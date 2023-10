https://www.middleeastmonitor.com/20231018-egypt-fm-israels-bombing-prevents-rafah-crossing-being-opened/

Der ägyptische Außenminister Sameh Hassan Shoukry hält eine Rede in Kairo, Ägypten, am 14. Oktober 2023. [Murat Gök – Anadolu Agency]

Ägyptischer FM: Israels Bombardierung verhindert Öffnung des Grenzübergangs Rafah

18. Oktober 2023

Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry sagte, dass Versuche, die ägyptische Position bezüglich des Grenzübergangs Rafah zu verzerren, „inakzeptabel“ seien. Er wies darauf hin, dass der Grenzübergang Rafah viermal von israelischem Beschuss getroffen wurde und daher nicht normal funktioniert.

Minister Shoukry erklärte gestern gegenüber dem BBC World Service, dass der Grenzübergang Rafah seit Beginn der Krise im Gazastreifen nie offiziell von den ägyptischen Behörden geschlossen worden sei.

Er betonte, dass mit allen Parteien an einer Vereinbarung über die Lieferung von Hilfsgütern in den Gaza-Streifen gearbeitet werde. „Wir sind in ständigem Kontakt mit allen UN-Organisationen, um eine sichere Passage für die Hilfsgüter zu erreichen“, zitierte Ahram Online Shoukry. Aber bis jetzt, so fügte er hinzu, „wurde keine Vereinbarung mit der anderen Seite über den Übergang getroffen“.

Der ägyptische Spitzendiplomat wies darauf hin, dass Israels Aufforderung an die Palästinenser im Gazastreifen, Gaza-Stadt zu verlassen und in den Süden zu ziehen, in völligem Widerspruch zum humanitären Völkerrecht stehe, und dass es ebenfalls gegen internationales Recht verstoße, die Menschen ohne Wasser, Strom und Lebensmittel zurückzulassen.

Am Montag erklärte Shoukry, dass die israelische Regierung noch keine Position eingenommen habe, die eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen zuließe.

Ägyptische und internationale Hilfskonvois warten im ägyptischen Al-Arish auf den Befehl zur Öffnung des Grenzübergangs, um in den belagerten Gazastreifen zu gelangen. Übersetzt mit Deepl.com



