Razing and erasing Gaza | Red Flag To drive a whole people out of their land-to turn it into something akin to the Zionist myth of Palestine, supposedly „a land without a people for a people without a land“-requires many things. Most obviously, it requires the killing and terrorising of Palestinian people on a colossal scale.

Zerstörung und Auslöschung des Gazastreifens

von Jerome Small

Sonntag, 18. Februar 2024

Es gibt keinen größeren Kummer auf Erden als den Verlust der Heimat.

-Euripides

Israels Kriegsziele sind klar genug. Der Kurs, den das israelische Militär in den letzten vier Monaten verfolgt hat, wurde am 12. Oktober von Giora Eiland, einem einflussreichen ehemaligen Militäroffizier und ehemaligen Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrats, dargelegt:

„Israel muss eine humanitäre Krise im Gazastreifen auslösen, die Zehntausende oder sogar Hunderttausende dazu zwingt, in Ägypten oder am Golf Zuflucht zu suchen … Die gesamte Bevölkerung von Gaza wird entweder nach Ägypten oder an den Golf ziehen … Gaza wird zu einem Ort werden, an dem kein Mensch mehr leben kann.“

Um ein ganzes Volk aus seinem Land zu vertreiben – um es in etwas zu verwandeln, das dem zionistischen Mythos von Palästina ähnelt, angeblich „ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ – sind viele Dinge erforderlich. Am offensichtlichsten ist, dass dies die Tötung und Terrorisierung der palästinensischen Bevölkerung in kolossalem Ausmaß erfordert.

So wurde ein sechsjähriges Mädchen, Hind Rajab, in einem Auto voller Leichen zurückgelassen, als sie zwischen den Leichen von Familienmitgliedern, die vom israelischen Militär im nördlichen Gazastreifen getötet wurden, über ein Mobiltelefon um Hilfe flehte. Yusuf Al-Zeino und Ahmed Al-Madhou waren die beiden Sanitäter, die nach der Freigabe durch die israelische Armee in einem Krankenwagen der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft zur Rettung von Hind geschickt wurden. Sie wurden Tage später tot in den Trümmern ihres Krankenwagens gefunden – ermordet von israelischen Streitkräften.

Die israelische Armee vervielfacht diese Todesfälle über Wochen und Monate hinweg um ein Vielfaches. Aber das reicht nicht aus, um ein Volk zu vernichten und es aus seinem Land zu vertreiben. Das erfordert auch die Zerschlagung aller kollektiven Institutionen, die die Gesellschaft ausmachen. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die Zerschlagung der Krankenhäuser.

Al Jazeera berichtete am 9. Februar von israelischen Scharfschützen, die mindestens siebzehn Menschen im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis und Umgebung erschossen, und von einem Überfall auf die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft im al-Amal-Krankenhaus nach einer neunzehntägigen Belagerung; zitierte den Leiter der Weltgesundheitsorganisation mit der Aussage, dass das Al-Awda-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen zweimal bombardiert worden sei; berichtete, dass das israelische Militär Krankenwagenbesatzungen in Nablus im Westjordanland festgehalten habe, was zum Tod eines Verletzten geführt habe, und dass israelische Panzer das al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt beschossen hätten.

Das hat Methode.

In Berichten über den palästinensischen Widerstand gegen die Besatzung ab 1967 ist oft von Sumud oder „Standhaftigkeit“ die Rede. Unter diesem Schlagwort wurde jede Institution der palästinensischen Gesellschaft, einschließlich des Gesundheitswesens, zu einem Sammelpunkt für eine Gemeinschaft, die sich als Akt des Widerstands gegen die militärische Besatzung behauptete.

Durch die völlige Zerstörung des Gesundheitssystems wird die Fähigkeit zu dieser Standhaftigkeit beeinträchtigt, und es werden auch Zufluchtsorte zerstört, die von Zehntausenden von Palästinensern genutzt werden. Und diese Taten schaffen Terror, indem sie die Straflosigkeit Israels demonstrieren. All dies dient dem Zweck, die palästinensische Gesellschaft zu zerstören. Dies gilt auch für die Zerstörung von 378 Schulen – 60 Prozent aller Schulen in Gaza. Das Gleiche gilt für die Zerstörung oder erhebliche Beschädigung aller zwölf Universitäten in diesem Gebiet.

Und die Moscheen. Die Zahl der von Israel zerstörten Moscheen im Gazastreifen wird auf mehr als 100 geschätzt. Eine davon ist die älteste Moschee in Gaza, die Omari-Großmoschee in der Altstadt von Gaza. Fotos aus der Zeit vor dem israelischen Angriff zeigen ein riesiges, mit blauem Teppich ausgelegtes Gebäude mit Marmorsäulen. Das Gebäude ist das historischste in ganz Gaza. Erbaut als heidnischer Tempel, wurde es vor 1.600 Jahren in eine christliche Kirche umgewandelt, dann in eine Moschee, dann wieder in eine Kirche und dann wieder in eine Moschee. Heute liegt sie in Trümmern.

Es überrascht nicht, dass sich in Palästina, der Wiege des Christentums, einige der ältesten Kirchen der Welt befinden. Als der israelische Angriff nach dem 7. Oktober begann, wurden viele dieser Kirchen zu Orten der Zuflucht und bald darauf zu Orten des Todes.

Die griechisch-orthodoxe Kirche St. Porphyrius ist 1.600 Jahre alt – vielleicht die drittälteste Kirche der Welt. Viele Christen aus dem Gazastreifen suchten dort Zuflucht. Am 18. Oktober bombardierte Israel den Kirchenkomplex, wodurch eine Decke einstürzte und achtzehn Menschen getötet wurden.

Ibrahim Al-Souri war einer der Überlebenden. „Wir dachten, die Kirche würde uns schützen, aber leider macht die brutale israelische Besatzung da keinen Unterschied“, sagte er gegenüber Al Jazeera. „Sie haben es auf Kirchen, Moscheen und Krankenhäuser abgesehen. Es gibt keinen sicheren Ort.“

Wir sollten den Strand erwähnen. In vielen Berichten über Gaza heißt es, der Strand sei ein Zufluchtsort, selbst in einer Stadt, die belagert wird. Doch schon wenige Tage nach Beginn des israelischen Angriffs wurden die Eiswagen, die früher an Sommertagen den Strand von Gaza säumten, zur Lagerung von Leichen benötigt, da die Leichenhallen schnell überfüllt waren. Ein Ort der Menschlichkeit, der Wärme und der Erholung wurde von Israel in einen Schauplatz des Grauens verwandelt – wie ganz Gaza.

Sogar der Zoo von Gaza wurde zur Zielscheibe. Ein kurzer Clip auf Al Jazeera während der kurzen „Pause“ des israelischen Angriffs Ende November zeigt einen Zoowärter, der erklärt, dass die israelischen Streitkräfte auf jeden geschossen haben, der versucht hat, die Tiere zu füttern. Der berühmte palästinensische Dichter und Akademiker Refaat Alareer tritt in seiner Eigenschaft als Freiwilliger der Gemeinde Gaza auf und führt uns durch die verhungerten, ausgehungerten und verzweifelten Tiere.

Nur eine Woche später war Refaat Alareer tot – Opfer eines gezielten Bombenangriffs, dem auch seine Schwester, sein Bruder und vier Kinder zum Opfer fielen. Ein Volk zu vernichten, bedeutet anscheinend auch, die beliebtesten Dichter eines Volkes zu ermorden.

Und dann ist da noch das Essen. Laila El-Haddad ist eine palästinensische Autorin, Aktivistin und kulinarische Persönlichkeit, die in den Vereinigten Staaten lebt. Ihr Buch The Gaza Kitchen wurde 2012 veröffentlicht. Es dokumentiert und feiert das unverwechselbare Essen des Gazastreifens – mit viel Dill, Chili, rotem Tahini und viel Braten und Anbraten, wie es scheint – sowie die politische Ökonomie dieses Essens, von den Fischereibeschränkungen bis zur Zerstörung der Erdbeer- und Tomatenindustrie des Gazastreifens durch Israel.

Im Jahr 2013 führte El-Haddad den Starkoch Anthony Bourdain für eine Folge seiner Serie Parts Unknown durch Gaza. An einer Stelle aßen Bourdain und El-Haddad eine außergewöhnlich aussehende, aufwendige Mahlzeit aus gebratenem grünen Wassermelonensalat. „Hier sind wir etwa 35 Minuten von Gaza-Stadt entfernt“, erklärte El-Haddad. „Fragen Sie irgendjemanden in Gaza-Stadt, ob er schon einmal von diesem Gericht gehört hat, und die Antwort ist nein. Selbst in einem so kleinen Gebiet wie Gaza gibt es also sehr große Unterschiede.

Um Israels Kriegszielen zu dienen, werden die Mittel zur Herstellung der ausgefeilten, unverwechselbaren Gerichte in den verschiedenen Teilen des Gazastreifens zerstört – ebenso wie die Mittel zur Erhaltung des Lebens selbst, da der absichtlich herbeigeführte Hunger dazu genutzt wird, die humanitäre Katastrophe herbeizuführen, die für Israels Kriegsziele von zentraler Bedeutung ist.

Einem aktuellen Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge wurden seit Oktober 488 landwirtschaftliche Brunnen im Gazastreifen beschädigt, ebenso wie ein Drittel aller bewässerten Anbauflächen, mehr als ein Viertel der Obstgärten und 262 Hektar der Gewächshäuser, die häufig für den Anbau von Wassermelonen genutzt werden.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit dem New York Magazine spricht El-Haddad über Israels zunehmenden Druck auf die Lebensmittelversorgung des Gazastreifens und zitiert Henry Kissinger: „Kontrolliere Öl, und du kontrollierst Nationen; kontrolliere Lebensmittel, und du kontrollierst Menschen“.

Und doch hat Israel sein Ziel bisher nicht erreicht. Trotz eines außergewöhnlichen Ausmaßes an Zerstörung und Tod leben nach Schätzungen der Vereinten Nationen noch immer 300.000 Palästinenser im nördlichen Gazastreifen.

Am 8. Februar zog sich die israelische Armee aus dem Viertel as-Salam im östlichen Teil von Jabalia in der Nähe von Gaza-Stadt zurück. Sie hinterließ absolute Verwüstung. Ein Bewohner des Viertels sagte gegenüber Al Jazeera, dass es „kein einziges bewohnbares Haus“ mehr gebe. „Nichts wurde verschont. Land, Häuser und Bäume wurden zerstört. Nichts ist mehr bewohnbar, aber wir bleiben standhaft und unbeirrt mit unserer starken Entschlossenheit“.

Angesichts einer solchen Entschlossenheit hat Israel nur eine Möglichkeit: mehr Tod, mehr Zerstörung und (wenn möglich) Massenvertreibung der Palästinenser aus Palästina. Die Zukunft ist ungeschrieben. Aber bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Israel bei der Zerstörung der palästinensischen Gesellschaft nachlässt. Israels Verbündete, darunter Australien und die USA, murmeln zwar leise etwas von Menschenrechten, zeigen aber keine Anzeichen, etwas dagegen zu unternehmen.

Um ein Volk auszulöschen, muss auch seine Vergangenheit ausgelöscht werden. Von den 325 bedeutenden archäologischen Stätten im Gazastreifen wurden Berichten zufolge 200 durch das israelische Militär beschädigt oder zerstört. Das Schicksal einer dieser Stätten, des antiken Hafens von Anthedon nur wenige Kilometer nördlich von Gaza-Stadt, wurde in einem ausführlichen Bericht der Organisation Forensic Architecture dokumentiert.

Anthedon war eine wichtige Stadt der antiken hellenistischen Welt. Römische Tempel, Mosaikböden, byzantinische Gräber und eisenzeitliche Erdwälle prägen das Gebiet. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat die Stätte 2012 zur Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes vorgeschlagen.

Laut dem Bericht von Forensic Architecture wurde die Stätte „bei der israelischen Invasion des Gazastreifens größtenteils zerstört“ – durch eine Kombination aus Bombardierung, oberflächlicher Zerstörung und militärischen Erdarbeiten.

2019 besuchten Journalisten des National Public Radio (NPR) in den USA den Gazastreifen und stellten eine Reportage über einige der außergewöhnlichen Gebäude zusammen, die noch immer täglich genutzt werden. Der Mini-Touristenführer von NPR enthielt ein funktionierendes öffentliches Badehaus, das ursprünglich von Mitgliedern der alten samaritanischen Religion betrieben wurde, im Jahr 1320 restauriert wurde und auch 2019 noch immer eine beliebte Einrichtung ist. Heute ist es ein Trümmerhaufen.

Bis auf eine Ausnahme sind alle bedeutenden Stätten, die NPR 2019 besucht hat, zerstört worden. Der 800 Jahre alte Pascha-Palast, einst Sitz der lokalen Macht der osmanischen und mamlukischen Herrscher von Palästina. Der Old Town Antique Store. Das Fischrestaurant Al Salam am Wasser. Das Al-Mathaf-Hotel in Gaza-Stadt, das früher voller Antiquitäten war, ist heute ein ausgebranntes Wrack mit zerbrochenen Steinen und Fliesen.

NPR schickte Fotos der Schäden an Jawdat Khoudary, den Besitzer des Hotels, der sich derzeit in Ägypten aufhält. „Ich weine Blut aus gebrochenem Herzen“, antwortete er per SMS. „Ein Haus kann wieder aufgebaut werden, ein Sohn kann geboren werden, aber wenn die Geschichte ausgelöscht ist, ist es schwierig, sie wiederherzustellen.“

Ein großes Verbrechen ist im Gange. Israel setzt sein Projekt fort, ein ganzes Volk zu zerstören – seine Gegenwart und seine Vergangenheit ebenso wie seine Zukunft.

