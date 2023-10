„Der größte Trick, den weiße Antisemiten je angewandt haben, war, Juden dazu zu bringen, die westliche Gesellschaft in Scharen zu verlassen und in ein weit entferntes Land zu ziehen, um dort ihr Leben damit zu verbringen, Muslime zu verprügeln.“

Es ist nicht der Krieg zwischen Israel und Hamas“, sondern das Massaker zwischen Israel und Gaza

Von Caitlin Johnstone

15.Oktober.2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Hört auf, es den „Israel-Hamas-Krieg“ zu nennen. Es ist das Israel-Gaza-Massaker. Die Bezeichnung „Israel-Hamas-Krieg“ erweckt den falschen Eindruck, dass es sich um einen Krieg handelt, der ausschließlich gegen die Hamas gerichtet ist, während es sich in Wirklichkeit um eine ethnische Säuberung handelt, die sich gegen alle Palästinenser in Gaza richtet.

Allein die Zahl der Kinder macht deutlich, dass es sich nicht um einen Krieg gegen die Hamas handelt. Ich habe gesehen, wie ein anonymer Account auf Twitter darauf hinwies, dass die Zahl der bei diesem Angriff getöteten Kinder bereits nach einer Woche die Gesamtzahl der Kinder übersteigt, die laut den Vereinten Nationen in anderthalb Jahren Kampfhandlungen in der Ukraine getötet wurden.

Die vollständige Belagerung einer Zivilbevölkerung und die Bombardierung von allem, was sich wehrt, wäre in jedem Krieg eine außergewöhnliche Abscheulichkeit. Und dies ist kein Krieg, sondern ein geschlossener Schießstand mit militärischem Sprengstoff und menschlichen Zielen.

❖

Die Amerikaner sollten sich wahrscheinlich Sorgen über die schnelle Legitimierung dieser Idee machen, dass Zivilisten, die eine Regierung haben, die Menschen tötet, alle legitime Ziele sind.

Nathan J Robinson on Twitter: „“I really feel sorry for the suffering of the people of Gaza, but we should all remember: they elected Hamas 18 years ago.“Half of the population wasn’t even alive 18 years ago. https://t.co/RzXXLYs00C / Twitter“ „I really feel sorry for the suffering of the people of Gaza, but we should all remember: they elected Hamas 18 years ago.“Half of the population wasn’t even alive 18 years ago. https://t.co/RzXXLYs00C

Nach der Logik der kollektiven Bestrafung, die in Bezug auf die Menschen im Gazastreifen und die Hamas verbreitet wird, verdienen alle amerikanischen Zivilisten einen schrecklichen Tod, weil sie zulassen, dass sie von einem Regime regiert werden, das um Größenordnungen gewalttätiger und zerstörerischer ist als die Hamas.

❖

Die Hamas ist für die Entscheidungen der Hamas verantwortlich, Israel ist für die Entscheidungen Israels verantwortlich. Die Hamas ist für den Hamas-Angriff verantwortlich, Israel ist dafür verantwortlich, diesen Angriff durch Apartheid-Missbräuche zu provozieren und als Vergeltung Zivilisten zu bombardieren. Es ist eigentlich nicht kompliziert.

❖

Israel kämpft mit einer sich rasch verschlimmernden PR-Krise, seit die Palästinenser Internetzugang und Smartphones mit Videokameras haben und die israelischen Apartheid-Missbräuche aufdecken. Wenn Sie sich also fragen, warum sie das Internet und den Strom in Gaza abgestellt haben, dann ist das der Grund.

Israel war sich zu 100 % darüber im Klaren, dass die Unterbrechung der Strom- und Internetverbindung zum Gazastreifen die Palästinenser daran hindern würde, Filmmaterial über seine kommenden Kriegsverbrechen aufzunehmen und zu veröffentlichen. Sie versetzten dem Bürgerjournalismus in Gaza einen tödlichen Schlag und machten damit die ganze Welt blind für das, was dort geschieht.

❖

Die Massenmedien verlangten von Ihnen zu glauben, dass der Angriff der Hamas „unprovoziert“ war. Dann wurden Sie aufgefordert, der unverhohlenen Propaganda über die Gräueltaten von Babys auf Bajonetten zu glauben. Jetzt sollen Sie glauben, dass jüdische Kinder an einem Samstagmorgen in Israel vor Sonnenaufgang in der Schule waren. Westlicher Journalismus, Leute.

NBC News on Twitter: „BREAKING: Hamas intentionally targeted elementary schools in Israel, instructed terrorists to seize hostages, move them into Gaza, and to „kill as many people as possible,“ maps and documents recovered from the bodies of attackers show. https://t.co/UL0vlypmrh / Twitter“ BREAKING: Hamas intentionally targeted elementary schools in Israel, instructed terrorists to seize hostages, move them into Gaza, and to „kill as many people as possible,“ maps and documents recovered from the bodies of attackers show. https://t.co/UL0vlypmrh

❖

Der einzige Grund, warum so viele Israel-Apologeten sich beeilten, unbestätigte Geschichten über geköpfte Babys und Massenvergewaltigungen in Umlauf zu bringen, anstatt auf Beweise zu warten, war, um die wirklichen Gräueltaten, die Israel in Gaza verübt und weiterhin verüben wird, vernünftig und angemessen aussehen zu lassen.

❖

Wenn diese Krise vorbei ist, werde ich wahrscheinlich viel über die Tatsache nachdenken, dass MSNBC während des israelischen Angriffs auf Gaza drei muslimische Reporter suspendiert hat, weil sie nicht wollten, dass Muslime darüber berichten.

❖

Ich dachte immer, dass alle Völkermorde schlecht sind, aber dann erklärten mir einige wirklich kluge Israel-Apologeten, dass dieses Völkermord-Massaker völlig anders ist, weil die Täter dieses Völkermord-Massakers glauben, dass sie aus einem guten Grund das Richtige tun.

❖

Wenn zwei Millionen Juden von Christen in einem riesigen Freiluftgefängnis gefangen gehalten und total belagert würden und man ihnen sagen würde, dass die Hälfte von ihnen 24 Stunden Zeit hätte, in die andere Hälfte umzusiedeln oder getötet zu werden, dann wäre niemand im Unklaren darüber, was er da sieht.

❖

❖

Jeder hat jetzt einen schweren Fall von 9/11-Gehirn.

Ihr kennt das 9/11-Gehirn, Kinder? Das ist, wenn etwas Beängstigendes passiert und jeder verrückt wird und anfängt, einen Haufen Lügen zu glauben und machtpolitischen Agenden zuzustimmen, die exponentiell mehr Schaden anrichten als das ursprüngliche Trauma.

❖

Ich höre immer wieder Leute, die so tun, als sei es umstritten oder gar abwegig zu sagen, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Das ist es aber nicht. Die führenden westlichen Menschenrechtsgruppen sagen, es sei Apartheid, ebenso wie die führende Menschenrechtsgruppe in Israel.

❖

Sie sagten, wir brauchen mehr Zensur wegen Covid. Sie sagten, wir bräuchten mehr Zensur wegen Russland. Sie sagten, wir bräuchten mehr Zensur wegen des 6. Januar. Jetzt sagen sie, wir brauchen mehr Zensur wegen des Hamas-Anschlags.

Vielleicht wollen sie einfach nur mehr Zensur?

❖

Caitlin Johnstone on Twitter: „The primary job of Israel apologists in the coming days is going to be finding ways to spin this self-evidently terrible thing as perfectly fine and appropriate. https://t.co/JJEz3CQ5Uh / Twitter“ The primary job of Israel apologists in the coming days is going to be finding ways to spin this self-evidently terrible thing as perfectly fine and appropriate. https://t.co/JJEz3CQ5Uh

❖

Bevor man einen Israel-Apologeten in eine Debatte über die anhaltende Säuberung des Gazastreifens verwickelt, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, ihn zu fragen, ob es irgendeine Menge an Tod und Zerstörung gibt, die Israel dort anrichten könnte, die ihn dazu veranlassen würde, das, was Israel tut, nicht mehr zu unterstützen. Gibt es eine Zahl von Toten, die sie als zu viel ansehen würden? Wie viele tote palästinensische Zivilisten sind sie bereit, bei dieser aktuellen Operation zu tolerieren? Bitten Sie sie, Ihnen eine Zahl zu nennen.

Wenn sie Ihnen keine Zahl nennen können und keine Grenze setzen können, wie viel menschliches Gemetzel sie bereit sind, von Israel zu akzeptieren, dann sagt Ihnen das, dass sie Israel nicht wirklich aus Gründen verteidigen, die irgendetwas mit humanitären Bedenken oder der Wertschätzung menschlichen Lebens zu tun haben. Sie sagen, dass sie Israel verteidigen werden, egal was es tut und egal wie viele Gräueltaten es begeht, weil ihre Unterstützung für Israel ausschließlich auf Ideologie und/oder Religion beruht. In diesem Fall gibt es keinen Grund, die Debatte fortzusetzen, denn man kann nicht mit jemandem über seinen christlichen Fundamentalismus oder seinen Zionismus oder seine Islamophobie oder was auch immer der Grund für seine Unterstützung ist, diskutieren. Sie argumentieren mit Ihnen nicht aus Interesse an Moral oder Gerechtigkeit oder Wahrheit oder Fakten, sie argumentieren mit Ihnen nur, um eine Agenda voranzutreiben.

❖

Der größte Trick, den weiße Antisemiten je angewandt haben, war, Juden dazu zu bringen, die westliche Gesellschaft in Scharen zu verlassen und in ein weit entferntes Land zu ziehen, um dort ihr Leben damit zu verbringen, Muslime zu verprügeln. Übersetzt mit Deepl.com





________________

