Zionistische Denkfabrik veröffentlicht Plan für palästinensischen Völkermord Von Kit Klarenberg

Während Israels Bombenteppich auf den Gazastreifen in die dritte Woche ging und über 5000 Tote und mindestens eine Million Vertriebene forderte, veröffentlichte eine in Tel Aviv ansässige Denkfabrik einen Entwurf für die Endlösung des selbsternannten jüdischen Staates.

In einem Weißbuch, das mehr als eine Woche nach dem von der Hamas geführten Überraschungsangriff auf israelische Militärbasen und Kibbuzes veröffentlicht wurde, skizziert das Institut für nationale Sicherheit und zionistische Strategie „einen Plan für die Umsiedlung und endgültige Wiedereingliederung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens in Ägypten „, der auf der „einzigartigen und seltenen Gelegenheit zur Evakuierung des gesamten Gazastreifens“ basiert, die Israels jüngster Angriff auf die belagerte Küstenenklave bot.

Das auf Hebräisch auf der Website der Organisation veröffentlichte Papier wurde von Amir Weitman verfasst, „einem Investmentmanager und Gastforscher“ am Institut, der auch die liberale Fraktion der regierenden israelischen Likud-Partei leitet. Das Dokument beginnt mit der Feststellung, dass es im benachbarten Ägypten 10 Millionen leerstehende Wohnungen gibt, die „sofort“ mit Palästinensern besetzt werden könnten. Weitman versicherte den Lesern dann, dass der „nachhaltige Plan … gut mit den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen des Staates Israel, Ägyptens, der USA und Saudi-Arabiens übereinstimmt“.

Weitmans Vorschlag zur ethnischen Säuberung erinnert an die Pläne zur Zwangsumsiedlung, die in den letzten Tagen von ehemaligen israelischen Beamten vorangetrieben wurden, wobei sie sich auf die Evakuierungsbefehle stützten, die das israelische Militär der gesamten Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen zukommen ließ.

Weitmans düsterer Plan sieht vor, dass Israel diese Grundstücke für 5 bis 8 Milliarden Dollar kauft, eine gewaltige Summe, die gerade einmal 1 bis 1,5 Prozent des israelischen BIP entspricht.

„Diese Geldsummen [für die Säuberung des Gazastreifens] sind im Verhältnis zur israelischen Wirtschaft minimal“, meint Weitman. „Die Investition einzelner Milliarden von Dollar zur Lösung dieses schwierigen Problems ist eine innovative, billige und nachhaltige Lösung.“

Weitman räumte ein, dass sein Plan praktisch darauf hinausläuft, dass Israel den Gazastreifen kauft“, und argumentierte, dass der Umzug eine sehr lohnende Investition“ für die Zionisten wäre, weil er im Laufe der Zeit einen großen Mehrwert“ schaffen würde. Er versicherte, dass die örtlichen „Bodenverhältnisse“ in dem Gebiet „vielen“ israelischen Siedlern einen hohen Lebensstandard bieten würden, was eine Ausweitung der Siedlungen in Gush Dan nahe der ägyptischen Grenze ermöglichen und der Besiedlung des Negev „einen enormen Auftrieb geben“ würde.

Im Dezember 2021 genehmigte Tel Aviv Pläne zur Errichtung von vier Siedlungen im Negev, in denen 3.000 Siedlerfamilien leben sollen.

Ein völkermörderischer Krieg, der alle Kriege beendet

Obwohl Ägypten bisher den israelischen Druck für einen Massenexodus der Bewohner des Gazastreifens über den südlichen Rafah-Übergang zurückgewiesen hat, argumentierte Weitman, Kairo werde den Massenexodus palästinensischer Flüchtlinge als „unmittelbaren Anreiz“ begrüßen, der „dem Regime von al-Sisi einen enormen und unmittelbaren Nutzen bringen wird.“

Weitman behauptete, dass Kairos Hauptgläubiger – darunter Frankreich, Deutschland und Saudi-Arabien – eine wiederbelebte ägyptische Wirtschaft dank „israelischer Investitionen“ in die dauerhafte Beseitigung der Palästinenser wahrscheinlich begrüßen würden. Er vermutet, dass Westeuropa „den Transfer der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens nach Ägypten“ begrüßen wird, da dies „das Risiko der illegalen Einwanderung erheblich verringern wird… ein enormer Vorteil“. In der Zwischenzeit erwartet er, dass Riad den Schritt begrüßen wird, weil die Evakuierung des Gazastreifens die Beseitigung eines wichtigen Verbündeten des Irans bedeutet“.

Die ethnische Säuberung des Gazastreifens würde ein Ende der „unaufhörlichen, wiederholten Kämpfe bedeuten, die das Feuer des Hasses gegen Israel anfachen“. Darüber hinaus „wird die Beendigung des Gaza-Problems eine stabile und verstärkte Versorgung Ägyptens mit israelischem Gas und dessen Verflüssigung gewährleisten“, und zwar aus den riesigen Reserven, die Israel in der Nähe der Küste des Gaza-Streifens beschlagnahmt hat.

Es wird erwartet, dass die Palästinenser ihrerseits die Chance ergreifen werden, gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben zu werden, anstatt „in Armut unter der Herrschaft der Hamas zu leben“. Es ist daher notwendig, dass Israel „die richtigen Bedingungen“ schafft, damit sie von Gaza nach Kairo „einwandern“ können. Weitman wies darauf hin, dass die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens „weniger als 2 % der ägyptischen Gesamtbevölkerung ausmachen, zu der heute bereits 9 Millionen Flüchtlinge gehören. Ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Das Papier schloss ominös: „Es besteht kein Zweifel daran, dass für die Verwirklichung dieses Plans viele Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. Derzeit sind diese Bedingungen erfüllt, und es ist unklar, wann sich eine solche Gelegenheit wieder bieten wird, wenn überhaupt. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Jetzt.“

„Wenn wir am Leben bleiben wollen, müssen wir töten und töten und töten“

So barbarisch diese Vorschläge auch erscheinen mögen, so spiegeln sie doch wider, was viele israelische Beamte im Stillen zu murmeln scheinen und was zumindest ein ehemaliger Spinmeister der Regierung offen als altruistische Lösung des palästinensischen „Problems“ propagiert hat.

„Es gibt eine riesige Fläche, einen fast endlosen Raum in der Wüste Sinai, gleich auf der anderen Seite des Gazastreifens“, gab der ehemalige stellvertretende israelische Außenminister Danny Ayalon in einem Interview mit Marc Lamont Hill von Al Jazeera die völkermordende zionistische Logik hinter Weitmans Vorschlag wieder. „Die Idee ist – und es ist nicht das erste Mal, dass dies geschieht – dass sie in die offenen Gebiete gehen, wo wir und die internationale Gemeinschaft die Infrastruktur vorbereiten werden – Sie wissen schon, 10 Städte mit Nahrung und Wasser – genau wie für die Flüchtlinge in Syrien.“

Im Jahr 2004 legte der zionistische Demograf Arnon Sofer von der Universität Haifa der Regierung von Ariel Sharon detaillierte Pläne für die Isolierung des Gazastreifens vor. Dazu gehörte der vollständige Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gebiet und der Aufbau eines strengen Überwachungs- und Sicherheitssystems, um sicherzustellen, dass nichts und niemand ohne zionistische Genehmigung ein- oder ausreisen kann. Er prophezeite ein ständiges Blutbad:

„Wenn 2,5 Millionen Menschen in einem abgeriegelten Gazastreifen leben, wird das eine menschliche Katastrophe sein. Diese Menschen werden zu noch größeren Tieren werden, als sie es heute sind… Der Druck an der Grenze wird furchtbar sein. Es wird ein schrecklicher Krieg werden. Wenn wir also am Leben bleiben wollen, werden wir töten und töten und töten müssen. Den ganzen Tag, jeden Tag… Das Einzige, was mich beunruhigt, ist die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die Jungen und Männer, die das Töten übernehmen müssen, nach Hause zu ihren Familien zurückkehren und normale Menschen sein können.“