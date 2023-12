https://www.middleeastmonitor.com/20231227-1000-children-have-undergone-amputations-without-anaesthesia-in-gaza/

Verwundete palästinensische Kinder werden nach israelischen Angriffen am 23. Dezember 2023 in Khan Yunis, Gaza, ins Krankenhaus gebracht. (Belal Khaled/Anadolu via Getty Images)

1.000 Kinder wurden in Gaza ohne Betäubung amputiert

27. Dezember 2023

Rund 1.000 Kindern wurden im Gazastreifen ohne Betäubung Gliedmaßen amputiert, seit Israel am 7. Oktober mit seiner brutalen Bombardierung begonnen hat, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) mit.

Die Fortsetzung der Bombardierung des Gazastreifens zuzulassen, bedeute, die Tötung weiterer Kinder zuzulassen.

Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen hat zuvor erklärt, dass fast 70 Prozent der Opfer der Aggression Kinder und Frauen waren.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer der andauernden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen ist auf 20.674 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium des Gebiets gestern mitteilte.

Der Sprecher des Ministeriums, Ashraf Al-Qudra, sagte außerdem, dass 54.536 Menschen während der monatelangen Offensive verletzt worden seien.

Der israelische Angriff hat den Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt. Die Hälfte der Häuser des Küstengebiets wurde beschädigt oder zerstört, und fast 2 Millionen Menschen wurden in der dicht besiedelten Enklave vertrieben, während es an Nahrungsmitteln und sauberem Wasser mangelt.

