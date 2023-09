Krieg führen bis zum letzten Ukrainer? Sahra Wagenknecht

Krieg führen bis zum letzten Ukrainer?

Wie lange soll das Sterben in der Ukraine noch weitergehen? Warum liefern wir massenhaft Kampfpanzer in diesen blutigen Stellvertreterkrieg, während die USA bislang noch nicht einen Kampfpanzer in die Ukraine geliefert haben? Wie lange sehen wir zu, dass zehntausende junge Männer in den Tod geschickt werden? Bei Anne Will begründe ich, warum endlich über einen Waffenstillstand verhandelt werden muss, statt mit der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern immer mehr zur Kriegspartei zu werden.