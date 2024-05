Exclusive: Hamas ends ceasefire talks until Israel halts Rafah operation and withdraws troops Source tells MEE that Hamas is withdrawing from ceasefire talks after attack on displaced persons camp resulted in 45 deaths

Palästinenser trauern um ihre Angehörigen, die bei einem israelischen Angriff auf ein Lager für Binnenvertriebene im Viertel Tel al-Sultan in Rafah am 17. Mai getötet wurden (Eyad Baba/AFP)

Quelle berichtet MEE, dass die Hamas sich aus den Waffenstillstandsgesprächen zurückzieht, nachdem ein Angriff auf ein Vertriebenenlager 45 Todesopfer gefordert hat

Exklusiv: Hamas beendet Waffenstillstandsgespräche, bis Israel die Operation in Rafah beendet und seine Truppen abzieht

Von MEE-Mitarbeitern

28. Mai 2024

Die Hamas hat internationalen Vermittlern mitgeteilt, dass sie ihre Teilnahme an den Waffenstillstandsgesprächen zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen nach dem israelischen „Massaker“ vom Sonntag in Rafah beendet, wie eine der Palästinenserorganisation nahestehende Quelle gegenüber Middle East Eye erklärte.

Bei den israelischen Luftangriffen auf ein Lager für vertriebene Palästinenser im Viertel Tel al-Sultan im Westen Rafahs wurden mindestens 45 Menschen getötet und Dutzende weitere verwundet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Die Luftangriffe, bei denen einige Palästinenser bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, erfolgten nur zwei Tage, nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) Israel aufgefordert hatte, „seine Militäroffensive in Rafah unverzüglich einzustellen“.

Eine der Hamas nahestehende Quelle teilte MEE am Dienstag mit, dass die palästinensische Organisation den Vermittlern mitgeteilt habe, dass sie ihre Teilnahme an den Verhandlungen so lange beende, bis Israel seine Offensive auf Rafah beende, seine Truppen abziehe und der Grenzübergang Rafah, ein wichtiger Zugang für Lebensmittel, Medikamente und andere Güter für die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens, unter seiner früheren Verwaltung wieder geöffnet werde.

„Der Grenzübergang Rafah muss wieder unter die frühere Verwaltung gestellt werden, und niemand darf zum Grenzübergang zurückkehren, weder Majid Faraj noch seine Behörde, und es wird keine Rückkehr zu Verhandlungen geben, solange der Grenzübergang nicht wieder unter seiner früheren Verwaltung geöffnet wird.“

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Die Quelle äußerte sich Stunden nach dem Angriff israelischer Streitkräfte auf eine Gruppe von Zelten im Westen Rafahs, bei dem mindestens 21 Menschen ums Leben kamen.

Die Quelle fügte hinzu, dass künftige Verhandlungen in Form einer „einzigen Phase“ und mit „einer Reihe von Verfahren“ stattfinden würden.

Kopfloses Kind, verkohlte Leichen: Überlebende berichten über das israelische Massaker im Lager Rafah

Mehr lesen „

„Nach acht Monaten vergeblicher Verhandlungen und anhaltenden Massakern wird es keine Verhandlungen oder eine Überprüfung des unterzeichneten Papiers oder Diskussionen über seine Details geben“, sagte die Quelle.

„Sie (Israel) müssen zuerst die Massaker stoppen, den Rafah-Übergang verlassen und die Aggression beenden – dann können wir reden. Solange das nicht geschieht, wird es keine Gespräche geben.“

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete als erste über die Entscheidung der Hamas, sich aus den Gesprächen zurückzuziehen.

Anfang dieses Monats hatte die Hamas öffentlich erklärt, dass sie ein von den Vermittlern Katar und Ägypten vorgelegtes Waffenstillstandsabkommen akzeptiere, doch nach Ansicht Israels blieb der Vorschlag weit hinter ihren Forderungen zurück.

Der Vorschlag, den MEE hier veröffentlicht hat, bestand aus drei sechswöchigen Phasen und sollte zu einem dauerhaften Waffenstillstand, dem vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und einem Ende der Belagerung führen.

Er sah auch die Freilassung aller israelischen Gefangenen im Gazastreifen im Austausch gegen eine Reihe palästinensischer Gefangener vor, die zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden sollte.

Die Quelle fügte hinzu, dass Ägypten zum Sündenbock für ein Scheitern der Gespräche gemacht wurde, obwohl die Amerikaner „den beiden Änderungsanträgen der Hamas zugestimmt hatten, und dann, weil sie nicht in der Lage waren, Netanjahu zu verpflichten, Ägypten beschuldigten“.

„Die Hamas muss sich nicht zu Verhandlungen zusammensetzen, während die Israelis weiter morden, denn die Fortsetzung gibt den Massakern Deckung und führte sogar zur Tötung des ägyptischen Soldaten.“

Ägypten versucht, Gespräche zu reaktivieren

Am Montag berichtete Axios, dass Mossad-Direktor David Barnea nach Gesprächen mit dem CIA-Direktor Bill Burns und dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Freitag in Paris einem neuen Rahmen für die festgefahrenen Verhandlungen zugestimmt habe.

Die Zeitung berichtete, dass der neue Rahmen den Hauptvermittlern Katar und Ägypten übergeben worden sei und „die Bereitschaft zur Flexibilität“ in Bezug auf die Anzahl der lebenden Gefangenen, die in der ersten Phase des Abkommens freigelassen werden sollen, sowie die Bereitschaft, die Forderung der Hamas nach „dauerhafter Ruhe“ im Gazastreifen zu diskutieren, beinhalte.

Am Dienstag berichtete ein ranghoher Al Jazeera-Journalist, dass Israel sich bereit erklärt habe, die Forderung der Hamas nach einer „dauerhaften Ruhe“ im Gazastreifen zu erörtern, und dass die Hamas den Vorschlag erhalten habe, den Israel den Vermittlern vorgelegt habe.

Die Hamas hat jedoch wiederholt betont, dass sie nicht bereit ist, einen vorübergehenden Waffenstillstand zu akzeptieren, und dass ein Ende der Kämpfe dauerhaft sein muss.

„

Später am Dienstag berichtete der staatliche ägyptische Fernsehsender Al-Qahera News TV unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, dass eine ägyptische Sicherheitsdelegation versuche, die Gespräche zu reaktivieren.

Der Beamte wurde mit den Worten zitiert, Ägypten habe allen Beteiligten mitgeteilt, dass die Bemühungen um eine Wiederbelebung der Gespräche durch die laufende israelische Bodenoperation in Rafah im südlichen Gazastreifen untergraben worden seien, die „schreckliche Konsequenzen“ nach sich gezogen habe.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat unter dem Druck der rechtsextremen Mitglieder seiner Regierungskoalition wiederholt die Forderungen der Hamas nach einem Waffenstillstandsabkommen zurückgewiesen.

Am Dienstag räumte er zwar ein, dass es sich bei der Tötung von 45 Palästinensern um ein „tragisches Missgeschick“ gehandelt habe, zeigte sich jedoch unbeeindruckt von den Kriegsanstrengungen in Rafah und ließ wenig Anzeichen für eine Kursänderung erkennen.

„Ich habe nicht die Absicht, den Krieg zu beenden, bevor alle Ziele erreicht sind“, sagte er.

Seit den Ereignissen vom 7. Oktober, als ein von der Hamas geführter Angriff auf den Süden Israels 1 171 Menschen tötete und mehr als 200 Menschen als Gefangene nach Gaza zurückgebracht wurden, steht die Enklave unter totaler Belagerung und ist von der Versorgung mit dem Nötigsten abgeschnitten, während Israel eine verheerende Bombenkampagne führt.

Mehr als 36 000 Palästinenser wurden getötet und fast die gesamte Bevölkerung wurde vertrieben. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden außerdem fast 80.000 Menschen verwundet.

In den Zahlen nicht enthalten sind Zehntausende von Toten, die vermutlich in den zerbombten Ruinen von Häusern, Geschäften, Unterkünften und anderen Gebäuden begraben sind.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …