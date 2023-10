https://www.middleeastmonitor.com/20231018-western-media-an-accessory-in-israeli-war-crimes/

18. Oktober 2023

Westliche Medien: Mitschuld an israelischen Kriegsverbrechen

von Jamal Kanj

„Wenn man eine Lüge groß genug erzählt und sie immer wieder wiederholt, werden die Leute sie irgendwann glauben.“ Dieses Zitat wurde Joseph Goebbels, dem Chefpropagandisten der Nazis, zugeschrieben. Heute würde Goebbels die israelischen Desinformationskünste beneiden, die westliche Medien dazu bringen, die israelischen Lügen bereitwillig zu verbreiten.

Behauptungen über „enthauptete israelische Kinder“ wurden von CNN, MSNBC, CBS, ABC und anderen westlichen Medien immer wieder verbreitet, um die große Lüge zu untermauern, die schließlich zu einer glaubwürdigen Geschichte wurde. Der US-Präsident ging sogar so weit zu behaupten, er habe (nicht existierende) Bilder von enthaupteten israelischen Kindern gesehen. Darüber hinaus verbreiteten westliche Medien weitere israelische Unwahrheiten, darunter die Behauptung, Frauen seien während des Hamas-Angriffs vergewaltigt worden. Seltsamerweise meldete sich keine einzige Frau, um diese Behauptungen zu bestätigen. Eine Frau, die sich im israelischen Fernsehen äußerte, beschrieb eine respektvolle Behandlung durch Hamas-Kämpfer. Ihre Schilderungen blieben jedoch von den westlichen Medien unbemerkt, da sie der großen Lüge widersprechen.

NBC und MSNBC schlossen sich der großen Lüge an, als sie eine angebliche NBC-Exklusivmeldung über ein „streng geheimes“ Dokument verbreiteten, in dem angeblich die Pläne der Hamas für Angriffe auf Grundschulen und Jugendzentren beschrieben wurden. Man beachte die Konnotation – Grundschulen, was natürlich bedeutet, dass man es auf Kinder abgesehen hat. Das Dokument in arabischer Sprache wurde NBC von der israelischen Armee zur Verfügung gestellt.

Es ist rätselhaft, wie NBC die eklatanten Ungereimtheiten in der großen Lüge übersehen konnte, bevor sie in allen MSNBC-Nachrichtensendungen verbreitet wurde. Ein offensichtliches Versehen war, dass der Angriff auf die Wachposten des größten Freiluftgefängnisses an einem Samstag stattfand, an dem keine Schulen in Betrieb waren. Selbst wenn die Schulen nicht in den Ferien waren, begann der Angriff im Morgengrauen, wenn Schulen und Jugendzentren normalerweise geschlossen sind.

Die „exklusiven Nachrichten“ und die „streng geheime“ große Lüge wurden von allen MSNBC-Nachrichtensendungen wiederholt und von einer Vielzahl amerikanischer und europäischer Nachrichtenagenturen aufgegriffen. Dies könnte erklären, warum MSNBC-Moderatoren wie Ayman und Mehdi Hassan, die sich in der Region am besten auskannten und Falschinformationen widerlegen konnten, in ihren Wochenendsendungen fehlten und durch Boulevard-Nachrichtensprecher ersetzt wurden. Traurigerweise haben die amerikanischen Kabelnachrichtensender ihre ethische journalistische Verantwortung aufgegeben, als sie zu einem Arm der israelischen Hasbara und zu einem verlängerten Arm des israelischen Sayanim-Netzwerks wurden.

Es ist unbestreitbar, dass israelische Zivilisten ihr Leben verloren haben, da sie mitten in den Kämpfen gefangen waren. Das liegt vor allem daran, dass Israel seine Bevölkerung als menschliche Schutzschilde benutzt, indem es Zivilisten durch Steuererleichterungen und andere finanzielle Anreize dazu ermutigt, in Gebieten zu leben, die als Kriegsgebiete bekannt sind. Außerdem befand sich jede der jüdischen Siedlungen, die angegriffen wurden, in der Nähe eines bekannten Militärstützpunkts und damit im unmittelbaren Kampfgebiet.

Das Musikfestival fand in der Nähe des israelischen Militärstützpunkts Re’im an der Grenze zum Gazastreifen statt. Das Militärlager Re’im und die nahe gelegene gleichnamige Siedlung waren ein weiterer Posten zur Überwachung der Belagerung des Gazastreifens. Nach dem erfolgreichen Überfall der Hamas auf den befestigten Militärstützpunkt verließen die israelischen Soldaten ihre Stellungen, Waffen und Uniformen und flohen halbnackt, um sich unter den Festbesuchern und in der nahe gelegenen Siedlung Re’im zu verstecken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Kämpfer nicht wussten, dass es sich um eine Musikveranstaltung in einem Kriegsgebiet handelte, und es ist auch plausibel, dass sie bei der Verfolgung der israelischen Soldaten die große Anzahl junger Männer und Frauen (im Rekrutenalter) als Wehrpflichtige vermuteten und ihre Anwesenheit mit den Aktivitäten der Militärbasis in Verbindung brachten. Mit anderen Worten: Sie gerieten in die Schusslinie, wie die Zivilisten in den nahe gelegenen Siedlungen, die von den fliehenden israelischen Soldaten als menschliche Schutzschilde benutzt wurden.

In der Zwischenzeit wurde viel gesagt und geschrieben, dass der Erfolg der Hamas-Militäroperation das Ergebnis eines Versagens des israelischen Geheimdienstes war. Sicherheitsexperten in den Medien haben es jedoch versäumt, den Überfall in den breiteren Kontext des Palästina-Konflikts einzubetten, nicht nur wenn ein Israeli getötet wird. Der Erfolg der Hamas ist nicht allein auf ein Versagen des israelischen Geheimdienstes zurückzuführen, wie von den Medienberichterstattern behauptet wird. Vielmehr ist er auf das langjährige Leiden von 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen zurückzuführen, die seit 18 Jahren den Tag herbeisehnen, an dem sie sich aus ihrer Gefangenschaft befreien können. Diese Entschlossenheit und dieser Einfallsreichtum haben die Welt überrascht und selbst die besten militärischen Planer verblüfft.

Ein weiterer Faktor ist die israelische Arroganz. Benjamin Netanjahu, der durch die internationale Straffreiheit gestärkt wird, gehört der zionistischen Denkschule an, die davon ausgeht, dass je mehr die Palästinenser unterdrückt werden, desto weniger über Frieden gesprochen werden muss. Trotz einiger offensichtlicher Anzeichen glaubt der Premierminister nicht, dass das Volk, das er für weniger wert hält als seine auserwählte Rasse, in der Lage sein wird, das Gefängnis zu durchbrechen und die Posten des Kerkermeisters zu überwinden.

Nach dieser Feststellung sind sich die israelischen Beamten einig darin, die Palästinenser zu entmenschlichen, um ihre Unmenschlichkeit zu rechtfertigen. In der gesamten Menschheitsgeschichte war die Entmenschlichung immer eine Voraussetzung für die Durchführung von Völkermordkriegen und Unterdrückung. Das haben wir während der Sklaverei, beim Landraub an den Ureinwohnern und zuletzt in Nazideutschland gesehen. In diesem Fall kündigte der israelische Verteidigungsminister zur Vorbereitung des Angriffs auf den Gazastreifen mehrere unmenschliche Strafmaßnahmen gegen die Palästinenser an, wie z. B. das Abschneiden von Wasser, Lebensmitteln und Brennstoff. Um die israelische Grausamkeit zu rechtfertigen, erklärte er: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend“.

Leider ist es sehr unwahrscheinlich, dass die internationale Gemeinschaft das Abschlachten von Tieren toleriert hätte, während sie Israel erlaubt hat, palästinensische Kinder in die Luft zu jagen.

In der Zwischenzeit wies der so genannte „gemäßigte“ israelische Präsident die Frage eines Journalisten zum Tod von Zivilisten in Gaza zurück, in der er andeutete, dass Zivilisten in Gaza legitime militärische Ziele seien, und sagte: „Es ist eine ganze Nation da draußen, die verantwortlich ist.

Für den israelischen Premierminister ist die Verlängerung des unmenschlichen Krieges ein politischer Rettungsanker, der an den verkohlten Leichen palästinensischer Kinder festgemacht ist. Sein Krieg gegen Gaza garantiert den Aufschub der Diskussion über sein klägliches Versagen bei der Sicherung der israelischen Bevölkerung unter seiner „harten“ rassistischen Koalition. Außerdem stellt er sicher, dass er an der Macht bleibt und die Ermittlungen wegen seiner Korruptionsvorwürfe auf Eis gelegt werden.

Netanjahus militärische Reaktion bestand darin, sich für seine Inkompetenz zu rächen und sich politisch zu retten, indem er so viele Palästinenser wie möglich tötete. Nach der letzten Zählung wurden fast 3000 Menschen, darunter 800 Kinder, ermordet und zehntausend verletzt. Der israelische Premierminister zeigt einen teuflischen Charakter, bei dem der Zweck die Mittel heiligt. In diesem Fall war jedes Haus, jede Schule, jede Bank, jeder Turm, jedes Bauwerk der Preis, den die Menschen im Gazastreifen zahlen mussten, um Netanjahus politische Zukunft zu retten.

Daher reicht es nicht aus, wenn westliche Beamte Israel lediglich auffordern, sich an die Regeln des Krieges zu halten, während sie Israel mit den Mitteln zur Ermordung palästinensischer Kinder versorgen. Diese Heuchelei wird noch unterstrichen durch die internationale Straffreiheit, die Israel genießt, obwohl es einer Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen absichtlich Wasser und Nahrungsmittel vorenthält und den Treibstoff, der für den Betrieb von Krankenhäusern und die Versorgung von Verwundeten erforderlich ist.

Die Bereitschaft der US-Medien, sich an der israelischen Desinformation Big Lie zu beteiligen, ist in den westlichen Demokratien beispiellos. Die Gehirnwäsche durch die „freien“ Medien ist sogar noch schädlicher als die von der Regierung kontrollierten Medien, die den Anschein von Objektivität erwecken, während sie den israelischen Völkermord normalisieren. Kurz gesagt, westliche Medien und professionelle politische Experten, die sich der staatlich gelenkten großen Lüge anschließen, würden die alte Prawda“ stolz machen. Übersetzt mit Deepl.com

Eine Version dieses Artikels wurde auf Al Mayadeen TV veröffentlicht.

