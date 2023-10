US opposes peace as Israel ethnically cleanses Palestinians, waging war on ‚entire nation‘ of Gaza Israel is ethnically cleansing Palestinians, trying to force them out of Gaza into Egypt. The US and EU support Netanyahu’s scorched-earth war, and the State Department opposes calls for peace.



Israel betreibt eine ethnische Säuberung der Palästinenser und versucht, sie aus dem Gazastreifen nach Ägypten zu zwingen. Die USA und die EU unterstützen Netanjahus Krieg der verbrannten Erde, und das Außenministerium widersetzt sich den Aufrufen zum Frieden.

Die USA lehnen den Frieden ab, während Israel die Palästinenser ethnisch säubert und einen Krieg gegen die „gesamte Nation“ von Gaza führt

Von Ben Norton

15. Oktober 2023

Die israelische Regierung ist dabei, mehr als 1 Million Palästinenser ethnisch zu säubern, indem sie sie aus ihren Häusern in Gaza vertreibt.

Laut hochrangigen israelischen Beamten besteht der Plan der rechtsextremen Regierung Benjamin Netanjahus darin, die Palästinenser in die Wüste der ägyptischen Sinai-Halbinsel zu zwingen, wo sie in so genannten „Zeltstädten“ leben sollen.

Gleichzeitig bombardiert Israel brutal den belagerten Gazastreifen – eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde.

Es gibt sogar Berichte, wonach Israel Konvois mit palästinensischen Zivilisten angegriffen hat, die seinem Evakuierungsbefehl Folge leisteten und vom Norden in den Süden des 40 Kilometer langen Streifens flohen.



In der Zwischenzeit haben sich die Vereinigten Staaten hartnäckig geweigert, Aufrufe zum Frieden zu unterstützen.

Stattdessen wies das Außenministerium US-Diplomaten an, die Begriffe „Deeskalation/Friedensschluss“, „Ende der Gewalt/des Blutvergießens“ und „Wiederherstellung der Ruhe“ nicht zu erwähnen, wenn es um den Gazastreifen geht, wie aus einem Memo hervorgeht, das der HuffPost vorliegt.

Am 12. Oktober wies Israel die rund 1,1 Millionen Palästinenser, die in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens leben, an, in den Süden zu evakuieren.

Die Vereinten Nationen warnten, es sei „unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“.

Die UNO appellierte nachdrücklich an die Aufhebung des israelischen Evakuierungsbefehls und stellte fest, dass er die ohnehin schon tragische Situation in eine katastrophale verwandeln könnte“.

Israel ignorierte die UNO und ging stattdessen noch härter vor und bombardierte palästinensische Zivilisten, die evakuiert werden sollten.

gaza karte evakuierung israel

Die BBC bestätigte, dass das israelische Militär einen palästinensischen Konvoi angegriffen hat, und schrieb: „Diese Fahrzeuge transportierten Zivilisten, die aus dem nördlichen Gazastreifen flohen, nachdem die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) einen Evakuierungsbefehl erteilt hatten“.

Die BBC bestätigte ein Video des Angriffs und beschrieb es als „eine Szene des totalen Gemetzels“, die „zu anschaulich ist, als dass wir sie zeigen könnten“.

„Die BBC beschreibt, dass viele der Opfer des israelischen Angriffs Frauen und Kinder waren, darunter auch Kleinkinder im Alter von 2 bis 5 Jahren.

Die Nachrichtenagentur Associated Press bestätigte dies ebenfalls und schrieb:

Zwei Zeugen berichteten von einem Angriff auf fliehende Autos in der Nähe der Stadt Deir el-Balah, südlich der Evakuierungszone und in dem Gebiet, in das Israel die Menschen zu fliehen aufgefordert hatte. Fayza Hamoudi sagte, sie und ihre Familie seien von ihrem Haus im Norden gefahren, als der Angriff in einiger Entfernung auf der Straße erfolgte und zwei Fahrzeuge in Flammen aufgingen. Ein Zeuge aus einem anderen Auto auf der Straße gab einen ähnlichen Bericht ab.

Bis zum 14. Oktober hatte Israel nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza mindestens 2.215 Palästinenser getötet, darunter 724 Kinder und 458 Frauen.

Weitere 8.714 Palästinenser wurden in einer Woche israelischer Angriffe verwundet, darunter 2.450 Kinder und 1.536 Frauen.

Unterdessen haben sich hochrangige israelische Beamte auf eine an Völkermord grenzende Rhetorik eingelassen.

Israels Präsident Isaac Herzog erklärte auf einer Pressekonferenz, das Land befinde sich im Krieg mit der „gesamten Nation“ von Gaza.

„Es ist ein ganzes Volk da draußen, das verantwortlich ist“, sagte Herzog in Bezug auf die Palästinenser.

„Es ist nicht wahr, dass die Zivilbevölkerung nichts weiß und nicht beteiligt ist. Das ist absolut nicht wahr. Sie hätten sich [gegen die Hamas] erheben können“, argumentierte er in einem Kommentar, über den die HuffPost berichtete.

Laut dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh besteht Israels Plan darin, die Palästinenser ethnisch zu säubern und sie nach Ägypten zu zwingen.

Unter Berufung auf eine anonyme hochrangige Quelle schrieb Hersh: „Ein israelischer Insider hat mir gesagt, dass Israel versucht hat, Katar, das auf Drängen von Premierminister Benjamin Netanjahu seit langem die Hamas finanziell unterstützt, davon zu überzeugen, gemeinsam mit Ägypten eine Zeltstadt für die mehr als eine Million Flüchtlinge zu finanzieren, die jenseits der Grenze warten.

Dieser Plan wurde vom ehemaligen stellvertretenden Außenminister Israels, Danny Ayalon, bestätigt, der zuvor als israelischer Botschafter in den Vereinigten Staaten und außenpolitischer Berater des rechtsextremen Premierministers Benjamin Netanjahu tätig war.

In einem Interview mit dem Al Jazeera-Reporter Marc Lamont Hill am 12. Oktober erklärte Ayalon:

DANNY AYALON: Das war, das ist durchdacht. Wir sagen ihnen nicht: Geht an die Strände, ertränkt euch, Gott bewahre, ganz und gar nicht. In der Wüste Sinai, gleich auf der anderen Seite des Gazastreifens, gibt es ein riesiges, fast endloses Gebiet.

Die Idee ist – und es ist nicht das erste Mal, dass dies geschieht – dass sie in die offenen Gebiete gehen, wo wir und die internationale Gemeinschaft die Infrastruktur vorbereiten werden, Sie wissen schon, Zeltstädte, mit Nahrung und Wasser – Sie wissen schon, genau wie für die Flüchtlinge aus Syrien, die vor ein paar Jahren vor dem Gemetzel von Assad in die Türkei geflohen sind; die Türkei hat 2 Millionen von ihnen aufgenommen.

Das ist die Idee. Jetzt muss Ägypten mitspielen, denn wenn die Bevölkerung erst einmal außer Sichtweite ist, dann können wir gehen…

…

Ich werde Ihnen ganz praktisch sagen, was wir tun sollten und was wir tun können: einen humanitären Korridor schaffen, wie in der Vergangenheit, in der Geschichte.

Wenn es einen humanitären Korridor gibt – und darüber haben wir mit den Vereinigten Staaten gesprochen – dann können wir in diesem Korridor garantieren, dass niemand verletzt wird.

Ich sage noch einmal, es gibt eine Möglichkeit, sie alle auf der anderen Seite vorübergehend zu empfangen, auf dem Sinai, denn was hat die Hamas gemacht –

MARC LAMONT HILL: Auf der anderen Seite? Reden wir über Rafah? Wollen Sie damit sagen, dass sie auf der anderen Seite nach Ägypten gehen?

DANNY AYALON: Ja, absolut, absolut. Und Ägypten wird mitspielen müssen.

Während Israel die Palästinenser ethnisch säubert und eine große Zahl von Zivilisten tötet, haben westliche Regierungen ihre Unterstützung unnachgiebig gezeigt.

US-Außenminister Antony Blinken und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen reisten beide nach Tel Aviv, um die rechtsextreme Netanjahu-Regierung symbolisch zu unterstützen.

Wie die Financial Times berichtet, sind einige EU-Beamte besorgt, „dass die Präsidentin der Europäischen Kommission den Eindruck erwecken könnte, sie billige Militäraktionen, die massenhaft Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern – und die schnell als Kriegsverbrechen abgestempelt werden könnten“.

Ein namentlich nicht genannter EU-Diplomat sagte der Times: „Wir könnten vor einer massiven ethnischen Säuberung stehen“ – ein klarer Hinweis darauf, dass die westlichen Hauptstädte genau wissen, was Israel tut.

„Unsere Befürchtung ist, dass wir im globalen Süden wegen dieses Konflikts einen hohen Preis zahlen werden“, gestand ein anonymer EU-Beamter gegenüber der Zeitung.

Die große Mehrheit der Länder des Globalen Südens unterstützt das palästinensische Volk in seinem Kampf gegen den israelischen Kolonialismus. Eine seltene Ausnahme ist die rechtsextreme Regierung in Indien, deren Premierminister Narendra Modi eine vehement antimuslimische hindu-nationalistische Partei, die BJP, vertritt, die Israels religiösen Ethnostaat als Inspiration und potenzielles Modell für ihre eigenen Pläne für einen so genannten „Hindu rashtra“ sieht.

Inzwischen hat Netanjahu angedeutet, dass Israel eine weitere Eskalation seiner extremen Gewalt plant. Er sagte Soldaten in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen, dass „die nächste Stufe bevorsteht“.

Das israelische Militär hat auch die Nachbarländer Libanon und Syrien angegriffen.

Human Rights Watch bestätigte, dass Israel bei seinen Angriffen auf den Gazastreifen und den Libanon weißen Phosphor eingesetzt hat. Die Menschenrechtsorganisation stellte klar, dass dies „Zivilisten dem Risiko schwerer und langfristiger Verletzungen aussetzt“ und „gegen das Verbot des humanitären Völkerrechts verstößt, Zivilisten unnötig in Gefahr zu bringen“.

Israel hat Syrien ebenfalls mehrfach bombardiert und dabei sogar den internationalen Flughafen in Aleppo ins Visier genommen.

Für die rund 2,3 Millionen Palästinenser, die im belagerten Gazastreifen eingeschlossen sind, sind die Bedingungen praktisch unerträglich.

Israel hat den Zugang des Gazastreifens zu Strom, Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff abgeschnitten. Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete: „Wenn Wasser aus den Leitungen tröpfelt, dauert es nicht länger als 30 Minuten pro Tag und ist so stark mit Abwasser und Meerwasser verunreinigt, dass es nicht trinkbar ist, so die Bewohner“.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) warnte: „Die Massenverluste sind mit denen der letzten Jahre nicht zu vergleichen“.

„Das medizinische System liegt in den Knien. Wenn Gaza den Strom verliert, verlieren auch die Krankenhäuser ihren Strom. Wasser kann nicht gepumpt werden. Die Abwassersysteme werden wahrscheinlich überflutet. Die Menschen können nirgendwo anders hin“, erklärte die humanitäre Organisation. Übersetzt mit Deepl.com

