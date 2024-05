https://www.middleeastmonitor.com/20240528-back-to-nazi-roots-jewish-activist-decries-germanys-frightening-crackdown-on-pro-palestine-voices/



Die deutsche Polizei nimmt einige Demonstranten fest, als sie das Lager der pro-palästinensischen Demonstranten nach der Entscheidung der Regierung in der Nähe des Bundeskanzleramtes in Berlin, Deutschland, am 26. April 2024 räumt. [Halil Sağırkaya – Anadolu Agency]

Zurück zu den Nazi-Wurzeln“: Jüdische Aktivistin prangert Deutschlands „beängstigendes“ Vorgehen gegen pro-palästinensische Stimmen an

28. Mai 2024

Deutschlands aggressives Vorgehen gegen pro-palästinensische Stimmen zielt auf alle, auch auf Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, die sich gegen Israels Gräueltaten in Gaza aussprechen, so ein führendes Mitglied einer jüdischen Interessengruppe, berichtet die Anadolu Agency.

„Deutschland behauptet, an der Seite Israels zu stehen, weil es jüdisches Leben schützen will. Sie behaupten, es sei ihre moralische Pflicht … Wir als jüdische Organisation fühlen uns durch diese Darstellung gestört, und deshalb versuchen sie auch, gegen unsere Gruppe vorzugehen“, sagte Iris Hefets, Vorstandsmitglied der Jüdischen Stimme für den Frieden in Deutschland, gegenüber Anadolu.

Die 2007 gegründete Organisation fordert „die Errichtung eines lebensfähigen, souveränen palästinensischen Staates auf einem integrierten Territorium und innerhalb sicherer Grenzen und trägt aktiv zur Verwirklichung eines dauerhaften, für beide Nationen tragfähigen Friedens bei“.

Seit Israel im Oktober letzten Jahres seinen Krieg gegen den Gazastreifen begonnen hat, wendet sich die Gruppe vehement gegen den tödlichen Angriff, bei dem mehr als 36.000 Palästinenser getötet und mindestens 80.200 weitere verletzt wurden.

Israel muss sich wegen seines Krieges gegen den Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes verantworten. Millionen von Palästinensern sind dort vertrieben, leiden unter Hungersnot und akutem Mangel an medizinischer Hilfe und anderen lebenswichtigen Gütern.

In den vergangenen Monaten war die Jüdische Stimme für den Frieden mit verschiedenen Formen der Repression durch die deutsche Regierung konfrontiert, darunter das Einfrieren von Bankkonten, die Absage von Veranstaltungen und die Verhaftung von Mitgliedern.

„Wir haben uns gegründet, weil wir glauben, dass wir als Juden die Verantwortung haben, zu sagen ‚nicht in unserem Namen‘, weil Israel behauptet, in unserem Namen zu sprechen“, sagte Hefets.

Die Repression der deutschen Regierung habe einen „beängstigenden“ Punkt erreicht, sagte sie.

„Es gibt kaum noch Juden in Deutschland, also reden wir über eine sehr kleine, zerbrechliche Gruppe, gegen die sie vorgehen, um den Juden zu formen, den sie wollen, und das ist etwas, worin Deutschland sehr gut ist“, sagte sie.

„Das ist etwas, das nicht neu ist, es ist also eine Rückkehr zu den Wurzeln der Nazis … Das ist so erschreckend.“

Die Bedingungen für Juden in Deutschland sind so, dass „es jetzt erlaubt ist, öffentlich zu sagen, dass Juden Antisemiten sind“, erklärte sie.

„Die Polizei darf Juden schlagen. Alles ist pervers … Es ist alles pervers, weil man Juden schlägt, um jüdisches Leben zu schützen“, fügte sie hinzu.

Hefets sagte jedoch, es gebe einige Zeichen der Hoffnung, insbesondere begrüßte sie, dass der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant beantragt hat.

„Das ist ein sehr positives Zeichen für uns alle, denn Israel hat bisher Straffreiheit genossen, was sehr problematisch ist … Ich denke, das ist auch für die Israelis sehr wichtig, denn es macht deutlich, dass sie nicht einfach weitermachen können wie bisher“, sagte sie.

