuelle Gewalt am 7. Oktober beruhen auf ihrer Interpretation dessen, was sie an den Leichen gesehen haben wollen, die sie nach dem Angriff einsammelten. Diesen Männern fehlt nicht nur die fachliche Qualifikation, um solche Einschätzungen vornehmen zu können (sie sind keine medizinischen Experten), sondern ihren Aussagen fehlen auch Details: kein Alter, kein Ort und keine Zeit. Selbst Journalisten, die im Rahmen ihrer Berichterstattung über diese Zeugenaussagen um Einsicht gebeten haben, wurden keine Details und/oder Beweise vorgelegt. Das bedeutet, dass es unmöglich ist, sie zu bestätigen oder zu entkräften.

Mit anderen Worten: Die Aussagen der Organisation sind wertlos, es sei denn, man vertraut den Aussagen ihrer Mitarbeiter blind.

Seit dem 7. Oktober spielt ZAKA eine Schlüsselrolle in Israels orchestrierter Propagandakampagne, indem sie gefälschte Nachrichten und vage Informationen im Dienste von Israels völkermörderischem Krieg gegen Gaza verbreitet. Ein genauer Blick auf ZAKA zeigt, dass es der Organisation und ihren Freiwilligen an Glaubwürdigkeit mangelt. Tatsächlich hat sich ein großer Teil ihrer Aussagen als Fälschungen erwiesen.

„Wir müssen Zeit gewinnen, die wir auch dadurch gewinnen, dass wir uns an die führenden Politiker der Welt und an die öffentliche Meinung wenden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung… [Die ZAKA-Aussagen] geben uns den nötigen Spielraum.“

Premierminister Benjamin Netanjahu an die ZAKA-Teams.

Für diejenigen, die mit der Organisation vertraut sind, steht dies im Einklang mit dem fragwürdigen Ruf der Organisation. Die Organisation hat eine bewegte und problematische Geschichte, die ihre Legitimität und Glaubwürdigkeit weiter untergräbt, von der Verwicklung in massive Fälle sexueller Gewalt und dem Verschweigen von Opfern bis hin zu finanzieller Korruption und der Ausnutzung tragischer Todesfälle, um ihre Medienpräsenz zu verbessern und ihre finanziellen Mittel zu erhöhen.

Der Ruf der ZAKA, Fake News zu verbreiten, ist seit den ersten Jahren ihrer Tätigkeit bekannt. Der Korrespondent des israelischen Armeeradios in Jerusalem erklärte 2002: „ZAKA sendet alles: was passiert ist, was sie glauben, was passiert ist, und auch, was nicht passiert ist. Wir überprüfen alles, aber sie erfüllen unser Bedürfnis, so schnell wie möglich Bescheid zu wissen … in der Vergangenheit haben sie zahlreiche Nachrichten geschickt, die sich als Lügen herausstellten.“

Wichtige Rolle in der Regierungspropaganda

Am 12. November 2023 veröffentlichte die israelische Website Ynet einen Bericht darüber, wie ZAKA rekrutiert wurde, um sich an Israels Hasbara-Kampagnen zu den Ereignissen vom 7. Oktober zu beteiligen, und führte Interviews mit Dutzenden ausländischer Journalisten, die über das Presseamt der Regierung koordiniert wurden. Hasbara ist der israelische Begriff für „öffentliche Diplomatie“ oder staatliche Propagandakampagnen.

Der Direktor des GPO, Nitzan Hein, erklärte: „Es ist schwierig, sich die israelische Hasbara mit ausländischen Korrespondenten ohne die bemerkenswerte, wertvolle und effektive Rolle der Männer von ZAKA vorzustellen. Ihre Tätigkeit ist für die Hasbara äußerst wichtig.“

ZAKA arbeitet auch eng mit der nationalen Hasbara-Zentrale im Büro des Premierministers zusammen. Einer der Mitarbeiter der Zentrale erzählte Ynet, wie der Staat „daran arbeitete, das Narrativ zu zementieren, dass die Hamas mit ISIS gleichzusetzen sei, und die Legitimität des Staates für eine sehr energische Reaktion zu stärken… Die Aussagen der ZAKA-Männer haben schockiert und vor den Augen der Korrespondenten die Art von menschlichen Monstern bloßgestellt, mit denen wir es zu tun haben.“

Yossi Landau und Simcha Greiniman nehmen an einer Besichtigung von Kfar Aza mit Jared Kushner und Ivanka Trump teil, Dezember 2023. (Foto: Zaka Facebook Page)

Yossi Landau und Simcha Greiniman nehmen an einer Besichtigung von Kfar Aza mit Jared Kushner und Ivanka Trump teil, Dezember 2023. (Foto: Zaka Facebook Page)

Am 23. November 2023 traf sich Premierminister Benjamin mit den Teams der Organisation. Bei dem Treffen ging es um ihre Rolle in der israelischen Propaganda. Der Premierminister erfuhr von den Freiwilligen „über ihre Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Diplomatie in Israel und in der Welt“ und forderte sie auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, da sie für die Legitimierung und Verlängerung des Krieges wichtig seien:

„Aber wir müssen Zeit gewinnen, die wir auch dadurch gewinnen, dass wir uns an die führenden Politiker der Welt und an die öffentliche Meinung wenden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, die auch die Staats- und Regierungschefs beeinflusst. Wir befinden uns in einem Krieg; er wird weitergehen. Der Krieg dient nicht nur dazu, sich um die 1.400 Menschen zu kümmern, sondern auch dazu, uns den nötigen Handlungsspielraum zu verschaffen.

„Nichtstaatliche“ Organisation

Die ZAKA nutzt ihre offizielle Bezeichnung als „Nichtregierungsorganisation“, um sich als glaubwürdig darzustellen, und es ist dieser angeblich unabhängige Status und die angeblich fehlende Politisierung, die ihr eine besondere Legitimität verleihen – wie die Organisation selbst zugibt. So sagte ein Sprecher von ZAKA gegenüber Ynet: „Eine freiwillige Organisation ohne politische Agenda zu sein, führt zu Offenheit und mehr Aufgeschlossenheit… unsere Aussagen werden voll und ganz akzeptiert, als hätte man es mit einem internationalen humanitären Helfer oder einem Arzt zu tun.“

In der Praxis ist der Status von ZAKA komplexer, sowohl was die Funktion als auch was den rechtlichen Status betrifft. Diese Komplexität macht es möglich, Fake News zu verbreiten und sich gleichzeitig der Verantwortung zu entziehen.

Die ZAKA ist technisch gesehen eine Nichtregierungsorganisation, wird jedoch in erheblichem Umfang von der Regierung finanziert und arbeitet in enger Abstimmung mit den Sicherheits- und Rettungskräften. Tatsächlich ist die ZAKA vom Staat als einzige Stelle anerkannt, die für den Umgang mit Leichen bei „unnatürlichen“ Todesfällen zuständig ist.

Was die politische Agenda betrifft, so gibt die ZAKA offen zu, dass sie von zionistischen ideologischen Zielen ausgeht und sich von diesen leiten lässt.

Laut Yehuda Meshi-Zahav agiert die ZAKA auch „als Arm des Außenministeriums“, und „ideologisch gesehen sind wir eine nationalistische Organisation, die versucht, die Haredi-Öffentlichkeit in den Zionismus zu integrieren.“

Im Jahr 2015 gab die Israelische Ärztevereinigung Richtlinien zu „Massenunfällen“ heraus und dazu, wie die Reihenfolge der medizinischen Versorgung entsprechend der Schwere der Verletzungen nach objektiven medizinischen Standards festgelegt werden soll. Daraufhin erklärte der Kommandeur der „Einsatzeinheit“ der ZAKA, dass „er medizinische Erwägungen beiseite schiebt und Entscheidungen darüber getroffen werden, wer eine Behandlung verdient, basierend darauf, ob er oder sie Jude ist.“ Diese Politik wurde durch das religiöse Urteil von Rabbi Chaim Kanievsky diktiert, der während der Diskussion sagte: „Wenn es klar ist, dass er ein Araber ist, sollte man ihn nicht retten.“

Ein gefälschtes medizinisches Bild und eine Erfolgsbilanz von Falschaussagen

Die Männer von ZAKA geben sich ein falsches Bild von medizinischer Glaubwürdigkeit, das ihre Aussagen glaubwürdig erscheinen lassen soll.

Die Freiwilligen der Organisation verfügen jedoch über keinerlei medizinische oder gesundheitliche Qualifikationen, und ihre Mitglieder sind nicht qualifiziert, medizinische oder forensische Beurteilungen der Leichen abzugeben oder zu bestätigen. Die Männer der ZAKA sind ausschließlich dafür ausgebildet, Leichen nach strengen religiösen Gesetzen zu bergen und einzusammeln, die Würde der Verstorbenen zu wahren und die Leichen für die Bestattung vorzubereiten.

Die meisten der sogenannten Zeugen, die von den Medien befragt wurden, arbeiten in Industrie und Handel. Als orthodoxe Haredi-Organisation vertritt sie außerdem eine radikale religiöse Position gegen Autopsien und forensische Verfahren. Tatsächlich gehört es zum offiziellen Auftrag der Organisation, sich für die Verhinderung von Autopsien einzusetzen, und die Organisation unternimmt rechtliche Schritte, um zu verhindern, dass sie den Forderungen des Staates nach gerichtsmedizinischen Autopsien nachkommen muss.

Diese undurchsichtige Position zwischen staatlich und nichtstaatlich, medizinisch und nicht-medizinisch, erleichtert es ZAKA, zu lügen, ohne Verantwortung zu übernehmen.

Anfang Dezember, als eine Untersuchung von Haaretz mehrere Lügen aufdeckte, die von den Männern der Organisation seit dem 7. Oktober verbreitet wurden, lautete die offizielle Antwort von ZAKA: „ZAKA-Freiwillige sind keine medizinischen Experten und verfügen nicht über die professionellen Mittel, um die Verstorbenen zu identifizieren, ihr Alter festzustellen oder zu erklären, auf welche Weise sie getötet wurden… aufgrund des schwierigen Zustands der Leichen ist es möglich, dass die Freiwilligen das, was sie gesehen haben, falsch interpretiert haben.“

Unter den Lügen von ZAKA listet Haaretz die Unwahrheit über die „Leichen von zwanzig Kindern mit abgetrennten Köpfen“, „Haufen von verbrannten Kindern“ und den „aufgerissenen Bauch einer schwangeren Frau, deren Fötus erstochen wurde“. Es ist schwer vorstellbar, dass all diese falschen Zeugenaussagen zufällige „Fehlinterpretationen“ sind.

Die Aussagen von Simcha Greiniman

Anfang Dezember 2023 hielten israelische Organisationen bei den Vereinten Nationen eine Sitzung zu den Vorwürfen des sexuellen Übergriffs vom 7. Oktober ab. Einer der ZAKA-Mitarbeiter, Simcha Greiniman, ergriff das Wort und wurde von einigen Medien als Auslandssprecher der Organisation bezeichnet. Seine Aussage wurde in einem Positionspapier von Physicians for Human Rights Israel über geschlechtsspezifische Gewalt am 7. Oktober veröffentlicht.

Er ist ein Siedler aus der illegalen Siedlung „Modi’in Illit“ auf dem Gebiet der palästinensischen Dörfer Bil’in, Ni’lin und Saffa. Sein Hauptberuf ist Schreiner, aber er ist stolz auf seine Leistungen in den Medien: „Sie sagen, ich mache gute Arbeit. Wenn ich vor einem ausländischen Journalisten sitze, kann ich ihn zum Weinen bringen, selbst wenn er israelfeindlich ist“, sagte Greiniman gegenüber Ynet.

Dies zeigte sich auch bei seiner Aussage vor den Vereinten Nationen. Seine Rede war gefühlsbetont. Er trug sie sehr langsam vor, unterbrochen von Schlucken Wasser, hielt die Tränen zurück und kämpfte mit der Sprache. Obwohl sich seine Aussage auf drei verschiedene angebliche Fälle konzentrierte, nannte er keine konkreten Details, die bestätigt oder widerlegt werden könnten.

Es ist zwar verständlich, dass er die Namen der Opfer nicht nannte, aber er ließ auch andere Details aus, die für die Glaubwürdigkeit wichtig gewesen wären, wie z. B. das Alter der Opfer, den Namen der Stadt, in der er die Leichen gesehen hat, oder die Zeit, zu der sie gefunden wurden. In einem Fall konnte er nicht einmal erkennen, ob das Opfer männlich oder weiblich war.

Man könnte annehmen, dass Greiniman diese Details aufgrund seiner starken Emotionen versehentlich ausgelassen hat. Es handelte sich jedoch um eine bewusste Entscheidung: Die britische Nachrichten-Website iNews veröffentlichte ein Interview, in dem er dieselbe Aussage machte. Auf die Frage nach dem Namen des Kibbuz, aus dem er eine der Szenen beschrieb, verweigerte er die Antwort. Ein möglicher Grund?

Frühere Falschaussagen aufgedeckt

Zuvor hatte Greiniman eine erschreckende Geschichte über zwei verbrannte Kinderleichen präsentiert, die unter den Trümmern eines Hauses im Kibbuz Be’eri gefunden wurden. Diese Geschichte erschien erstmals am 19. Oktober 2023 in einem langen Interview mit Greiniman, das sich über zwei Seiten in einer lokalen Haredi-Zeitung erstreckte. Weitere Einzelheiten über den Vorfall wurden dort nicht erwähnt.

Später wiederholte er die Geschichte noch zweimal, wobei sich die Einzelheiten jedoch weiterentwickelten. Am 7. November fügte er in einem Interview mit der Haredi-Website „Kikar Shabbat“ hinzu, dass das Alter des ersten Kindes 5 oder 6 Jahre betrug.

Was das zweite Kind betrifft, dessen Alter nicht angegeben wurde, so behauptete er, das Kind sei mit einem großen Messer im Gesicht gefunden worden. Am nächsten Tag veröffentlichte die ehemalige Ministerin Ayelet Shaked ein Video von Greiniman, in dem er angab, das zweite Kind sei 3-4 Jahre alt.

Nach israelischen Listen ist das Alter der verstorbenen Kinder in Be’eri entweder 12 Jahre oder 10 Monate alt, und es gibt keine Kinder, die dem von Greiniman genannten Alter entsprechen.

Darüber hinaus haben im Fall von Be’eri mehrere Zeugenaussagen von Überlebenden die heftigen Kämpfe bestätigt, wobei die Überlebende Yasmin Porat aussagte, dass der 10 Monate alte Säugling durch eine Granate eines israelischen Panzers inmitten von Schusswechseln getötet wurde. In seiner Aussage erklärte Greiniman jedoch, dass er, als er Be’eri betrat, „keinerlei Anzeichen von Kämpfen vorfand“.

Unbegründete Angaben

In den ZAKA-Interviews tauchen mehrere seltsame Informationen auf. So wiederholte Greiniman in einem seiner Interviews, dass „85 % der Frauenleichen, die in der Leichenhalle ankamen, nackt waren.“

Obwohl Hunderte von Mitarbeitern in der Shura-Militär-Leichenhalle tätig sind, wurde dieses Detail nirgends wiederholt. Einige sprachen von „einigen“ oder „vielen“ nackten Leichen, aber niemand kam nahe daran, die Menge und den Anteil so zu beschreiben, wie Greiniman es tat.

Ein anderer Beamter der ZAKA, Yossi Landau, behauptete, dass „80 % der Leichen Folterspuren aufwiesen“. In einem anderen Interview sagte derselbe Beamte, dass „70 % der Leichen von hinten erschossen wurden“. Später sagte er, „80 % wurden in den Rücken geschossen“. Keine der oben genannten Statistiken wurde jemals offiziell angegeben oder bestätigt.

Eine weitere unbegründete Behauptung ist Greinimans Aussage, man habe in den Taschen der Leichen von Hamas-Kämpfern ausländische Ausweise gefunden, die beweisen, dass „die Kämpfer aus verschiedenen Ländern kamen“.

Greiniman behauptet auch, ein Video gesehen zu haben, in dem Hamas-Kämpfer Arbeiter aus dem Gazastreifen töteten, die mit Genehmigung in Israel arbeiteten. Greiniman versicherte dem Interviewer, dass die Kämpfer „wussten, dass sie aus dem Gazastreifen kamen“, weil „das Autokennzeichen palästinensisch war … und man kann eine Person aus dem Gazastreifen nicht verwechseln. Ihr Aussehen unterscheidet sich von Israelis, sogar von israelischen Arabern, die Mentalität ist anders.“

Dies ist eine weitere unbegründete Lüge. Abgesehen von der rassistischen Einschätzung, dass „ihr Aussehen anders ist, die Mentalität anders ist“, gibt es kein Video, das einen solchen Vorfall zeigt. Außerdem dürfen Arbeiter aus dem Gazastreifen nicht mit Autos nach Israel einreisen, und palästinensische Autokennzeichen sind in Israel generell nicht zugelassen, außer in den sehr seltenen Fällen von Geschäftsleuten und mit VIP-Erlaubnis.

In diesem und anderen Interviews behauptet Greiniman, er habe Fotos, die alles, was er sagt, beweisen. Er fordert jeden, der daran zweifelt, auf, nach Israel zu kommen und ihm die Fotos persönlich zu zeigen. In seinem Interview mit der Times of Israel am 9. November 2023 wurde er jedoch nach den Fotos gefragt und antwortete: „Ich habe kein einziges Bild in meinem Telefon.“

Die Times of Israel berichtet, dass Greiniman behauptet, dass „einige Rettungskräfte andere Szenen fotografiert und die Bilder direkt an die offiziellen Behörden geschickt haben.“ Sie fügen jedoch hinzu, dass: „Die Times of Israel war nicht in der Lage, Bilder von verschiedenen Regierungsquellen zu erhalten.“

Yossi Landau, eine weitere Quelle für Fake News

Die frühesten Erwähnungen von Vergewaltigungsvorwürfen durch ZAKA-Mitglieder erschienen in den Aussagen von Yossi Landau, einer zentralen Figur der Organisation, der mehrfach in den internationalen Medien auftrat. Seine Aussage wurde auch von Physicians for Human Rights Israel in ihrem Bericht bestätigt, in dem die Palästinenser beschuldigt werden, sexuelle Gewalt als Kriegswaffe einzusetzen, ohne dass die Echtheit überprüft wurde.

Yossi Landau. (Foto: Wikimedia Commons)

Ähnlich wie bei Greiniman wurde auch bei Landau festgestellt, dass er gefälschte Nachrichten verbreitete. Am 3. Dezember 2023 veröffentlichte Haaretz einen Bericht, in dem mehrere von israelischen Stellen verbreitete Falschaussagen detailliert aufgeführt wurden, und bestätigte, dass Landau persönlich für die Verbreitung einiger dieser falschen Geschichten verantwortlich ist.

Zu Landaus Lügen gehörte der Mythos von „Dutzenden geköpfter Kinder“, eine Behauptung, die widerlegt wurde. Eine weitere angebliche Lüge betraf die Haufen von Kinderleichen, die zusammen verbrannt wurden, eine Erzählung, die er immer wieder wiederholte und mit dem Holocaust verglich.

Landau behauptete auch, während er vor ausländischen Reportern weinte, „eine schwangere Frau gesehen zu haben, deren Unterleib aufgerissen war, mit dem Fötus außerhalb des Mutterleibs, der an der Nabelschnur festgebunden war, und dem Fötus selbst, der mit einem Messer erstochen wurde“. Auch dies hat sich als Fälschung herausgestellt. Haaretz wies jede Kenntnis eines ähnlich gelagerten Falles zurück und befragte die Bewohner des Kibbuz, die die Existenz eines solchen Falles oder gar einer schwangeren Frau in ihrer Nachbarschaft bestritten.

Die Lügen von Landau sollten nicht überraschen. In einem Gespräch mit ausländischen Journalisten sagte er: „Wenn wir in ein Haus gehen, benutzen wir unsere Fantasie. Die Leichen erzählten uns Geschichten, die sich zugetragen haben, das ist es, was passiert ist“.

Beunruhigenderweise werden Landaus Aussagen, obwohl er sich als pathologischer Lügner erwiesen hat, immer noch in PHRI-Publikationen zitiert und kursieren in den großen internationalen Mediennetzwerken, einschließlich des jüngsten Berichts der New York Times darüber, „wie die Hamas am 7. Oktober sexuelle Gewalt als Waffe einsetzte“.

In dem Times-Artikel behauptet Landau, dass ZAKA-Freiwillige keine Fotos machen dürfen. Andere Freiwillige, wie Haim Otmezgin und Simcha Greiniman, versicherten den Reportern, dass sie Fotos haben. In dem Bericht der Times heißt es außerdem, dass ZAKA-Freiwillige „versehentlich“ Beweise vernichtet hätten. Quellen in der israelischen Armee behaupteten, dies sei geschehen, als ZAKA-Mitglieder die Leichensäcke austauschten, um Fotos der Leichen in Säcken mit ihrem Logo zu machen.

Haim Otmezgin verteidigt Vergewaltigungsopfer?

Der Leiter der „Spezialeinheit“ der ZAKA, Haim Otmezgin, sagte am 30. November vor dem „Frauenausschuss“ des israelischen Parlaments aus.

Die israelische Presse berichtete ausführlich über diese Aussage, die von vielen israelischen Frauenorganisationen unterstützt wurde. Als er das Video seiner Aussage im Parlament auf seiner Facebook-Seite postete, schrieb er: „Die Welt muss es wissen, um uns zu unterstützen und es uns zu ermöglichen, die Aufgabe zu erfüllen.“

Wie andere Zeugenaussagen von ZAKA-Männern enthielt seine Aussage keine Informationen und wiederholte falsche Geschichten (wieder geköpfte Babys). Otmezgin behauptet, „im Besitz von Fotos“ zu sein, die „eine nackte Frau mit einem scharfen Gegenstand in ihrem Schritt“ zeigen. Fast zwei Monate nach Beginn der Propagandakampagne hat kein einziger Journalist berichtet, diese Bilder gesehen zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass er behauptet, Beweise zu besitzen, die niemand sonst gesehen hat.

Da wir Otmezgins Worten Glauben schenken müssen, ohne Beweise dafür zu haben, müssen wir seine Glaubwürdigkeit in Frage stellen.

Otmezgin ist Reservesoldat in der israelischen Armee und Inhaber eines Unternehmens für Humanressourcen. Sein Name tauchte Anfang des Jahres in der Presse auf, nachdem er an dem israelischen Rettungsteam nach dem Erdbeben in der Türkei teilgenommen hatte. Nach seiner Rückkehr leiteten die türkischen Behörden ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und beschuldigten ihn, ein unter den Trümmern gefundenes antikes Manuskript des „Buches Esther“ gestohlen und aus der Türkei nach Israel geschmuggelt zu haben.

Wenn man Otmezgin Glauben schenken will, muss man jedoch seine Verbindung zum Gründer der ZAKA, Yehuda Meshi-Zahav, berücksichtigen.

ZAKA-Führer und das Verschweigen von Vergewaltigungsopfern

Im Jahr 2021 erschütterten zwei Enthüllungsberichte Israel. Der erste erschien in der Zeitung Haaretz, gefolgt von einer TV-Reportage der investigativen Nachrichtensendung Uvda. Beide Berichte enthielten Aussagen von Opfern sexueller Übergriffe, die der ZAKA-Gründer über Jahrzehnte hinweg an Männern und Frauen, darunter Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene, begangen hatte. Die Opfer bestätigten, dass diese Sexualverbrechen in Meshi-Zahavs Umfeld weithin bekannt waren, wahrscheinlich auch bei Otmezgin, der einer seiner engsten Vertrauten war und über 25 Jahre lang mit ihm zusammenarbeitete.

Otmezgin verteidigte Meshi-Zahav öffentlich, auch nachdem eine Reihe von Zeugenaussagen aufgetaucht war: „Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen, ihn gefragt, wie er mit dem Fall umgeht, wie er seine Tage verbringt, ihn unterstützt, und wir haben über Glaubensfragen gesprochen. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er keinem Menschen etwas zuleide tun kann.“

Aber Haim Otmezgin war nicht der einzige Unterstützer von Meshi-Zahav. Auch die ZAKA-Führung, die immer noch an der Macht ist, hat ihn voll unterstützt. Meshi-Zahav nutzte nachweislich die Gelder der Organisation, die Ehrenamtskarten und anderes Eigentum für seine kriminellen Handlungen. In einer der ersten Zeugenaussagen, die in Haaretz auftauchten, erzählte eine Frau, wie Meshi-Zahav sie während der Vergewaltigung bedrohte: „Wenn du auch nur ein Wort sagst, wird dich ein ZAKA-LKW überfahren.“

Als die polizeilichen Ermittlungen begannen, kündigten die Ermittler an, dass sie die Führung der Organisation wegen des Verdachts, die Opfer zum Schweigen gebracht und Beweise unterschlagen zu haben, verhören wollten. Mit Meshi-Zahavs Selbstmord wurde die Akte geschlossen.

Im Juni 2023 enthüllte Channel 12, dass die ZAKA-Organisation mit Hilfe von Spendengeldern ein privates Ermittlungsbüro beauftragt hatte, Isaac Weinhaus, einen orthodoxen jüdischen Aktivisten, der sich für die Aufdeckung sexueller Gewalt in der Gemeinde einsetzt, zu verfolgen und verleumderische Informationen über ihn zu sammeln. Weinhaus war eine der Personen, die dazu beigetragen haben, das Schweigen über Meshi-Zahav zu brechen.

Die Tatsache, dass Frauenorganisationen nun die Erklärungen der ZAKA-Führung unterstützen und von der Welt verlangen, den Verteidigern von Meshi-Zahav blind zu glauben, wenn es um die Ereignisse vom 7. Oktober geht, ist nicht nur absurd und zynisch, sondern zeigt, wie tief der antipalästinensische Rassismus sitzt.

Übersetzt mit Deepl.com

The Short String ist eine anonyme Gruppe palästinensischer Journalisten in Israel, die die Rolle der internationalen Medien und Organisationen bei der Förderung der israelischen Propaganda analysieren. Die Autoren haben angesichts von Verfolgung, Gewalt und Drohungen der israelischen Behörden, die sie in große Gefahr bringen würden, um Anonymität gebeten.

