Ein verletzter palästinensischer Mann gestikuliert nach einem israelischen Angriff auf Rafah im südlichen Gazastreifen am 20. November 2023 (AFP)

EU-Führer unterstützen Israels völkermörderischen Krieg – Fakten spielen keine Rolle

Von Emile Badarin

30. Dezember 2023

Der palästinensische Widerstand wird von Europa als Reinkarnation des Bösen der Nazis dargestellt, eine List, um Völkermord zu rechtfertigen, und im Einklang mit seiner langen Geschichte struktureller kolonialer Gewalt

Israel hat die konzeptionelle, rassische und räumliche Infrastruktur für ethnische Säuberungen und Völkermord schon vor langer Zeit geschaffen, insbesondere während der Jahrzehnte des „Osloer Friedensprozesses“, mit direkter Unterstützung des Westens.

Seit dem 7. Oktober ist die Schwelle zum Völkermord überschritten, da Israel damit begonnen hat, einen „Lehrbuchfall von Völkermord“ und eine ethnische Säuberung von 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen durchzuführen, ein Prozess, der sich auch im Westjordanland vollzieht.

Im Gegensatz zu früheren Völkermorden durch europäische Siedler und Kolonialherren wird der Völkermord in Gaza in Echtzeit übertragen und kann von jedermann beobachtet werden. Daher erfordert der Völkermord nicht nur Absicht und militärische Fähigkeiten, sondern auch eine schützende diplomatische und mediale/propagandistische Deckung.

Die EU hat zusammen mit den USA diesen Schutz gewährt.

Die Bombardierung des Gazastreifens ist systematisch und darauf ausgerichtet, ihn in eine völkermordende Landschaft zu verwandeln. Bis heute hat Israel über 20.000 Menschen getötet (davon über 8.000 Kinder und 6.200 Frauen) und 53.320 verletzt, während 6.700 unter den Trümmern vermisst werden.

Weder diese Infrastruktur noch der völkermörderische Krieg wären ohne die direkte und indirekte diplomatische, militärische, nachrichtendienstliche und mediale Unterstützung durch die EU und die USA möglich gewesen, die immer wieder dafür gesorgt haben, dass Israel über dem Völkerrecht steht.

In der Vergangenheit hat die EU den israelischen Siedlerkolonialismus unter einer liberalen und humanitären Fassade gedeckt. Doch seit dem 7. Oktober hat die EU alle Masken fallen lassen.

Eine erschreckende Gleichgültigkeit

Die EU hat sich in der Tat ein genaues Bild von der Lage in Gaza gemacht. Ihr Außenminister Josep Borrell beschrieb sie als „katastrophal, apokalyptisch“, mit „beispiellosem“ zivilen Leid und einem Zerstörungsgrad, der „noch größer“ sei als der Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs.

Nichts von alledem hat das Gewissen der EU erschüttert. Die Europäer sind schockiert und wütend, wenn ihre koloniale Gewalt, die normalerweise rassifizierten Völkern vorbehalten ist, an den Europäern abprallt und sie trifft, wie Aime Cesaire vor fast sieben Jahrzehnten eindringlich darlegte.

Die EU hat gegenüber den anhaltenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza eine erschreckende Gleichgültigkeit an den Tag gelegt. Sie hat es unterlassen, diese Verbrechen zu verurteilen, geschweige denn ihnen Einhalt zu gebieten, weil sie von Israel, einer siedlungskolonialen Erweiterung Europas, an einer „minderwertigen Rasse“ verübt wurden.

Die derzeitige Entmenschlichung der Palästinenser und die Desinformation werden großzügig genutzt, um ein geopolitisches Narrativ für kollektive westliche Maßnahmen gegen den Rest der Welt zu verstärken.

Nach fast drei Monaten ununterbrochener Willkür lehnt die EU weiterhin Forderungen nach einem Waffenstillstand ab, um den sich entwickelnden Völkermord zu stoppen.

Auf seiner letzten Tagung vom 14. bis 15. Dezember bekräftigte der Europäische Rat, der für die Festlegung der EU-Politik zuständig ist, die unerschütterliche Unterstützung der EU für Israels völkermörderischen Krieg unter dem Vorwand von Israels „Recht auf Selbstverteidigung“, wobei er manchmal die allgemeinen und pathetischen Zusätze wie „im Einklang mit dem Völkerrecht“ hinzufügte und die „Bedeutung“ des Schutzes der Zivilbevölkerung hervorhob.

Die Entscheidung des Europäischen Rates kam schnell, um die symbolische Wirkung der 17 EU-Mitgliedstaaten zu schmälern, die die nicht bindende Resolution der UN-Generalversammlung für einen „sofortigen humanitären Waffenstillstand“ unterstützt hatten, die am 12. Dezember mit überwältigender Mehrheit verabschiedet wurde.

In einem gemeinsamen Artikel, der am 16. Dezember veröffentlicht wurde, erklärten die Außenminister Deutschlands und des Vereinigten Königreichs – beide Länder enthielten sich bei der Abstimmung über die genannte UN-Resolution der Stimme – ausdrücklich, dass sie nicht an einen allgemeinen und sofortigen Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt „glauben“ und hoffen, dass das Töten irgendwann „in der Zukunft“ aufhören wird.

Der Westen gegen den Rest

Der Gazastreifen entlarvt nach wie vor die anhaltende Kolonialität und den Rassismus der EU, so wie es vor über sechs Jahrzehnten der Fall war. Die gemeinsame anglo-französisch-israelische Aggression gegen Gaza und Ägypten im Jahr 1956 als Reaktion auf die Verstaatlichung des Suezkanals spielte eine wichtige Rolle bei der Förderung der europäischen Integration zur Verlängerung der kolonialen Ausbeutung und zur Unterdrückung der Befreiungskämpfe in Afrika und der arabischen Welt.

Die derzeitige Entmenschlichung der Palästinenser und die Desinformation werden großzügig genutzt, um ein geopolitisches Narrativ für ein kollektives Vorgehen des Westens gegen den Rest der Welt zu verstärken, ein Narrativ, das sich seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges mit Nachdruck herauskristallisiert hat.

Weder Moral noch Fakten spielen in diesem geopolitischen Narrativ und Konsens eine Rolle. Diese postfaktische europäische Haltung hat ihre Wurzeln im Kolonialismus, Rassismus und Suprematismus.

Während die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte, dass „Europa an der Seite Israels steht“, verbreitete sie am 7. Oktober ungeniert Fehlinformationen und haltlose Behauptungen (die Art von Handlungen, die die EU zu bekämpfen und zu kriminalisieren vorgibt) wie „Menschen bei lebendigem Leib verbrennen“ und „Kinder und sogar Babys verstümmeln“.

Solche Verleumdungen gegen Palästinenser werden immer noch auf der Homepage der Kommission veröffentlicht, obwohl sie selbst von israelischen Quellen weitgehend widerlegt wurden.

Führende EU-Politiker haben die EU vorsätzlich auf eine Linie mit dem israelischen Völkermorddiskurs gebracht, in dem die Palästinenser als „Nazis“ oder „neue Nazis“ dargestellt werden.

Die ’neuen Nazis‘

Von der Leyen erinnerte an die Gräueltaten der Nazis an den jüdischen Bürgern Europas. Sie behauptete, die Israelis seien am 7. Oktober getötet worden, „weil sie Juden waren“ und wegen des „uralten Bösen“ in den Palästinensern, das angeblich an die „dunkelste Vergangenheit Europas“ erinnere.

Die Gegenüberstellung der palästinensischen Gegenwart mit der europäischen Vergangenheit ist eine List, um die Komplizenschaft der EU in einem völkermörderischen Krieg zu rechtfertigen, mit dem der palästinensische Kampf aus dem Weg geräumt werden soll

Diese Fälschung ignoriert nicht nur absichtlich die Tatsachen eines 140 Jahre währenden siedler-kolonialen Kampfes zwischen der einheimischen Bevölkerung Palästinas und den europäisch-zionistischen Siedlern, sondern stellt die Palästinenser auch als Erben eines tief verwurzelten europäischen Antisemitismus dar.

Die Existenz und der Widerstand der Palästinenser werden als Reinkarnation des europäischen Nazibösen dargestellt.

Für die EU ist diese Existenz ein Stolperstein auf dem Weg zur Erlösung Europas, eine ständige Erinnerung an das, was Europa auf der Suche nach Sühne für seine mörderische Gewalt gegen seine europäischen jüdischen Bürger zu vergessen versucht hat.

Seit dem 7. Oktober ist Europa noch einen Schritt weiter gegangen, indem es den Völkermord in Gaza als eine Form der Sühne für seine eigene völkermörderische Geschichte zugelassen hat, selbst wenn dies die Unterdrückung, ja sogar das Verbot von Dissens, Protesten und Meinungsfreiheit erforderte. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz forderte die Öffentlichkeit zum Schweigen auf und erklärte: „Jedes ‚Ja, aber‘ ist völlig fehl am Platz“.

Die Gegenüberstellung der palästinensischen Gegenwart mit der europäischen Vergangenheit ist eine List, um die Mitschuld der EU an einem völkermörderischen Krieg zu rechtfertigen, mit dem der palästinensische Kampf aus dem Weg geräumt werden soll.

Das palästinensische Volk wird seinen langen antikolonialen Kampf für Befreiung und Gerechtigkeit unbeirrt fortsetzen, so wie es dies seit über einem Jahrhundert tut.

Emile Badarin ist Forscher im Bereich Nahostpolitik, Kolonialismus und internationale Beziehungen. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu diesen Themen, die auf seinen Webseiten www.ebadarin.com und www.researchgate.net/profile/Emile-Badarin zu finden sind.

Übersetzt mit Deepl.com



