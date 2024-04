Zionist schemes to Judaize Al-Aqsa Mosque escalate amid warnings, calls for mobilization With the escalating pace of continuous and systematic attacks by settlers on the blessed Al-Aqsa Mosque, and the Judaization measures pursued by the Israeli occupation government to transform it into a de facto reality resulting in the temporal and spatial division of the holy Islamic site

Jerusalem

Zionistische Pläne zur Judaisierung der Al-Aqsa-Moschee eskalieren inmitten von Warnungen und Aufrufen zur Mobilisierung

Samstag 20-April-2024

BESETZTES JERUSALEM, (PIC)

Angesichts der zunehmenden und systematischen Angriffe von Siedlern auf die gesegnete Al-Aqsa-Moschee und der von der israelischen Besatzungsregierung verfolgten Judaisierungsmaßnahmen, die de facto zu einer zeitlichen und räumlichen Teilung der heiligen islamischen Stätte führen sollen, haben Experten und Beobachter vor noch nie dagewesenen Gefahren gewarnt, die der Al-Aqsa-Moschee im laufenden Jahr drohen. Zu diesen Gefahren gehören die Judaisierungspläne der rechtsextremen Koalitionsregierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Der Generalsekretär der Islamisch-Christlichen Gesellschaft zur Unterstützung Jerusalems, Hatem Abdel Qader, ist der Ansicht, dass die Umstände, die die jüdischen Feiertage in diesem Jahr begleiten, die größte Gefahr für die gesegnete Al-Aqsa-Moschee darstellen.

Abdel Qader sagte: „Die Bestrebungen der Besatzer gehen über die Kontrolle über die Al-Aqsa hinaus und zielen auf die Judaisierung und die Ansiedlung des jüdischen Projekts in der heiligen Stadt ab, was letztlich zur Errichtung des so genannten Tempels führen soll.“

Er betonte, dass die Gefahr der gegenwärtigen Phase in der Präsenz von Vertretern der Tempelberg-Organisationen im Zentrum des Entscheidungsprozesses in der Besatzungsregierung liegt. Er wies darauf hin, dass diese Vertreter Ideen und Orientierungen in praktisches Verhalten umsetzen, um ihre Ziele der Judaisierung zu erreichen.

Abdel Qader wies auch darauf hin, dass in den vergangenen Jahren jüdische Feiertage als Deckmantel für den Prozess der Judaisierung der Al-Aqsa-Moschee benutzt wurden, um politische Ziele zu erreichen, die einerseits mit der Durchsetzung der israelischen Souveränität und andererseits mit der Aufrechterhaltung der Vormachtstellung der Rechtsextremen im Entscheidungsprozess des Besatzungsstaates zusammenhängen.

Er warnte auch davor, dass ihr Hauptziel darin besteht, den Felsendom abzureißen und den größten Teil der Moschee im Rahmen des Judaisierungsplans zu beschlagnahmen. Er rief zur Mobilisierung in den Höfen der Al-Aqsa auf, um sie vor diesen gefährlichen Plänen zu schützen.

Absolute Kontrolle

Tarek Fahmy, Leiter der Abteilung für israelische Studien am Nationalen Zentrum für Nahoststudien in Ägypten, erklärte, dass die israelische Besatzungsregierung einen Plan verfolgt, um die absolute Kontrolle über die Al-Aqsa zu erlangen, was für den derzeitigen Status quo der Moschee die größte Gefahr darstellt.

Fahmy erklärte, dass es sich bei den von der Besatzungsregierung genehmigten „satanischen“ Plänen um die Pläne 20/50 und 20/75 handele, die darauf abzielen, die absolute Kontrolle über Jerusalem zu erlangen, und zwar im Zusammenhang mit der so genannten Errichtung des Tempels.

Er bekräftigte: „Es geht nicht um Tourismus, Artefakte oder Ausgrabungen, sondern um einen Regierungsplan, dessen Umsetzung mit dem Amtsantritt dieser Regierung begonnen hat, die die extremistischen Banden vertritt, die begonnen haben, die gegenwärtige Situation auszunutzen und zum Töten von Palästinensern aufzurufen.“

Er fuhr fort: „Deshalb werden wir während dieser (jüdischen) Feiertage Zeugen von noch nie dagewesenen Ereignissen in der Al-Aqsa werden, wenn die Sicherheitsapparate ihre Pläne gegen die Al-Aqsa weiterverfolgen.“

Mobilisierung und Wachsamkeit

Zuvor hatte die islamische Widerstandsbewegung Hamas die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland, in Jerusalem und in den 1948 besetzten Gebieten dazu aufgerufen, sich zu mobilisieren und in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen, sich zur gesegneten Al-Aqsa-Moschee zu begeben und dort ab dem Freitagsgebet (19.4.) bis zum kommenden Montag Gebete zu verrichten und sich zurückzuziehen, um sie zu schützen, zu verteidigen und „die Pläne des zionistischen Feindes und seiner extremistischen Siedler und der so genannten Tempelgruppen zu vereiteln, die am kommenden Sonntag und Montag ihre Höfe entweihen und Opferrituale in ihr durchführen wollen. “

Die Hamas lobte die palästinensischen Massen im Westjordanland, in den 1948 besetzten Gebieten und diejenigen, die in der Nähe von Jerusalem und seinen Außenbezirken stationiert sind, die sich als erste Verteidigungslinie für die erste Qibla der Muslime und die drittheiligste Stätte erwiesen haben, und erklärte, dass sie „ihren Dschihad und ihre Opfer grüßen und ihre Unterstützung anbieten, um den Weg der Verteidigung und des Schutzes von Jerusalem und Al-Aqsa fortzusetzen.“

Sie betonte die Notwendigkeit, den Versuchen der faschistischen Besatzungsregierung und ihrer Kriegsverbrecher wie Ben Gvir, die Heiligkeit der gesegneten Al-Aqsa-Moschee zu untergraben, mit aller Kraft entgegenzutreten. Sie rief die Nation und die freien Menschen weltweit auf, „alle Formen der Solidarität und Unterstützung für Jerusalem, Al-Aqsa und Gaza zu aktivieren und den gerechten Kampf unseres Volkes zu unterstützen, bis die Aggression aufhört, die Rechte wiederhergestellt sind und das Land und die heiligen Stätten befreit sind“.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der eine der angeblichen Tempelgruppen ihre Anhänger dazu aufgerufen hat, sich auf die Schlachtung des so genannten jüdischen Pessach-Opfers in der Al-Aqsa-Moschee am kommenden Sonntag und Montag vorzubereiten.

Die Gruppe hat zwei Ankündigungen für zwei zusammenhängende Veranstaltungen veröffentlicht. Die erste findet am kommenden Sonntag (21. April) statt und sieht vor, sich in der Siedlung Kochav Yaakov auf dem Gebiet der Stadt Kafr Akab nördlich von Jerusalem zu versammeln und mit dem lebenden Opfer in Richtung des besetzten Jerusalem aufzubrechen.

Die zweite Ankündigung beinhaltet einen öffentlichen Aufruf zur Schlachtung dieses Opfers in der Al-Aqsa-Moschee am Vorabend des jüdischen Pessachfestes, also am Montag (22. April).

Übersetzt mit deepl.com

