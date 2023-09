„Wie blöd sind wir eigentlich?“ – Wagenknecht zum Nord-Stream-Anschlag zwölf Monate danach

Sahra Wagenknecht hat in ihrem aktuellen YouTube-Video den Sprengstoffanschlag auf die Nord-Stream-Pipeline und die weitere Entwicklung unter die Lupe genommen. Was wurde öffentlich bekannt? Was hat man herausgefunden? Was weiß die Politik ein Jahr nach dem Anschlag auf Deutschlands wichtigste Energietransportleitung wirklich? Und was wird uns erzählt?