Ein Plakat mit dem Hamas-Sprecher Abu Ubaidah in Sidon (MEE/Hanna Davis)

Libanon: Hamas füllt eine Lücke im öffentlichen Dienst für palästinensische Gemeinden

Von Hanna Davis

in Sidon, Libanon

20. April 2024

Ein kleines Viertel in der südlibanesischen Stadt Sidon, auch bekannt als Saida, ist im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden eine Utopie.

Die fast 3.000 Bewohner des Viertels, von denen die meisten Palästinenser sind, haben Zugang zu einer breiten Palette von Annehmlichkeiten, die es im Libanon nur noch selten gibt, einem Land, in dem die öffentlichen Dienste nach Jahren der Wirtschaftskrise weitgehend versiegt sind.

Der Verdienst für die Dienstleistungen in dieser palästinensischen Gemeinde geht an die bewaffnete Gruppe und politische Bewegung Hamas.

Die Bewohner können an vier Tagen in der Woche literweise frisches Trinkwasser abfüllen. Die Straßen sind sauber und nachts gut beleuchtet. Die Jugendlichen der Gemeinde haben sogar Zugang zu einem Freizeitzentrum, das mit Fußballtischen, Boxsäcken und einem Laufband ausgestattet ist, das sie kostenlos nutzen können.

Der wirtschaftliche Zusammenbruch des Libanon hat die palästinensischen Flüchtlinge in diesem Land besonders hart getroffen.

Vor der Krise war die Gemeinschaft mit systematischer Diskriminierung und rechtlichen Hürden konfrontiert, die sie daran hinderten, der Armut zu entkommen. Daher wird die Hilfe der Hamas mit offenen Armen empfangen.

Die Bewegung hat in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet, indem sie mit einem kleinen Budget grundlegende soziale Dienste bereitstellte.

Ihre sozialen Netzwerke im Gazastreifen und im Westjordanland trugen wesentlich zu ihrem Wahlsieg in Palästina im Jahr 2006 bei. Im Libanon steigt die Popularität der Hamas jetzt, da die Gruppe gegen die israelische Armee im Gazastreifen kämpft.

„Wir werden unserem Volk weiterhin mit dem dienen, was wir haben und was wir tun können“, sagte ein lokaler Hamas-Führer in Sidon, der sich den Decknamen Abu Abed Shanaa gibt.

„Wir werden alles tun, was dem palästinensischen Volk nützt“, sagte der 53-Jährige gegenüber Middle East Eye von einem alten Parkhaus in der Nachbarschaft aus, das er in eine Moschee umgewandelt hat.

Die Moschee hat sich zu einem belebten Gemeindezentrum für die kleine Gemeinde in Sidon entwickelt, in dem regelmäßig Gebete, Jugendprogramme und sogar Hochzeiten für diejenigen stattfinden, die sich keinen anderen Ort leisten können.

Als Abu Shanaa während des heiligen muslimischen Fastenmonats Ramadan mit Middle East Eye sprach, strömten die Bewohner des Viertels in die Moschee hinein und hinaus.

Ein Junge ging hinein, um an einem Islamunterricht teilzunehmen, der in einem benachbarten Raum stattfindet. Ein anderer Mann kam, um Abu Shanaa zu fragen, wann die Ramadan-Lebensmittelpakete fertig sein würden.

Das Innere einer von der Hamas verwalteten Moschee in Ain al-Hilweh in Sidon (MEE/Hanna Davis)

Wie andere palästinensische Parteien im Libanon verteilt auch die Hamas während des muslimischen heiligen Monats Geld- und Lebensmittelpakete, doch dieses Jahr sind die Ramadan-Pakete laut Abu Shanaa kleiner, da die Hamas in den Kampf im Gazastreifen verwickelt ist.

Neben dem Sammeln von Lebensmittelpaketen für den Ramadan koordiniert Abu Shanaa Sommerlager und Sportmannschaften, organisiert Spendenaktionen für Kranke und Wöchnerinnen und schlichtet Streitigkeiten zwischen Familien.

Er hat auch mehrere Infrastrukturprojekte in der Gemeinde organisiert, die seiner Meinung nach dazu beigetragen haben, „Familien näher an die Hamas-Bewegung heranzuführen“.

Vertrauen aufbauen

Eine Fahrminute von dem von der Hamas geführten Viertel entfernt liegt ein christliches Dorf. Abu Shanaa sagte, der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen in die Präsenz der Gruppe in diesem Gebiet sei die Zusammenarbeit mit den christlichen Nachbarn und der libanesischen Gemeinde.

Die Hauptkritik an der Präsenz militanter palästinensischer Gruppen auf libanesischem Boden kommt seit jeher von den christlichen Gemeinschaften und Parteien des Landes.

In einer Umfrage des Washingtoner Instituts nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober äußerten sich 79 Prozent der Libanesen generell positiv über die Hamas, unter den Christen war die Mehrheit mit 59 Prozent jedoch geringer.

Abu Shanaa zog im Jahr 2000 in das Viertel und sagte, dass das Wasser damals nur etwa alle zwei Wochen floss. Es gab keine Straßenbeleuchtung und die Straßen waren voller Schlaglöcher.

Zuvor hatte er in Ain al-Hilweh in Sidon gelebt, dem größten Flüchtlingslager des Landes für Palästinenser. Als Abu Shanaas Vater noch ein Kind war, floh er aus seinem Dorf Akka im Norden Palästinas, nachdem es 1948 von israelischen Truppen angegriffen worden war.

Unwra schätzt, dass rund 250 000 palästinensische Flüchtlinge im Libanon leben. Obwohl viele von ihnen seit mehr als 75 Jahren im Land leben, wird ihnen immer noch der Zugang zu grundlegenden Rechten, wie dem Besitz von Eigentum, verwehrt.

Kurz nachdem Abu Shanaa in der Nachbarschaft angekommen war, nahm er Kontakt mit der Stadtverwaltung von Sidon auf und bildete ein Komitee, in dem „alle Sekten und Parteien“ vertreten waren, sowohl Libanesen als auch Palästinenser, um den ersten Spatenstich für die Infrastrukturprojekte zu setzen.

Sie begannen mit dem Graben von Trinkwasserbrunnen, was insgesamt etwa 5.000 Dollar kostete. Die Hamas spendete laut Abu Shanaa 2.000 Dollar. Als nächstes wurden die Straßen repariert und Straßenlaternen installiert.

„Der Bürgermeister war sehr zufrieden mit unserer Arbeit“, sagte Abu Shanaa. „Unsere Bemühungen haben dazu geführt, dass die Familien, die libanesischen [Sicherheitskräfte] und die Stadtverwaltung uns mehr schätzen, weil die Dinge besser organisiert sind“, fügte er hinzu.

Der libanesische Staat hat inmitten einer Finanzkrise Schwierigkeiten, Dienstleistungen wie die Müllabfuhr bereitzustellen (MEE/Hanna Davis)

Einige Jahre später, etwa 2004, organisierte Abu Shanaa ein Projekt zum Bau eines Bürgersteigs, der zum Viertel hinunterführt. 80 Prozent der Kosten wurden von der Hamas und 20 Prozent von der Gemeinde getragen.

Im Jahr 2009 nahm Abu Shanaa Kontakt zu einem libanesischen Christen auf, dem ein ungenutztes Stück Land in der Gegend gehörte, und erlaubte ihm, es in ein Fußballfeld zu verwandeln. Die Hamas steuerte 11.000 Dollar bei, so Abu Shanna.

Durch die Möglichkeit, sich gesundheitsfördernd zu betätigen und an Gemeinschaftsprogrammen teilzunehmen, sei der Drogen- und Alkoholmissbrauch unter den Jugendlichen zurückgegangen, so Abu Shanaa. „Wir haben geholfen, Ordnung zu schaffen“, fügte er hinzu. „Die Menschen akzeptierten uns und respektierten uns mehr.

Seitdem hat die Hamas eine Vielzahl von Projekten und Programmen für das Viertel koordiniert. Abu Shanaa wies auch darauf hin, dass die Hamas im Libanon viele andere Gemeinden unterstützt, ähnlich wie die in Sidon.

Hamas wächst im Libanon

Obwohl die Hamas in den 1990er Jahren im Libanon präsent war, betrachteten viele sie als „Randgruppe“ im Vergleich zu den dominanteren palästinensischen politischen Akteuren wie der Fatah, so Mohanad Hage Ali, ein in Beirut ansässiger Mitarbeiter des Carnegie Middle East Center.

Die libanesischen Ableger der Hamas waren zunächst nicht auf Militanz ausgerichtet, so Hage Ali gegenüber Middle East Eye. Erst 2017, als die Hamas ihre Beziehungen zur Hisbollah nach einer Spaltung wegen des Bürgerkriegs in Syrien wieder aufnahm , ging die Gruppe zu einem militanteren Fokus über und begann, sich im Land deutlich auszuweiten, fügte Hage Ali hinzu.

Nach dem Finanzcrash 2019 und dem „langsamen Tod des libanesischen Staates“ inmitten der Wirtschaftskrise sah die Hamas die Gelegenheit, in den palästinensischen Lagern weiter zu wachsen und militärische Aktivitäten zu initiieren, die zuvor nicht möglich waren, so Hage Ali.

Seit dem 7. Oktober hat der militärische Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, vom libanesischen Boden aus mehrere Angriffe auf Israel verübt. Die militante Gruppe betreibt vom Libanon aus auch ein umfangreiches Rekrutierungs- und Ausbildungsnetz.

Wir sind im Moment sehr stolz auf die Hamas. Ich bin so stolz auf das, was sie im Kampf gegen [Israels] Völkermord in Gaza tun.

– Malak, Einwohner von Ain al-Hilweh

Die Popularität der Gruppe während des Krieges ermöglicht es ihr, im Libanon in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu rekrutieren, unterstützt durch einen relativ großen Geldfluss, der wahrscheinlich aus dem Iran kommt, so Hage Ali.

„Die Hamas ist viel populärer“, sagte der 26-jährige Malak al-Ali, der im Lager Ain al-Hilweh lebt.

„Wir sind im Moment so stolz auf die Hamas“, sagte sie. „Ich bin so stolz auf das, was sie tut, um den Völkermord [Israels] in Gaza zu bekämpfen“.

Die steigende Popularität der Hamas bedroht die seit langem bestehende Vorherrschaft der Fatah, ihres politischen Gegners.

In den letzten Jahren wurde die Fatah, deren Strategie gegenüber Israel eher auf Verhandlungen als auf den bewaffneten Kampf ausgerichtet ist, durch das Scheitern des israelisch-palästinensischen Friedensprozesses geschwächt, der keine wirklichen Erfolge brachte.

Auch bei der Bereitstellung von Hilfsgütern gilt die Hamas im Vergleich zur Fatah als großzügiger.

Die Fatah ist dafür bekannt, Hilfsgüter nur an Parteimitglieder in Sidon zu verteilen, während die Hamas allen, die Hilfe benötigen, Almosen anbietet, bestätigten Bewohner von Ain al-Hilweh gegenüber Middle East Eye.

Zu den Aktivitäten für Jugendliche in Ain al-Hilweh gehören Pfadfinder, Fußball und Kampfsport (MEE/Hanna Davis)

Malak sagte, sie halte die Hamas für die ehrlichste palästinensische politische Gruppierung: „Die Hamas hilft allen, während andere mehr stehlen als helfen.“

Malak hat zwei kleine Kinder, sieben und acht Jahre alt, die in den von der Unrwa betriebenen Schulen im Lager eingeschrieben sind.

Sie sagte, die Schulen seien überfüllt und die Qualität der Bildung sei schlecht, da Unrwa und anderen humanitären Gruppen oft die finanziellen Mittel fehlten.

Trotz allem, was passiert, ist die Hamas immer noch standhaft und steht zu ihrem Volk. Wir werden unser Volk niemals aufgeben.

– Abu Abed Shanaa, Hamas-Führer in Sinweh

„Ich sehe nicht, dass sie [humanitäre Organisationen] viel helfen. Sie können nicht allen helfen“, sagte Malak.

Nach den bislang unbegründeten israelischen Anschuldigungen, dass mehrere Unrwa-Mitarbeiter in den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober verwickelt waren, zogen wichtige Geldgeber der UN-Agentur ihre Mittel zurück, so dass das Überleben der ohnehin schon knappen Agentur in Frage gestellt ist.

Ein Ende der Unrwa-Dienste könnte der Hamas mehr Raum geben, um die Bedarfslücke zu füllen.

„Die Unrwa sollte sich um alle Dienstleistungen für die Palästinenser kümmern, aber sie wurde durch die Interessen der Zionisten in der Welt daran gehindert, die palästinensische Frage fallen zu lassen“, sagte Abu Shanaa.

In der Zwischenzeit sagte er: „Trotz allem, was passiert, bleibt die Hamas standhaft und steht zu ihrem Volk. Wir werden unser Volk niemals aufgeben.“

Abu Shanaa sagte, er habe immer noch die Urkunde für sein Land in Palästina, an dem er festhalten werde, bis seine Familie zurückkehren könne. „Das Land gehört uns und wir haben ein Recht darauf. Menschen sind gekommen und haben unsere Häuser gestohlen. Wir wollen unsere Häuser, gebt sie uns zurück“, sagte er.

Übersetzt mit deepl.com

