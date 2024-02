Fleeing Rafah Many Palestinians are fleeing Rafah ahead of Israel’s impending invasion, but when they return to their destroyed neighborhoods they still face bombardment. „We escaped death to walk into a different kind of death,“ Jamila Eleywa tells Mondoweiss.

Palästinensische Familien fliehen am 12. Februar 2024 aus Rafah in Richtung Deir Al-Balah im zentralen Gazastreifen. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Viele Palästinenser fliehen aus Rafah vor der bevorstehenden israelischen Invasion, doch wenn sie in ihre zerstörten Viertel zurückkehren, werden sie weiterhin bombardiert. „Wir sind dem Tod entkommen, um in eine andere Art von Tod zu gehen“, sagt Jamila Eleywa gegenüber Mondoweiss.

Flucht aus Rafah

Von Tareq S. Hajjaj

18. Februar 2024

Jamila Eleywa, 66, sammelte die wenigen Habseligkeiten ein, die ihr und ihren beiden überlebenden Enkelinnen geblieben waren, und packte sie in mehrere Taschen. Die ältere Frau hatte beschlossen, in das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens zurückzukehren, nachdem sie gehört hatte, dass die bevorstehende israelische Invasion von Rafah so gut wie sicher war, und beschloss, ihren derzeitigen Zufluchtsort zu verlassen, um dem Gemetzel zu entgehen, von dem sie wusste, dass es folgen würde.

Jamila hat seit Beginn des Krieges 90 Familienmitglieder verloren, allesamt Verwandte ersten und zweiten Grades. Die meisten von ihnen starben, als ihre Häuser in Nusierat und dem Dorf Zuwayda von israelischen Luftangriffen getroffen wurden, lange bevor die Gebiete Anfang Dezember letzten Jahres nach Rafah evakuiert worden waren.

Wie so viele andere wurde auch Jamila von einem Ort zum anderen getrieben. Viele Stationen auf ihrem Weg waren unbewohnbare Unterkünfte, wie Lagerhäuser und Geschäfte, Hunger, Durst und fehlender Zugang zu medizinischer Versorgung.

Jamilas größte Sorge galt die ganze Zeit über Yara und Lara, ihren beiden kleinen Enkelinnen, die ihre Mutter und ihre kleine Schwester verloren hatten, nachdem ihr Haus in Nuseirat angegriffen worden war.

Als ihre Großmutter ihnen sagte, sie sollten sich darauf vorbereiten, Rafah zu verlassen, dachten die beiden Mädchen, dass der Krieg vorbei sei, ohne zu wissen, dass sie von einer Hölle in die nächste zogen.

Als Jamila mit dem Packen fertig war, versuchte sie, ein Auto zu rufen, das sie zurück nach Nuseirat bringen sollte. Nach mehreren Versuchen gelang es ihr, die Nummer eines Lastwagenfahrers zu bekommen, weil sie so viele Sachen dabei hatte. Als sie das erste Mal aus Nusierat flohen, rechneten sie bereits mit einer langen Zeit der Vertreibung und nahmen tragbare Solarzellen, Batterien, Kleidung, Matratzen und Kissen mit.

Jamila vereinbarte mit dem LKW-Fahrer, dass er sie am nächsten Tag abholen und nach Nusierat bringen würde. Er verlangte 500 Dollar für die Fahrt. Normalerweise hätte die gleiche Fahrt nur 70 Dollar gekostet, aber der Krieg hat alles verändert.

Die Nacht vor der Abreise war für Jamila schwierig, denn die israelischen Streitkräfte griffen zahlreiche Häuser in Rafah an und töteten 150 Palästinenser – eine der schrecklichsten Nächte für die Mädchen seit Beginn des Krieges.

Begleitet von den ständigen israelischen Erklärungen, dass die Armee bald in Rafah einmarschieren würde, haben die letzten Wochen dazu beigetragen, die Zivilbevölkerung in Rafah zu terrorisieren. Tausende begannen, zurück in den Norden zu fliehen, in Richtung der Städte und Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens. Die Vertreibungskampagne wurde mit der Kamera festgehalten und hat sich im Laufe des Krieges immer wieder wiederholt. Der Unterschied bei dieser jüngsten Kampagne ist jedoch, dass man nirgendwo mehr fliehen kann. Weite Teile des zentralen Gazastreifens wurden eingeebnet und in ein offenes Feld für die Operationen der israelischen Armee verwandelt.

„Wir haben eine schreckliche Nacht in Rafah verbracht, bevor wir uns entschieden, ins Zentrum von Gaza zurückzukehren“, sagte Jamila zu Mondoweiss. „Meine Enkelinnen schrien, als die Bomben in unserer Nähe fielen. Meine beiden Mädchen waren letzten Oktober einen ganzen Tag lang unter den Trümmern gefangen, als ihre Schwester und ihre Mutter getötet wurden, während sie alle schliefen.“

„Als wir das gleiche vertraute Geräusch hörten, das sie an dem Tag gehört hatten, an dem ihre Mutter getötet wurde, konnte es keiner von uns mehr ertragen“, so Jamila weiter. „Sie weinten immer wieder und sagten: ‚Dieses Mal werden wir sterben wie Mama und unsere Schwester Judy.'“

In einem früheren Mondoweiss-Artikel haben wir die Geschichte von Wa’d Abu Shouq erzählt, der Mutter von Lara, Yara und Judy, die neben Judy bei dem Luftangriff ums Leben kam. Als ihre Leichen geborgen wurden, konnte man Judy nicht aus Wa’ds Armen nehmen, also wickelte man sie in dasselbe Leichentuch und begrub sie zusammen.

Jamila sagte, dass die Entscheidung, ins Zentrum des Gazastreifens zurückzukehren, vor allem aus dem Bedürfnis heraus getroffen wurde, Lara und Yara zu beruhigen, die den Tag, an dem ihnen ihre Mutter genommen wurde, mit Schrecken erlebten. Dies machte die Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens jedoch nicht sicherer, da die Armee auch dort mit einer Invasion drohte.

„Die Küstenstraße von Rafah nach Nusierat war furchterregend, obwohl Tausende auf dieser Straße unterwegs waren“, erzählte Jamila Mondoweiss. „Wir liefen unter dem Blick der israelischen Kriegsschiffe, die nicht weit entfernt waren. Und die israelischen Überwachungsdrohnen waren über uns.“

„Auf unserem Weg dorthin kamen wir an Khan Younis vorbei“, fuhr sie fort. „Und wir konnten den Klang der Kugeln und der Artilleriegranaten hören. Wir dachten, wir würden nicht mehr auf die andere Seite gelangen.“

Palästinenser suchen in den Trümmern eines Gebäudes nach einem israelischen Bombenangriff in Nuseirat im zentralen Gazastreifen am 3. Dezember 2023. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Palästinenser suchen in den Trümmern eines Gebäudes nach einem israelischen Bombenangriff in Nuseirat im zentralen Gazastreifen am 3. Dezember 2023. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Kein Haus blieb übrig

Jamila verglich den Moment, als sie ihr Viertel in Nuseirat betrat, mit einer Geisterstadt.

„Die Wohnblocks wurden nicht nur getroffen, sondern mit Bulldozern weggeräumt“, erklärte sie. „Das Viertel, in dem ich lebte, war in ein leeres Feld verwandelt worden, auf dem nichts als Sand lag. Es gab keine Häuser mehr. Alle Häuser unserer Nachbarn und Familienmitglieder wurden weggeräumt.“

„Und so weit das Auge reicht, gab es zerbombte Gebäude“, fuhr sie fort. „Einige standen noch und hatten nur ein paar Stockwerke abbekommen, andere waren komplett eingestürzt, und wieder andere waren nur teilweise zerstört. Es war wie eine Geisterstadt, und nachts schien es, als gäbe es keine Anzeichen für menschliches Leben.“

„Keine Supermärkte, keine Bäckereien, keine Anzeichen dafür, dass an diesem Ort überhaupt Menschen leben können“, betonte sie.

Nachdem sie Nuseirat erreicht hatten, machten sie sich auf den Weg zum Haus von Jamilas Schwester, das von der Bombardierung verschont geblieben war. Der Zugang zu Lebensmitteln und Wasser war jedoch weitaus schlechter als in Rafah, wo die Grundversorgung etwas besser war.

Jamila sagte, dass ihr Sohn die meisten Tage damit verbrachte, mit einer leeren Gallone durch die Gegend zu laufen, um Wasser für die dreizehnköpfige Familie zu finden. Doch Jamila zog den täglichen Kampf um die Versorgung der Familie dem Warten auf den Tod in Rafah und dem Schrecken in den Stimmen ihrer Enkelinnen vor.

Jamila gab zu, dass die Entscheidung, Rafah zu verlassen, nicht unbedingt rational war, aber der Preis, den sie für ihre Enkelinnen zahlen musste, war für sie untragbar. Sie glaubt, dass ihre Enkelinnen eine psychologische Behandlung brauchen, aber stattdessen wurden sie weiterhin vertrieben und diesen Bedingungen ausgesetzt.

„Am Ende sind wir dem Tod entkommen, um in eine andere Art von Tod zu gehen“, so Jamila.

Ich kann das Leben ohne sie nicht ertragen“.

Na’ima al-Hurk, 55, eine weitere Vertriebene, die in einem Zelt in al-Mawasi, dem westlichen Teil von Rafah nahe der Küste, lebte, packte ihre Habseligkeiten zusammen mit ihrer Familie und machte sich auf den Weg nach Nuseirat, nachdem sie von der bevorstehenden Operation erfahren hatte.

Na’ima sagte, dass sie von jedem Ort fliehen wollte, an dem die Armee in der Nähe war, nachdem sie unzählige Geschichten von Soldaten gehört hatte, die junge Männer vor den Augen ihrer Familien kaltblütig hinrichteten.

„Ich habe mit eigenen Augen in den sozialen Medien gesehen, wie ein Vater einem Journalisten erzählte, wie der Soldat zu ihm sagte: ‚Ich will Ihren Sohn töten‘, ohne einen Grund zu nennen“, sagte Na’ima gegenüber Mondoweiss. „Er weinte und sagte, dass sie seinen Sohn kaltblütig umgebracht haben.“

Na’ima ist Mutter von fünf jungen Männern im Alter zwischen 17 und 25 Jahren. „Ich will meine Söhne nicht verlieren. Für wen sollte ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?“

„Ich kann das Leben ohne sie nicht ertragen“, sagte Na’ima.

Als sie Nuseirat erreichten und ein neues Zelt aufstellten, erhielten sie eine Warnung der israelischen Armee, das Gebiet zu räumen.

„Ein ganzer Wohnblock mit über fünfzig Häusern wurde zur Evakuierung aufgefordert“, so Na’ima. „Und dann wurde das Gebiet die ganze Nacht und bis in den nächsten Tag hinein weiter beschossen.“

Sie erklärte, dass sich dieses Muster im Flüchtlingslager Nuseirat eingebürgert hat. Die Armee befiehlt, einen Wohnblock zu räumen, und bombardiert dann das Gebiet, bis es vollständig eingeebnet ist. Dann zieht sie weiter zum nächsten Wohnblock und macht das Gleiche noch einmal.

„Sie wollen das gesamte Lager zerstören“, erklärt Na’ima.

„Ich habe genug von diesem Leben, von dem Versuch, dem Tod auf Schritt und Tritt zu entkommen“, seufzte sie. „Mein ganzes Leben lang habe ich ständig Kriege erlebt, einen Krieg nach dem anderen. Aber so etwas wie das hier habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.

Übersetzt mit deepl.com

