Sanitäter bringen einen verletzten Mann ins Krankenhaus

Sanitäter stehen in Gaza oft in der Schusslinie. Hier bringen sie am 4. November einen Verwundeten in den Nasser Medical Complex. Ahmed Zakot ZUMAPRESS

Ambulanzen unter Beschuss

Von Sewar Elejla

Die elektronische Intifada

27. Dezember 2023

Ich traf Muhammad Afana im September im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt.

Muhammad ist Rettungssanitäter, und wir sprachen über die einzigartigen Risiken, die diese Arbeit im Gazastreifen mit sich bringt, wo Israel immer wieder bewiesen hat, dass seine wiederholten und brutalen Angriffe eine große Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung fordern.

Der 28-Jährige war bereits seit neun Jahren Sanitäter, als ich mit ihm sprach. In dieser Zeit erlebte er drei große israelische Angriffe – 2014, 2021 und 2022 – sowie unzählige kleinere Angriffe und die Proteste des Großen Marsches der Rückkehr 2018-19.

In dieser Zeit wurden fast 1.900 Zivilisten in Gaza getötet, eine Zahl, die im Vergleich zum aktuellen Völkermord verblasst.

Sanitäterinnen und Sanitäter waren schon immer Zielscheibe der israelischen Gewalt. Im Jahr 2014 forderte Amnesty International eine internationale Untersuchung der „sich häufenden Beweise“ für „offensichtlich gezielte Angriffe“ auf Krankenhäuser und medizinisches Personal in Gaza.

Während der 18-monatigen Proteste des Großen Marsches der Rückkehr wurde medizinisches Personal in ähnlicher Weise angegriffen. In diesem Zeitraum gab es drei Todesopfer und etwa 800 Verletzte, was die Association of International Development Agencies – ein Zusammenschluss von mehr als 80 internationalen Hilfsorganisationen – dazu veranlasste, Israels Gaza-Blockade, wiederholte israelische Militärangriffe und Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und -personal, die ungestraft, ohne Konsequenzen und ohne Rechenschaftspflicht durchgeführt werden,“ anzuprangern.

Angriffe auf den medizinischen Sektor des Gazastreifens waren mit anderen Worten schon lange vor dem 7. Oktober üblich.

Doch dieses Mal sind die israelischen Angriffe auf den Gesundheitssektor unvergleichlich.

Krieg gegen die Gesundheit

Nach Angaben von Medical Aid for Palestinians hat Israel seit dem 7. Oktober mindestens 300 Angehörige der Gesundheitsberufe getötet, mehr als in allen anderen Konflikten der Welt zusammengenommen seit 2016.

Dutzende wurden verhaftet, darunter die Leiter von Krankenhäusern wie Dr. Muhammad Abu Salmiya, der Direktor von al-Shifa, und Dr. Ahmed Muhanna, der Leiter des al-Awda-Krankenhauses im Zentrum von Gaza.

Von vielen, darunter Abu Salmiya, hat man seit ihrer Verhaftung nichts mehr gehört. Ein solches „Verschwinden“ ist selbst ein Kriegsverbrechen.

Israel hat auch Muhammad Afana festgenommen, als er Patienten transportierte. Berichten zufolge wurde er freigelassen, aber ich konnte weder ihn noch seine Freunde oder Familie erreichen, um nach ihm zu fragen.

Muhammad Afana ist seit 2014 Sanitäter, als er seine Ausbildung am Emergency Officers and Drivers Rehabilitation Institute in Gaza abschloss. Seine Ausbildung wurde sofort auf die Probe gestellt, als der Krieg 2014 ausbrach.

Die erste Regel, die einem Sanitäter beigebracht wird, lautet: „Ihre Sicherheit geht vor“, sagte mir Muhammad im September.

Diese Regel müssen die Sanitäter in Gaza regelmäßig anwenden, sagte er.

„Wenn wir nicht auf Anrufe reagieren, weil es da draußen gefährlich ist, können wir niemandem helfen“.

Muhammad hat eine Reihe von Notfällen erlebt. Während des Großen Marsches der Rückkehr war er Mitglied des Rettungsteams am Feldtrauma-Stabilisierungspunkt in der Nähe der Pufferzonen entlang der Ostgrenze des Gazastreifens.

Einmal, als die „Schießerei verrückt, wahllos und überall war“, erinnert er sich, gerieten alle in Panik. „Alle begannen zu rennen. Ich fiel 12 Meter einen Hügel hinunter. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht.“

Eines Nachts wurde ein Kollege, der direkt neben ihm stand, ins Bein geschossen.

Aufgaben zu Hause und bei der Arbeit

Im Jahr 2021 wurde ein Krankenwagen, in dem Muhammad saß, bei einem Rettungsversuch in der Nähe des Fernsehsenders Al-Aqsa TV bombardiert.

Im Zeitraum des Großen Marsches der Rückkehr von März 2018 bis Dezember 2019 wurden 112 Krankenwagen bei israelischen Angriffen beschädigt.

Während Mohammed im September sagte, die Zeit des Großen Marsches der Rückkehr sei die schlimmste gewesen, an die er sich erinnern könne, wird sie von der aktuellen Situation völlig in den Schatten gestellt. Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 100 Krankenwagen angegriffen und aus dem Verkehr gezogen.

Israel zielt jetzt offen auf Krankenwagen ab, aber auch auf Krankenhäuser und medizinisches Personal. Das Völkerrecht und der Schutz des medizinischen Personals werden in keiner Weise respektiert.

Die Gefahr ist so groß, dass Verwundete und Belagerte oft niemanden haben, an den sie sich wenden können, da die Sanitäter sie nicht erreichen können.

Muhammad ist Vater von drei Kindern – zwei Töchtern und einem Sohn – und lebt in einem Familienhaus, in dem auch seine Eltern wohnen. In Konfliktzeiten, so erzählte er mir, kann es vorkommen, dass er vier oder fünf Tage von zu Hause weg ist, bevor er zum Duschen oder Umziehen zurückkehren kann.

Die ständige Besorgnis seiner Familie führt zu häufigen Anrufen, von denen er jedoch nur wenige beantworten kann.

Während dieser Zeit arbeitet er normalerweise eine 24-Stunden-Schicht, gefolgt von zwei Ruhetagen. Oft ist es jedoch so, dass die Sanitäter wegen des großen Bedarfs nicht nach Hause gehen können.

Hinzu kommt ein gewisses Pflichtgefühl.

Grausame Szenen

Er erinnert sich lebhaft an einen Anruf, den er zu Beginn der Eskalation 2021 erhielt, nachdem ein Haus bombardiert worden war.

„Eine Familie mit einem Mädchen und ihren Eltern grillte in ihrem Garten. Es war schwierig, sie zu erreichen“, sagte er. „Der Mann und seine Tochter wurden getötet. Ein 1.000-Liter-Wassertank hatte sie zerquetscht. Nur die Mutter überlebte, aber sie war schwer verletzt.“

Der Angriff 2014 war ebenfalls brutal. Während des Massakers von Shujaiya in Gaza-Stadt, als die Menschen nachts evakuiert werden mussten, gab es einen Mangel an Krankenwagen.

„Die Evakuierung dauerte von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens, und die Menschen rannten in Panik umher. Wir brachten sie zu UNRWA-Schulen im Stadtteil al-Nasr. Wir haben so viele gerettet, wie wir konnten, aber leider gab es auch viele Tote.

Die grausamen Szenen bleiben Muhammad im Gedächtnis. Dazu gehört der schreckliche Bombenanschlag von 2021 in der Nähe des Cafés Maldive Gaza, bei dem die Hauptaufgabe von Muhammad und seinem Team darin bestand, nicht identifizierbare Leichenteile einzusammeln und sie in nicht gekennzeichneten Särgen zu vergraben.

In „ruhigeren“ Zeiten arbeitete Muhammad im al-Wafa-Krankenhaus, einer Einrichtung für Rehabilitation und Altenpflege.

Es war das einzige Pflegeheim in Gaza. Es war wieder aufgebaut worden, nachdem es 2014 bei den Angriffen auf das Viertel Shujaiya zerstört worden war.

Das neue Gebäude wurde jedoch am 17. November dieses Jahres erneut bombardiert, wobei der Direktor Medhat Muhesien und viele ältere Bewohner ums Leben kamen.

Gaza ist jetzt für niemanden mehr sicher.

Schon gar nicht für Muhammad oder die heldenhaften Sanitäter, mit denen er zusammenarbeitet, die bei ihren Bemühungen, Leben zu retten, immer an vorderster Front zu finden sind und regelmäßig von Israels völkermörderischer Gewalt getroffen werden.

Sewar Elejla war früher Ärztin im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza. Heute ist sie eine in Kanada ansässige Forscherin.

Übersetzt mit Deepl.com



