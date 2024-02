Two Palestinians killed, 14 injured by Israeli drone strike on vehicle in Jenin refugee camp The Israeli army is now killing resistance fighters in the Jenin Brigade using drones after several failed assassination attempts by Israeli special forces on the ground, an associate of the Jenin Brigade told Mondoweiss.

Der Ort der Ermordung von Yasser Hanoun, einem Mitglied der Jenin-Brigade, durch eine israelische Militärdrohne, 22. Februar 2024.(Foto: © Alaa Badarneh/EFE via ZUMA Press/APA Images)

Nach mehreren fehlgeschlagenen Attentatsversuchen durch israelische Spezialkräfte vor Ort tötet die israelische Armee nun Widerstandskämpfer der Jenin-Brigade mit Drohnen, so ein Mitarbeiter der Jenin-Brigade gegenüber Mondoweiss.

Zwei Palästinenser getötet, 14 verletzt durch israelischen Drohnenangriff auf Fahrzeug im Flüchtlingslager Jenin

Von Shatha Hanaysha

23. Februar 2024

Am Donnerstagabend, dem 22. Februar, wurden die Bewohner des Flüchtlingslagers Dschenin durch den Lärm einer gewaltigen Explosion in Panik versetzt, die sich später als israelischer Drohnenangriff auf ein Fahrzeug im Lager herausstellte. Bei dem Drohnenangriff wurden zwei palästinensische Jugendliche getötet und 14 weitere verletzt, darunter fünf Kinder, von denen sich eines in kritischem Zustand befindet.

Der Direktor des Regierungskrankenhauses von Jenin, Dr. Wisam Bakr, erklärte gegenüber Mondoweiss, dass neben den anderen Verletzten des Drohnenangriffs auch eine verkohlte Leiche im Krankenhaus eingetroffen sei. Die Identität des Märtyrers war in den ersten Stunden nach dem Attentat nicht bekannt, aber er wurde schließlich von seiner Familie als Yasser Hanoun identifiziert, ein Mitglied der Jenin-Brigade im Lager. Ein weiterer junger Mann, Said Jaradat , 17, erlag Stunden später seinen Verletzungen.

Örtliche Quellen teilten Mondoweiss mit, dass sich der getötete Jaradat nicht mit Hanoun im Fahrzeug befand, der allein war, während Jaradat zum Zeitpunkt des Anschlags in der Nähe war.

Das Attentat ereignete sich auf einer belebten Straße im Zentrum des Lagers, das als dicht besiedeltes Wohngebiet mit vielen Geschäften gilt. Der Anschlag ereignete sich vor einem E-Games-Laden, in dem Kinder und Jugendliche häufig spielen, was die zahlreichen Verletzungen der Kinder erklärt.

Osaid Shalabi, ein Augenzeuge aus dem Lager, sagte gegenüber Mondoweiss, dass sie zwei Explosionen hörten, sobald Hanouns Fahrzeug auf dem Gelände ankam, da das Fahrzeug von zwei Aufklärungsraketen getroffen wurde und anschließend Feuer fing.

„Wir rannten hin, um zu sehen, was los war, und versuchten, das Feuer im Fahrzeug zu löschen“, sagte Shalabi. „Aber die Situation war gefährlich, und wir konnten uns nicht nähern, weil die Explosionen der Waffen im Inneren des Fahrzeugs zu hören waren. Als der Rote Halbmond und der Zivilschutz eintrafen, löschten sie das Fahrzeug und transportierten die Verletzten in die Krankenhäuser.“

Zum Ausmaß der Explosion sagte Shalabi, dass die beiden Raketen eine sehr große Explosion verursachten.

„Die Splitter streuten etwa 10 Meter in die Luft“, erklärte er. „Die Eingeweide eines der Verletzten befanden sich außerhalb seines Körpers, und einem anderen wurde durch die Explosion die Hand abgetrennt. Der Märtyrer war verkohlt, und wir wussten zunächst nicht, wer er war.“

Die Jenin-Brigade, die bewaffnete Widerstandsgruppe mit Sitz im Flüchtlingslager, gab in einer Erklärung die Ermordung eines ihrer Feldkommandeure, Yasser Mustafa Hanoun, bekannt, „der bei einem direkten israelischen Luftangriff in Erfüllung seiner dschihadistischen Pflichten ums Leben kam, als sein Fahrzeug im Lager Jenin beschossen wurde“.

Die Erklärung bekräftigte, dass „das Blut der Märtyrer ein leuchtendes Licht für die Mudschaheddin auf dem Weg der Würde und der Ehre, dem Weg von Jerusalem und Al-Aqsa, bleiben wird“. Die Brigade betonte, dass der Widerstand der Gruppe weitergeht und dass „unsere Waffe in allen Bereichen legitim ist“.

Ein enger Mitarbeiter der Jenin-Brigade im Lager, der es vorzog, nicht namentlich genannt zu werden, erklärte gegenüber Mondoweiss, dass das neue Vorgehen der israelischen Armee bei ferngesteuerten Attentaten auf die gescheiterte Militäroperation der israelischen Spezialeinheiten zwei Tage zuvor, am 20. Februar, zurückgeht. Bei dieser Operation war die Armee in das Lager eingedrungen, wo sich mehrere Widerstandsmitglieder aufhielten, konnte sie aber weder festnehmen noch ermorden.

„Die Mitglieder der Brigade zogen sich inmitten heftiger Kämpfe erfolgreich zurück und fügten den Besatzungssoldaten Verluste zu“, so der Mitarbeiter. „Es gelang ihnen, die eindringenden Truppen stundenlang zu umzingeln, bis militärische Verstärkung eintraf, um sie aus dem Lager zu befreien. Heute, nach dem Attentat, versuchte eine israelische Spezialeinheit, in das Lager einzudringen, aber sie scheiterte an der Wachsamkeit des Widerstands, und deshalb begannen sie, die Widerstandsmitglieder mit Drohnen zu töten.“

Diese Meinung wurde von der Jenin-Brigade in ihrem Telegramm-Kanal geäußert, wo es hieß:

„Unsere Kämpfer der Jenin-Brigade haben sich bewaffnete Auseinandersetzungen mit der Besatzungsarmee geliefert, bei denen auch mehrere Sprengsätze gezündet wurden. Es ist erwähnenswert, dass der Feind das Eindringen durch Spezialkräfte in zivilen Fahrzeugen initiierte, die aufgespürt und bekämpft wurden… unsere Kämpfer bestätigten auch, dass sie die israelischen Besatzungstruppen und ihre Fahrzeuge direkt verletzt haben.“

Die israelische Armee gab eine Erklärung zu dem Attentat ab, in der es hieß, dass eine israelische Drohne ein Fahrzeug im Lager ins Visier genommen habe und dass das Ziel Yasser Hanoun gewesen sei, „der beschuldigt wird, in den letzten Wochen mehrere Schießereien in der Siedlung Meirav in der Region Jalbon, in Mofu Dotan bei Ya’bad und an den Kontrollpunkten Jalameh und Salem in der Umgebung von Jenin verübt zu haben.“

Die Armeeerklärung fügte hinzu, dass Hanoun, ein ehemaliger Gefangener aus Jenin und Mitglied des Palästinensischen Islamischen Dschihad, seine Haftstrafe wegen seiner Beteiligung an militärischen Aktivitäten innerhalb der Organisation verbüßt habe. Er wurde als „auf dem Weg zu einer Schießübung“ beschrieben. Israelische Medien berichteten, Hanoun gelte als „tickende Bombe“ und sei von anderen bewaffneten Personen in dem Fahrzeug begleitet worden, obwohl diese Berichte durch die von Mondowiess gesammelten Augenzeugenberichte widerlegt werden.

Die israelischen Streitkräfte haben ein Video veröffentlicht, das den Moment des Attentats zeigt. Darin ist zu sehen, dass das Fahrzeug innerhalb des Lagers völlig stillsteht und sich in einem belebten Bereich befindet, der von mehreren Personen umgeben ist.

Das Attentat ist das letzte in einer Reihe von erneuten Niederschlagungen des bewaffneten palästinensischen Widerstands im Westjordanland seit dem 7. Oktober.

Übersetzt mit deepl.com

